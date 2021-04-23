Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". ВИДЕО

Чиновников, которые замешаны в коррупции необходимо сразу увольнять, а президенту быть строже и взять власть в руки.

Как передает Цензор.НЕТ, об это глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил в эфире "Право на владу".

Он привел пример работы площадки "Prozorro".

"Посмотрите как работает система "Prozorro". Я один из ее авторов в свое время, но там столько всего написали. Например, в Житомире, чтобы ремонтировать машины государственные, СТО, нужно иметь оборот 20-30 млн в год. Где вы найдете в Житомире СТО с 30-тью миллионами? Там только одно, прописали "Prozorro" под это СТО и все государственные службы: "Ну да, ну такие условия, а что делать?", - рассказал Саакашвили.

По его словам, "вор на воре сидит и вором погоняет".

"Зачем для этого декларации? У них на лице написано, кто они такие. Надо просто таких министров снимать сразу. Таких замминистров снимать сразу. Таких местных представителей президента снимать сразу. И тогда мы не будем говорить: "Ой, закон нам не разрешает, у нас какие-то вещи с судами, они не соответствуют всем нормам закона". Да чушь это, это просто заговаривание зубов. Нужно просто ударить кулаком Зеленскому и надо брать власть. Как он говорил: "Бандит выйди отсюда". Бандит вышел и пошел в соседний кабинет и до сих пор там сидит. Так вот, просто за шиворот его", - отметил Саакашвили.

Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".

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