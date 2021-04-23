"Куда пойдет Путин?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят агрессию РФ, обещания россиян "вернуть Харьков" и визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко. ВИДЕО
Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, как далеко способен зайти Путин, что россияне имеют ввиду, когда говорят "вернем Харьков" и почему депутат СН Шевченко ездил к захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в студии представят результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера" о том, хотят украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства.
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Сергей Куницын, председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998-2001; 2002-2005), советник председателя Офиса Президента;
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Александр Трухин, народный депутат, "Слуга народа";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Евгений Шевченко, народный депутат, "Слуга народа";
Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ (2011-2016);
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;
Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.
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Пока что, реальность выглядит так.
...но мы ж обсуждаем международный уровень обращений и отношений. -- там принято деликатность проявлять... -- ну, извини...*)
- А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Одне з двох - або «Недороссією», або «Полуроссією»…
"Известный журналист Дмитрий Гордон заявил о готовности воевать за Украину, если его призовут в армию. Об этом он заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».
На вопрос ведущей, является ли он резервистом, Гордон ответил: «Думаю, да. Офицер».
Также журналист подтвердил свою готовность идти на фронт, если его призовут.
«Если призовут - конечно, пойду. Я думаю, что все пойдут», - заявил он.
Но тут же поинтересовался: «А есть другие варианты, если призовут?»"
Или не странно.
Шуйстер вже зрозумів напевно , що це - Україна ,, і куди треба сунути своє сьорбало , а куди не слід . .
Куда ж тут закрываться...
Говорять про:
- Росія відводить війська від кордону, але посилює протистояння з Україною та Заходом. Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга Народу"),
Микола Величкович (фракція "Європейська Солідарність"),
Андрій Осадчук (фракція "Голос"),
Дмитро Лубінець (група "За майбутнє").
Також до обговорення долучаться:
генерал Збройних сил України, заступник Секретаря РНБО (2019-2020) - Сергій Кривонос;
ветеран АТО, народний депутат VIII скликання - Ігор Лапін;
народна депутатка VIII скликання - Ганна Гопко;
голова Української асоціації американістики - Макар Таран.
Транслюють: Ютуб, 5-тий телеканал, телеканал Еспресо з 19:20 сьогодні
Але беніна смаглючка-то є саме блювотиння! Вона без беніного румунського пудєля дубіни якось не звучить.)
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .