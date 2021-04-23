Турки показали уничтожение российской системы ПВО "Панцирь" турецким БПЛА Bayraktar Akinci с украинским двигателем. ВИДЕО

Российская система ПВО "Панцирь" была уничтожена турецким БПЛА Bayraktar Akinci в анимационном ролике компании-производителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик от компании AKINCI появился после того, как в России опубликовали в рекламе дронов-камикадзе Lancet анимацию, в которой был уничтожен Bayraktar TB2.

Bayraktar Akinci - турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства турецкой компания Baykar Makina, на данный момент оснащенный украинскими двигателями. Сейчас идут испытания третьего прототипа "Акинджи".

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