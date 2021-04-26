"Я скажу тебе, из какого я патриархата! #б твою мать! " - в Киеве на Подоле нетрезвый священник приставал к женщинам и показывал неприличные жесты прохожим. ВИДЕО

В Киеве на Подоле нетрезвый священник показывал неприличные жесты прохожим, которые пытались узнать, в церкви какой конфессии он служит, а позже пытался приставать к женщинам. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. Священнослужителя-дебошира задержала полиция за распитие спиртных напитков в общественных местах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав начал вакцинацию священников от COVID-19, - ЦОЗ