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Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". ВИДЕО

Чиновников, которые замешаны в коррупции необходимо сразу увольнять, а президенту быть строже и взять власть в руки.

Как передает Цензор.НЕТ, об это глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил в эфире "Право на владу".

Он привел пример работы площадки "Prozorro".

"Посмотрите как работает система "Prozorro". Я один из ее авторов в свое время, но там столько всего написали. Например, в Житомире, чтобы ремонтировать машины государственные, СТО, нужно иметь оборот 20-30 млн в год. Где вы найдете в Житомире СТО с 30-тью миллионами? Там только одно, прописали "Prozorro" под это СТО и все государственные службы: "Ну да, ну такие условия, а что делать?", - рассказал Саакашвили.

По его словам, "вор на воре сидит и вором погоняет".

"Зачем для этого декларации? У них на лице написано, кто они такие. Надо просто таких министров снимать сразу. Таких замминистров снимать сразу. Таких местных представителей президента снимать сразу. И тогда мы не будем говорить: "Ой, закон нам не разрешает, у нас какие-то вещи с судами, они не соответствуют всем нормам закона". Да чушь это, это просто заговаривание зубов. Нужно просто ударить кулаком Зеленскому и надо брать власть. Как он говорил: "Бандит выйди отсюда". Бандит вышел и пошел в соседний кабинет и до сих пор там сидит. Так вот, просто за шиворот его", - отметил Саакашвили.

Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине, как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд. Зеленскому надо быть жестче и взять власть в руки, - Саакашвили. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8584) Саакашвили Михеил (3307) Prozorro (214)


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Топ комментарии
+24
это что же - зеленский окружил себя ворами, барыгами, кумовьями
или оно "тут совсем нипричем, винават кто-то другой, проста бубочке мешают работать в теплой ванне"
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23.04.2021 16:12 Ответить
+18
жду коли Зеленський стане баригою
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23.04.2021 16:12 Ответить
+15
Вот мразь.. "президенту надо быть строже". Т.е. не главзебил виноват в коллапсе, а бояре.
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23.04.2021 16:18 Ответить
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жду коли Зеленський стане баригою
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23.04.2021 16:12 Ответить
То не важливо. Головне, що не Порошенко. 😊
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23.04.2021 16:29 Ответить
Да, шариковы в украинской власти душат народ третий год.
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23.04.2021 17:37 Ответить
Ну Ермак же сказал недавно, что Зеленский не будет бороться с олигархатом и коррупцией. Что еще надо, чтобы услышать это заявление? Они все открыто говорят, но люди не умеют даже слушать и слышать. Сейчас они готовят голосование по уничтожению украинского собственника украинской земли. Кто об этом интересовался? Никто. Глухие и слепые.
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23.04.2021 17:36 Ответить
это что же - зеленский окружил себя ворами, барыгами, кумовьями
или оно "тут совсем нипричем, винават кто-то другой, проста бубочке мешают работать в теплой ванне"
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23.04.2021 16:12 Ответить
п.с. "Нужно просто ударить кулаком Зеленскому и надо брать власть"

