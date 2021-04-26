Киевский форум по безопасности организует онлайн-дискуссию "Чернобыль. 35 лет". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности 26 апреля в 09:00 проведет специальное онлайн-событие "Чернобыль. 35 лет", посвященную годовщине катастрофы на ЧАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

В рамках мемориального события к украинской и мировой общественности обратятся:

- Вселенский патриарх Варфоломей.

- Арсений Яценюк - председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил почти 1,4 млрд грн на безопасность энергоблоков ЧАЭС

- Светлана Алексиевич - белорусская писательница и общественная деятельница, Нобелевская лауреат 2015 года.

- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.

- Сергей Плохий - украинский и американский историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета.

- Остап Семерак - министр экологии Украины в 2016-2019 годах.

Также читайте: Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин

- Мелинда Симмонс - чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине (в этом году Великобритания председательствует в "Группе семи").

- Анка Фельдгузен - чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии в Украине.

- Джозеф Пеннингтон - и.о. заместителя главы Миссии США в Украине.

- Даниил Лубкивский - дипломат и общественный деятель, директор Киевского форума по безопасности (модератор события).

В рамках трансляции состоятся включения из Припяти и Чернобыльской атомной станции.

Читайте также: Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины, - Ткаченко

"Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных, последствий для безопасности и травмах, об особой важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и деле защиты окружающей среды. Это событие - наш символический вклад в современную глобальную дискуссию о защите окружающей среды и самой жизни на планете", - говорится в сообщении.

Дискуссия будет транслироваться 26 апреля в 09:00 на YouTube Фонда "Открой Украину"; Facebook Арсения Яценюка; Facebook и сайте Форума.