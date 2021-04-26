Киевский форум по безопасности организует онлайн-дискуссию "Чернобыль. 35 лет". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Киевский форум по безопасности 26 апреля в 09:00 проведет специальное онлайн-событие "Чернобыль. 35 лет", посвященную годовщине катастрофы на ЧАЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
В рамках мемориального события к украинской и мировой общественности обратятся:
- Вселенский патриарх Варфоломей.
- Арсений Яценюк - председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.
- Светлана Алексиевич - белорусская писательница и общественная деятельница, Нобелевская лауреат 2015 года.
- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.
- Сергей Плохий - украинский и американский историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета.
- Остап Семерак - министр экологии Украины в 2016-2019 годах.
- Мелинда Симмонс - чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине (в этом году Великобритания председательствует в "Группе семи").
- Анка Фельдгузен - чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии в Украине.
- Джозеф Пеннингтон - и.о. заместителя главы Миссии США в Украине.
- Даниил Лубкивский - дипломат и общественный деятель, директор Киевского форума по безопасности (модератор события).
В рамках трансляции состоятся включения из Припяти и Чернобыльской атомной станции.
"Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных, последствий для безопасности и травмах, об особой важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и деле защиты окружающей среды. Это событие - наш символический вклад в современную глобальную дискуссию о защите окружающей среды и самой жизни на планете", - говорится в сообщении.
Дискуссия будет транслироваться 26 апреля в 09:00 на YouTube Фонда "Открой Украину"; Facebook Арсения Яценюка; Facebook и сайте Форума.
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... очень актуально в свете того, шо никому сейчас не интересно...*)
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.Источник: https://censor.net/ru/n3261880
там зачем??
У нас не принимают закон об праве ношения пистолетов потому что каждый украинец знает по несколько чиновничьей сволоты которые отравили ему жизнь и готов мстить...
В отличие от рентгена и компьютерной томографии (КТ) пациенты получают нулевую дозу радиации при проведении МРТ, так как это исследование основано не на ионизирующем излучении, а на электромагнитном воздействии.
Бредите вы. Причем возражаете мне и тут же доказываете обратное).
А вообще смотрите катую туфту впалили совкобыдлу
https://twitter.com/boris0630/status/1386333800859373572