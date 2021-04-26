Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО
В сети появились кадры с защиты диссертации нардепа ОПЗЖ Кивы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, на фрагменте записи, опубликованном журналисткой Марьяной Пьецух, звучит вопрос о сути понятия демократический евроинтегрированный управленческий аппарат. Кива заявил, что вопрос понял полностью и пообещал ответить на него в следующей научной работе.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кива защищает диссертацию: часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+63 violator
показать весь комментарий26.04.2021 12:11
+57 саша паламарчук
показать весь комментарий26.04.2021 11:59
+52 Voc Vox
показать весь комментарий26.04.2021 12:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Она отмечает, теперь некое достижение - попасть на работу в Офис президента, так похвастаться тем, что работал там, может какой-то ларечник, незадачливый политтехнолог, видеомейкер или коррумпированный юрист-решала. Некое достижение - закончить юрфак и стать судьей, потому что, как оказалось, судьи - продажные, и всем вокруг очевидно, что твой диплом юриста является лишь пропуском в мир, где процветает политическая проституция, и сознательно туда идти - сознательно мечтать о работе на панели за деньги в банках, «котлетах» или других плюшках. Более того, твой желанный диплом юриста ставит тебя в один ряд с Вовком, Чаусом или Тупицким. Некое достижение - быть журналистом после, того как страна видела и смотрела телебордели Медведчука, «авторский пиар-проект» Мендель, видеоблоги Шария, сюжеты Дубинского о девушках легкого поведения на Майдане и двери с Банковой в «Право на власть».
Трибушная подчеркивает, некое достижение - быть министром, когда министром образования смог стать тот, кто списал диплом и через суд запретил называть его плагиатором, а тот, кто отмазал сына от коррупционного дела, смог вообще стать министром 5 раз подряд. И корочка министра типа нивелирует все твои добродетели ставит тебя в один ряд с Шкарлетом, Аваковым или Степановым. Фраза «политические элиты» стала ругательством, а пропуском в «приличное общество» скоро будет «докторскую не защитил, депутатом ни был, юрфак не окончал, на Офисе президента нарисовал аккуратный фак». Даже экс-директор автобазы Янукович не «десакрализировал» власть настолько - до уровня, когда мечтать о карьере в одной из ветвей власти становится авантюризмом, извращением или желанием присосаться к корыту.
Каждый месяц, люди которые ДОЛЖНЫ защищать науку получают ДЕНЬГИ из наших карманов. Вместо этого пособники продали или подарили недоумку научное звание. Никто даже и не смотрел, что научных работ НЕ БЫЛО, выступлений также.
На "защиту" не пустили журналистов. Увы, "шедевр" защиты невозможно глянуть.
Мы "ржем", а ведь точно также выпускают и многих других "специалистов" - медиков, военных и т.д. А там "результаты" стоят цену жизни других людей.
По нормальному - должно быть расследование. Должны быть выявлены ВСЕ причастные, анулированы ранее выданые "премии" (по результатам кивы), лишены ВСЕХ научных званий, выгнаны с работ. Нужно прекращать треш.