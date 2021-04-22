РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10730 посетителей онлайн
Новости Видео
10 963 43

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали. ВИДЕО+ФОТО

Мужчина за деньги собирал разведданные о военных частях региона. Он признал свою вину и может провести за решеткой от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для выполнения задания российских кураторов агент должен был:

- провести видеосъемку двух военных объектов;

- собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;

- установить места проживания военнослужащих", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев

Агент уже подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов, и собирался передать эту информацию кураторам из ФСБ.

"Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания по своей противоправной деятельности", - отметили в СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался, и его освободили от уголовной ответственности

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали 01
Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали 02

Автор: 

задержание (6692) россия (96413) СБУ (20116) ФСБ (1944) шпионаж (1417) Житомирская область (1417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
А Андрушу Єрмака коли за це ж саме затримають???
показать весь комментарий
22.04.2021 17:03 Ответить
+20
От 12 до 15 лет всего то? Какая то беззубая у нас хунта. Настоящая хунта разобрала бы его на органы и приправу к фаршированным снегирям.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:04 Ответить
+18
Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 7997

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
22.04.2021 17:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Андрушу Єрмака коли за це ж саме затримають???
показать весь комментарий
22.04.2021 17:03 Ответить
Наркоман?
показать весь комментарий
22.04.2021 18:20 Ответить
Ні, просто уважно прочитав листівку на фото. Може тобі окуляри надіти, і теж прочитати?
показать весь комментарий
22.04.2021 18:25 Ответить
Все таки наркоман
показать весь комментарий
22.04.2021 19:33 Ответить
И шо ты там вычитало?
показать весь комментарий
22.04.2021 22:31 Ответить
Так они своих не трогают...
показать весь комментарий
22.04.2021 22:25 Ответить
На кремлівських харчах вирішив морду наїсти, падла
показать весь комментарий
22.04.2021 17:03 Ответить
Гнида
показать весь комментарий
22.04.2021 17:12 Ответить
От 12 до 15 лет всего то? Какая то беззубая у нас хунта. Настоящая хунта разобрала бы его на органы и приправу к фаршированным снегирям.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:04 Ответить
Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 7997

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
22.04.2021 17:05 Ответить
Перебор.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:07 Ответить
нічого нового: тупо дзеркалять гебняві, просто копіюють наклейки часів Помаранчевої революції 2004 року "Вони брешуть" зі значками тб-каналів
показать весь комментарий
22.04.2021 17:07 Ответить
Вот теперь на эти каналы можно в суд подавать.
Доказательства налицо.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:09 Ответить
Як вони карту України намалювали, уроди! Начебто без Крима але з можливістью зіскочити....
показать весь комментарий
22.04.2021 17:32 Ответить
Та там на пожизненное тянет.
Кстати, можешь свой лайк убрать.
Я про "доказательства" с сарказмом написал.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:40 Ответить
Ага, хунта утискає справжні, чесні та незалежні ЗМІ !
показать весь комментарий
22.04.2021 19:28 Ответить
"Джентельменский набор" рашиского шпийона, наш ответ "визитке Яроша"

пусть сидит, соколик
показать весь комментарий
22.04.2021 17:37 Ответить
Лайк можешь убрать.
Не уловил сарказма?
показать весь комментарий
22.04.2021 17:42 Ответить
От падла! А, ты понял?
показать весь комментарий
22.04.2021 17:05 Ответить
Ну и сволочь ,пятнашкой по рогам козлу ...
показать весь комментарий
22.04.2021 17:06 Ответить
ЛУчше б на зеленского компромат собирал!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 17:06 Ответить
дерьмак, демченко - уже сидят за шпионаж и слив спецопераций в пользу парашии?
показать весь комментарий
22.04.2021 17:07 Ответить
А визитки медведчука у него не было?
показать весь комментарий
22.04.2021 17:10 Ответить
да,
много ещё гнид неблагодарных выкормила земля Украины,
а школы - недовоспитали...
показать весь комментарий
22.04.2021 17:14 Ответить
Кстати, частенько замечаю около военной части крутится, нутром чую - шпион. Нужно будет Баканову звякнуть.

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 4401
показать весь комментарий
22.04.2021 17:17 Ответить
Судячи з гасла на листивці: "Тільки зміна влади поверне свободу слова", СБУ пов'язали якогось порохобота.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:19 Ответить
Порохоботы в отличии от вас не смотрят каналы кума *****. Или ты слепой, или идиот, что ничего больше не заметил?
показать весь комментарий
22.04.2021 19:27 Ответить
В нього був доступ на територію військових частин? Вільно там пересувався і спокійно малював собі схеми територій? Вільно заходив у штаб і копіював списки та особисті дані військовослужбовців? Цікаво, на яку аудиторію розрахована ця казочка? Хоча, судячи по коментарях, знаходяться такі, що і вірять...
показать весь комментарий
22.04.2021 17:21 Ответить
Для того, щоб збирати данні та шпигувати, не потрібно обов'язково мати доступ у саму частину. Але він міг мати цей доступ, якщо, наприклад, працював у цій військовій частині на якійсь невійськовій посаді, чи просто виконував якісь підрядні роботи. Варіантів безліч. І тільки порохоботи мають сумнів, що в Україні існують російські шпигуни
показать весь комментарий
22.04.2021 17:53 Ответить
Дані, про які говориться в статті, може зібрати тільки військовослужбовець, який має БЕЗПОСЕРЕДНІЙ доступ до них. І все. Про якісь невійськові посади та підрядників взагалі говорити нема чого.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:19 Ответить
Не пиши маячню. Ті данні, про які говориться у статті, можна зібрати навіть не заходячи у військову частину, бо офіцери не у казармі живуть. Єдине, що потребує дос туп до частини, це зйомка, але її можна зробити з окна автомобілю, який доставляє до частини хліб.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:23 Ответить
Причому, додам, що і відеозйомка об'єктів теж можна робити на відстані.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:27 Ответить
Попробуй збери. Потім розповіси, як це було легко.
показать весь комментарий
22.04.2021 22:34 Ответить
..в Житомире в бывших гарнизонах, на Богунии и в Озёрном .таких -масса...І це-не "казочка"-бо, за покликанням "руцкога міра",таких покидьків-,хоч греблю гати..
показать весь комментарий
22.04.2021 18:00 Ответить
Час розсплати настав.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:33 Ответить
Гавна кусок...
показать весь комментарий
22.04.2021 18:14 Ответить
Ловите не пешек, а тех агентов ФСБ, которые сидят в украинской власти и в компаниях!
показать весь комментарий
22.04.2021 18:16 Ответить
а когда киву мертвечука бойку с рабиновичем брать будите ? я думаю они сливают кацапам важнее инфу !
показать весь комментарий
22.04.2021 18:27 Ответить
Очко порвали?
показать весь комментарий
22.04.2021 21:04 Ответить
 
 