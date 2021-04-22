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Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

35-летний житель города крушил кассы и уничтожал товар, возмутившись, что сотрудники магазина сделали его жене замечания из-за отсутствия маски.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "0629".

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

На этих кадрах видно, как мужчина с топором врывается в магазин и начинает крушить кассы. Покупатели и продавцы в испуге разбегались от него.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

После нападения магазин закрыли, на улице образовалась очередь из покупателей. Комментировать случившееся сотрудники супермаркета отказались.

Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе 01
Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе 02
Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе 03
Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе 04

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В полиции рассказали, что установили личность мужчины с топором.

"По предварительной информации, мужчина совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина", - сказано в сообщении полиции.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В полиции отметили, что в конце прошлого года "мужчина уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление", и ему объявлено о подозрении.

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Жена хулигана Юлия в комментариях в соцсетях пытается прояснить ситуацию. Она заявила, что маски никогда не носила и жалуется на то, что законным методом не может отстоять свое право на это.

"Ничего не работает! Мы написали 20 заявлений пером! И никто не был привлечен по закону! Теперь только топором!", - пишет Юлия.

Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе 05

Автор: 

Мариуполь (5734) погром (242) супермаркет (171)


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Топ комментарии
+65
Посадить тупого быка и заставить заплатить ущерб. Народ уже совсем дичает
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22.04.2021 18:44 Ответить
+43
І кому цей імбецил зробив гірше?
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22.04.2021 18:45 Ответить
+38
Идиот.
Печально, что таких идиотов много.
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22.04.2021 18:45 Ответить
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если Мариуполь то вполне возможно что боевик из дынры-лыныры но в любом случае эту мразь обнаглевшую на проучить -ПО ЗАКОНУ хотя-бы потому что в стране уже целая волна вот таких неадекватных ******* с оружием -один стреляет другой с топаром и т.д.и т.п. каждый день
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23.04.2021 00:02 Ответить
Капец, ломка у него от большого стажа "залежності".
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23.04.2021 00:11 Ответить
Ё.....ті, всі троє.
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23.04.2021 01:17 Ответить
А топорик-то из Эпицентра....
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23.04.2021 02:41 Ответить
Исторический экскурс, в определенном смысле. Вот так жили 1000 лет назад. Крушили без проблем все вокруг.
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23.04.2021 08:47 Ответить
За все, что он разбил заплатят поставщики товаров. Спишут как неликвид и выставят на поставщика.
За такие выходки нужно сажать в тюрьму.
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23.04.2021 09:12 Ответить
акцент слышится, кажется...
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23.04.2021 09:14 Ответить
Дело не в маске!
В чем конфликт - не скажу.
Иначе меня снова забанят.
Таких конфликтов с каждым годом будет всё больше.
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23.04.2021 09:37 Ответить
хоть намекни)
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23.04.2021 16:57 Ответить
Скрепу в башці заклинило...
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23.04.2021 10:08 Ответить
Был ломатьдзе теперь будет за это сидетьзе)))
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23.04.2021 10:10 Ответить
"Сосите" это он о наболевшем?
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23.04.2021 10:55 Ответить
Человека достала окружающая мудистика, когда всяким тищенко можно, видите ли, вырабатывать групповые антитела на блатном свингерпати, а остальных - повсеместно утомляют бесполезным масочным маскарадом... Но я смотрю, тут в топах комментарии кому всё это нравится. Поэтому человек с топором прав, когда сказал: "Сосите!".
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23.04.2021 11:51 Ответить
Интересная у Вас позиция, предлагаете равняться на дебилов и отморозков которым на всех насрать кроме себя любимых. Может лучше какой то пример поищите для подражания, человека который заботится о ближних? Такие люди как этот переболеют в лёгкой форме Короной, а заразят десяток из которых человека три могут умерить. А этому быдлу на них похер что это чейто пожилой Отец и чьята Мать или чейто ребёнок. Ублюдок масочку не носит, с тапором на людей бросается. Я б ему голову отрубил, мозгов нет не у него не у его жены, значит и головане нужна.
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23.04.2021 14:36 Ответить
Не каждый хочет быть овцой.
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24.04.2021 14:30 Ответить
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