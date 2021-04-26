Если не сделать выводы из трагедии на ЧАЭС, то ужасное колесо истории может снова начать крутиться, - Яценюк. ВИДЕО

Выводы из прошлого показывают, что человек, его жизнь и здоровье - это наивысшая ценность, и именно за это каждый из нас должен бороться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в ходе дискуссии, посвященной 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.

Яценюк включился в дискуссию из Припяти, возле известного колеса обозрения. 35 лет назад здесь кипела жизнь, подчеркнул он: "Но здесь история остановилась. Это история трагедии, драмы, потери человеческих жизней, это история диктаторского режима, который врал своему народу. Но это и история героизма. Героизм не остановишь ничем".

По его словам, сейчас, спустя 35 лет, нам надо сделать выводы: "Если человечество не сделает выводы из трагедии на Чернобыльской станции, то это ужасное колесо истории снова может начать крутиться. С теми же драмами и с теми же трагедиями".

"Сейчас мы стоим перед новыми вызовами. Вызовами пандемии, техногенных катастроф, войн, агрессии. И так же нам нужен героизм в борьбе за жизнь человека. Выводы из прошлого заставляют нас осознать, что человек, его жизнь и здоровье - это высшая ценность, и именно за это каждый из нас должен бороться", - подчеркнул экс-премьер.

"Выводы из прошлого говорят, что человек заслуживает на чистую окружающую среду, чистую воду, на чистую жизнь. Он заслуживает власть с чистыми помыслами и действиями. Выводы из прошлого говорят о том, что диктаторские режимы пренебрегают своими гражданами", - добавил Яценюк.

После Чернобыльской катастрофы, напомнил он, весь мир знал, что в Украине, которая тогда была еще в Советском Союзе, трагедия. В то же время советский режим, наследниками которого является сегодняшняя Россия, "молчал, замалчивал, врал": "Им было все равно, сколько человеческих жизней будет утрачено".

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"Сотни тысяч людей из Припяти покинули свои дома. Тысячи людей умерли. Десятки тысяч людей заболели. И героизм тех, кто боролся за их жизнь, заслуживает самого высокого уважения", - сказал глава Форума.

Яценюк подчеркнул, что для Украины сейчас важно осознать необходимость безопасной энергетики: "Нужно осознать, что нам нужна безопасная окружающая среда. Фонды, которые финансирует государство, должны идти именно на борьбу против ковида, на борьбу с пандемиями, на чистую экологию, качественную медицину и лучшую украинскую науку. Это должен быть достойный ответ на то, каким образом Украина и человечество будут бороться с новыми пандемиями, новыми техногенными катастрофами и новыми вызовами для человечества".

"И нам нужна честная, достойная, прозрачная и эффективная власть, которая будет защищать своих граждан", - добавил он.

Яценюк сообщил, что в Припяти имел возможность встретиться с ликвидаторами аварии на ЧАЭС: "В их лице хочу поблагодарить всех ликвидаторов, которые 35 лет назад стали на защиту жизни людей".

Он также поблагодарил всех военнослужащих, которые сегодня стоят на защите Украины и каждого украинца, а также украинских медиков, которые сегодня на защите жизни украинцев от ужасной пандемии.

Накануне Пасхи, праздника возрождения, Яценюк подчеркнул: "Украина так же возрождается. Все в наших силах".

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