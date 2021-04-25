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Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек. ВИДЕО

Астронавты американского многоразового корабля Crew Dragon-2 компании SpaceX, который в субботу состыковался с Международной космической станцией (МКС), перешли на ее борт.

С их прибытием экипаж станции достиг 11 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!

Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K

— NASA (@NASA) April 24, 2021

Стыковка осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 05:08 по времени Восточного побережья США. Примерно через два часа между кораблем и станцией были открыты люки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Маска SpaceX будет разрабатывать для NASA космический аппарат для доставки астронавтов на Луну

На корабле Crew Dragon-2 прибыли представители сразу трех космических агентств: астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Они присоединились к работающему на станции экипажу в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Через четыре дня, 28 апреля корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами возвращается на Землю. На борту станции останется семь человек.

Многоразовый корабль Crew Dragon-2 был запущен на орбиту в пятницу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Также смотрите: Космический корабль впервые в истории перестыковался с МКС. ВИДЕО

Экипаж корабля Crew Dragon-2 будет работать на МКС около шести месяцев. Он покинет ее не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантике.

Запуск на орбиту Crew Dragon-2 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

Многоразовый корабль Crew Dragon-2 совершает уже второй полет к МКС. Первый раз он использовался во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года.

Автор: 

космос (788) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+31
Покормите россиян, а то они часто без еды остаются.
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25.04.2021 02:21 Ответить
+25
не было етого как и высадки американских астронавтов на Луне.
от не было и фсе...
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25.04.2021 02:16 Ответить
+25
Баба одна, з центрального офісу РАГС Росії, уже "устроїла"... Років 20 тому видала в Інтернет дані, що в Росії не 140 млн. живе, а трохи більше 89... Назвала на конкретний момент підрахунків конкретну цифру. Так її ТАК ВЗЯЛИ В ОБОРОТ ФСБшники, що вона відразу щезла. А американці взяли, кілька років тому, відкриті дані статистики виробництва зерна, і провели підрахунки. Виявилося, що, з урахуванням експорту зернових Росією, у неї зерна вистачить для прогодування не більше 90 млн. Але вони рахували по середньостатистичних мірках, а в Росії, традиційно, їдять бідьше хліба, ніж в США... Крім того, ще трба враховувать, що в РОсії батрачить кілька мільйонів тимчсових заробітчан... Вони хліб теж їдять... Однак, їх у форму не одягнеш, і воювать "за Русь-матушку", не пошлеш....
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25.04.2021 05:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не было етого как и высадки американских астронавтов на Луне.
от не было и фсе...
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25.04.2021 02:16 Ответить
Всё сняли на киностудии в Голливуде!!!11
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25.04.2021 08:04 Ответить
тырьте уголь вердами - идиоты...
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25.04.2021 08:18 Ответить
киномеханика замените- бездарь тупая...
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25.04.2021 08:33 Ответить
Лапти! лапти не забыли передать?
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26.04.2021 09:47 Ответить
Ведь Земля то плоская!
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25.04.2021 11:12 Ответить
неплохо бы перепись совковых устроить - знали бы сo сколькими дело имеем...
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25.04.2021 02:19 Ответить
Баба одна, з центрального офісу РАГС Росії, уже "устроїла"... Років 20 тому видала в Інтернет дані, що в Росії не 140 млн. живе, а трохи більше 89... Назвала на конкретний момент підрахунків конкретну цифру. Так її ТАК ВЗЯЛИ В ОБОРОТ ФСБшники, що вона відразу щезла. А американці взяли, кілька років тому, відкриті дані статистики виробництва зерна, і провели підрахунки. Виявилося, що, з урахуванням експорту зернових Росією, у неї зерна вистачить для прогодування не більше 90 млн. Але вони рахували по середньостатистичних мірках, а в Росії, традиційно, їдять бідьше хліба, ніж в США... Крім того, ще трба враховувать, що в РОсії батрачить кілька мільйонів тимчсових заробітчан... Вони хліб теж їдять... Однак, їх у форму не одягнеш, і воювать "за Русь-матушку", не пошлеш....
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25.04.2021 05:00 Ответить
Я нашел такие заметки в тырнете на эту тему :