ха, Саакашвили назвал зеленского лохом и каким-то дурачком, который за 2 года не сумелО "взять власть"?))
а кто же тогда страной управляет, неужто "какой-то дурачок был на моем месте"(с)вислюк оманский
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23.04.2021 16:16 Ответить
хотя.. фразу "Нужно просто ударить кулаком Зеленскому" можно трактовать и так:
"Нужно просто ударить кулаком (в морду) зеленскому и надо брать власть"
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23.04.2021 16:17 Ответить
«Янелох « , значит пустое место ?Слепое ,тупое , глухое и обдолбленное
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23.04.2021 16:39 Ответить
Блін, знати би кого саме він ганяє, і хто конкретно - його...
Але ж не скаже.
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23.04.2021 16:13 Ответить
Грає той, хто більше платить. Там мораллю не заморочуються.
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23.04.2021 16:31 Ответить
А когда было по другому.
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23.04.2021 16:13 Ответить
Міхо, готуйся к депортації
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23.04.2021 16:14 Ответить
Так шо? Таки барыги?
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23.04.2021 16:16 Ответить
ты по себе не чвствуешь ?
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23.04.2021 16:21 Ответить
ВОР ? или крадун ?
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23.04.2021 16:17 Ответить
Вот мразь.. "президенту надо быть строже". Т.е. не главзебил виноват в коллапсе, а бояре.
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23.04.2021 16:18 Ответить
все он правду сказал , оно так и есть
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23.04.2021 16:20 Ответить
Что так и есть?? Да осел оманский всю эту воровскую шайку возглавляет....
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23.04.2021 16:23 Ответить
И назначал именно он 🤢🤡🐲 и коышует . Возьмите к примеру ,ермака,татарова, венедиктову ………
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23.04.2021 16:44 Ответить
Міхо, затягуй пісню про баригу на мотив 'Суліко'!))) Можу підспівати...
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23.04.2021 16:20 Ответить
Який в Україні відсоток українців при владі?
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23.04.2021 16:20 Ответить
73 відсотка делегували владу єтаму зе. А чи вважати 73 українцями..., а хто ж тоді дурні?
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23.04.2021 17:24 Ответить
Про Зе поки,що мовчить, але "Міхо, що живе на даху" вже почав пісню безкорисливого правдоруба.
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23.04.2021 16:21 Ответить
Про осла мишка не может....потому как в камере в Тбилиси окажется в момент...
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23.04.2021 16:24 Ответить
Для правящего кодлана Коломойского Украина страна чужая, враждебная, холодная. Территория "зарабатывания" денег воровством, грабежом, мародёрством.
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23.04.2021 16:21 Ответить
а как же кодланы другие правящие, не Коломойского?
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23.04.2021 16:29 Ответить
а как же кодланы другие правящие, не Коломойского? -Кто такие? Почему не знаю?
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23.04.2021 16:40 Ответить
не может быть чтобы про Ахметова, Пинчука не слышали
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23.04.2021 17:09 Ответить
не может быть чтобы про Ахметова, Пинчука не слышали/ Ещё есть Альперин, Боголюбов, Киперман, Фирташ , Кауфман , Фридман, Ярославский, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер и многие другие. Но они только воруют. Правят кадры, которые решают всё.А назначает кадры главный кадровик Украины Коломойский.
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23.04.2021 17:56 Ответить
товарищам евреям власть в этом мире дана и в Украине тоже у них свои опыты
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23.04.2021 19:50 Ответить
Етаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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23.04.2021 16:23 Ответить
Опять?
"Что ж такое? Как же так?"
(с) М.Жванецкий
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23.04.2021 16:26 Ответить
Все знают, все терпят, значит всех устраивает. А президент этот слабоват из трусливых евреев, чтобы так кардинально действовать, хотя сразу видно было, что он не лидер на уровне государства.
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23.04.2021 16:28 Ответить
Те що дурень та покидьок - це було помітно ще й 2019, але ж обрали!
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23.04.2021 17:27 Ответить
Саакашвилли все врет и выдумывает
в Украине нет и никогда не было никакой коррупции
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23.04.2021 16:28 Ответить
Рыги с янукодлой во главе...были как дети малые по сравнению с ослом и его зеленым стадом.....сейчас воруют уже даже не стесняясь....
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23.04.2021 16:29 Ответить
И особо не скрываясь....
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23.04.2021 16:30 Ответить
Держите вора!!!
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23.04.2021 16:32 Ответить
дивлюся на цього саакашвілі - яке ж воно пришелепкувате.
як воно президентом працювало, хоча... в нас теж обирати "вміють".
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23.04.2021 16:52 Ответить
Надо просто таких министров снимать сразу.Источник:https://censor.net/ru/v3261644 их не снимать надо,а сажать в тюрьму или растреливать,как в Китае.
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23.04.2021 16:56 Ответить
может Вам в северную корею переехать? Там с расстрелами "все в порядке"
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23.04.2021 17:29 Ответить
Кругом одні бариги))
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23.04.2021 16:59 Ответить
попруть скоро Мішу і ці...ну нізя у нас на керманичів перти
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23.04.2021 17:03 Ответить
Із 1920 року так.
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23.04.2021 17:11 Ответить
"Вор на воре сидит и вором погоняет" ©
Оце діло!

Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє" - Цензор.НЕТ 3871
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23.04.2021 17:22 Ответить
ОООО и этот поця проснулся
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23.04.2021 17:28 Ответить
можно сколько угодно наяривать на порошенка или кого другого, но только Михо способен дать под зад кому угодно из ворья. все остальные импотенты, включая вашего петю
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23.04.2021 17:35 Ответить
Будучи Головою Одеської ОДА, Саакашвілі не крав і красти не давав. Він вільно без охорони виходив до людей, сперечався, пояснював (одного "ветерана"-провокатора в Ізмаїлі навіть поставив на місце словесно), на найбільш складних ділянках дороги Одеса - Рені (ту дорогу прокладали при Саакашвілі, і гроші "вибив" він) навіть мав свою палатку, де періодично проводив час і наради. Говорив і робив він завжди по-правді . Тому його і "з"їли"... такі в Одесі не потрібні.
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23.04.2021 17:48 Ответить
У нас так устроено - все в стране определяется первым лицом государства. Но если ты взял всю власть на себя, то и отвечать за все должен, т.е если воруют чиновники, то виноват прежде всего президент и никак иначе. Если не согласен с этим, то действуй в рамках конституции, по которой по внутренней жизни страны у премьер-министра больше прав, чем у президента.
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23.04.2021 17:36 Ответить
Миша, ты же не дурак. Все прекрасно понимаешь. В Украине уже два года вся власть сосредоточена на Банковой. Такого не было ни при пришествии "первых барыг", ни до них. Один человек отвечает за все. Имя этого человека Владимир Зеленский. Все же видят, как ты виляешь хвостом и не называешь вещи своими именами. Ты смешон и жалок.
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23.04.2021 18:50 Ответить
В Украине уже два года вся власть сосредоточена на Банковой.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да не надо скромничать ,два года.Не два года,а тридцать лет.
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23.04.2021 20:31 Ответить
Скоро у Міхо знову заберуть українське громадянство
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23.04.2021 19:14 Ответить
дуже точний діагноз.......лікувати нікому!!!
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23.04.2021 20:11 Ответить
Хорошо хоть не барыги.
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23.04.2021 20:23 Ответить
Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє" - Цензор.НЕТ 4375
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23.04.2021 23:43 Ответить
Злодюги,які пишуть та приймають закони,звісно враховують в них свої інтереси і власну безпеку,можливість відкупитися,уникнути покарання і вийти "сухими"із води.То як може система покриття злочинів покарати тих, хто її створив?
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24.04.2021 03:28 Ответить
А никого не смущает, что последние лет двадцать при власти одни и теже фамилии (кланы).
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24.04.2021 12:03 Ответить
Ну сидит. И дальше что?
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24.04.2021 12:14 Ответить
 
 