"Я скажу тебе, из какого я патриархата! #б твою мать! " - в Киеве на Подоле нетрезвый священник приставал к женщинам и показывал неприличные жесты прохожим. ВИДЕО
В Киеве на Подоле нетрезвый священник показывал неприличные жесты прохожим, которые пытались узнать, в церкви какой конфессии он служит, а позже пытался приставать к женщинам. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. Священнослужителя-дебошира задержала полиция за распитие спиртных напитков в общественных местах.
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Я вас уважаю.+ Христианство, Мусульманство ,Иудизм, Будда, Кришна.......Все проповедуют ДОБРО.Сегодня Пасха.Недавно Рамадан.Всевышный один.А мы, ничтожные существа и самые подлые на нашей планете,создали уйму Богов.А моя собака чище меня. И я не знаю есть ли для него Бог.
«Вы узнаете их по их плодам,- сказал он и добавил: - Всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды» (Матфея 7:16, 17).