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"Замглавы фракции "Слуга народа" Тищенко был бригадиром Колей Оболонским в ОПГ Савлохи. Торговал героином, занимался разбоями и рэкетом", - Лерос. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос заявил о том, что имеет доказательства о причастности замглавы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко к деятельности организованной преступной группы Савлохи в 90-е годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лерос рассказал в специальном видео на своей странице в youtube.

"Есть внутренняя база управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", к которой аккумулируется информация об уголовных авторитетах с 1991-го года. Эта информация попала к нам... Он (Тищенко, - ред) был членом ОПГ и фигурировал в нескольких уголовных делах, относительно него проводились негласные следственные действия...", - говорит Лерос.

По данным Лероса, Тищенко был бригадиром в одной из самых известных киевских ОПГ Савлохи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха

Автор: 

ОПГ (260) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+80
"Заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко був бригадиром Колею Оболонським в ОЗУ Савлохи. Торгував героїном, займався розбоями та рекетом", - Лерос - Цензор.НЕТ 2128
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22.04.2021 14:16 Ответить
+59
Хорошо, что народ в Киеве не такой конченый как Коля и не проголосовал за него на выборах в ВР, хотя погоди...
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22.04.2021 14:08 Ответить
+49
ценный кадр, идеально соответствующий запросам зебилов на "новые лица"..
И что характерно, именно зебилы привели его в ВР..
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22.04.2021 14:37 Ответить
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https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
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23.04.2021 12:57 Ответить
Сюжет надо назвать "Кличко, приготовиться!" Киевский мэр делал всё то же самое, что и Коля, только для Рыбки - Рыбалко Виктора Ивановича.
Слава Богу, их время уходит в прошлое, убогий непотреб, что Коля, что Кличко, что подобные.
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23.04.2021 13:41 Ответить
Отакенне очко у Коляна, не повірити, ще з 90-х! Тому що пацан, це не той у кого яйця (с)
"Заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко був бригадиром Колею Оболонським в ОЗУ Савлохи. Торгував героїном, займався розбоями та рекетом", - Лерос - Цензор.НЕТ 326
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23.04.2021 13:55 Ответить
Лерос идиот!!! Я бы на месте Тищенко тут же подал на него в суд иск о защите чести и достоинства. То что говорит Лерос надо сначало документально подтвердить - решениями суда вступившими в законную силу, прокурорскими постановами и т.д........Если доказательств нет и уголовных дел нет - то это просто "наклеп"...
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23.04.2021 14:00 Ответить
Ви не на місті Тищенко. Подати він може тільки цивільний позов, а у цивільному процесі не діє принцип невинуватості. Там саме Тищенко доведеться доводити, що він не Коля Оболонський і уся оприлюднена інфа, це по іншій людині. До того ж це ще більше розширить скандал.
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23.04.2021 14:58 Ответить
маєш досвід, брехливі, нічим не підтверджену і необґрунтовану брехню поширювати і видавати за дійсність.
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24.04.2021 07:39 Ответить
Лерос говорит, что у него есть доказательства. Если Тищенко это Коля Оболонский, то он не будет подавать в суд.
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24.04.2021 11:17 Ответить
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