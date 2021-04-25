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Отворотное зелье для Путина и эротические подсвинки для любимчиков Зеленского | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО

Отворотное зелье для Путина и эротические подсвинки для любимчиков Зеленского | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО

Поздравляем вас, господа, с Вербным воскресеньем, и предлагаем вашему вниманию самые эротические "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!

  • Как Украина сравнялась с Израилем в плане вакцинации? Неслыханные рецепты от Максима Степанова!
  • За что на самом деле посадили Стерненка?
  • Кто самый успешный нардеп этого созыва?

И это только начало 🔥

  • Как Зеленский напугал Путина?

Золотой поросенок, в лавровом венке победителя, отправляется к президенту Зеленскому! Поскольку ему удалось сделать практически невозможное – без единого выстрела отогнать войска Путина от наших границ!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко и просто Лиза Богуцкая | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #3. ВИДЕО

А еще господин Зеленский вдохновил наших ведущих на собственный рецепт борьбы с Россией, и теперь у нас есть настоящее отворотное зелье для Путина.

  • Коля- "Велюр" снова отжигает.

Духовный лидер "Слуги народа" Николай Тищенко, он же - Тверкотворець, получает следующий поросенка по уже традиционный апрельский локдаун-скандал. В этом году это оказалось пати в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv в честь жены Тищенко Аллы Барановского.

  • Фанат Лукашенко из "Слуги народа"

"Слуга" Евгений Шевченко съездил к белорусскому диктатору Александру Лукашенко и от имени всех украинцев поклонился самопровозглашенному президенту Беларуси. Ну и заодно нарассказывал кучу басен, то есть фейков и манипуляций.

  • Минеты Гетманцева, или Эротический поросенок

Самый эротичный поросенок на этой неделе получает Даниил Гетманцев - народный депутат от "Слуги народа" и бывший помощник "регионала" Владимира Сивковича. А бывших "регионалов", как и коммунистов и кагэбистов, не бывает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свальный грех против Зе, алкашня против Порошенко, кровавое убийство Тищенко и чипованный лев из ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #5. ВИДЕО

И именно благодаря ему теперь вся страна знает, как правильно писать слово "минет". Вот это достижение! Как только жили без этого раньше?

  • Буткевич пародирует Саакашвили

Михаил Саакашвили на этой неделе снова напомнил о своей лучшей форме времен "бебебе" и стакана с Аваковым, и объявил министра финансов Сергея Марченко "проворовавшейся козявкой" и "ничтожеством".

  • КОВИДИОТ НЕДЕЛИ: ватник и сталинист

В рубрике "Ковидиот недели" у нас побеждает житель Мариуполя, некий Иосиф Ломтадзе. Он крушил кассы и уничтожал товар в магазине АТБ, возмутившись, что сотрудники магазина попросили его жену надеть маску!

Какой поросенок понравился вам больше всего? Ставьте вподобайку этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Без цензуры": Самые-самые-самые - ТОП-10 скандальнейших "слуг народа". ВИДЕО

Программа "Подсвинки недели шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекту с медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шоу "Підсвинки тижня": Героический Зе, Порошенко и вакцина, ангел Аваков и небитый Шуфрич. ВИДЕО

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+8


Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 5892
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25.04.2021 14:28 Ответить
+7


"А в это время в центре мирный шел карнавал.
Один ван Гог Офис разрисовал.
Другой ван Гог работал над дизайном дверей.
Всегда найдут работу для креативных людей",
- співав лисий Кошовий і гоп-компанія.

Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 4635

"Студія Квартал-95", засновником якої є преЗЕдент, спробувала висміяти акцію протесту під його офісом. (а в залі реготали) Громадськість тоді виходила на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.
"Кварталівці" танцювали на фоні розмальованої стіни ОП, де написано: "Волю Стерненку", "Аваков чорт", "Лох".
"Нагадаю, кілька днів тому Зеленський записав відео про те, як Україна встоїть під навалою Росії, бо у нас тут активісти і волонтери і чомусь зовсім не згадав про 95 квартал. Як гадаєте, чому?", - прокоментувала журналістка, авторка проєкту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко.
"Коли уявляєш себе Charlie Hebdo, але насправді ти "Аншлаг-аншлаг". Але такі тупі, що навіть не розуміють цього" - журналіст Сергій Грішин.
"Уся та сама х*рня як і з шутеєчками про беркут і ********* палочки, одним словом масляков головного мозку", "Яке ж це совкове дно", "Блазні" - коментують користувачі Facebook.
"95 квартал в одному з останніх випусків висміяв перехід сфери обслуговування на українську. Причому в своїх "кращих традиціях" - дико вульгарною сценкою борделю, який на вимогу клієнта перейшов на українську. Зеленський пішов ганьбитись у політику, а його компанія низькопробних квазі-коміків і не думає мінятись (бо для чого ж? вони такі, а схема робоча, працює скільки років), тупо продовжують висміювати важливі для державності процеси й цінності", - також написав офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик.
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25.04.2021 18:05 Ответить
+4
Сюмар натовкла Тищенку. Колька - катлета, "око" государєве отримало по заслугах. Нахабний профан
https://www.youtube.com/watch?v=Blkg6xj1b28
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25.04.2021 20:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Рашьне были Свинарчуки, теперь Подсвинки азазазаза 🤣🤣🤣.
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25.04.2021 14:15 Ответить
Как там ваш горячо любимый Вадим Рабинович поживает, а то телепомойки Метверчука закрыли, его теперь не видно и не слышно.
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25.04.2021 22:37 Ответить
Не знаю кому гетманцев делал минет, но я бы побрезговал, лучше уже тогда пусть это сделает Алахвердива
Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 1180
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25.04.2021 14:21 Ответить
а анальный миньет делают ?
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25.04.2021 14:26 Ответить


Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 5892
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25.04.2021 14:28 Ответить
А мозги то пустые. В самый раз в Раде тусоваться.
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25.04.2021 15:13 Ответить
зато баба рабочая. что тоже не плохо. ведь могла быть просто бревном, а это щитай как "квадратный корень из минус единицы"
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25.04.2021 15:15 Ответить
Поздравляем вас, господа, с Вербным воскресеньем Источник: https://censor.net/ru/v3261844\\\\\\\\\

Иншалла, слава Перуну, поздравляю вас с днем иракской авиации и предлагаю пойти побесноваться в капище, там безопасно - Вербное существо отгонит вирус
или нет? А вот Перун - отогнал, должно было быть 5 вирусов, но Он 1 оставил т.к. "маловерили" и "многогрешили". Кто не верит - "тонуть вечно"(все неверные Перуну - вечно тонут в болоте после того как станут такими как и Ленин)
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25.04.2021 14:51 Ответить
Ну такое.... А вот слово "гАспада" Как то неуметсно.
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25.04.2021 15:15 Ответить
Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 8130
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25.04.2021 15:52 Ответить
Босота...
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25.04.2021 16:52 Ответить
Гопота
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25.04.2021 20:50 Ответить


"А в это время в центре мирный шел карнавал.
Один ван Гог Офис разрисовал.
Другой ван Гог работал над дизайном дверей.
Всегда найдут работу для креативных людей",
- співав лисий Кошовий і гоп-компанія.

Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 4635

"Студія Квартал-95", засновником якої є преЗЕдент, спробувала висміяти акцію протесту під його офісом. (а в залі реготали) Громадськість тоді виходила на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.
"Кварталівці" танцювали на фоні розмальованої стіни ОП, де написано: "Волю Стерненку", "Аваков чорт", "Лох".
"Нагадаю, кілька днів тому Зеленський записав відео про те, як Україна встоїть під навалою Росії, бо у нас тут активісти і волонтери і чомусь зовсім не згадав про 95 квартал. Як гадаєте, чому?", - прокоментувала журналістка, авторка проєкту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко.
"Коли уявляєш себе Charlie Hebdo, але насправді ти "Аншлаг-аншлаг". Але такі тупі, що навіть не розуміють цього" - журналіст Сергій Грішин.
"Уся та сама х*рня як і з шутеєчками про беркут і ********* палочки, одним словом масляков головного мозку", "Яке ж це совкове дно", "Блазні" - коментують користувачі Facebook.
"95 квартал в одному з останніх випусків висміяв перехід сфери обслуговування на українську. Причому в своїх "кращих традиціях" - дико вульгарною сценкою борделю, який на вимогу клієнта перейшов на українську. Зеленський пішов ганьбитись у політику, а його компанія низькопробних квазі-коміків і не думає мінятись (бо для чого ж? вони такі, а схема робоча, працює скільки років), тупо продовжують висміювати важливі для державності процеси й цінності", - також написав офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик.
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25.04.2021 18:05 Ответить
Сюмар натовкла Тищенку. Колька - катлета, "око" государєве отримало по заслугах. Нахабний профан
https://www.youtube.com/watch?v=Blkg6xj1b28
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25.04.2021 20:56 Ответить
Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 8490
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26.04.2021 02:16 Ответить
 
 