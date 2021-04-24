Бывший телеведущий Медный о жизни в оккупированном Донецке: город брошенных пенсионеров, со стороны РФ поддержка почти нулевая, настроения воевать нет. ВИДЕО

Бывший телеведущий Роман Медный приехал к родителям в оккупированный Донецк и находится там уже несколько месяцев.

Он рассказал Shuster online о настроениях местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровне жизни и пропаганде, передает Цензор.НЕТ.

"Был Донецке в 2012 году. Это был довольно крупный город, довольно активный. Были рестораны, ночные клубы, какая-то культурная жизнь, а сейчас это город брошенных пенсионеров. Получается, что все, кто думает как-то о своем будущем, о своей перспективе, уехали. Остались те, кому уже тяжело переживать", - рассказал медийщик.

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По словам Медного, родителей перевезти не удалось. Мол, людям в возрасте начинать что-то на новом месте сложнее, чем "жить в ощущение опасности".

Все дико политизировано стало, причем, как нетрудно догадаться, остались самые оголтелые, с молодежью говорить практически невозможно. В местных СМИ показывают только все на сто процентов пропагандистское. Слоган "Донецкой народной республики" "Все только начинается", и вот это немного напоминает советские отчеты периода застоя о том, что все хорошо, что-то делается, но при этом глядя на улицу, глядя вокруг, ты понимаешь, что все как-то очень плавно плавно стагнирует", - сообщил Медный.

Он отметил, что в целом настроение у людей расшатанное, все уже хотят, чтоб хоть куда-то в какую-то сторону решилось.

"Проукраинские граждане считают, что если бы Украина хотела вернуть, уже пересидели бы тут три дня подвалах, но вернули бы. Потому что со стороны России сейчас поддержка "ДНР" практически нулевая. При этом цены постоянно растут, растут очень быстро. Плюс здесь очень плохое качество продуктов. Есть что-то завезено из Украины, что-то - из России, но это все самого низкого качества. То есть захочешь купить сметаны - нужно знать, какую именно покупать, потому что 80 процентов - это какой-то непонятный растворенный жир. Нормальных сигарет не купить, какие-то средства гигиены - тоже только самые-самые дешевые завозятся. Очень много разнообразных подделок, но при этом цены фактически, если сравнить, можно сравнить московскими", - уверяет медийщик.

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"Сейчас вроде как везде идут анонсы, что обстановка накаляется, но изнутри ты понимаешь, что особо здесь воевать никто не будет. Уж точно те, кто числятся здесь как военные. Общаясь с ними, я не вижу высокого боевого духа. То есть если действительно будет горячо, то очень быстро все сдадутся. Тот идеологический потенциал, который привел к, собственно, возникновению этого исторического парадокса, себя полностью исчерпал", - заявляет Медный.

По его словам, местные жители не особо верят в то, что ситуация решится в ту или в другую сторону.

"При этом идет активное распространение русских паспортов. По моим слухам, за последний год около 100 тысяч паспортов было выдано местному населению. После начала конфликта на захваченной территории проживало около 2,5 миллионов человек. Мне кажется, осталось здесь, ну, хорошо, если 500 тысяч", - сообщил медийщик.

Он уведомил, что украинские СМИ для жителей Донецка не доступны.

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