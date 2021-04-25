Отворотное зелье для Путина и эротические подсвинки для любимчиков Зеленского | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО

Поздравляем вас, господа, с Вербным воскресеньем, и предлагаем вашему вниманию самые эротические "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!

Как Украина сравнялась с Израилем в плане вакцинации? Неслыханные рецепты от Максима Степанова!

За что на самом деле посадили Стерненка?

Кто самый успешный нардеп этого созыва?

И это только начало 🔥

Как Зеленский напугал Путина?

Золотой поросенок, в лавровом венке победителя, отправляется к президенту Зеленскому! Поскольку ему удалось сделать практически невозможное – без единого выстрела отогнать войска Путина от наших границ!

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А еще господин Зеленский вдохновил наших ведущих на собственный рецепт борьбы с Россией, и теперь у нас есть настоящее отворотное зелье для Путина.

Коля- "Велюр" снова отжигает.

Духовный лидер "Слуги народа" Николай Тищенко, он же - Тверкотворець, получает следующий поросенка по уже традиционный апрельский локдаун-скандал. В этом году это оказалось пати в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv в честь жены Тищенко Аллы Барановского.

Фанат Лукашенко из "Слуги народа"

"Слуга" Евгений Шевченко съездил к белорусскому диктатору Александру Лукашенко и от имени всех украинцев поклонился самопровозглашенному президенту Беларуси. Ну и заодно нарассказывал кучу басен, то есть фейков и манипуляций.

Минеты Гетманцева, или Эротический поросенок

Самый эротичный поросенок на этой неделе получает Даниил Гетманцев - народный депутат от "Слуги народа" и бывший помощник "регионала" Владимира Сивковича. А бывших "регионалов", как и коммунистов и кагэбистов, не бывает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свальный грех против Зе, алкашня против Порошенко, кровавое убийство Тищенко и чипованный лев из ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #5. ВИДЕО

И именно благодаря ему теперь вся страна знает, как правильно писать слово "минет". Вот это достижение! Как только жили без этого раньше?

Буткевич пародирует Саакашвили

Михаил Саакашвили на этой неделе снова напомнил о своей лучшей форме времен "бебебе" и стакана с Аваковым, и объявил министра финансов Сергея Марченко "проворовавшейся козявкой" и "ничтожеством".

КОВИДИОТ НЕДЕЛИ: ватник и сталинист

В рубрике "Ковидиот недели" у нас побеждает житель Мариуполя, некий Иосиф Ломтадзе. Он крушил кассы и уничтожал товар в магазине АТБ, возмутившись, что сотрудники магазина попросили его жену надеть маску!

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Программа "Подсвинки недели шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекту с медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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