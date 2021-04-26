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Проект "Без цензуры": ТОП-7 мифов о Чернобыле: кто на самом деле виноват в аварии на ЧАЭС? ВИДЕО

На календаре 26 апреля, а это значит, что прошло 35 лет со времени, когда взорвался 4-й энергоблок на Чернобыльской атомной электростанции. И именно сегодня Богдан Буткевич расскажет вам о семи крупнейших мифах об аварии на ЧАЭС и ее последствиях.

До сих пор нет официального заключения, сколько же людей стали ее жертвами. Оценки ученых расходятся - от 4 тысяч до миллионов.

В массовом сознании до сих пор живет куча мифов об этом, без сомнения, очень трагическом событии и его последствиях. Правду СССР, конечно, не рассказал. Мало того - внес кучу лжи в человеческие головы. Потом все это умножилось на конспирологические теории, которые так любит наше телевидение, ну и человеческое желание получить простые объяснения сложных проблем. Поэтому сегодня мы предлагаем вам ретроспективу случившегося - без всемирных заговоров.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Напомним, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работа Чернобыльской АЭС была прекращена. В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект "Укрытие" была надвинута арка нового безопасного конфайнмента. 10 июля 2019 года Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию комплекс НБК. В дальнейшем проведут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".

Автор: 

СССР (812) ЧАЭС (566) Чернобыль (512) ядерное топливо (176) ядерная безопасность (494) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
Как это "кто виноват"?! - дядя из квартала уже 1000 раз сказали: во всем всегда и везде виноват... кто? - правильно! - разумеется, Порошенко.
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26.04.2021 15:02
+5
Електорат Порошенка винен в тому що ти Тупень?!!!
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26.04.2021 15:35
+4
А еще какие какие фамилии кроме Порошенко помните? Не удивительно,что при таком электорате он проиграл выборы.
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26.04.2021 15:19
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Как это "кто виноват"?! - дядя из квартала уже 1000 раз сказали: во всем всегда и везде виноват... кто? - правильно! - разумеется, Порошенко.
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26.04.2021 15:02 Ответить
А еще какие какие фамилии кроме Порошенко помните? Не удивительно,что при таком электорате он проиграл выборы.
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26.04.2021 15:19 Ответить
Електорат Порошенка винен в тому що ти Тупень?!!!
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26.04.2021 15:35 Ответить
Електорат сивочолого ліпить його в усі дірки, треба і не треба, навіть до Чорнобиля вже приплели. Хоч ніхто про нього тут вже не згадує. Істерика в них, що їх гетьмана вже всі забули. Зовсім подуріли...
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26.04.2021 16:45 Ответить
Ну якщо тобою обраний блазень для тебе ніхто...але чому він згадує Пороха в кожному своєму відосику?
До речі, троляко, серед євреїв відвертих ідіотів не бачив, а ти якраз із них.
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26.04.2021 16:56 Ответить
1. Придурку, за блазня я не голосував і не збирався, прихильником теж не являюсь.
2. В коментарях до цієї статті якраз адепти сивочолого почали його згадувати, приплівши навіть до чорнобильської трагедії. Прочитай перший і свій коментар і дай мені відповідь: в якому відосику зе звинувачує пороха в чорнобильській трагедії? Чи ти тріпло і сам ідіот?
