Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". ВИДЕО
Чиновников, которые замешаны в коррупции необходимо сразу увольнять, а президенту быть строже и взять власть в руки.
Как передает Цензор.НЕТ, об это глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил в эфире "Право на владу".
Он привел пример работы площадки "Prozorro".
"Посмотрите как работает система "Prozorro". Я один из ее авторов в свое время, но там столько всего написали. Например, в Житомире, чтобы ремонтировать машины государственные, СТО, нужно иметь оборот 20-30 млн в год. Где вы найдете в Житомире СТО с 30-тью миллионами? Там только одно, прописали "Prozorro" под это СТО и все государственные службы: "Ну да, ну такие условия, а что делать?", - рассказал Саакашвили.
По его словам, "вор на воре сидит и вором погоняет".
"Зачем для этого декларации? У них на лице написано, кто они такие. Надо просто таких министров снимать сразу. Таких замминистров снимать сразу. Таких местных представителей президента снимать сразу. И тогда мы не будем говорить: "Ой, закон нам не разрешает, у нас какие-то вещи с судами, они не соответствуют всем нормам закона". Да чушь это, это просто заговаривание зубов. Нужно просто ударить кулаком Зеленскому и надо брать власть. Как он говорил: "Бандит выйди отсюда". Бандит вышел и пошел в соседний кабинет и до сих пор там сидит. Так вот, просто за шиворот его", - отметил Саакашвили.
Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".
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или оно "тут совсем нипричем, винават кто-то другой, проста бубочке мешают работать в теплой ванне"
ха, Саакашвили назвал зеленского лохом и каким-то дурачком, который за 2 года не сумелО "взять власть"?))
а кто же тогда страной управляет, неужто "какой-то дурачок был на моем месте"(с)вислюк оманский
"Нужно просто ударить кулаком (в морду) зеленскому и надо брать власть"
Але ж не скаже.
"Что ж такое? Как же так?"
(с) М.Жванецкий
в Украине нет и никогда не было никакой коррупции
як воно президентом працювало, хоча... в нас теж обирати "вміють".
Оце діло!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Да не надо скромничать ,два года.Не два года,а тридцать лет.