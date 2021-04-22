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Похищение Чауса: Украина согласилась на "дружескую встречу" военного атташе Сметанюка с представителями молдавской стороны, - СМИ. ВИДЕО

Украина согласилась на "дружескую встречу" военного атташе украинского посольства в Кишеневе Сергея Сметанюка, которого связывают с похищением судьи-беглеца Николая Чауса, с представителями молдавской стороны исключительно на территории посольства.

Команда "Слідства.Інфо" и RISE Moldova обнародовали и новые детали и документы относительно похищения в Молдове украинской экс-судьи Николай Чауса, передает Цензор.НЕТ.

"Они свидетельствуют, что похищение было организовано в очень сомнительный способ, а организаторы и исполнители оставили в Молдове многочисленные следы "работы". Официальный Киев отрицает свою причастность к операции, но и время не способствует молдавским правоохранителям в расследовании этого дела. Сейчас молдавские правоохранители предполагают, что Николая Чауса вернули в Украину. Но его местонахождение неизвестно до сих пор. По нашим данным, молдавская полиция проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев", - отмечают журналисты.

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По данным журналистов, среди этих фигурантов есть по меньшей мере два человека, которые имеют отношение к Главному управлению разведки Минобороны. Речь идет о Юрие Коваленко и Андрее Куценко. Последний для поездки в Молдову использовал ложный паспорт.

Согласно новым документам, которые есть в распоряжении журналистов, Юрий Коваленко заехал в Молдову в середине марта. Мужчина поселился в одном из отелей Кишинева. 17 марта он арендовал автомобиль - красный Хюндай. Но, вероятно, не учел тот факт, что в арендованной машине был установлен GPS-трекер - устройство, которое фиксирует все передвижения автомобиля. В общем, это обычная практика для этого бизнеса. Именно благодаря этому правоохранители установили маршрут движения Юрия Коваленко Кишиневом. В частности, арендованный им автомобиль несколько раз ездил к дому, где жил Николай Чаус. И стоял там по несколько часов. Все это происходило накануне похищения судьи.

"Выехал Юрий Коваленко из Молдовы 21 марта. Но вернулся уже через 3 дня. Тогда же в Молдову въехал еще один украинец, который также имеет отношение к украинской разведки. Он пользовался паспортом прикрытия, но нам удалось выяснить, что его зовут Андрей Куценко. В течение 8 дней - до дня похищения Чауса - мужчины регулярно меняли гостиницы в Кишиневе. Их лица зафиксированы на камерах наблюдения на как минимум 6 локациях. Также GPS-трекер показал, что Юрий Коваленко во время пребывания в Кишиневе регулярно заезжал в фирменный магазин молдавского вина. Правда, с какой целью, нам неизвестно", - отмечают журналисты.

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"Николая Чауса похитили в обед 3 апреля на старом белом Форде. По данным молдавской полиции, его быстро пересадили в Мерседес, а затем в другой автомобиль, который принадлежит Посольству Украины в Молдове. Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль на дипломатических номерах двигался в сторону украинской границы. Нашим коллегам удалось получить видео с пограничного городка Отач, где видно, как посольская машина примерно в 15.30 поворачивает в пункт пропуска. Автомобиль покинул Молдову в 15:40. За ее рулем был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Журналисты связались с ним, но как только человек услышал вопрос о похищении Николая Чауса, бросил трубку. А уже через несколько минут после посольской машины страну пешком покинули и те двое украинцев, которые, по нашим данным, связаны с Главным управлением разведки Минобороны. Нам также удалось найти видео, где люди, похожие на Юрия Коваленко и Андрея Куценко, движутся к пограничному пункту. В тот же день из Молдовы выехала еще одна группа украинцев, которых проверяют на причастность к похищению судьи Чауса", - добавили журналисты.

Похищение Чауса: Украина согласилась на дружескую встречу военного атташе Сметанюка с представителями молдавской стороны, - СМИ 01
Похищение Чауса: Украина согласилась на дружескую встречу военного атташе Сметанюка с представителями молдавской стороны, - СМИ 02

Юрий Коваленко подтвердил журналистам, что ездил в Молдову в марте, но не смог объяснить цель. Андрей Куценко отказался общаться с журналистами и впоследствии удалил большинство информации о себе из социальных сетей.

Посольский автомобиль, на котором по версии молдавских правоохранителей, вывозили Николая Чауса, впоследствии вернулся в Кишинев. На этой неделе машину зафиксировали на территории украинского посольства.

"Молдавские правоохранители почти сразу после похищения экс-судьи установили круг людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. В частности, возникли вопросы и к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку. Мы получили документы, подтверждающие, что молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет и позволить провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Николая Чауса", - выяснили журналисты.

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"Министерство (Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. - Ред.) просит согласия на осуществление уголовно-процессуальных действий на месте, обыск и сбор доказательств в автомобиле Toyota RAV 4, владельцем которого является Посольство Украины в Республике Молдова", - говорится в документе .

