Варфоломей в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы: Наши действия сказываются на каждой детали нашей планеты и влияют на будущие поколения. ВИДЕО

Вселенский Патриарх Варфоломей отметил, что Украина и украинский народ пережили самую страшную ядерную катастрофу в истории - на Чернобыльской атомной станции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Варфоломей заявил в ходе Киевского форума по безопасности.

"Сегодня, ровно через 35 лет, когда православные христиане вновь вступили в Неделю Святых Страстей нашего Спасителя, отголосок тех взрывов - последствия которых ощущались далеко в тогдашнем Советском Союзе, - все еще раздается в наших умах и наших сердцах. В эту печальную годовщину мы оплакиваем жертв катастрофы, которая не только распространилась на соседние с Украиной страны на севере и западе, но и оказала влияние на широкий регион на юге и востоке, порождая волны экологического разрушения, необратимый ущерб для здоровья и потери человеческих жизней", - подчеркнул Вселенский Патриарх.

Он отметил, что на протяжении 1950-х и 1960-х годов использование ядерной энергии в мирных целях было многообещающей надеждой для человечества: "Ужасная Чернобыльская авария напомнила нам всем, насколько преждевременным и поспешным был такой подход и такие ожидания".

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что человечество никогда не должно забывать трагические последствия собственных неудач и научиться говорить "нет" технологиям с вредным воздействием на окружающую среду.

"Пожалуй, самый большой урок, который мы можем извлечь из Чернобыля, - это то, что мы делим мир со всеми людьми и всеми живыми существами. Наш мир один, единственный и неповторимый. Загрязнение не знает границ. Мы все призваны осознать важность сдержанности и уважения, надежды на чистый и безопасный мир, на чистую и безопасную энергию, которая сегодня действительно является возможной и жизнеспособной. Это путь покаяния", - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что люди должны научиться говорить "да" "Альтернативной системе ценностей, другому образу жизни: такому, что утверждает красоту и достоинство всех людей и всех вещей. Наш выбор и действия сказываются на каждой детали нашей планеты и влияют на будущее следующих поколений".

"Как Мать-Церковь нашего любимого украинского народа, мы всем сердцем молимся, чтобы память о Чернобыле не была напрасной. Однако пусть она будет вечной и преобразующей. Да будет благословенна Страстная Неделя! Пусть Божья благодать будет со всеми вами! ", - обратился Вселенский Патриарх Варфоломей к украинцам.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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