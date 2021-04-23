"Куда пойдет Путин?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят агрессию РФ, обещания россиян "вернуть Харьков" и визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко. ВИДЕО

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, как далеко способен зайти Путин, что россияне имеют ввиду, когда говорят "вернем Харьков" и почему депутат СН Шевченко ездил к захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии представят результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера" о том, хотят украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства.

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Сергей Куницын, председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998-2001; 2002-2005), советник председателя Офиса Президента;

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Александр Трухин, народный депутат, "Слуга народа";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Евгений Шевченко, народный депутат, "Слуга народа";

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ (2011-2016);

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.