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26.04.2021 17:20 Ответить
Як я вже писав, я не бачив євреїв-ідіотів. Ти позиціонуєш себе як єврей, і в той же час ідіот, хоча, звичайно, наміри в тебе були зовсім інші, але про це пізніше.
І так, ти не голосував за блазня, а за кого? Для тупого поясню, в другому турі було лише два кандидати, і навіть якщо ти не голосував взагалі, твій голос, значить, відійшов переможцю. Чи ти хочеш посперечатися з математикою?
Перечитай коменти, взагалі то, я, відреагував на твердження твого співфермоця, що електорат Порошенка винен в тому що обрали блазня, а от Чорнобиль і самого Порошенка, як і все інше приплів якраз ти. В твоєму тупому коменті було твердження що про Пороха всі забули, незважаючи на те, що в кожноиу своєму відосику, блазень про нього згадує. В цій статті обговорюєм новий відосик від бідосика? Чи твою тупість?
А тепер питання: - На путіна, тупа платна троляка, корчить з себе єврея, та ще й наривається на компліменти? Хочеш довести що антисимітизм, в Україні, існує? Так ти сфеничний ідіот в вакуумі.
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26.04.2021 20:09 Ответить
Дебіле, то це я написав перший коментар до цієї статті? Чи такий самий адепт сивочолого, як ти, ображений, що забули про вашого ідола? І, знову ж, питання: чому у вас, тупорилих порохоботів, всі, хто зневажають вашого божка, вороги, агенти пуйла і тролі? І чому ви всі такі дурнуваті?
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26.04.2021 20:25 Ответить
Тобто перший комент написав я?!!! Троль ти зовсім з інших причин, і я тобі про них написав. Зневага тут ні до чого. Не розумію, як такий непотріб як ти взагалі взяли на тролячу роботу? Що взагалі все настільки погано?
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26.04.2021 20:31 Ответить
Недолуге, перший комент написало таке саме упороте, як і ти, а ти якогось пуйла, за повної відсутності будь-якого мислення та аргументів, полізло в дискусію з своїми тупими висерами і брехнями. Щезни, тупориле, таким, як ти, навіть відповідати щось гидко.
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26.04.2021 22:21 Ответить
Отримав на горіхи від начальства за тупість? Так є за що. Тобі, мабуть, говорили, що до методички ще потрібен мозок? А втебе його з роду-віку не було.
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26.04.2021 22:26 Ответить
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26.04.2021 22:47 Ответить
Тебе ще й били? Ну так за діло ж.
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26.04.2021 22:58 Ответить
Так, звичка упоротих порохоботів - переводити стрілки. Теж внаслідок відсутності мислення.
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27.04.2021 00:55 Ответить
уверен шо виноват Порошенко, но сформулировать не могу.
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26.04.2021 15:04 Ответить
специалисты меж собой вроде давно знают-диверсия.
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26.04.2021 15:23 Ответить
А посиланнячко?
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26.04.2021 15:36 Ответить
ну...есть знакомые ..работающие на станциях. меж ими вроде давно все ясно..это я узнал давно до того как появся термин "посиланнячко"
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26.04.2021 16:03 Ответить
Краткий пересказ Буткевичем американского фильма про Чернобыльскую аварию, не более.
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26.04.2021 15:48 Ответить
Бодь, забыл сказать шо это говно питало РЛС загоризонтку. как там ее - ну в видео как вы сказал, кроме сомов и эту ржавую хрень показывают

