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На Харьковщине задержаны двое участников НВФ, пытавшихся въехать из России в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Мужчина и женщина, участвовавшие в НВФ на оккупированном Донбассе, задержаны при въезде из России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В марте оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда получили оперативную информацию о возможном пересечения границы из России в Украину лицами, принимавшими участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Украины.

Так, в ходе реализации оперативной информации, совместно с СБУ пограничники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" гражданина Украины 1990 и гражданку Украины 1976 года, которые направлялись из временно оккупированной территории через РФ в Украину.

В ходе проведения проверочных мероприятий в отношении граждан получены подтверждающие материалы относительно деятельности в незаконных вооруженных формированиях.

По данному факту направлено уведомление в СБУ о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации". Продолжается досудебное расследование.

Также читайте: Разоблачены 10 наемников РФ и 2 организатора "референдума": СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия на Донбассе. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6635) задержание (6692) Харьковщина (5577) наемники рф (2094)


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если бы открыто пришли сдаваться то может и срок не получили бы....
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22.04.2021 13:57 Ответить
та й так и так условный..
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23.04.2021 00:52 Ответить
Оце ми хочемо повернути в Україну? Нехай ідуть туди куди хотіли і не смердять тут ******.А ці двоє на обмін або у тюрму до повного виправлення
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22.04.2021 14:08 Ответить
"в ходе реализации оперативной информации ....."

Источник: https://censor.net/ru/v3261374

все орки ОРДЛы уже давно в базе данных СБУ
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22.04.2021 14:22 Ответить
Их еще в 2015 всех переписали,ходили по улицам..всех опрашивали,показывали базу данных и т д..ну кроме тех кто до войны в раше батрачил и от туда пошел в НВФ..но со временем и тех пробили
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22.04.2021 16:28 Ответить
Сепары совсем в край охренели
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22.04.2021 14:49 Ответить
Рвуть з кацапського раю всі гниди,там не пожируєш,один одного за зарплату вбивають.А кацапи їх за людей не вважають
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22.04.2021 17:45 Ответить
Куди претеся? Тут же "біндьоровци"! Депортувати нах, нічого умовний строк отримувати чи в зоні на шиї платників податків сидіти. Тим більше, що це 100% "консерви". ФСБ так просто не випустили б, своя база даних також є.
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22.04.2021 19:37 Ответить
 
 