Но пока Украина не дала такое согласие, а лишь согласилась на "дружескую встречу" Сергея Сметанюка с представителями молдавской стороны исключительно на территории посольства. И подтвердила готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Украинские власти официально отрицают свою причастность к вывозу Чауса с территории Молдовы.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: 

Молдова (1893) посольство (1087) похищение (1690) разведка (4205) Чаус Николай (330) атташе (7)


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Топ комментарии
+12
Зебилы и тут капитально опростоволосились. Украсть какого-то судью в бегах нормально не могут. Дилетанты жидовские.
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22.04.2021 13:49 Ответить
+6
Ого! Вот это страсти шпионские! Меня особо заинтересовали визиты нашего шпиона в магаз с бухлом. Неоднократные и даже регулярные!
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22.04.2021 13:51 Ответить
+5
А потім виявиться, що це банальний кримінал і викрали щоби здоїти...
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22.04.2021 13:51 Ответить
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Зебилы и тут капитально опростоволосились. Украсть какого-то судью в бегах нормально не могут. Дилетанты жидовские.
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22.04.2021 13:49 Ответить
Як на мене, вони або "корчать" із себе Моссад, або навмисно підставляють Україну.
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22.04.2021 13:56 Ответить
С одной целью , хоть из пальца высосать брехню против Порошенко , но , как всегда клоун угадился 😂😂😂
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22.04.2021 16:51 Ответить
Або сам Чаус їм свое "викрадення" і замовив...
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22.04.2021 17:05 Ответить
Навіщо?
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22.04.2021 17:12 Ответить
Гражданина Украины вернули в Украину. Горе то какое. Раньше было наоборот. Гражданина Украины не пускали в Украину, нагнав кучу пограничников
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22.04.2021 13:49 Ответить
А потім виявиться, що це банальний кримінал і викрали щоби здоїти...
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22.04.2021 13:51 Ответить
Ого! Вот это страсти шпионские! Меня особо заинтересовали визиты нашего шпиона в магаз с бухлом. Неоднократные и даже регулярные!
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22.04.2021 13:51 Ответить
"Высокие, высокие отношения !"
Покровские ворота

это отношения с дружественной нам Молдовой ?
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22.04.2021 13:54 Ответить
Это отношения с нынешними сосиалистическими властями.
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22.04.2021 14:48 Ответить
Лучше б Украина согласилась на арест ермака, он точно в курсе...
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22.04.2021 14:06 Ответить
Не Украина , а тот🤡🎪😈🤢 , кто лично его назначил на должность и несёт полнейшую ответственность за его действия -зеленский
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22.04.2021 16:53 Ответить
Зюзю ведь выбрали сморящие быдлосериальчики, ценители быдлоюмора, так сказать... НА 5 лет...
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22.04.2021 19:01 Ответить
От бандюков эти "сметанюки" и "вовкы" токо ссыкливостью отличаются, т.к. прикрываются государством, падлота. Во систему совки после себя оставили... т
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22.04.2021 14:11 Ответить
И после этого еще кто-то может верить, что они способны заманить 30 вагнеровцев в Украину без контроля со стороны спецслужб РФ?
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22.04.2021 14:28 Ответить
С нынешними сосиалистическими властями можно проводить только "дружественные встречи". Как только поменяется власть,и придут порядочные ,умные правохранители,то все проблемы решатся моментально.
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22.04.2021 14:47 Ответить
І тут обісрались...
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22.04.2021 15:46 Ответить
Я один думаю, что эти журнашлюшки совершили преступление - раскрывая оперативных сотрудников украинской разведки ?
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22.04.2021 16:03 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель?
..."Молдавские правоохранители почти сразу после похищения экс-судьи установили круг людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. В частности, возникли вопросы и к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку. Мы получили документы, подтверждающие, что молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет и позволить провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Николая Чауса", - выяснили журналисты.Источник: https://censor.net/ru/v3261372...
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22.04.2021 16:43 Ответить
Чауса так или иначе ,через неделю должны были экстрадировать , но Зебелюгам нужно было натравить судью против Бурлака
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22.04.2021 16:57 Ответить
ЭТО НЕ ДАЕТ ПРАВА НАШИМ (если они наши) - раскрывать свою разведку, пусть и лоханувшуюся !
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22.04.2021 17:10 Ответить
Это нарушение Закно Украины о Государственной тайне ! А следовательно - журнашлюшки совершили преступление !
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22.04.2021 17:12 Ответить
Судячи по почерку, ці оперативники з кацапськими "шпілі-вілі" в одній розвідшколі вчилися або ті самі вчителі були їх репетиторами.
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22.04.2021 17:39 Ответить
Какая разница, если это НАШИ разведчики ! Зачем светить их данными и лицами !?
Даже если они не удачники !
Тем более, что их действия НЕ ПОДПАДАЮТ под украинскую правовую юрисдикцию! наши правоохороные органы НЕ ИМЕЮТ правового права заниматься раследованием этих событий ! Так как они происходили за пределами украины !
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22.04.2021 17:42 Ответить
А вот разглашение государственной тайны НАШИМИ журналистами или лицами на территории Украины (а раскрытие и/или помощь в раскрытии оперативников разведки) - это уголовное преступление которое подлежит привлечению к ответсвенности !
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22.04.2021 17:44 Ответить
Так а где этот Чаус сейчас? Понятно что он вор, но ведь у него тоже есть права, а так пропал человек и глушняк...
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22.04.2021 16:41 Ответить
А він ще живий чи в рамках програми будівництва доріг вже заасфальтували?
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22.04.2021 17:33 Ответить
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22.04.2021 19:49 Ответить
Хотіли налагодити добрі відносини з новим керівництвом Молдови? Маєте!
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22.04.2021 17:51 Ответить
 
 