Проект "Без цензуры": ТОП-7 мифов о Чернобыле: кто на самом деле виноват в аварии на ЧАЭС? ВИДЕО

На календаре 26 апреля, а это значит, что прошло 35 лет со времени, когда взорвался 4-й энергоблок на Чернобыльской атомной электростанции. И именно сегодня Богдан Буткевич расскажет вам о семи крупнейших мифах об аварии на ЧАЭС и ее последствиях.

До сих пор нет официального заключения, сколько же людей стали ее жертвами. Оценки ученых расходятся - от 4 тысяч до миллионов.

В массовом сознании до сих пор живет куча мифов об этом, без сомнения, очень трагическом событии и его последствиях. Правду СССР, конечно, не рассказал. Мало того - внес кучу лжи в человеческие головы. Потом все это умножилось на конспирологические теории, которые так любит наше телевидение, ну и человеческое желание получить простые объяснения сложных проблем. Поэтому сегодня мы предлагаем вам ретроспективу случившегося - без всемирных заговоров.

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Напомним, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работа Чернобыльской АЭС была прекращена. В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект "Укрытие" была надвинута арка нового безопасного конфайнмента. 10 июля 2019 года Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию комплекс НБК. В дальнейшем проведут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".