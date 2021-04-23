Наемники РФ усиливают свои передовые позиции разведгруппами, спецназом и снайперами, - разведка. ВИДЕО

На фоне заявлений о возвращении в места постоянной дислокации войск, которые были развернуты возле границ Украины в течение марта-апреля, командование ВС РФ возобновило интенсивность проверок соединений и частей 1 и 2 АК на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по информации украинской разведки, особое внимание комиссиями уделяется выявлению причин ухудшения морально-психологического состояния, снижению уровня воинской дисциплины, незаконному использованию военного имущества.

Вместе с тем, оккупанты продолжают скрыто усиливать передовые позиции дополнительными артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.

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