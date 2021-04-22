"Замглавы фракции "Слуга народа" Тищенко был бригадиром Колей Оболонским в ОПГ Савлохи. Торговал героином, занимался разбоями и рэкетом", - Лерос. ВИДЕО
Нардеп Гео Лерос заявил о том, что имеет доказательства о причастности замглавы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко к деятельности организованной преступной группы Савлохи в 90-е годы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лерос рассказал в специальном видео на своей странице в youtube.
"Есть внутренняя база управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", к которой аккумулируется информация об уголовных авторитетах с 1991-го года. Эта информация попала к нам... Он (Тищенко, - ред) был членом ОПГ и фигурировал в нескольких уголовных делах, относительно него проводились негласные следственные действия...", - говорит Лерос.
По данным Лероса, Тищенко был бригадиром в одной из самых известных киевских ОПГ Савлохи.
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Слава Богу, их время уходит в прошлое, убогий непотреб, что Коля, что Кличко, что подобные.