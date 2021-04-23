В Украине, как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд. Зеленскому надо быть жестче и взять власть в руки, - Саакашвили. ВИДЕО
Если в сфере ответственность одного министра есть коррупция, то такого чиновника нельзя долго держать, а нужно сразу увольнять.
Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате реформы прокуратуры были уволены несколько сотен коррумпированных прокуроров.
"Речь идет о том, что 37 млрд долларов, и это подтверждает правительство, каждый год крадется в Украине. И в этой ситуации практически ничего не изменилось. Ситуация такая, что многие министры начинают говорить: "А мы при чем?. Если они крадутся, то пусть правоохранительные органые отвечают". Есть конкретная система, которая работает в Украине. Есть политическая ответственность министра, если в сфере одного министра крадется 20 млрд гривен, а есть и побольше, то такого министра нельзя долго держать, а их держат бескончено сейчас", - ометил Саакашвили.
Глава комитета Нацсовета реформ подчеркнул, что на министров, которые хотят сделать что-то хорошее, сразу совершаются нападки со стороны Рады, судов и СБУ.
"То есть целый консорциум работает: судов, эсбэушников, депутатов, при чем депутатов совершенно разных фракций. Мне кажется, в этой ситуации, когда главный источник - бюррократия, очень хорошо научилась со всех сторон обходить... по тем же фермерам, закручивают гайки. Придумали штраф, если у них переносные заправки, а без этого ни один фермер не может работать, 5 тыс долларов взятки или гораздо больше штрафа. Это придумали уже сейчас, это не раньше было. То есть такие вещи, что голову отрубают, и вырастает сразу новая", - подчеркнул Саакашвили.
Он отметил, что СНБО тут не поможет.
"Президенту нужно брать власть, ему надо быть жестче. Я не говорю, что он должен установить диктатуру, но ему надо брать власть в конце концов.", - добавил Саакашвили.
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Масштаб не тот!
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко. Это совпало по времени с наездом Саакашвили на Министра финансов Сергея Марченко. Саакашвили заявил, что Марченко угрожает отставкой, если не будет назначен нужный ему глава таможни.
Сразу после этого последовала информация, что Ираклий Катамадзе, сын бывшего посла Грузии в Украине Григора Катамадзе, друга и партнера Саакашвили, который возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков, получит должность заместителя начальника Киевской таможни. До этого он был исполняющим обязанности руководителя николаевской таможни и возглавлял таможенный пост в аэропорту "Борисполь". Оба места хлебные.
Но все дело в том, что отец и сын Катамадзе - это не просто друзья и земляки Саакашвили, а еще и люди Курченко. Которым он до сих пор платит. Григол Катамадзе в 2013 году официально устроился в компанию Курченко ВЕТЭК заместителем председателя наблюдательного совета (https://biz.liga.net/all/tek/novosti/eks-posol-gruzii-v-ukraine-stal-zamestitelem-kurchenko?fbclid=*************************************************************).
Поки лохторат радіє, що "сдєлалі порошенка".
знают сколько своровали но знают кто?! - бред! фантастика!