Сомнения расеянина... "нас пытаются убедить, что со 148,7 млн человек в 1992 году нас уменьшилось всего до 142 млн человек в 2008 году Эмиграция после 2011 года выросла в разы. Порой она превышала показатели гражданской войны, случившейся сразу после большевистского переворота 1917 года Статистики нас всех за идиотов держат? В 2011 г информация: по данным ЗАГС, на 1 июня 2010 года, в РФ по документам числится живого населения только 89 654 325 человек. Впервые на сайте ООН появилась информация о том что на РАБссии проживает менее 89 млн.,населения 17 февраля 2011 года... так что РАБссия уже давно не вяликий СаРай....
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25.04.2021 08:05 Ответить
Поэтому они обсырались когда у нас пошел рос экономики ведь опасность что вернуться на родину этнические и кто осел недавно в России украинцы.А они в основном сработают на северных районах и там и так не хватает рук.Теперь привели к власти Буратино могут расслабиться.
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25.04.2021 20:13 Ответить
Покормите россиян, а то они часто без еды остаются.
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25.04.2021 02:21 Ответить
Когда голодные, то туалет на МКС поломают то дрелью иконку прикрутят так, шо дырки в обшивке) Местный зоопарк нужно кормить.
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25.04.2021 02:40 Ответить
Ну то ясно, что туалет ломают, чтобы потом наняться чинить за еду.
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25.04.2021 04:02 Ответить
***** их кормит нехай......
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25.04.2021 07:25 Ответить
Не маленькие, для репоедов писю сосать привычнее.
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25.04.2021 07:59 Ответить
Не надо кормить росиян,у них туалет не работает.😁
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25.04.2021 16:01 Ответить
Пока вас больше - кацапов за борт!
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25.04.2021 02:33 Ответить
Но-но-но - это разведчик, который проследил, чтобы кацапов было на одного меньше.
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25.04.2021 04:01 Ответить
ну от и гyд...
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25.04.2021 04:21 Ответить
пиндить там на станции никого не надо - достаточно запрерить кацапам посещать амерканский туалет.... - и либо скрепа слетит или тупо обосруться....
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25.04.2021 04:25 Ответить
Толщина корпуса корабля полтора миллиметра,....внимание вопрос ?
солнечная радиация в космосе бешеная что Шумахер на дороге,в космосе висят в основном 55 и более летние старикашки причем по несколько раз,молодежь не выдерживает космической радиации?
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25.04.2021 04:37 Ответить
свидетель плоской земли? кацапчег
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25.04.2021 06:58 Ответить
МКС висить в магнітному полі землі.
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25.04.2021 07:17 Ответить
сочувствую единственной женщине.
- американцы за попку щипают а руссие подсматривают когда она переодевается
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25.04.2021 04:51 Ответить
у русских есть Терешкова, им достаточно
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25.04.2021 05:05 Ответить
русские люди сейчас проклинают эту продажную курицу потому, что Валентина Терешкова предложила не ограничивать президентские сроки Путина.
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25.04.2021 12:05 Ответить
Блогер Юрий Тимовский в Ютьюбе выпустил 10 часовый фильм о космосе и его клоунах в нем и без него...,сайт Юрия легко найти в Ютьюбе : TM СТУДИО
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25.04.2021 04:57 Ответить
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 5744
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25.04.2021 06:39 Ответить
А з ;рус-весни; сьогодні картинки будуть, Діма?
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25.04.2021 07:16 Ответить
Для дебілів як ти будуть
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25.04.2021 09:52 Ответить
Веди себе культурно, Діма.
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25.04.2021 11:28 Ответить
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 3990...
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25.04.2021 06:41 Ответить
все по графику - шо радует.
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25.04.2021 07:12 Ответить
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 6768
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25.04.2021 07:15 Ответить
уже два раза
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25.04.2021 07:39 Ответить
Я не защищаю злых кацапов , но вопрос - а в Украине есть урны для собачьих фекалий ?
Я , честно , не в курсе .
