Депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" подрались в Херсонском облсовете из-за флага РФ. ВИДЕО
Депутат "ЕС" Хлань попытался повесить выступавшему с трибуны представителю "ОПЗЖ" Устинову на шею плакат с флагом РФ надписью "пособник оккупанта". Устинов оказал сопротивление.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Kherson.net.ua.
Инцидент произошел во время выступления Егора Устинова. Сергей Хлань подошел к выступавшему с трибуны депутату и попытался повесить ему на шею плакат, но тот оттолкнул оппонента. Завязалась потасовка.
В итоге один из депутатов оттеснил Хланя, и он вместе со всей фракцией "ЕС" покинул заседание.
Устинов, продолжая выступление, заявил, что подобное поведение депутата областного совета является недопустимым.
"Это обида. И такую обиду мы терпеть не будем", - сказал он.
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И уголь у него не покупали?
И Медведчуку не разрешили прямыми рейсами в Москву летать?
И т.д. и т.п.
Есть книга "Государство и коррупция", писательницы Аккерман Роуз, так вот она прямо заявляет, что те. кто поддерживают коррупционера, являются подельниками в его преступлениях.
Что Порошенко, что Зеленский, с моей точки зрения, преступники и коррупционеры. Тут другое удивляет - есть почитатели Сои, которые своих конкурентов называют Зелохами. Ну ладно Зеленский просто обманул тех, кто никогда ранее политикой не интересовался, но КАК можно было додуматься голосовать в первом туре за Порошенко. после пяти лет его барыжничества - вот этих мой мозг понять не в состоянии, тогда точно получается, что права Аккерман и они соучастники преступлений.