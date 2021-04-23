Депутаты "ЕС" и "ОПЗЖ" подрались в Херсонском облсовете из-за флага РФ. ВИДЕО

Депутат "ЕС" Хлань попытался повесить выступавшему с трибуны представителю "ОПЗЖ" Устинову на шею плакат с флагом РФ надписью "пособник оккупанта". Устинов оказал сопротивление.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Kherson.net.ua.

Инцидент произошел во время выступления Егора Устинова. Сергей Хлань подошел к выступавшему с трибуны депутату и попытался повесить ему на шею плакат, но тот оттолкнул оппонента. Завязалась потасовка.

В итоге один из депутатов оттеснил Хланя, и он вместе со всей фракцией "ЕС" покинул заседание.

Устинов, продолжая выступление, заявил, что подобное поведение депутата областного совета является недопустимым.

"Это обида. И такую обиду мы терпеть не будем", - сказал он.

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