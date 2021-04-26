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Если не сделать выводы из трагедии на ЧАЭС, то ужасное колесо истории может снова начать крутиться, - Яценюк. ВИДЕО

Выводы из прошлого показывают, что человек, его жизнь и здоровье - это наивысшая ценность, и именно за это каждый из нас должен бороться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в ходе дискуссии, посвященной 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.

Яценюк включился в дискуссию из Припяти, возле известного колеса обозрения. 35 лет назад здесь кипела жизнь, подчеркнул он: "Но здесь история остановилась. Это история трагедии, драмы, потери человеческих жизней, это история диктаторского режима, который врал своему народу. Но это и история героизма. Героизм не остановишь ничем".

По его словам, сейчас, спустя 35 лет, нам надо сделать выводы: "Если человечество не сделает выводы из трагедии на Чернобыльской станции, то это ужасное колесо истории снова может начать крутиться. С теми же драмами и с теми же трагедиями".

"Сейчас мы стоим перед новыми вызовами. Вызовами пандемии, техногенных катастроф, войн, агрессии. И так же нам нужен героизм в борьбе за жизнь человека. Выводы из прошлого заставляют нас осознать, что человек, его жизнь и здоровье - это высшая ценность, и именно за это каждый из нас должен бороться", - подчеркнул экс-премьер.

"Выводы из прошлого говорят, что человек заслуживает на чистую окружающую среду, чистую воду, на чистую жизнь. Он заслуживает власть с чистыми помыслами и действиями. Выводы из прошлого говорят о том, что диктаторские режимы пренебрегают своими гражданами", - добавил Яценюк.

После Чернобыльской катастрофы, напомнил он, весь мир знал, что в Украине, которая тогда была еще в Советском Союзе, трагедия. В то же время советский режим, наследниками которого является сегодняшняя Россия, "молчал, замалчивал, врал": "Им было все равно, сколько человеческих жизней будет утрачено".

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"Сотни тысяч людей из Припяти покинули свои дома. Тысячи людей умерли. Десятки тысяч людей заболели. И героизм тех, кто боролся за их жизнь, заслуживает самого высокого уважения", - сказал глава Форума.

Яценюк подчеркнул, что для Украины сейчас важно осознать необходимость безопасной энергетики: "Нужно осознать, что нам нужна безопасная окружающая среда. Фонды, которые финансирует государство, должны идти именно на борьбу против ковида, на борьбу с пандемиями, на чистую экологию, качественную медицину и лучшую украинскую науку. Это должен быть достойный ответ на то, каким образом Украина и человечество будут бороться с новыми пандемиями, новыми техногенными катастрофами и новыми вызовами для человечества".

"И нам нужна честная, достойная, прозрачная и эффективная власть, которая будет защищать своих граждан", - добавил он.

Яценюк сообщил, что в Припяти имел возможность встретиться с ликвидаторами аварии на ЧАЭС: "В их лице хочу поблагодарить всех ликвидаторов, которые 35 лет назад стали на защиту жизни людей".

Он также поблагодарил всех военнослужащих, которые сегодня стоят на защите Украины и каждого украинца, а также украинских медиков, которые сегодня на защите жизни украинцев от ужасной пандемии.

Накануне Пасхи, праздника возрождения, Яценюк подчеркнул: "Украина так же возрождается. Все в наших силах".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевский форум по безопасности организует онлайн-дискуссию "Чернобыль. 35 лет". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

катастрофа (427) ЧАЭС (566) Чернобыль (512) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+4
сенька-кулявлоб - молодчага... и здесь он со своей природной наглостью нэвигласа свою копейку вставил...
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26.04.2021 10:23
+4
Сеня - молодец, но... Колесо истории крутится ПОСТОЯННО, и ужасное, и прекрасное... На то оно и колесо
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26.04.2021 10:26
+2
человек, его жизнь и здоровье - это наивысшая ценность

Сеня, это не про Украину
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26.04.2021 10:18
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Правила форума Совет форумчан
человек, его жизнь и здоровье - это наивысшая ценность

Сеня, это не про Украину
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26.04.2021 10:18 Ответить
И не про РБ.
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26.04.2021 10:21 Ответить
Более того, если кацапы пойдут дальше и захватят юг, предлагаю, взять ядерные отходы с могильника в чернобыльской зоне и слить максимально близко к оккупированной границе по течению Днепра. Засрем черное море, пусть кацапы опресняют радиоактивную воду. Это если весь мир не впряжется за нас и не даст руцким просраться. После нас хоть потоп. Слава Украине!
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26.04.2021 10:22 Ответить
Мужик сказал - мужик сделал або якщо куля в лоб, то куля в лоб....
минулося забулося...або гівно все стерпить!
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
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26.04.2021 10:34 Ответить
где стена? противотанковая?
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26.04.2021 10:51 Ответить
это он про Израиль
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26.04.2021 13:03 Ответить
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:22 Ответить
РБ-выводы сделала...
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26.04.2021 10:19 Ответить
а хто це Яценюк? трохи на Ленина схожий)
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26.04.2021 10:20 Ответить
Я в первый день знал про чернобыльскую аварию. Деталей и причины не знал , да никто не знал в первый день.
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26.04.2021 10:20 Ответить
Ну значит можешь взять пирожок с полки....заслужил...
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26.04.2021 10:25 Ответить
27 числа вранці про це повідомило радіо "Свобода".
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26.04.2021 10:32 Ответить
О том что что то бахнуло под Киевом знало пол Украины уже утром 26 числа...
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26.04.2021 10:36 Ответить
сенька-кулявлоб - молодчага... и здесь он со своей природной наглостью нэвигласа свою копейку вставил...
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26.04.2021 10:23 Ответить
як аксакал на майдані скакав , а дорвавшись до влади нічого в країні для людей не зробив... всі риги і олігархи, як були при Янику в шоколаді, так і при Сені непогано себе чухали...
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26.04.2021 10:32 Ответить
Сеня - молодец, но... Колесо истории крутится ПОСТОЯННО, и ужасное, и прекрасное... На то оно и колесо
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26.04.2021 10:26 Ответить
Знову це чудо в пір`ях...
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26.04.2021 10:29 Ответить
Чорнобильську трагедію влаштувала КДБ. Висновок - геть від мааскви.
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26.04.2021 10:30 Ответить
Колесо истории? Это шо, мудрый нарид опять шута выберет?
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26.04.2021 10:50 Ответить
учитывая что только у трех реакторов в украине не истек срок эксплуатации, а нейтронное охрупчивание никто не отменял, то в чем то сеня прав, удрать можно и не успеть
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26.04.2021 10:57 Ответить
А сколько вас разбогатели на чужом горе. На распиле бабла на всевозможные проекты по укрытию, закрытию, лечению и восстановлению. Все эти министры по Чернобылю, одним из которых был звания, например. Если только набу найдёт время и начнёт копать эту тему, то там потянутся миллиарды украденных у государства денег. Яценюку в своё время поверили люди, но он на посту премьера ничего не смог сделать, хотя вначале хотел, а потом , по- видимому, делание отпало
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26.04.2021 10:58 Ответить
Жвания
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26.04.2021 10:59 Ответить
Приятно видеть настоящего украинского националиста из Черновцов, воевавшего в Чечне)
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26.04.2021 13:02 Ответить
 
 