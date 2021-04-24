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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Бывший телеведущий Медный о жизни в оккупированном Донецке: город брошенных пенсионеров, со стороны РФ поддержка почти нулевая, настроения воевать нет. ВИДЕО

Бывший телеведущий Роман Медный приехал к родителям в оккупированный Донецк и находится там уже несколько месяцев.

Он рассказал Shuster online о настроениях местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровне жизни и пропаганде, передает Цензор.НЕТ.

"Был Донецке в 2012 году. Это был довольно крупный город, довольно активный. Были рестораны, ночные клубы, какая-то культурная жизнь, а сейчас это город брошенных пенсионеров. Получается, что все, кто думает как-то о своем будущем, о своей перспективе, уехали. Остались те, кому уже тяжело переживать", - рассказал медийщик.

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По словам Медного, родителей перевезти не удалось. Мол, людям в возрасте начинать что-то на новом месте сложнее, чем "жить в ощущение опасности".

Все дико политизировано стало, причем, как нетрудно догадаться, остались самые оголтелые, с молодежью говорить практически невозможно. В местных СМИ показывают только все на сто процентов пропагандистское. Слоган "Донецкой народной республики" "Все только начинается", и вот это немного напоминает советские отчеты периода застоя о том, что все хорошо, что-то делается, но при этом глядя на улицу, глядя вокруг, ты понимаешь, что все как-то очень плавно плавно стагнирует", - сообщил Медный.

Он отметил, что в целом настроение у людей расшатанное, все уже хотят, чтоб хоть куда-то в какую-то сторону решилось.

"Проукраинские граждане считают, что если бы Украина хотела вернуть, уже пересидели бы тут три дня подвалах, но вернули бы. Потому что со стороны России сейчас поддержка "ДНР" практически нулевая. При этом цены постоянно растут, растут очень быстро. Плюс здесь очень плохое качество продуктов. Есть что-то завезено из Украины, что-то - из России, но это все самого низкого качества. То есть захочешь купить сметаны - нужно знать, какую именно покупать, потому что 80 процентов - это какой-то непонятный растворенный жир. Нормальных сигарет не купить, какие-то средства гигиены - тоже только самые-самые дешевые завозятся. Очень много разнообразных подделок, но при этом цены фактически, если сравнить, можно сравнить московскими", - уверяет медийщик.

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"Сейчас вроде как везде идут анонсы, что обстановка накаляется, но изнутри ты понимаешь, что особо здесь воевать никто не будет. Уж точно те, кто числятся здесь как военные. Общаясь с ними, я не вижу высокого боевого духа. То есть если действительно будет горячо, то очень быстро все сдадутся. Тот идеологический потенциал, который привел к, собственно, возникновению этого исторического парадокса, себя полностью исчерпал", - заявляет Медный.

По его словам, местные жители не особо верят в то, что ситуация решится в ту или в другую сторону.

"При этом идет активное распространение русских паспортов. По моим слухам, за последний год около 100 тысяч паспортов было выдано местному населению. После начала конфликта на захваченной территории проживало около 2,5 миллионов человек. Мне кажется, осталось здесь, ну, хорошо, если 500 тысяч", - сообщил медийщик.

Он уведомил, что украинские СМИ для жителей Донецка не доступны.

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Автор: 

Донецьк (6323) СМИ (3844)


