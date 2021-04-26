Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО

В сети появились кадры с защиты диссертации нардепа ОПЗЖ Кивы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, на фрагменте записи, опубликованном журналисткой Марьяной Пьецух, звучит вопрос о сути понятия демократический евроинтегрированный управленческий аппарат. Кива заявил, что вопрос понял полностью и пообещал ответить на него в следующей научной работе.

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