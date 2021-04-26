Разумков о переговорах с "руководством" ОРДЛО: Говорить надо с теми, кто принимает решение, а "ЛДНР" не могут принимать какие-либо решения. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен с заявлениями представителей украинской власти о недопустимости переговоров президента Украины Владимира Зеленского с "руководством" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе брифинга.

"Мы видели заявления (представителей украинской власти. - Ред.), исходя из которых такого (проведения переговоров. - Ред.) не планируется. Считаю это правильным, потому что говорить надо с теми, кто принимает решение... Руководство так называемых "ДНР"/"ЛНР" не является субъектами и не может в полном объеме принимать какие-либо решения о регулировании ситуации на востоке", - отметил спикер парламента.

Ранее президент Зеленский комментируя возможность переговоров с ОРДЛО заявил, что "не собирается разговаривать с террористами".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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