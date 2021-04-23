Турки показали уничтожение российской системы ПВО "Панцирь" турецким БПЛА Bayraktar Akinci с украинским двигателем. ВИДЕО
Российская система ПВО "Панцирь" была уничтожена турецким БПЛА Bayraktar Akinci в анимационном ролике компании-производителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик от компании AKINCI появился после того, как в России опубликовали в рекламе дронов-камикадзе Lancet анимацию, в которой был уничтожен Bayraktar TB2.
Bayraktar Akinci - турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства турецкой компания Baykar Makina, на данный момент оснащенный украинскими двигателями. Сейчас идут испытания третьего прототипа "Акинджи".
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Не дивлячись на "киселя" який знов брехав за гроші на кацап -пропагОндон ТБ що турецькі дрони програють у двічі "новітнім" кацапським непотрібам (виявилося що навпаки) - ці дрони доволі вже не зовсім панацея. Вони вразливі по своєму розміру і самі по собі без тактичної підтримки та розкладу - не воюють бо їх стара совецька ПВО збиває. Це правда і не треба собі видумувати міфи. Воювати такими дорогими іграшками треба вміти тактично - так як це робив Азербайджан- спочатку пустили начинені вибухівкою без пілотів "кукурузники" а коли армяни вистріляли боєзапас - пішли турецькі дрони і не раніше.. Та й то 6 одиниць були збиті. Тому - перевага цих дронів тільки одна - там не має пілота. А у світі є більш дорогі цяцьки - які нам ніхто не дасть - та й ми не зможему ціну за них дати - які по можливостям від турецьких - далеко за небокраєм. Як що навіть порівнювати цінність та ефективність зброї яку дають Україні - то джавеліни більш ефективні у своїй царині. Набагато більш...Тобто - дрони потрібні..але до них ще потрібні "макітри" та знання і це не те що нас вже захистило так як треба. Потрібна своя ******* авіація, своя ******* ПВО, своя ******* Стугна - якась там "У".."С".."М"..неважливо..яка буде реальним прототипом джавеліну бо ми їх не накупимся ( больше 200 тис долл. одна ракета) ..свої дрони, які дуже важко збити тим, що є у кацапстана ( це абсолютна реальність як би не ганчірка покоцанориле -ющенко , камерний півень пєтухович - злодій , поросятина - злодій, та не зе-поц - злодій).. Це - реальний рух вперед ..а не 2 джавеліни та 4 турецькі дрони за двигуни яких - влада розкраде гроші по карманах..як не свинарчуки - так тарани - таргани та інше падло..Поки веселитися немає з чого..
Суть в тому, що Україна - не просто колонія, а колонія колонії! Це дійсно унікальна амбіція, як сказала би лялька-ющенко. Рашка - як територія - формально після другої світової підтвердила (відстояла) свій статус колонії США. Але у 1991 звершився двірцевий переворот, по якому цих колоній стало більше. Але що найголовніше - США вирішили поділитися впливом на ці колонії з так званим Євросоюзом, тобто Німеччиною.
Та з німцями не можна гратися в такі ігри. Період після першої світової це показав дуже яскраво. Вони сплять і бачать, поки будуть жити, відновлення свого впливу на всю Євразію, який вони втратили всередині 19 століття у так званих колоніальних війнах. Втратили так гучно, що у 1858 році їх головна колонія прмйняла чорно-жовто-білий прапор, а всього через 30 років - назад аквафреш. І не допомогли ані народовольці, ані революціонери, ані перша світова... США ціною своєї великої депресії за 20 літ вибудував перед і за Уралом монстра, який і чавив цю Німеччину у другій світовій. І продовжили це робити після перемоги.
І тут виявилося, що Німеччина сповідує толєрастію, має символічну армію, позбулася всіх колоній і ніби так перетворилася на рівноправну, тільки дуже економічно потужну, гейропейську країну. Єврокомісія - рекордсмен бюрократії та болото корупції. Здавалося, що може Америці тепер загрожувати?
Але німці дуже вперті, падлючі і хитрі. Що вони зробили? Ще один двірцевий переворот в рашці, в результаті якого штазі останні 20 років напряму керує цим монстром. І всі нелогічні дії пуйла тоді стають дуже зрозумілими і логічними. Зручно ж загрібати жар чужими руками, правда ж? Тафай тафай Флатімір, мі с тапой!
сальным научным бэкграундом глотая слюни смотрит на турецкие дроны???? Это же афера с откатами. Притом, что двигатели украинские, а вся начинка состоит из запчастей других производимых в других государствах.
турецкая оборонная компания Baykar будет использовать двигатели производства местной компании TUSAS Engine Industries для боевых ударных беспилотников BayraktarТВ2 вместо украинских двигателей от https://file.liga.net/companies/motor_sich_oao Мотор Сич . Об этом https://www.globaldefensecorp.com/2020/11/01/turkey-to-replace-ukrainian-engines-with-domestic-engine-in-bayraktar-tb2-drone/ сообщает издание Global Defense Corp о ссылкой на заявление технического директора компании Сельчука Байрактара.
"Новый двигатель, разработанный TUSAS Engine Industries имеет наилучшие показатели эффективности в своем классе во всем мире", - цитирует издание техдиректора компании.
Причому дистанційно керовані безпілотники - це низькоефективний засіб проти армії, яка має купу станцій РЕБ і зенітних систем.
закупівля "байрактарів" була правильним рішенням для швидкого забезпечення потреби в розвідувально-ударних безпілотниках ЗСУ.
Однак вважає доцільним паралельно розвивати український проект. Він відзначає, що розробка і майбутня закупівля коштуватиме менше ніж контрактні ціни на турецькі літальні апарати, які вже купила Україна.
Коростельов прогнозує, що на завершення розробки Сокіл-300 КБ потрібно ще близько року.
https://mil.in.ua/uk/news/perevagy-sokil-300-nad-bayraktar-tb2-korostelov-rozkryv-podrobytsi/