Наемники РФ усиливают свои передовые позиции разведгруппами, спецназом и снайперами, - разведка. ВИДЕО
На фоне заявлений о возвращении в места постоянной дислокации войск, которые были развернуты возле границ Украины в течение марта-апреля, командование ВС РФ возобновило интенсивность проверок соединений и частей 1 и 2 АК на временно оккупированных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по информации украинской разведки, особое внимание комиссиями уделяется выявлению причин ухудшения морально-психологического состояния, снижению уровня воинской дисциплины, незаконному использованию военного имущества.
Вместе с тем, оккупанты продолжают скрыто усиливать передовые позиции дополнительными артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В рядах наемников РФ растет число небоевых потерь: на прошлой неделе - 7 безвозвратных и 16 санитарных, - разведка
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили отвечать на провокации российских войск в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Украинские войска получили приказ не реагировать на провокации.