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Топ комментарии
+110
Рад за них, им теперь не нужно кормить нахлебников из Европы! ))
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24.04.2021 23:19 Ответить
+82
А і справді дуже дивно. Кормили цілу Україну, а тепер себе не взмозі прокормити
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24.04.2021 23:20 Ответить
+77
а разве эти жители этого не хотели, весной 2014-го..?Бывший телеведущий Медный о жизни в оккупированном Донецке: город брошенных пенсионеров, со стороны РФ поддержка почти нулевая, настроения воевать нет - Цензор.НЕТ 7092
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24.04.2021 23:20 Ответить
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Страница 2 из 2
Чому Україна яку вони ненавидять повина утримувати їхніх пенсіонерів? ви про Україну дбайте ,а не допомагайте колоборантам.
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25.04.2021 08:48 Ответить
на обиженных воду возят и....
ещё в 2014 их, референдуалов, предупреждали..
обижаться нужно не на Украину, а на своё равнодушие к Украине и свою же хитрожопую "продуманность" тогда, когда нужно и ещё можно было высказать свою активную позицию..
73%ные зебилы сейчас оказались в подобной позиции со свои "выроком"(Зе) себе, правда это позиция намного легче, т.к. им не дают совсем уже опуститься "агрессивное мешинство", "порохоботы" и Порох, которые не оставят Украину наедине с дебилами и оккупантами
ЗЫ и да, если шо, сам - из донецких
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25.04.2021 09:04 Ответить
👍🤝
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25.04.2021 10:55 Ответить
Эти предатели и не предатели уже ничего не рашают в некоторых районах Довбаса, которые сдали Макшании. Хотят они в Украину или в Макшанию. Все так и буде пока существует Мордор.
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25.04.2021 09:05 Ответить
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 7530"
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25.04.2021 09:14 Ответить
УВАГА! НЕ ЗАХОДЬТЕ ЗА ПОСАЛАННЯМ ЛАХТІНСЬКОГО НЕГІДНИКА !
ЦЕ ФІШІНГОВИЙ САЙТ(ПРИ НАТИСКАННІ НА КАРТИНКУ)!
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25.04.2021 10:18 Ответить
ну так б і написав, що ти донецька вата і у тебе підгоріло від правди. нашо так ускладнювати?
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25.04.2021 11:09 Ответить
а шо таке поСАЛАння? то так твій внутрішній фрейд українського сала хоче? бо там говно продають.
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25.04.2021 11:11 Ответить
увага! той хто кричить, що хтось лахта, сам лахта! бо не подобаєтья правда.
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25.04.2021 11:08 Ответить
ну да, рюзьге на каоленях не стоят)) как же, как же...

Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 1179
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25.04.2021 22:32 Ответить
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 5676
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25.04.2021 22:34 Ответить
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 5997
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25.04.2021 22:35 Ответить
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 5418
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25.04.2021 22:35 Ответить
Жаль мне только стариков и тех людей у которых есть серьезные проблемы со здоровьем.А вот этих молодых донбасян мне вобще нежалко они упоротей стариков.Вместо того чтобы бежать с донбаса вступалибы в ряды всу,при поддержке всу создавалибы партизанские движения.При порохе всу использывало партизан на донбасе,понятно что при Зеленском это невозможно но он же невечен скоро его сменит нормальный президент.Молодеж донецкая настолько пропитана ненавистью к украине что аж ужас.Этож они приезжают к нам поступают на безоплатной основе,а потом гадят ,валят памятники нашим воинам,и творят дич.Поэтому нужно отменить тот позорный закон который разрешает донецким без зно и бесплатно поступать к нам в вузы.
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25.04.2021 09:49 Ответить
Эти самые старики, хоть с серьёзными проблемами со здоровьем, хоть нет, и вырастили и воспитали своих детей такими пропитанными ненавистью ко всему украинскому, что аж ужас. И можешь быть уверен, что уж они-то тебя не пожалеют, раз ты не хочешь плясать под их русскую дудку, а хочешь почему-то быть патриотом Украины на украинской земле.
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26.04.2021 01:33 Ответить
Ключевая фраза: украинские СМИ недоступны!!! Кого нибудь в государстве касается, что вырубили все спутниковые каналы? Складывается впечатление, что это предательство под видом комерческих интересов.
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25.04.2021 10:05 Ответить
українські ЗМІ для жителів Донецька не доступні.

