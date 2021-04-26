Варфоломей в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы: Наши действия сказываются на каждой детали нашей планеты и влияют на будущие поколения. ВИДЕО
Вселенский Патриарх Варфоломей отметил, что Украина и украинский народ пережили самую страшную ядерную катастрофу в истории - на Чернобыльской атомной станции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Варфоломей заявил в ходе Киевского форума по безопасности.
"Сегодня, ровно через 35 лет, когда православные христиане вновь вступили в Неделю Святых Страстей нашего Спасителя, отголосок тех взрывов - последствия которых ощущались далеко в тогдашнем Советском Союзе, - все еще раздается в наших умах и наших сердцах. В эту печальную годовщину мы оплакиваем жертв катастрофы, которая не только распространилась на соседние с Украиной страны на севере и западе, но и оказала влияние на широкий регион на юге и востоке, порождая волны экологического разрушения, необратимый ущерб для здоровья и потери человеческих жизней", - подчеркнул Вселенский Патриарх.
Он отметил, что на протяжении 1950-х и 1960-х годов использование ядерной энергии в мирных целях было многообещающей надеждой для человечества: "Ужасная Чернобыльская авария напомнила нам всем, насколько преждевременным и поспешным был такой подход и такие ожидания".
Патриарх Варфоломей подчеркнул, что человечество никогда не должно забывать трагические последствия собственных неудач и научиться говорить "нет" технологиям с вредным воздействием на окружающую среду.
"Пожалуй, самый большой урок, который мы можем извлечь из Чернобыля, - это то, что мы делим мир со всеми людьми и всеми живыми существами. Наш мир один, единственный и неповторимый. Загрязнение не знает границ. Мы все призваны осознать важность сдержанности и уважения, надежды на чистый и безопасный мир, на чистую и безопасную энергию, которая сегодня действительно является возможной и жизнеспособной. Это путь покаяния", - сказал он.
Патриарх подчеркнул, что люди должны научиться говорить "да" "Альтернативной системе ценностей, другому образу жизни: такому, что утверждает красоту и достоинство всех людей и всех вещей. Наш выбор и действия сказываются на каждой детали нашей планеты и влияют на будущее следующих поколений".
"Как Мать-Церковь нашего любимого украинского народа, мы всем сердцем молимся, чтобы память о Чернобыле не была напрасной. Однако пусть она будет вечной и преобразующей. Да будет благословенна Страстная Неделя! Пусть Божья благодать будет со всеми вами! ", - обратился Вселенский Патриарх Варфоломей к украинцам.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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А может просто у руско-советскогго скота руки из жопы растут? Об этом Варфоломей не подумал?
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...
https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
Але мати-Церква українського народу - Константинополь?
Першим історичним проповідником Христа на українських теренах взагалі то був папа римський Климент. Перше якесь "масове" хрещення було за готських часів. Першими на Русі проповідниками були взагалі ірландці й болгари... Звісно, греки відіграли значну роль у розвитку християнства в нас, але вони не "мати", а "вихователька старших класів"...
Тебя бы вырвало. от "оглядин" "крещения", которое было отнюдь не купанием рабов, смердов в Днепре, а резней. Желаю тебе шоб тебе во сне это все явилось - тысячи зарубленных, не понимающих - А че Перун это уже плохо, а Яхве это гуд и Израиль.
какие же вы гадкие, рабы. пусть тебя так "крестит" тоже тот у кого в руке калаш - и что? ты тупо побежишь кланяться допустим пресловутому Одину, или кому скажет мужик с автоматом.
мерзкие, двуличные!