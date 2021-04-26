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Киевский форум по безопасности организует онлайн-дискуссию "Чернобыль. 35 лет". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности 26 апреля в 09:00 проведет специальное онлайн-событие "Чернобыль. 35 лет", посвященную годовщине катастрофы на ЧАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

В рамках мемориального события к украинской и мировой общественности обратятся:

- Вселенский патриарх Варфоломей.

- Арсений Яценюк - председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

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- Светлана Алексиевич - белорусская писательница и общественная деятельница, Нобелевская лауреат 2015 года.

- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.

- Сергей Плохий - украинский и американский историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета.

- Остап Семерак - министр экологии Украины в 2016-2019 годах.

Также читайте: Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин

- Мелинда Симмонс - чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине (в этом году Великобритания председательствует в "Группе семи").

- Анка Фельдгузен - чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии в Украине.

- Джозеф Пеннингтон - и.о. заместителя главы Миссии США в Украине.

- Даниил Лубкивский - дипломат и общественный деятель, директор Киевского форума по безопасности (модератор события).

В рамках трансляции состоятся включения из Припяти и Чернобыльской атомной станции.

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"Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных, последствий для безопасности и травмах, об особой важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и деле защиты окружающей среды. Это событие - наш символический вклад в современную глобальную дискуссию о защите окружающей среды и самой жизни на планете", - говорится в сообщении.

Дискуссия будет транслироваться 26 апреля в 09:00 на YouTube Фонда "Открой Украину"; Facebook Арсения Яценюка; Facebook и сайте Форума.

Автор: 

Варфоломей (240) Семерак Остап (319) ЧАЭС (566) Чернобыль (512) Яценюк Арсений (8006) Алексиевич Светлана (30) Лубкивский Даниил (50) Симмонс Мелинда (103) Фельдгузен Анка (96) Плохий Сергей (7) Тихановская Светлана (390) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+2
Форум безопасности про Чернобыль.
... очень актуально в свете того, шо никому сейчас не интересно...*)
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25.04.2021 20:05
+1
Там тихановская говорила что была малая радиация на нё попала.. из-за этого она училась в Ирландии 😁😁
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25.04.2021 20:15
+1
А вот это..
- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.Источник: https://censor.net/ru/n3261880

там зачем??
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25.04.2021 20:19
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Форум безопасности про Чернобыль.
... очень актуально в свете того, шо никому сейчас не интересно...*)
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25.04.2021 20:05 Ответить
Там тихановская говорила что была малая радиация на нё попала.. из-за этого она училась в Ирландии 😁😁
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25.04.2021 20:15 Ответить
що на Білорусь не пішла радіація? міг би бути бульбофюрер, але карти лягли інакше.
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25.04.2021 21:50 Ответить
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:25 Ответить
А вот это..
- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.Источник: https://censor.net/ru/n3261880

там зачем??
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25.04.2021 20:19 Ответить
Президент Білорусі, там для особливо обдарованих уточнено. на Білорусь хіба не пішла радіація як на найблищого сусіда?
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25.04.2021 21:51 Ответить
хочу знать сколько тысяч чиновников обогатилось "чернобыльскими деньгами" и у скольких "чернобыльцев поотбирали льготы?
У нас не принимают закон об праве ношения пистолетов потому что каждый украинец знает по несколько чиновничьей сволоты которые отравили ему жизнь и готов мстить...
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25.04.2021 20:41 Ответить
да уж... дискутировать будут одни ликвидаторы....особенно политические беженцы из Беларуссии и основатели несуществующих институтов США впечатлили во главе с профессиональным ликвидаторм лубкивским....
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25.04.2021 20:52 Ответить
Главное - в теме форума нет ни слова о ликвидаторах аварии, которые положили свои жизни и здоровье, а теперь правительству нет до нас дела. О нас вспоминают раз в год, когда цветочки к памятнику умершим
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25.04.2021 20:53 Ответить
Чернобыль сразу после взрыва превратился во вторую Хиросиму и оброс своей мифологией. В реальности вреда от него намного меньше чем от МРТ, которое назначаюат надо не надо. Один сеанс МРТ по дозе радиации равен 20 годам жизни в зоне Ч. сразу после аварии, только получаешь дозу одномоментно. Я это не выдумываю, много писал на эту тему, общался со специалистами. Основная проблема Чернобыля - рак щитовидной железы у детей,которые пили молоко первые два месяца после аварии. МАГАТЭ оценивают их число 4-6 тысяч. Если бы не пили - ничего не было бы. И пожарники, да они реально сильно пострадали, но далеко неоднородно. Дозы очень разные получили хотя были в одном место- кто-то гигантские, кто-то умеренные, лучевая болезнь поэтому не у всех развилось. Все остальное, все эти лякалки вокруг Чернобыля по большомусчет Чес! Чес и Стресс. Стресс тоже рак дает.
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25.04.2021 21:38 Ответить
Ты бредишь. МРТ - магнитно-резонансная томография.
В отличие от рентгена и компьютерной томографии (КТ) пациенты получают нулевую дозу радиации при проведении МРТ, так как это исследование основано не на ионизирующем излучении, а на электромагнитном воздействии.
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25.04.2021 21:59 Ответить
По Найшинел Географик был прикольный сюжет о работе таможне. ЗАдержали женщину он нее страшно фонило радиацией, заподозрили что она первозит компоненты к ядерному оружие. Оказалось три дня назад делала МРТ. Про лучевую диагностику в принципе тяжело найти информацию, особенно про вред. Поэтому широко это неизвестно.

Бредите вы. Причем возражаете мне и тут же доказываете обратное).
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26.04.2021 09:39 Ответить
в 90-х годах я был свидетелем следующего факта: к моему знакомому далеко от Чернобыля приехал его брат, живший в Припяти. У приятеля выпали все волосы на голове. Похоже приятель получил дозу то ли от брата, то ли от его вещей. Врачи отрицали при этом любую связь с радиацией. Однако знакомый офицер из воинской части замерил у них в квартире радиацию и прибор при этом зашкалил. Все возможные вещи постирали специальным стиральным порошком. Однако приятель умер через несколько лет. Про его брата ничего не знаю.
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25.04.2021 23:19 Ответить
Он получил не гамма из лучне куда более опасное, Гугл в помощь
А вообще смотрите катую туфту впалили совкобыдлу
https://twitter.com/boris0630/status/1386333800859373572
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26.04.2021 07:21 Ответить
У світлі подій останніх двадцяти років, я більш ніж впевнений, що Чорнобиль бахнув не випадково.
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25.04.2021 21:29 Ответить
 
 