ПРИВІТ МІНСТЕЦЮ.(
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25.04.2021 10:11 Ответить
питання: кому транслює ДОМ?
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25.04.2021 11:10 Ответить
Українцям ****** байку "там же наши люді"
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25.04.2021 16:13 Ответить
не так: дом дає контент дирі, той контент, який їй подобається, який перекликається із потоком говна роств, таким чином дом думає стати своїм у доску. це просто падлізівание, і їм це легко робити, бо видно головний редактор просто із того ж говна, що і діра. лише тепло пригрівся на укргрошах.
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25.04.2021 17:05 Ответить
дом транслює не Україні, а у резервацію. тому якщо материкові українці думають, що весь контент повинен бути як для материкової У, тобто не построєний на логіці засраних пропагандою мізків, то вони помиляються. Але дом будує контент лише на логіці дири, стає у позицію антиукраїнську. його не для цього повинні були створювати. але якщо там працюють виходці із дири то звідки їм знати про інші погляди на справу? вони хоч і працюють наче на Україну, але обмежені розвитком, у їх головах є лише той маленький світ, і він не перетинався ніколи з більшим світом. і це замітно по контенту. виходить, що освічувати диру нікому.
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25.04.2021 17:14 Ответить
Лугандонское быдло и до нападения лаптей не смотрело украинское телевидение и не слушало украинское радио. И сейчас оно им не нужно. У них горе - сметана невкусная и паРаша мало помогает.. Нежирно живётся.... А так мечтали.... Мечтали жить, как мацковские жлобы.... А стали жить, как последнее говно....Живут, как заслужили....
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25.04.2021 13:42 Ответить
Топ
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25.04.2021 10:13 Ответить
полюбому сьехал щас бы уже в двери ломились
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25.04.2021 10:29 Ответить
Смотрите прорасейкие дрочеры живущие в Украине , что с вами было бы если бы не УКРАИНЦЫ.
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25.04.2021 10:58 Ответить
Вони русню запрошували,нехай тепер і випихають «дорогих» захисників!!! Ще за оте бидло наші хлопці повинні гинути, в них є зброя в руках то тепер нехай спокутують провину, нехай виганяють кацапа!!!
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25.04.2021 11:06 Ответить
Тих людей не перевиховаєш Українцями не зробиш,факт окупації землі України треба використати для санкцій проти Московії,але реінтегрувати поспішати не треба.
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25.04.2021 11:17 Ответить
А кого там перевиховувати,пригадайте післявоєнні роки там були області-зони а після відбування покарання так і залишилися там жити і з тіх часів вони таіх діти та онуки живуть ,,по понятиям,,. а жити по понятиям це не признавати ніяку владу а всі хто їх оточує уроди.
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25.04.2021 17:18 Ответить
вывсеврете, там медом намазано, всю Украину кормили
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25.04.2021 12:00 Ответить
По словам Медного, родителей перевезти не удалось. Мол, людям в возрасте начинать что-то на новом месте сложнее, чем "жить в ощущение опасности". Все дико политизировано стало, Источник: https://censor.net/ru/v3261810

ВИ ЩЕ ДУМАЄТЕ ХТОСЬ БУДЕ ЖАЛІТИ ДОНЕЦЬК І ЛЮДЕЙ З ДОНБАСУ ?
Донбасу більше немає - Є РЕШТКИ ДОНЕЦЬКА І ЛУГАНСЬКА які вже ніколи не
будуть такими як раніше. Заможний шахтарський край став ніщебродною
територією завдяки Расєє, таким він буде вже довго, як що не назавжди.
ТАМ ДЕ РАСЄЯ ТАМ І НІЩЄБРОДСТВО.
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25.04.2021 13:12 Ответить
Нам необходим уже сегодня закон о лишении украинского гражданства всех, кто получил паспорта чужих стран! Лишение права голосовать, быть избранным и госслужащим.
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25.04.2021 13:25 Ответить
У 2014-му багато хто на Донбасі мізки втратив.
"Путін, памагі! Ра-сі-я! Ра-сі-я!"

Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 8448
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25.04.2021 13:33 Ответить
Ларчик с брошенными в ОРДЛО стариками открывается просто:Если старики и их дети были патриотами Украины, то старики они переехали на подконтрольные территории. Если кто-либо из них не был патриотом, то старики оставались на оккупированной территории. Нечего на зеркало пинять, коли рожа крива.
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25.04.2021 15:52 Ответить
Если этот Медный ещё в Донецке, то скоро уедет на подвал, к гадалке не ходи)
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25.04.2021 16:12 Ответить
они знают кого благодарить за то что сейчас творит руцкий мир, и этот КТО отсиживается в Ростове.
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25.04.2021 18:01 Ответить
Кроти мовзолейні ГроббассА , починайте рити собі могили
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25.04.2021 19:38 Ответить
Сметана, кажуть , там не ярка...
Так головне , шо б ритуалка...
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25.04.2021 20:43 Ответить
Можно подумать что РАБссия забрав Приднестровье,Ю.Осетию,Абхазию,Крым и Кусок Донбасса везде построила Рай на Земле,круче Швейцарии... Держите карман шире...Быдло Шариковское строитель коммунизьмы и очередного ГУЛАГа
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25.04.2021 20:46 Ответить
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 8805
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25.04.2021 20:47 Ответить
Глаза завидющи, руки загребущи
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26.04.2021 01:55 Ответить
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 864 президент РАБссии...
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25.04.2021 20:49 Ответить
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 6861 Шариков
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25.04.2021 20:50 Ответить
Вот именно...Остались пенсионеры а молодежь сдрисьнула так как перспективы никакой....Кричать "Мы дома!" уже почему то никто не хочет..Из дома ведь не удирают во все лопатки?
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26.04.2021 03:51 Ответить
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