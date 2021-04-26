Проект "Без цензуры": ТОП-7 мифов о Чернобыле: кто на самом деле виноват в аварии на ЧАЭС? ВИДЕО
На календаре 26 апреля, а это значит, что прошло 35 лет со времени, когда взорвался 4-й энергоблок на Чернобыльской атомной электростанции. И именно сегодня Богдан Буткевич расскажет вам о семи крупнейших мифах об аварии на ЧАЭС и ее последствиях.
До сих пор нет официального заключения, сколько же людей стали ее жертвами. Оценки ученых расходятся - от 4 тысяч до миллионов.
В массовом сознании до сих пор живет куча мифов об этом, без сомнения, очень трагическом событии и его последствиях. Правду СССР, конечно, не рассказал. Мало того - внес кучу лжи в человеческие головы. Потом все это умножилось на конспирологические теории, которые так любит наше телевидение, ну и человеческое желание получить простые объяснения сложных проблем. Поэтому сегодня мы предлагаем вам ретроспективу случившегося - без всемирных заговоров.
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Напомним, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работа Чернобыльской АЭС была прекращена. В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект "Укрытие" была надвинута арка нового безопасного конфайнмента. 10 июля 2019 года Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию комплекс НБК. В дальнейшем проведут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".
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До речі, троляко, серед євреїв відвертих ідіотів не бачив, а ти якраз із них.
2. В коментарях до цієї статті якраз адепти сивочолого почали його згадувати, приплівши навіть до чорнобильської трагедії. Прочитай перший і свій коментар і дай мені відповідь: в якому відосику зе звинувачує пороха в чорнобильській трагедії? Чи ти тріпло і сам ідіот?
І так, ти не голосував за блазня, а за кого? Для тупого поясню, в другому турі було лише два кандидати, і навіть якщо ти не голосував взагалі, твій голос, значить, відійшов переможцю. Чи ти хочеш посперечатися з математикою?
Перечитай коменти, взагалі то, я, відреагував на твердження твого співфермоця, що електорат Порошенка винен в тому що обрали блазня, а от Чорнобиль і самого Порошенка, як і все інше приплів якраз ти. В твоєму тупому коменті було твердження що про Пороха всі забули, незважаючи на те, що в кожноиу своєму відосику, блазень про нього згадує. В цій статті обговорюєм новий відосик від бідосика? Чи твою тупість?
А тепер питання: - На путіна, тупа платна троляка, корчить з себе єврея, та ще й наривається на компліменти? Хочеш довести що антисимітизм, в Україні, існує? Так ти сфеничний ідіот в вакуумі.
так шо совок это конечно говно, но была и логика - пяндосов злобных "сечь", а когда рвонуло, то - вперед на 1-вое мая засленина, ура, с палками на вождях ))))
При контрударі по Красній орді Вермахту заводи вивезли на Рашку але не повернули. натомість висрали шо тіпа німці чорнозем вивозили
все вкрали або захопили - див. напр. на гівновозки ВАЗ - купили, але тупо 40 років клепали те саме шо взяли. бидлота совкова тупа, зате є с-300 - котрі тупо як металобрухт. самі зробили чо - а жителі жерли капусту і стояли в чергах за тим "шо закинулі".
два слова и лаконичней даже жирный ублюдок Черчилль бы не сказал, "гори он вечно".
Я х.з., но совок такое говно шо даже быдло приучил гордится шо "всенасбоялись", когда быдло жрало "суповые наборы, если "достать" удалось", я не про нормальных людей говорю. А сейчас Путин то же самое делает - сидит Ванька по уши в говне и гордится - а вот пяндосы нас баяцца(они за день могут тупо разнести всю эту ржавую хрень и падаль - только лапти полетят)
ті в курсе зачем біла та станция построена то? "Дугу" запитывать, РЛС