так шо совок это конечно говно, но была и логика - пяндосов злобных "сечь", а когда рвонуло, то - вперед на 1-вое мая засленина, ура, с палками на вождях ))))
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26.04.2021 15:52 Ответить
Ви про РЛС "Дуга" - станцію загоризонтного виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет, націлену на злих пяндосів. За специфічний звук сигналу цієї РЛС в звуковому діапазоні амери називали її "радянський дятел". Ця махіна могла зловити свій же сигнал, який оббігав планету навколо. Станція жерла немилосердну кількість кіловат-годин, тому й зрозуміле її будівництво недалеко від ЧАЕС, стабільного і потужного джерела електропостачання
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26.04.2021 18:37 Ответить
Не "ви", а "ти", я не дєд. і мене тут не двоє або більше. А так - все вірно - совок нам підісрав, як завжди.
При контрударі по Красній орді Вермахту заводи вивезли на Рашку але не повернули. натомість висрали шо тіпа німці чорнозем вивозили
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26.04.2021 18:43 Ответить
Київський "Арсенал" у свій час тільки тому зміг виробляти дзеркальні фотоапарати "Київ", що під час війни доблесна "Красная Армия" вивезла з Німеччини високоточні станки Carl Zeiss , і високоякісні заготовки оптичних лінз
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26.04.2021 18:48 Ответить
так і Дуру гаргаріна відправили нібито в космос через те що і калаш зродили і підводний флот так само, бо надводний у німців був не дуже гуд.
все вкрали або захопили - див. напр. на гівновозки ВАЗ - купили, але тупо 40 років клепали те саме шо взяли. бидлота совкова тупа, зате є с-300 - котрі тупо як металобрухт. самі зробили чо - а жителі жерли капусту і стояли в чергах за тим "шо закинулі".
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26.04.2021 18:56 Ответить
Совок -говно.
два слова и лаконичней даже жирный ублюдок Черчилль бы не сказал, "гори он вечно".
Я х.з., но совок такое говно шо даже быдло приучил гордится шо "всенасбоялись", когда быдло жрало "суповые наборы, если "достать" удалось", я не про нормальных людей говорю. А сейчас Путин то же самое делает - сидит Ванька по уши в говне и гордится - а вот пяндосы нас баяцца(они за день могут тупо разнести всю эту ржавую хрень и падаль - только лапти полетят)
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26.04.2021 15:57 Ответить
Посмотрите фильм, точнее минисериал от HBO там подробненько все описано.
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26.04.2021 16:14 Ответить
Брехливый промосковский шакаленок,"из Киева позвонили и попросили остановить эксперимент",не было такого,потому что не могло быть,московиты при помощи продажных киевлян пытаютсЯ спихнуть вину на киевских комуняк.
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26.04.2021 16:27 Ответить
ага, все сделали киевляне в угоду Москве, агагагага
ті в курсе зачем біла та станция построена то? "Дугу" запитывать, РЛС
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26.04.2021 17:33 Ответить
Насправді наказ відкласти випробування "вибігу турбін" віддав димпетчер тогочасого "Київенерго", прочитайте статтю в Педівікії. І це призвело до зменшення оперативного запасу реактивності. І стало однією із ланок фатального збігу подій, що й призвели до катастрофи.
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26.04.2021 18:45 Ответить
Предположим, что узнали правду, что дальше!? не ужели от этой правды родственникам погибших ликвидаторов и тем ликвидаторам которые ещё живые станет легче??? Помнить нужно о мёртвых, НО ДУМАТЬ НУЖНО О ЖИВЫХ ЛИКВИДАТОРАХ, а у нас, что получается не законно отменили льготы и пенсии ликвидаторам - Конституционный суд отменил, а наша Верховная Рада ВСЕ политические партии ноль внимания на это. Д. Разумков сегодня в своём выступлении сказал, что Верховная Рада должна рассматривать приоритетные законопроекты КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, А ликвидаторы на ЧАЭС уже не в приоритете!???, почему до 35 летия аварии на ЧАЭС не рассмотрели по настоящее время законопроект №4031 или № 4031 - 1, хотя бы с опозданием НО внесли на эту пленарную неделю, НУ ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ!? У НАШИХ ПОЛИТИКОВ НЕ ЧЕСТИ НЕ СОВЕСТИ.
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26.04.2021 18:49 Ответить
Почитайте отчет МАГАТЭ, если что-то поймете.
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26.04.2021 19:36 Ответить
Ты забыл дописать, что надо еще иметь диплом инженера в соответствующей отрасли, чтоб понять отчет. Там матан нерально осилить.
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27.04.2021 06:22 Ответить
Чушь полная.Вся вина на персонале.Давно все разжевали.Перед испытаниями реактор работал на малой мощности,вседствии чего произошло отравление реатора(накопление ксенона-135),нужно было тупо ждать.Опасаясь аварийной остановки реактора и срыва эксперимента, операторы отключили систему, которая глушит реактор при предельно низких значениях уровня воды и давления пара.Реактор при отравлении никаких хером не разогнать.Есть минимум стержней,которые подымать нельзя,но их подняли и реактор разогнался,но стал неуправляем.Дак кто виноват?Кто приказ отдал на испытание,или кто проводил испытание?А если бы персоналу сказали члены отрубить себе?Обрубили бы?Виноват тупорылый персонал
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26.04.2021 22:31 Ответить
Самое печальное, что даже после этого отказ от атомной энергетики невозможен
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27.04.2021 06:20 Ответить
Очередной эксперд вылез
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27.04.2021 07:23 Ответить
 
 