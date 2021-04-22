Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

35-летний житель города крушил кассы и уничтожал товар, возмутившись, что сотрудники магазина сделали его жене замечания из-за отсутствия маски.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "0629".

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

На этих кадрах видно, как мужчина с топором врывается в магазин и начинает крушить кассы. Покупатели и продавцы в испуге разбегались от него.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

После нападения магазин закрыли, на улице образовалась очередь из покупателей. Комментировать случившееся сотрудники супермаркета отказались.









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В полиции рассказали, что установили личность мужчины с топором.

"По предварительной информации, мужчина совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина", - сказано в сообщении полиции.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В полиции отметили, что в конце прошлого года "мужчина уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление", и ему объявлено о подозрении.

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Жена хулигана Юлия в комментариях в соцсетях пытается прояснить ситуацию. Она заявила, что маски никогда не носила и жалуется на то, что законным методом не может отстоять свое право на это.

"Ничего не работает! Мы написали 20 заявлений пером! И никто не был привлечен по закону! Теперь только топором!", - пишет Юлия.