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25.04.2021 08:00 Ответить
Софійко, "відкрить" можна, що-завгодно... Справа в іншому - чи буде вона використовуваться за призначенням, і чи не залишиться вона, як "діковінка", у єдиному екземплярі, на усю Росію?
Тоді питання "На хрєна?!" В Росії народ сам сере і сцить, де попало, а Ви хочете, щоб вони за собаками слідкували?... Я тільки тепер зрозумів до кінця, чому до революції при вході в міські парки висіла табличка - "Собакам и нижним чинам вход воспрещён!"...
Про Україну не знаю, але думаю, що культурна людина, яка прибирає за своєю собакою, що "присіла" не в тому місці, може обійтися і звичайною урною...
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25.04.2021 08:11 Ответить
Є і багато. В багатьох парках стоять. Ось хоча б тут видно, зелененька така біля людини в курточці.
https://www.google.com/maps/@50.5800817,30.4829,3a,15y,333h,85.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya56.192883-ro0-fo100!7i8192!8i4096
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25.04.2021 10:08 Ответить
Например в старом ботсаду. Открыли осенью, всё было красиво, даже стопочка пустых пакетиков лежала внутри.
Сейчас просто забиты мусором - пустые стаканчики и пр.
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25.04.2021 10:22 Ответить
Кілька років як є. Тільки їх не "відкривали", просто в якийсь момент встановили.
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26.04.2021 09:48 Ответить
кацапайчий вaенный спутник 5 - он же меридиан - шо с ним?
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25.04.2021 07:17 Ответить
превратили в жидкость и делают вакцину... спутник - V
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25.04.2021 07:31 Ответить
думаю ето хуже чем новичек! - шо есть кацапиная гордость!!!!
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25.04.2021 07:40 Ответить
«он утонул»
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25.04.2021 08:35 Ответить
Кацапов в дирочку просунуть ...
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25.04.2021 07:28 Ответить
красавцы. а параша только говном плюется со своими космическими воисками...
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25.04.2021 07:30 Ответить
Батут раотает
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25.04.2021 07:31 Ответить
ждем кацапоненависть. ..кацы обоснуйте!
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25.04.2021 07:45 Ответить
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 1905
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25.04.2021 08:04 Ответить
Ага, только репоедов там и не хватало. Как говорится в пословице : пусти свиню під стіл, так вана проситься за стіл.
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25.04.2021 08:09 Ответить
от воплей рогозина про батут прошло 7 лет
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25.04.2021 08:11 Ответить
Сломают что-то, или украдут. Не, пускать нельзя
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25.04.2021 09:52 Ответить
Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб - Цензор.НЕТ 3368
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25.04.2021 10:18 Ответить
Мокшане и так отстали в ракетостроении на сотню другую лет а то что осталось у ,,Роскосмоса,, уже даже в кацапии никто не берется страховать.И это есть полный крах космонавтики расеюшки.То что разработали конструктора в 50-х уже полностью устарело а новые разробки делать некому,кто в этом немножко шарит то уже работают или в Маска или в НАССА.
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25.04.2021 14:25 Ответить
а у парашки есть 58000000$ за 1 место?
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25.04.2021 14:31 Ответить
так они ж вроде свою станцию собрались запускать. Сказали, что МКС говно и никому нинада
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25.04.2021 14:02 Ответить
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 9469
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25.04.2021 08:05 Ответить
Устроивший стрельбу в Алма-Ате мужчина оказался гражданином России
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25.04.2021 08:11 Ответить
Вооруженный мужчина, который ранил охранника жилого комплекса в Алма-Ате, забаррикадировался в квартире, а затем покончил с собой, был гражданином России.
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25.04.2021 08:12 Ответить
В полиции города Алматы раскрыли данные о гражданстве стрелка из ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", сообщает https://www.zakon.kz/ zakon.kz .
Как сообщил представитель ДП Рустам Абдрахманов, мужчина, стрелявший в охранника, являлся гражданином России.Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия, - рассказал сотрудник полиции.
Также в мессенджерах появилась подробная информация о стрелке. Согласно данным, гражданина РФ зовут Исаев Р.А. 1968 года рождения.

