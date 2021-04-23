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Депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" подрались в Херсонском облсовете из-за флага РФ. ВИДЕО

Депутат "ЕС" Хлань попытался повесить выступавшему с трибуны представителю "ОПЗЖ" Устинову на шею плакат с флагом РФ надписью "пособник оккупанта". Устинов оказал сопротивление.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Kherson.net.ua.

Инцидент произошел во время выступления Егора Устинова. Сергей Хлань подошел к выступавшему с трибуны депутату и попытался повесить ему на шею плакат, но тот оттолкнул оппонента. Завязалась потасовка.

В итоге один из депутатов оттеснил Хланя, и он вместе со всей фракцией "ЕС" покинул заседание.

Устинов, продолжая выступление, заявил, что подобное поведение депутата областного совета является недопустимым.

"Это обида. И такую обиду мы терпеть не будем", - сказал он.

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Автор: 

драка (2027) облсовет (538) Херсон (2921) Европейская Солидарность (1063) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Херсонская область (4955)


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Топ комментарии
+62
а у прикордонному Херсоні треба киздити із подвійною силою
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23.04.2021 17:31 Ответить
+54
та зажоп давно пора пиз...ти
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23.04.2021 17:28 Ответить
+39
Кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!!!)))
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23.04.2021 17:29 Ответить
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сепарская клоака, нужны чистки и закрытие опзж
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24.04.2021 14:10 Ответить
Вот только в 2014-м году, Народный Фронт Яценюка и БПП Порошенко не ввели военное положение. На много ли они лучше ОПЗЖ, вот в чём вопрос и не являются ли такие потасовки простым отвлечением внимания от чего-то другого.
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24.04.2021 15:27 Ответить
Главное что не ползали на колинах перед Путиным, и на заглядывли ему в очко как это делает Зеленский, в поисках "мира"
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24.04.2021 17:02 Ответить
И газ у него не покупали?
И уголь у него не покупали?
И Медведчуку не разрешили прямыми рейсами в Москву летать?
И т.д. и т.п.
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24.04.2021 18:47 Ответить
Тогда Коломойскому не разрешали летать в Украину, а сейчас и газ и уголь и топливо покупаем у России, и даже электроэнергию. Аааа за газ две платежки Зелохиии!!!!
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24.04.2021 23:55 Ответить
А при Порошенко одна платежка, но зато какая - в газ добавка, за типа покупку в Словакии, а за уголь Донбасса, по "Ротердам +", закупка дизтоплива для наших танков у РФ, введение 20% налога для малых фермеров, умышленное обрушение курса гривны примерно в 3 раза.

Есть книга "Государство и коррупция", писательницы Аккерман Роуз, так вот она прямо заявляет, что те. кто поддерживают коррупционера, являются подельниками в его преступлениях.

Что Порошенко, что Зеленский, с моей точки зрения, преступники и коррупционеры. Тут другое удивляет - есть почитатели Сои, которые своих конкурентов называют Зелохами. Ну ладно Зеленский просто обманул тех, кто никогда ранее политикой не интересовался, но КАК можно было додуматься голосовать в первом туре за Порошенко. после пяти лет его барыжничества - вот этих мой мозг понять не в состоянии, тогда точно получается, что права Аккерман и они соучастники преступлений.
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25.04.2021 11:15 Ответить
в опзж надо сразу с нагана стрелять -проверять больно или нет -ногами допинать а потом можно и не драться и накрыть флагом аквафреша
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24.04.2021 17:06 Ответить
Так а где драка?
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24.04.2021 17:22 Ответить
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