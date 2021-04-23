В Украине, как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд. Зеленскому надо быть жестче и взять власть в руки, - Саакашвили. ВИДЕО

Если в сфере ответственность одного министра есть коррупция, то такого чиновника нельзя долго держать, а нужно сразу увольнять.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате реформы прокуратуры были уволены несколько сотен коррумпированных прокуроров.

"Речь идет о том, что 37 млрд долларов, и это подтверждает правительство, каждый год крадется в Украине. И в этой ситуации практически ничего не изменилось. Ситуация такая, что многие министры начинают говорить: "А мы при чем?. Если они крадутся, то пусть правоохранительные органые отвечают". Есть конкретная система, которая работает в Украине. Есть политическая ответственность министра, если в сфере одного министра крадется 20 млрд гривен, а есть и побольше, то такого министра нельзя долго держать, а их держат бескончено сейчас", - ометил Саакашвили.

Глава комитета Нацсовета реформ подчеркнул, что на министров, которые хотят сделать что-то хорошее, сразу совершаются нападки со стороны Рады, судов и СБУ.

"То есть целый консорциум работает: судов, эсбэушников, депутатов, при чем депутатов совершенно разных фракций. Мне кажется, в этой ситуации, когда главный источник - бюррократия, очень хорошо научилась со всех сторон обходить... по тем же фермерам, закручивают гайки. Придумали штраф, если у них переносные заправки, а без этого ни один фермер не может работать, 5 тыс долларов взятки или гораздо больше штрафа. Это придумали уже сейчас, это не раньше было. То есть такие вещи, что голову отрубают, и вырастает сразу новая", - подчеркнул Саакашвили.

Он отметил, что СНБО тут не поможет.

"Президенту нужно брать власть, ему надо быть жестче. Я не говорю, что он должен установить диктатуру, но ему надо брать власть в конце концов.", - добавил Саакашвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Государственная система полностью прогнила", - Саакашвили о таможне. ВИДЕО