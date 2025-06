Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек. ВИДЕО

Астронавты американского многоразового корабля Crew Dragon-2 компании SpaceX, который в субботу состыковался с Международной космической станцией (МКС), перешли на ее борт.

С их прибытием экипаж станции достиг 11 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K