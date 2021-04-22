Похищение Чауса: Украина согласилась на "дружескую встречу" военного атташе Сметанюка с представителями молдавской стороны, - СМИ. ВИДЕО

Украина согласилась на "дружескую встречу" военного атташе украинского посольства в Кишеневе Сергея Сметанюка, которого связывают с похищением судьи-беглеца Николая Чауса, с представителями молдавской стороны исключительно на территории посольства.

Команда "Слідства.Інфо" и RISE Moldova обнародовали и новые детали и документы относительно похищения в Молдове украинской экс-судьи Николай Чауса, передает Цензор.НЕТ.

"Они свидетельствуют, что похищение было организовано в очень сомнительный способ, а организаторы и исполнители оставили в Молдове многочисленные следы "работы". Официальный Киев отрицает свою причастность к операции, но и время не способствует молдавским правоохранителям в расследовании этого дела. Сейчас молдавские правоохранители предполагают, что Николая Чауса вернули в Украину. Но его местонахождение неизвестно до сих пор. По нашим данным, молдавская полиция проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев", - отмечают журналисты.

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По данным журналистов, среди этих фигурантов есть по меньшей мере два человека, которые имеют отношение к Главному управлению разведки Минобороны. Речь идет о Юрие Коваленко и Андрее Куценко. Последний для поездки в Молдову использовал ложный паспорт.

Согласно новым документам, которые есть в распоряжении журналистов, Юрий Коваленко заехал в Молдову в середине марта. Мужчина поселился в одном из отелей Кишинева. 17 марта он арендовал автомобиль - красный Хюндай. Но, вероятно, не учел тот факт, что в арендованной машине был установлен GPS-трекер - устройство, которое фиксирует все передвижения автомобиля. В общем, это обычная практика для этого бизнеса. Именно благодаря этому правоохранители установили маршрут движения Юрия Коваленко Кишиневом. В частности, арендованный им автомобиль несколько раз ездил к дому, где жил Николай Чаус. И стоял там по несколько часов. Все это происходило накануне похищения судьи.

"Выехал Юрий Коваленко из Молдовы 21 марта. Но вернулся уже через 3 дня. Тогда же в Молдову въехал еще один украинец, который также имеет отношение к украинской разведки. Он пользовался паспортом прикрытия, но нам удалось выяснить, что его зовут Андрей Куценко. В течение 8 дней - до дня похищения Чауса - мужчины регулярно меняли гостиницы в Кишиневе. Их лица зафиксированы на камерах наблюдения на как минимум 6 локациях. Также GPS-трекер показал, что Юрий Коваленко во время пребывания в Кишиневе регулярно заезжал в фирменный магазин молдавского вина. Правда, с какой целью, нам неизвестно", - отмечают журналисты.

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"Николая Чауса похитили в обед 3 апреля на старом белом Форде. По данным молдавской полиции, его быстро пересадили в Мерседес, а затем в другой автомобиль, который принадлежит Посольству Украины в Молдове. Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль на дипломатических номерах двигался в сторону украинской границы. Нашим коллегам удалось получить видео с пограничного городка Отач, где видно, как посольская машина примерно в 15.30 поворачивает в пункт пропуска. Автомобиль покинул Молдову в 15:40. За ее рулем был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Журналисты связались с ним, но как только человек услышал вопрос о похищении Николая Чауса, бросил трубку. А уже через несколько минут после посольской машины страну пешком покинули и те двое украинцев, которые, по нашим данным, связаны с Главным управлением разведки Минобороны. Нам также удалось найти видео, где люди, похожие на Юрия Коваленко и Андрея Куценко, движутся к пограничному пункту. В тот же день из Молдовы выехала еще одна группа украинцев, которых проверяют на причастность к похищению судьи Чауса", - добавили журналисты.





Юрий Коваленко подтвердил журналистам, что ездил в Молдову в марте, но не смог объяснить цель. Андрей Куценко отказался общаться с журналистами и впоследствии удалил большинство информации о себе из социальных сетей.

Посольский автомобиль, на котором по версии молдавских правоохранителей, вывозили Николая Чауса, впоследствии вернулся в Кишинев. На этой неделе машину зафиксировали на территории украинского посольства.

"Молдавские правоохранители почти сразу после похищения экс-судьи установили круг людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. В частности, возникли вопросы и к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку. Мы получили документы, подтверждающие, что молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет и позволить провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Николая Чауса", - выяснили журналисты.

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"Министерство (Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. - Ред.) просит согласия на осуществление уголовно-процессуальных действий на месте, обыск и сбор доказательств в автомобиле Toyota RAV 4, владельцем которого является Посольство Украины в Республике Молдова", - говорится в документе .

Но пока Украина не дала такое согласие, а лишь согласилась на "дружескую встречу" Сергея Сметанюка с представителями молдавской стороны исключительно на территории посольства. И подтвердила готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Украинские власти официально отрицают свою причастность к вывозу Чауса с территории Молдовы.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".