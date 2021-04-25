Отворотное зелье для Путина и эротические подсвинки для любимчиков Зеленского | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО
Поздравляем вас, господа, с Вербным воскресеньем, и предлагаем вашему вниманию самые эротические "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!
- Как Украина сравнялась с Израилем в плане вакцинации? Неслыханные рецепты от Максима Степанова!
- За что на самом деле посадили Стерненка?
- Кто самый успешный нардеп этого созыва?
И это только начало 🔥
- Как Зеленский напугал Путина?
Золотой поросенок, в лавровом венке победителя, отправляется к президенту Зеленскому! Поскольку ему удалось сделать практически невозможное – без единого выстрела отогнать войска Путина от наших границ!
А еще господин Зеленский вдохновил наших ведущих на собственный рецепт борьбы с Россией, и теперь у нас есть настоящее отворотное зелье для Путина.
- Коля- "Велюр" снова отжигает.
Духовный лидер "Слуги народа" Николай Тищенко, он же - Тверкотворець, получает следующий поросенка по уже традиционный апрельский локдаун-скандал. В этом году это оказалось пати в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv в честь жены Тищенко Аллы Барановского.
- Фанат Лукашенко из "Слуги народа"
"Слуга" Евгений Шевченко съездил к белорусскому диктатору Александру Лукашенко и от имени всех украинцев поклонился самопровозглашенному президенту Беларуси. Ну и заодно нарассказывал кучу басен, то есть фейков и манипуляций.
- Минеты Гетманцева, или Эротический поросенок
Самый эротичный поросенок на этой неделе получает Даниил Гетманцев - народный депутат от "Слуги народа" и бывший помощник "регионала" Владимира Сивковича. А бывших "регионалов", как и коммунистов и кагэбистов, не бывает.
И именно благодаря ему теперь вся страна знает, как правильно писать слово "минет". Вот это достижение! Как только жили без этого раньше?
- Буткевич пародирует Саакашвили
Михаил Саакашвили на этой неделе снова напомнил о своей лучшей форме времен "бебебе" и стакана с Аваковым, и объявил министра финансов Сергея Марченко "проворовавшейся козявкой" и "ничтожеством".
- КОВИДИОТ НЕДЕЛИ: ватник и сталинист
В рубрике "Ковидиот недели" у нас побеждает житель Мариуполя, некий Иосиф Ломтадзе. Он крушил кассы и уничтожал товар в магазине АТБ, возмутившись, что сотрудники магазина попросили его жену надеть маску!
Какой поросенок понравился вам больше всего? Ставьте вподобайку этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить!
Программа "Подсвинки недели шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекту с медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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Иншалла, слава Перуну, поздравляю вас с днем иракской авиации и предлагаю пойти побесноваться в капище, там безопасно - Вербное существо отгонит вирус
или нет? А вот Перун - отогнал, должно было быть 5 вирусов, но Он 1 оставил т.к. "маловерили" и "многогрешили". Кто не верит - "тонуть вечно"(все неверные Перуну - вечно тонут в болоте после того как станут такими как и Ленин)
"А в это время в центре мирный шел карнавал.
Один ван Гог Офис разрисовал.
Другой ван Гог работал над дизайном дверей.
Всегда найдут работу для креативных людей",
- співав лисий Кошовий і гоп-компанія.
"Студія Квартал-95", засновником якої є преЗЕдент, спробувала висміяти акцію протесту під його офісом. (а в залі реготали) Громадськість тоді виходила на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.
"Кварталівці" танцювали на фоні розмальованої стіни ОП, де написано: "Волю Стерненку", "Аваков чорт", "Лох".
"Нагадаю, кілька днів тому Зеленський записав відео про те, як Україна встоїть під навалою Росії, бо у нас тут активісти і волонтери і чомусь зовсім не згадав про 95 квартал. Як гадаєте, чому?", - прокоментувала журналістка, авторка проєкту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко.
"Коли уявляєш себе Charlie Hebdo, але насправді ти "Аншлаг-аншлаг". Але такі тупі, що навіть не розуміють цього" - журналіст Сергій Грішин.
"Уся та сама х*рня як і з шутеєчками про беркут і ********* палочки, одним словом масляков головного мозку", "Яке ж це совкове дно", "Блазні" - коментують користувачі Facebook.
"95 квартал в одному з останніх випусків висміяв перехід сфери обслуговування на українську. Причому в своїх "кращих традиціях" - дико вульгарною сценкою борделю, який на вимогу клієнта перейшов на українську. Зеленський пішов ганьбитись у політику, а його компанія низькопробних квазі-коміків і не думає мінятись (бо для чого ж? вони такі, а схема робоча, працює скільки років), тупо продовжують висміювати важливі для державності процеси й цінності", - також написав офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик.
https://www.youtube.com/watch?v=Blkg6xj1b28