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"Куда пойдет Путин?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят агрессию РФ, обещания россиян "вернуть Харьков" и визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко. ВИДЕО

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, как далеко способен зайти Путин, что россияне имеют ввиду, когда говорят "вернем Харьков" и почему депутат СН Шевченко ездил к захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии представят результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера" о том, хотят украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства.

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Сергей Куницын, председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998-2001; 2002-2005), советник председателя Офиса Президента;

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Александр Трухин, народный депутат, "Слуга народа";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Евгений Шевченко, народный депутат, "Слуга народа";

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ (2011-2016);

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.

Автор: 

шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+13
***** может пойти только на йух...и ни куда более....
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23.04.2021 19:05 Ответить
+8
Странно шо Сявика НЕ ИНТЕРЕСУЮТ темы про вечеринки слуг, отдыхи зеленского, провал вакцинации, воровство ковид-фонда.

Или не странно.
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23.04.2021 19:08 Ответить
+7
В стране 73% дегенератов, всасывающих любое говно из телевизора.

Куда ж тут закрываться...
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23.04.2021 19:28 Ответить
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***** может пойти только на йух...и ни куда более....
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23.04.2021 19:05 Ответить
-- он и пойдёт -- по головам...
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23.04.2021 19:06 Ответить
По головам винторого скота в паРаше он туда может пойти даже в припрыжку....
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23.04.2021 19:07 Ответить
-- по украинским головам тоже и не только по ним...
Пока что, реальность выглядит так.
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23.04.2021 19:14 Ответить
путін здувся, за його словами немає ніяких реальних дій, тільки гучні понти!
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23.04.2021 19:54 Ответить
Ага... -- а от тебя тихая мудрость источается... -- шо аж все хотят встретиться с тобой, а не с Путиным... *)
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23.04.2021 20:03 Ответить
А чому ти путін пишеш з великої літери і не скорочуєш до ***** ?
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23.04.2021 20:53 Ответить
Лично для тебя -- патриотично: путин-*****! Полностью согласен...
...но мы ж обсуждаем международный уровень обращений и отношений. -- там принято деликатность проявлять... -- ну, извини...*)
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23.04.2021 20:58 Ответить
Дойшло
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23.04.2021 21:03 Ответить
-- встречным курсом...*)
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23.04.2021 21:04 Ответить
- Куме, я як ви думаєте, як буде називаться держава наших сусідів, на півночі і сході, коли китайці заберуть у них Сибір?
- А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Одне з двох - або «Недороссією», або «Полуроссією»…
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23.04.2021 19:33 Ответить
***** пойдёт червей кормить. Более важный вопрос, сколько он людей за собой утащит.
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23.04.2021 19:48 Ответить
Даже не знаю, по какой причине мне нужно будет смотреть этот заведомый бред? *)
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23.04.2021 19:05 Ответить
Смачного ,чергова порція локшини ,готова для вживання !!!!)))
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23.04.2021 19:13 Ответить
не-не-не! -- даже не проси... ...потом перескажешь мне в трёх матерных словах ... -- коротко, но ясно! *)
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23.04.2021 19:16 Ответить
Я ящик не дивлюсь,лише серіали ,я під них швидше засинаю !!!)))
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23.04.2021 19:20 Ответить
О так и я -- Шустера не смотрел, но осуждаю! *)
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23.04.2021 19:23 Ответить
Там и так все ясно канал Ахметова да ещу и у Шустера всегда достойные гости!
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23.04.2021 19:49 Ответить
Один Кравчук, чего токо стоит! -- 30 лет вырванной жизни...*)
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23.04.2021 19:51 Ответить
Не скажите, Кравчук очень сильно возмужал, окреп духом и заматерел, судя по его последним вісказівниям.
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23.04.2021 21:32 Ответить
...возмудел и похужал...
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23.04.2021 21:33 Ответить
Будет баламут и всезнайка Гордон, который объявил, что в случае обострения пойдет воевать за Украину против кацапов. Я аж просто всплакнула, пойду сушить ему сухари в случае чего.

