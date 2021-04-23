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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ усиливают свои передовые позиции разведгруппами, спецназом и снайперами, - разведка. ВИДЕО

Наемники РФ усиливают свои передовые позиции разведгруппами, спецназом и снайперами, - разведка. ВИДЕО

На фоне заявлений о возвращении в места постоянной дислокации войск, которые были развернуты возле границ Украины в течение марта-апреля, командование ВС РФ возобновило интенсивность проверок соединений и частей 1 и 2 АК на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по информации украинской разведки, особое внимание комиссиями уделяется выявлению причин ухудшения морально-психологического состояния, снижению уровня воинской дисциплины, незаконному использованию военного имущества.

Вместе с тем, оккупанты продолжают скрыто усиливать передовые позиции дополнительными артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рядах наемников РФ растет число небоевых потерь: на прошлой неделе - 7 безвозвратных и 16 санитарных, - разведка

разведка (4205) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+14
А клоун не возвращает разведку и контрснайперские группы. Наши защитники платят за это жизнями почти ежедневно. Спасибо зебилам.
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23.04.2021 15:05 Ответить
+13
ну а минобороны и генштаб "усиливают" приказы про ЗАПРЕТ на ответный огонь..
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23.04.2021 15:05 Ответить
+9
А где это наполеон бухает от своей "победы" как сказал Ермак а союзники то так мелко помогали вот бонопард всех победил жду высер мендель
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23.04.2021 15:19 Ответить
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ну а минобороны и генштаб "усиливают" приказы про ЗАПРЕТ на ответный огонь..
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23.04.2021 15:05 Ответить
04/21/2021

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили отвечать на провокации российских войск в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Украинские войска получили приказ не реагировать на провокации.
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23.04.2021 15:20 Ответить
А клоун не возвращает разведку и контрснайперские группы. Наши защитники платят за это жизнями почти ежедневно. Спасибо зебилам.
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23.04.2021 15:05 Ответить
Владимир Александрович, почему не закончилась война? Может вы х@йовый главнокомандующий???
Наемники РФ усиливают свои передовые позиции разведгруппами, спецназом и снайперами, - разведка - Цензор.НЕТ 5997
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23.04.2021 15:05 Ответить
Найманці РФ посилюють свої передові позиції розвідгрупами, спецпризначенцями та снайперами, - розвідка - Цензор.НЕТ 754
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23.04.2021 22:42 Ответить
А где это наполеон бухает от своей "победы" как сказал Ермак а союзники то так мелко помогали вот бонопард всех победил жду высер мендель
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23.04.2021 15:19 Ответить
Не догоню, так хоть погреюсь.... как-то так это называется.
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23.04.2021 15:22 Ответить
В глаза ***** посмотреть- не под обстрелом посидеть!!! Правда же, нелох-членограй?
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23.04.2021 15:24 Ответить
Зеля уже за действия украинской разведки извинился? На коленях запросил переговоры у путина?
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23.04.2021 15:39 Ответить
Какім будєт ваш атвєт, таварісч Жюков, вибачте Зєлєнскій? Як завжди - асиметричним?
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23.04.2021 15:57 Ответить
русским верить - себя не уважать
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23.04.2021 16:04 Ответить
приказ не отвечать на провокации имеет цель разлагать украинскую армию, ибо этот приказ есть по своей сути ,поощерение рашистам , убийства украинских защитников , а отсюда и желающих служить в такой армии ,в которой нельзя отвечать врагу не очень то много насобирается .
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23.04.2021 16:19 Ответить
так записано в "кластері" який передав почтальон мікрон, класте палін прочитав гнусавому поцу і посміялись із арміїї по приколу, І ПІДПИСАЛИ НАКАЗ. хто там казав ЛОХ. ЯНЕЛОХ,Я ЛОХОТРОН
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23.04.2021 21:26 Ответить
 
 