На Харьковщине задержаны двое участников НВФ, пытавшихся въехать из России в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Мужчина и женщина, участвовавшие в НВФ на оккупированном Донбассе, задержаны при въезде из России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В марте оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда получили оперативную информацию о возможном пересечения границы из России в Украину лицами, принимавшими участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Украины.

Так, в ходе реализации оперативной информации, совместно с СБУ пограничники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" гражданина Украины 1990 и гражданку Украины 1976 года, которые направлялись из временно оккупированной территории через РФ в Украину.

В ходе проведения проверочных мероприятий в отношении граждан получены подтверждающие материалы относительно деятельности в незаконных вооруженных формированиях.

По данному факту направлено уведомление в СБУ о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации". Продолжается досудебное расследование.

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