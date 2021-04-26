Экс-глава полиции в Запорожской области Золотоноша связал расстрел водителя Land Cruiser в Днепре с работой колл-центров, выманивающих деньги у иностранцев. ВИДЕО

Экс-глава ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша связал субботнее убийство в Днепре с работой колл-центров, которые незаконно выманивают денежные средства у иностранцев. Рано или поздно игрокам незаконного рынка станет тесно, или же у них просто вырастут аппетиты. После чего произойдёт передел, путём слияний и поглощений, в том числе и по позавчерашней схеме.

Об этом рассказал экс-глава ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша, передает Цензор.НЕТ.

"Видео позавчерашнего убийства в Днепре видели и комментировали многие специалисты и эксперты "фейсбучной секты". Озвучу свою версию произошедшего, с акцентом на причины и условия, которые предшествовали этому дерзкому убийству. К сожалению, такие преступления иногда совершаются в нашей повседневной жизни. Но в данном случае такие события происходят ещё и тогда, когда, например, некий Толик даёт зелёную на развитие колл-центров абсолютно всем желающим, которые путём мошеннических действий незаконно выманивают денежные средства у иностранцев. Несомненно, сегодня это единственные иностранные инвестиции в область, которые также решают вопрос частичной ликвидации безработицы и обеспечивают бесперебойный приток валюты в Украину. Но Толик это не понимает, так как им движут совсем другие мотивы", - заявил он.

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"Так вот, дав зелёную всем желающим, Толику нужно было понимать, что он создаёт условия к росту конкуренции, и рано или поздно игрокам незаконного рынка станет тесно, или же у них просто вырастут аппетиты. После чего произойдёт передел, путём слияний и поглощений, в том числе и по позавчерашней схеме. Или же кто-то не правильно поделит денежные средства, полученные преступным путём. Но Толику это не интересно, его даже не интересует история всего происходящего и события, которые предшествовали позавчерашнему убийству, так как ему некогда заниматься работой. Основная причина - это занятие несвойственным ему функционалом. Например, он последние месяцы ходит и звонит в суды с целью оказать на них влияние по делам, не имеющим отношения ни к нему, ни к его организации. Но там Анатолий получает очередной полный провал. Не знаю, что он докладывает, и как петляет, но факт неоспоримый", - добавил Золотоноша.

"Ещё, если чисто гипотетически предположить, что если бы Анатолий занимался своими прямыми обязанностями и каждое утро знакомился с результатами оперативно - технических мероприятий, то ему, возможно, было бы известно о готовящемся заказном убийстве, и, возможно, можно было бы предотвратить позавчерашнюю стрельбу в городе. Возможно, высказывание о намерении совершить убийство могло прозвучать в каком-то подконтрольном автомобиле или в каком-то офисе. И, если предположить, что организатор и заказчик понятен, то их сейчас задерживать нельзя, как минимум до момента задержания киллера. Поэтому Толику нужно пересмотреть свои подходы к работе и начать заниматься своими прямыми обязанностями. Мне достоверно точно не известно за сколько центров отчитываются, но я точно знаю, что их больше 2000. Поэтому если Толику не хватает знаний и опыта по раскрытию преступлений такой категории, думаю, ему просто нужно сказать всем его коллегам из колл- центров "Стоп". "Стоп" хотя бы до поимки киллера, который после убийства "заблудился" и хаотично бегал в Соборном районе, не зная, где укрыться, и которого так нелепо упустили", - акцентировал он.

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"И если даже ты проспал информацию о готовящемся убийстве, не трогай сейчас организатора, работай в отношении него, документируй, обставляй, комбинируй и ищи киллера - он сейчас важен. Человека уже не вернёшь, доверия горожан тоже, но дело у тебя должно быть идеальным с хорошей доказательной базой. Делай свою работу. Если ты не умеешь и не знаешь как это делается, спроси у понимающих в этом людей, и не спеши задерживать организатора, где нибудь возле Запорожья. Это ничего не решает, а наоборот рубит все концы. Хотя можно ведь психануть и всё испортить, задержав организатора с каким-то переделанным пистолетом. Но затем снова придётся упрашивать суд и держать его в "клетке" за "левое" преступление, думая, как преодолеть очередные трудности", - отметил Золотоноша.

"Несомненно, "инвестиционный проект Толика" в это сложное время для страны подымает с колен многих, имеющих отношение к колл-центрам, а также обеспечивает поступление валюты в страну, но нужно понимать, что после каждого "кидка" в правоохранительный орган по месту жительства обманутого иностранца ложится заявление о мошенничестве. Уверен, что в скором времени десятки тысяч таких заявлений с разных стран мира приведут правоохранителей европейских стран именно в Украину. И не известно, какая будет реакция международного сообщества на существование международного центра мошенников. И виноваты в этом будут не предприимчивые парни, занимающиеся этим промыслом, а такие Толики, которые дали зелёную. Толику же желаю понять и принять со смирением один неоспоримый факт: рано или поздно он дослужится до единственного почётного звания - пенсионер, и единственное, о чём он будет вспоминать, - это как покорно он щёлкал каблуками, каждый раз насилуя своё мнение. Если это мнение вообще было. А ещё скажу следующее, и, пожалуй, самое важное: нельзя допускать любые разборки в центре города. Анатолий, Вы не контролируете ситуацию в области, и меня, как жителя Днепра, это не устраивает. Операм желаю оперской удачи в поимке киллера. А горожанам - спокойствия и другого Толика", - резюмировал Золотоноша.

Отметим, что начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области является генерал полиции третьего ранга Щадило Анатолий Антонович.

24 апреля в Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся.





