"Замглавы фракции "Слуга народа" Тищенко был бригадиром Колей Оболонским в ОПГ Савлохи. Торговал героином, занимался разбоями и рэкетом", - Лерос. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос заявил о том, что имеет доказательства о причастности замглавы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко к деятельности организованной преступной группы Савлохи в 90-е годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лерос рассказал в специальном видео на своей странице в youtube.

"Есть внутренняя база управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", к которой аккумулируется информация об уголовных авторитетах с 1991-го года. Эта информация попала к нам... Он (Тищенко, - ред) был членом ОПГ и фигурировал в нескольких уголовных делах, относительно него проводились негласные следственные действия...", - говорит Лерос.

По данным Лероса, Тищенко был бригадиром в одной из самых известных киевских ОПГ Савлохи.

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