"Известный журналист Дмитрий Гордон заявил о готовности воевать за Украину, если его призовут в армию. Об этом он заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».
На вопрос ведущей, является ли он резервистом, Гордон ответил: «Думаю, да. Офицер».
Также журналист подтвердил свою готовность идти на фронт, если его призовут.
«Если призовут - конечно, пойду. Я думаю, что все пойдут», - заявил он.
Но тут же поинтересовался: «А есть другие варианты, если призовут?»"
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23.04.2021 19:26 Ответить
За рабочее дело, он ушёл воевать? *)
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23.04.2021 19:31 Ответить
За Алесино тело он пойдет воевать.
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23.04.2021 21:04 Ответить
Та той гардон бреше! Нікуди воно не піде. Може тікі пару пірамідок пожертвувати. Ну шоб всі гадали: "А нафуя нам ці підрамітки?!")))
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23.04.2021 19:46 Ответить
Отож. Іноді він зовсім ************.
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23.04.2021 20:52 Ответить
Прям в єврейський добровольчий батальйон
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23.04.2021 20:57 Ответить
Як би ж то.
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23.04.2021 21:26 Ответить
хоть что-нибудь из трёпа на этой "передаче" осуществилось? Или это место, где зебилы могут услышать новые сказочки?
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23.04.2021 19:05 Ответить
Куда б послать холуя и пропагандона олигархов шустрика? У кого есть какие мысли?
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23.04.2021 19:07 Ответить
В Сирию или Ливию
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23.04.2021 19:28 Ответить
Странно шо Сявика НЕ ИНТЕРЕСУЮТ темы про вечеринки слуг, отдыхи зеленского, провал вакцинации, воровство ковид-фонда.

Или не странно.
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23.04.2021 19:08 Ответить
его интересует то, на что есть политзаказ и за что платят бабки - на всё остальное ему а нас рать
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23.04.2021 19:11 Ответить
Хто платить ,той пані і танцює !!!))))
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23.04.2021 19:14 Ответить
Не дивно .

Шуйстер вже зрозумів напевно , що це - Україна ,, і куди треба сунути своє сьорбало , а куди не слід . .
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23.04.2021 19:16 Ответить
А що ,Шуйстер ще не зачинився .. ? Тю .
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23.04.2021 19:10 Ответить
В стране 73% дегенератов, всасывающих любое говно из телевизора.

Куда ж тут закрываться...
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23.04.2021 19:28 Ответить
А ты, видно, относишься к тем 27% холуев, которые предпочитают высасывать говно из Прямого анала, где упражняются в говнометании доблестный вояка-тролляка Гай(нигде не воевавший) и хряк Карпов, который, наверное единственный в Украине до последнего верил в переизбрание сывочолого мародера, который критикует Бубочку и его зебобиков за то, чем сам занимался 5 лет на посту президента вместе Демчиной, Кононенко и "поднимателем пингвинов" Грановским. У кого как не у Порошенко клоун научился отводить войска, сдавать позиции, запрещать стрелять даже в ответ. И на все коррупционные схемы, отлаженные предыдущим режимом эти зебебики просто сели ничего не меняя.
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23.04.2021 21:56 Ответить
Понятия не имею о чем ты, телепузик.
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24.04.2021 01:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N0B5GsZsuus Ток-шоу «ПОЛІТКЛУБ з Віталієм Портніковим»
Говорять про:
- Росія відводить війська від кордону, але посилює протистояння з Україною та Заходом. Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга Народу"),

Микола Величкович (фракція "Європейська Солідарність"),

Андрій Осадчук (фракція "Голос"),

Дмитро Лубінець (група "За майбутнє").

Також до обговорення долучаться:

генерал Збройних сил України, заступник Секретаря РНБО (2019-2020) - Сергій Кривонос;
ветеран АТО, народний депутат VIII скликання - Ігор Лапін;
народна депутатка VIII скликання - Ганна Гопко;
голова Української асоціації американістики - Макар Таран.

Транслюють: Ютуб, 5-тий телеканал, телеканал Еспресо з 19:20 сьогодні
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23.04.2021 19:14 Ответить
Кривоніс, Величкович, Лапін, Гопко. Можу слухати.
Але беніна смаглючка-то є саме блювотиння! Вона без беніного румунського пудєля дубіни якось не звучить.)
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23.04.2021 19:58 Ответить
x#йло понятно - идет на "йух-йхавасток". а не пойти шустику следом за ним - вот тема.
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23.04.2021 19:24 Ответить
Телевизор для дебилов. Соответственно, жевательные шоу тоже.
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23.04.2021 19:27 Ответить
в бункере будет сидеть и на всех рычать - "цепляются все ,всех порешу, мало не покажется "
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23.04.2021 19:34 Ответить
АВАКОВ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО-ЗАКРЫТЬ ДОПУ
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23.04.2021 20:28 Ответить
Расеяне теперь багатыя у них теперь мост есть, но мост не съесть. Доведёт их ***** до цугундера, но красиво.
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23.04.2021 21:02 Ответить
"Куди піде Путін?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять агресію РФ, обіцянки росіян "повернути Харків" і візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка - Цензор.НЕТ 310
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23.04.2021 21:03 Ответить
Это хочет на расею, могут купить квартиру в ОРДЛО, дёшево там жильё, ***** построило современный лепрозорий совкового типа.
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23.04.2021 21:05 Ответить
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:19 Ответить
 
 