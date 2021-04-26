На защиту диссертации Кивы приехала полиция, однако не смогла попасть внутрь. ВИДЕО

Журналисты вызвали полицию, поскольку им не позволили посетить публичное мероприятие. Однако правоохранитель также не смог попасть внутрь.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".

"На защиту диссертации Ильи Кивы пыталась попасть полиция Представители СМИ, которым не позволили посетить публичное мероприятие, вызвали полицию. Действия охраны они посчитали препятствованием журналистской деятельности. Через 40 мин приехала следственно-оперативная группа в лице одного полицейского, однако и он не смог попасть вовнутрь и добиться какой-то внятной информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива защищает свою диссертацию. Часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать