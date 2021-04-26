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"Я скажу тебе, из какого я патриархата! #б твою мать! " - в Киеве на Подоле нетрезвый священник приставал к женщинам и показывал неприличные жесты прохожим. ВИДЕО

В Киеве на Подоле нетрезвый священник показывал неприличные жесты прохожим, которые пытались узнать, в церкви какой конфессии он служит, а позже пытался приставать к женщинам. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. Священнослужителя-дебошира задержала полиция за распитие спиртных напитков в общественных местах.

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Автор: 

алкоголь (1665) священник (228)


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Топ комментарии
+94
Да тут и гадать нечего - маацковского он!!
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26.04.2021 09:52
+48
РПЦ во всей красе
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26.04.2021 09:55
+41
Візитна картка лаптєй - матюки.
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26.04.2021 09:57
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азм есьмь отєц Пьодор в натурє русоправославо поп
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26.04.2021 20:30 Ответить
ПОДКАЦАПНЫЙ **********
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27.04.2021 09:04 Ответить
Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься - попадешь в ад.
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26.04.2021 21:52 Ответить
И миллионы людей ходят к этим мракобесам,несут им деньги,кланяются,просят отпустит грехи и т.д и т.п.Тьфу,овцы.
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26.04.2021 22:22 Ответить
І хто ж це "хєрой"?
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26.04.2021 22:32 Ответить
Говорил на украинском -- значит из переметнувшихся в УПЦ . ...туда много "мусора" поперло .
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27.04.2021 09:54 Ответить
не факт. залежить від регіону. У нас на українській мові усі розмовляють. Бо довкола них також усі нею користуються.
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27.04.2021 15:54 Ответить
Иисус установил надежное правило, по которому можно определить, что истинно или ложно в отношении религии. Он сказал: «По плодам их узнаете их... Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые... Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» (Матфея 7:16-19). Итак, если мы хотим отличить истинного Бога от ложных богов и истинных поклонников от ложных, то нам необходимо исследовать плоды, приносимые ими. Каковы они, «добрые» или «худые»?
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27.04.2021 06:44 Ответить
"По плодам их узнаете их..."

Я вас уважаю.+ Христианство, Мусульманство ,Иудизм, Будда, Кришна.......Все проповедуют ДОБРО.Сегодня Пасха.Недавно Рамадан.Всевышный один.А мы, ничтожные существа и самые подлые на нашей планете,создали уйму Богов.А моя собака чище меня. И я не знаю есть ли для него Бог.
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02.05.2021 18:27 Ответить
Иисус сказал, что истинную религию можно узнать по тому, как ведут себя ее последователи.
«Вы узнаете их по их плодам,- сказал он и добавил: - Всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды» (Матфея 7:16, 17).
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30.05.2021 04:54 Ответить
Они ВСЕ - РЯЖЕННЫЕ! Имейте СВОИ СОБСТВЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ и МИРОВОЗЗРЕНИЕ, если кто-то вас настоятельно хочет в чем-то убедить, значит в этом есть КОМУ то ВЫГОДА, и вряд ли это ваша выгода!
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27.04.2021 09:07 Ответить
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