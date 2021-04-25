Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек. ВИДЕО
Астронавты американского многоразового корабля Crew Dragon-2 компании SpaceX, который в субботу состыковался с Международной космической станцией (МКС), перешли на ее борт.
С их прибытием экипаж станции достиг 11 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!— NASA (@NASA) April 24, 2021
Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K
Стыковка осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 05:08 по времени Восточного побережья США. Примерно через два часа между кораблем и станцией были открыты люки.
На корабле Crew Dragon-2 прибыли представители сразу трех космических агентств: астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.
Они присоединились к работающему на станции экипажу в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.
Через четыре дня, 28 апреля корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами возвращается на Землю. На борту станции останется семь человек.
Многоразовый корабль Crew Dragon-2 был запущен на орбиту в пятницу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
Экипаж корабля Crew Dragon-2 будет работать на МКС около шести месяцев. Он покинет ее не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантике.
Запуск на орбиту Crew Dragon-2 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.
Многоразовый корабль Crew Dragon-2 совершает уже второй полет к МКС. Первый раз он использовался во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года.
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от не было и фсе...
Сомнения расеянина... "нас пытаются убедить, что со 148,7 млн человек в 1992 году нас уменьшилось всего до 142 млн человек в 2008 году Эмиграция после 2011 года выросла в разы. Порой она превышала показатели гражданской войны, случившейся сразу после большевистского переворота 1917 года Статистики нас всех за идиотов держат? В 2011 г информация: по данным ЗАГС, на 1 июня 2010 года, в РФ по документам числится живого населения только 89 654 325 человек. Впервые на сайте ООН появилась информация о том что на РАБссии проживает менее 89 млн.,населения 17 февраля 2011 года... так что РАБссия уже давно не вяликий СаРай....
солнечная радиация в космосе бешеная что Шумахер на дороге,в космосе висят в основном 55 и более летние старикашки причем по несколько раз,молодежь не выдерживает космической радиации?
- американцы за попку щипают а руссие подсматривают когда она переодевается
Я , честно , не в курсе .
Тоді питання "На хрєна?!" В Росії народ сам сере і сцить, де попало, а Ви хочете, щоб вони за собаками слідкували?... Я тільки тепер зрозумів до кінця, чому до революції при вході в міські парки висіла табличка - "Собакам и нижним чинам вход воспрещён!"...
Про Україну не знаю, але думаю, що культурна людина, яка прибирає за своєю собакою, що "присіла" не в тому місці, може обійтися і звичайною урною...
https://www.google.com/maps/@50.5800817,30.4829,3a,15y,333h,85.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya56.192883-ro0-fo100!7i8192!8i4096
Сейчас просто забиты мусором - пустые стаканчики и пр.
Как сообщил представитель ДП Рустам Абдрахманов, мужчина, стрелявший в охранника, являлся гражданином России.Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия, - рассказал сотрудник полиции.
Также в мессенджерах появилась подробная информация о стрелке. Согласно данным, гражданина РФ зовут Исаев Р.А. 1968 года рождения.
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Отмечается что мужчина состоит на учете по категории: "лицо, прибывшее из горячих точек".
24 апреля неизвестный мужчина https://www.zakon.kz/5066529-v-almaty-neizvestnyy-podstrelil.html?utm_source=telegram&utm_medium=native&utm_campaign=news подстрелил охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он https://www.zakon.kz/5066544-v-almatinskom-zhk-gde.html забаррикадировался в квартире. Полиция с ним вела переговоры.
месте с тобой камандир от дерьма...
Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанцииhttps://govoritmoskva.ru/news/271404/ "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с НАСА о таких полётах.
Маск эдинственный за несколько столетий человек который мечты человечества начал воплощать в реальность.
скока людей будет летать на Союзах?