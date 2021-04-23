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В Украине, как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд. Зеленскому надо быть жестче и взять власть в руки, - Саакашвили. ВИДЕО

Если в сфере ответственность одного министра есть коррупция, то такого чиновника нельзя долго держать, а нужно сразу увольнять.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате реформы прокуратуры были уволены несколько сотен коррумпированных прокуроров. 

"Речь идет о том, что 37 млрд долларов, и это подтверждает правительство, каждый год крадется в Украине. И в этой ситуации практически ничего не изменилось. Ситуация такая, что многие министры начинают говорить: "А мы при чем?. Если они крадутся, то пусть правоохранительные органые отвечают". Есть конкретная система, которая работает в Украине. Есть политическая ответственность министра, если в сфере одного министра крадется 20 млрд гривен, а есть и побольше, то такого министра нельзя долго держать, а их держат бескончено сейчас", - ометил Саакашвили.

Глава комитета Нацсовета реформ подчеркнул, что на министров, которые хотят сделать что-то хорошее, сразу совершаются нападки со стороны Рады, судов и СБУ.

"То есть целый консорциум работает: судов, эсбэушников, депутатов, при чем депутатов совершенно разных фракций. Мне кажется, в этой ситуации, когда главный источник - бюррократия, очень хорошо научилась со всех сторон обходить... по тем же фермерам, закручивают гайки. Придумали штраф, если у них переносные заправки, а без этого ни один фермер не может работать, 5 тыс долларов взятки или гораздо больше штрафа. Это придумали уже сейчас, это не раньше было. То есть такие вещи, что голову отрубают, и вырастает сразу новая", - подчеркнул Саакашвили.

Он отметил, что СНБО тут не поможет.

"Президенту нужно брать власть, ему надо быть жестче. Я не говорю, что он должен установить диктатуру, но ему надо брать власть в конце концов.", - добавил Саакашвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Государственная система полностью прогнила", - Саакашвили о таможне. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8584) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+57
этот грузин идиот?
зеленский и так взял ВСЮ власть в руки полностью..! Так даже янукович не брал, как взял зеленский..

вывод один, эти 37 млрд крадёт сам зеленский
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23.04.2021 15:18 Ответить
+43
Мыша, скажи теперь: "Зеленский барыга"
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23.04.2021 15:25 Ответить
+28
А 25 млрд из Ковидного фонда не забыл прибывить?! Или то что с*издил сам Голобородьько это типа не кража?
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23.04.2021 15:18 Ответить
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вынь утырок хер изо-рта и говори внятно!
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24.04.2021 06:54 Ответить
И что же еще Зебил не прибрал к ручкам липким, если все его приближенные слуги за год накупили себе особняков, машин, дачек за границей и курточек по несколько сотен тысяч?
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24.04.2021 08:07 Ответить
А зеля такой : --- Власть? Брать в руки?! Не-ее-е, мне страшна, пусть пока полежит, да я и не умею...
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24.04.2021 08:57 Ответить
Виходить, що "свинарчукам" руки так і не повідрубували.
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24.04.2021 09:04 Ответить
Невже Мішо такий дурний, а може придурюється? У зелі в руках вся влада, що ще треба? Він краде разом зі своїм оточенням.Ось і все.
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24.04.2021 10:19 Ответить
Ці тупі люди ніколи не зрозуміють, що руйнуючи та обкрадаючи один одного і свою державу, і мріючи мовчки робити те ж саме, що роблять злодії, щоб "запанувати" у своїй сторонці, вони постійно руйнують свій дім, а потім або їдуть будувати на север крайній он безкрайній рюсскіе деревні, або розбрідаються по світу хто куди, а ті хто залишається перероджується в манкуртів без роду і імені.
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24.04.2021 11:43 Ответить
В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 958
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24.04.2021 13:05 Ответить
Украина - не Грузия, где один человек ЛИЧНО может всем руководить.
Масштаб не тот!
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24.04.2021 13:32 Ответить
28.07.2020 г.​​СААКАШВИЛИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА КУРЧЕНКО
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко. Это совпало по времени с наездом Саакашвили на Министра финансов Сергея Марченко. Саакашвили заявил, что Марченко угрожает отставкой, если не будет назначен нужный ему глава таможни.

Сразу после этого последовала информация, что Ираклий Катамадзе, сын бывшего посла Грузии в Украине Григора Катамадзе, друга и партнера Саакашвили, который возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков, получит должность заместителя начальника Киевской таможни. До этого он был исполняющим обязанности руководителя николаевской таможни и возглавлял таможенный пост в аэропорту "Борисполь". Оба места хлебные.

Но все дело в том, что отец и сын Катамадзе - это не просто друзья и земляки Саакашвили, а еще и люди Курченко. Которым он до сих пор платит. Григол Катамадзе в 2013 году официально устроился в компанию Курченко ВЕТЭК заместителем председателя наблюдательного совета (https://biz.liga.net/all/tek/novosti/eks-posol-gruzii-v-ukraine-stal-zamestitelem-kurchenko?fbclid=*************************************************************).
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24.04.2021 13:35 Ответить
В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1326Взять в руки ..зачем. можно и так .
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24.04.2021 13:44 Ответить
В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3802Взять в руки .? .зачем. можно и так .
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24.04.2021 13:46 Ответить
Прикольно наблюдать как кремлеботы и порохоботы лайкают друг дружку через свои клоны ! )))
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24.04.2021 14:01 Ответить
Клоуна для того і поставили, щоб вкрасти все, що тільки можна.
Поки лохторат радіє, що "сдєлалі порошенка".
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24.04.2021 14:13 Ответить
вот те раз!

знают сколько своровали но знают кто?! - бред! фантастика!
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24.04.2021 17:54 Ответить
в данный момент Гидрант страны с подачи ЗЕБилов главный аферист беня и этим все сказано, пока эта пархатая Шобла будет паразитировать на Украинской земле ни чего хорошего для страны не будет...
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24.04.2021 21:35 Ответить
Саакашвили, не притворяйтесь! Зеленский - враг Украины, воры под его покровительством.
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24.04.2021 23:00 Ответить
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