Отмечается что мужчина состоит на учете по категории: "лицо, прибывшее из горячих точек".
24 апреля неизвестный мужчина https://www.zakon.kz/5066529-v-almaty-neizvestnyy-podstrelil.html?utm_source=telegram&utm_medium=native&utm_campaign=news подстрелил охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он https://www.zakon.kz/5066544-v-almatinskom-zhk-gde.html забаррикадировался в квартире. Полиция с ним вела переговоры.
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25.04.2021 08:33 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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25.04.2021 08:14 Ответить
легко! - на юх..
месте с тобой камандир от дерьма...
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25.04.2021 08:23 Ответить
там лечь негде , щас на МКС 11 космонавтов
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25.04.2021 08:16 Ответить
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" ответили на слова главы компании SpaceX Илона Маска о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.
Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанцииhttps://govoritmoskva.ru/news/271404/ "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с НАСА о таких полётах.
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25.04.2021 08:16 Ответить
Нда... Возили, возили "Союзи" американців на МКС по студенському тарифі, за пів ціни в загальному вагоні, а американці візьмуть по повній таксі, ще і за комфорт СВ доплатити прийдеться..
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25.04.2021 08:40 Ответить
Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб - Цензор.НЕТ 7827
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25.04.2021 08:32 Ответить
Он просто толковый организатор который воплощает в жизнь то на что весь ученый мир тратит трилионы но всегда говорят о ближайщем необозримом будущем.
Маск эдинственный за несколько столетий человек который мечты человечества начал воплощать в реальность.
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25.04.2021 09:11 Ответить
Не тільки організатор. Він ще є і головним інженером (тільки не пам'ятаю чи Спейс Х чи Тесли - здається все таки Спейс Х). Він фізику дуже добре знає. На початку його настільною книгою була книга нашого Кондратюка (Шагрея) "Завоювання міжпланетних просторів". Так що Маск геній а не просто організатор. Хоча і організатор і маркетолог він геніальний.
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25.04.2021 16:38 Ответить
Головне що він геніальній і втілює наші і свої мрії в життя.
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25.04.2021 17:00 Ответить
Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб - Цензор.НЕТ 6907
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25.04.2021 08:41 Ответить
Это *****!. Я узнал!
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25.04.2021 09:53 Ответить
1/7 часть суши - это Россия,а не Русь!Это как смешивать понятия "гонор - гонорея" !
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25.04.2021 10:47 Ответить
Мордор , а не росия .
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25.04.2021 15:16 Ответить
Когда уже выгонят ***** с МКС всякую мразь, которая дырки постоянно в станции сверлит, при этом ещё и жрёт чужие продукты.
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25.04.2021 08:55 Ответить
Да мокшанская часть МКС сама отпадет как мавпе хвост,вон уже дырявая как друшлаг.
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25.04.2021 14:19 Ответить
А жрать кацапам не забыли привести,одним патриотизмом они не протянут.Да и про жвачки забывать не надо а то чем дырки на МКС латать будут,скоч то не очень надежен.
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25.04.2021 09:04 Ответить
Дев`ять людей на МКС і дві свинособаки.
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25.04.2021 09:43 Ответить
Я тоже думал об этом, почему для двух животинок вольеры не сделали. Налицо нарушение прав животных.
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26.04.2021 09:36 Ответить
а шо там по плану дальнейших запусков?
скока людей будет летать на Союзах?
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25.04.2021 14:37 Ответить
Жаль бабы некрасивые, а так событие знаменательное, ничего не скажешь.
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25.04.2021 18:43 Ответить
 
 