РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7439 посетителей онлайн
Новости Видео
42 655 218

Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО

В сети появились кадры с защиты диссертации нардепа ОПЗЖ Кивы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, на фрагменте записи, опубликованном журналисткой Марьяной Пьецух, звучит вопрос о сути понятия демократический евроинтегрированный управленческий аппарат. Кива заявил, что вопрос понял полностью и пообещал ответить на него в следующей научной работе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кива защищает диссертацию: часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

наука (697) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+63
Україна росколота навпіл:

- на цінувальників Подерев'янського;
- та його персонажів.
показать весь комментарий
26.04.2021 12:11
+57
В сети появились кадры с защиты диссертации нардепа ОПЗЖ Кивы: "На этот вопрос отвечу в следующей научной работе" - Цензор.НЕТ 9446
показать весь комментарий
26.04.2021 11:59
+52
Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі" - Цензор.НЕТ 5481
показать весь комментарий
26.04.2021 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Последние годы несколько перевернули наши представления о том, что является достижимым и недостижимым в жизни и чем гордиться, а чего стыдиться. Теперь немного странно гордиться тем, что ты защитил докторскую, потому что, оказывается, кто угодно может защитить докторскую, даже нардеп «ОПЗЖ» Илья Кива, более того - наличие докторской ставит тебя типа в один ряд с Кивой, и от этого немного стыдно. Теперь некое достижение - быть народным депутатом, а как оказалось, народным депутатом может стать любой ноунейм фотограф, бандюк с Оболони, гопник или насильник, и наличие мандата ставит тебя в один ряд с Тищенко, Юрченко, Ляшко, Иванисов, Добкиным, Медведчуком или Шевченко --- об этом на своей странице в Facebook пишет блогер, редактор «24 канала» Елена Трибушная.

Она отмечает, теперь некое достижение - попасть на работу в Офис президента, так похвастаться тем, что работал там, может какой-то ларечник, незадачливый политтехнолог, видеомейкер или коррумпированный юрист-решала. Некое достижение - закончить юрфак и стать судьей, потому что, как оказалось, судьи - продажные, и всем вокруг очевидно, что твой диплом юриста является лишь пропуском в мир, где процветает политическая проституция, и сознательно туда идти - сознательно мечтать о работе на панели за деньги в банках, «котлетах» или других плюшках. Более того, твой желанный диплом юриста ставит тебя в один ряд с Вовком, Чаусом или Тупицким. Некое достижение - быть журналистом после, того как страна видела и смотрела телебордели Медведчука, «авторский пиар-проект» Мендель, видеоблоги Шария, сюжеты Дубинского о девушках легкого поведения на Майдане и двери с Банковой в «Право на власть».

Трибушная подчеркивает, некое достижение - быть министром, когда министром образования смог стать тот, кто списал диплом и через суд запретил называть его плагиатором, а тот, кто отмазал сына от коррупционного дела, смог вообще стать министром 5 раз подряд. И корочка министра типа нивелирует все твои добродетели ставит тебя в один ряд с Шкарлетом, Аваковым или Степановым. Фраза «политические элиты» стала ругательством, а пропуском в «приличное общество» скоро будет «докторскую не защитил, депутатом ни был, юрфак не окончал, на Офисе президента нарисовал аккуратный фак». Даже экс-директор автобазы Янукович не «десакрализировал» власть настолько - до уровня, когда мечтать о карьере в одной из ветвей власти становится авантюризмом, извращением или желанием присосаться к корыту.
показать весь комментарий
27.04.2021 00:39 Ответить
хотелось бы услышать как кива по английски спикает , ну хоть одним ухом
показать весь комментарий
27.04.2021 02:39 Ответить
А ещё говорят, что раша - помойка. Да с такими депутатами и избирателями Украина ещё глубже в той же помойке. Странный народ украинцы - им страна и нах не нужна, если вот такому телу с одной извилиной и то на жопе, давать кандидата. Хотя если оно депутат...
показать весь комментарий
27.04.2021 04:26 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі" - Цензор.НЕТ 8222
показать весь комментарий
27.04.2021 06:02 Ответить
Ну Кива хоть кандидат наук, хотя это несовместимо.Но это цветочки по сравнению с доктором юридических наук Добкиным (Допой).Это вообще восьмое чудо света. Защитил в 2013 году Тема, как и в кандидатской (слово в слово) "Административно-правовой статус исполнительных органов городских советов", защищенной в 2009. Ужас!!!
показать весь комментарий
27.04.2021 06:19 Ответить
https://youtu.be/W12J6FuzIww?t=213
показать весь комментарий
27.04.2021 07:24 Ответить
Такое, с*ка, возможно только в МОН Шкарлета.... Чувак с официально подтверждённым диагнозом "шизофрения" не только стал депутатом, но и защитил докторскую...Это, блд, полный трэш...
показать весь комментарий
27.04.2021 07:25 Ответить
Добавьте к этому специальное звание подполковника полиции. Лет через двадцать фильмы будут снимать. Улицы переименовывать. Запомните этот твит.
показать весь комментарий
27.04.2021 10:51 Ответить
дрочиш собі спокійно у Верховній Раді, а тут опа і ти вже кандидат наук

Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі" - Цензор.НЕТ 1910
показать весь комментарий
27.04.2021 07:48 Ответить
Нет, оно поржать кончно хорошо, но !!! десятки сообщников, на которые МЫ тратим свои налоги ТУПО и просто "подариле" дебилу (лечился в психушке) научное звание.
Каждый месяц, люди которые ДОЛЖНЫ защищать науку получают ДЕНЬГИ из наших карманов. Вместо этого пособники продали или подарили недоумку научное звание. Никто даже и не смотрел, что научных работ НЕ БЫЛО, выступлений также.
На "защиту" не пустили журналистов. Увы, "шедевр" защиты невозможно глянуть.
Мы "ржем", а ведь точно также выпускают и многих других "специалистов" - медиков, военных и т.д. А там "результаты" стоят цену жизни других людей.
По нормальному - должно быть расследование. Должны быть выявлены ВСЕ причастные, анулированы ранее выданые "премии" (по результатам кивы), лишены ВСЕХ научных званий, выгнаны с работ. Нужно прекращать треш.
показать весь комментарий
27.04.2021 08:11 Ответить
Бляха-он же Не с "правящей партии", за шо этой макаке такие поблажки от комиссии. Выходит они(зелень и партия пятой колонны кремля) уже окончательно "спелись"?
показать весь комментарий
27.04.2021 09:23 Ответить
Если только принадлежность к правящей партии не определеяется уровнем ІQ.
показать весь комментарий
27.04.2021 10:54 Ответить
особенно повеселило - "зрозумiв його повнiстю..." , типа вопросы я понимаю, я ответы на них не знаю)))
показать весь комментарий
27.04.2021 10:02 Ответить
Та чого там..балакать... Вже майже пішла з життя істина еліта нуковців..Для яких наука це святе. Зараз залишились їхні ученики..які не проти заробити продавши себе не як науковця а як проститутку... У нас в країні все знаходться в стані корупційної проституції ...маже всі себе продають і забувають про совість...Слава богу у нас косманавтів діпломи не дають...А то Кива точно бувби космонавт за бабло...підкорювач всесвіту дярьма
показать весь комментарий
27.04.2021 12:00 Ответить
Он історію розкажу..У нас теж один вчився на ступінь магістра...Вивчився і розказує як він екзамен сдавав..:Та **** прийшов потягнув питання...а там більшість питань ..не по тому ким я роблю Ну я написав що знаю виходжу мені задають питання а я кажу ви розумієте я працюю (наприклад Водієм) і питання устрою авто не знаю ...А йому і відповідають та чогож ви зразу не сказали що вас тільки по ПДР треба питати ...Ладно йдіть 5" Так саме цікаво що воно приїхало і все це розповідає мені який має диплом спеціаліста ще 90 років стаціонар.. От вам і професура...за бабло хоч академіка дадуть...Згнило все до корнів майже.. Не професійних інженерів не має ні вчених.
показать весь комментарий
27.04.2021 12:08 Ответить
https://www.facebook.com/groups/696250820529055/permalink/1975304535957004/
показать весь комментарий
27.04.2021 12:11 Ответить
Страница 3 из 3
 
 