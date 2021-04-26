Разумков о переговорах с "руководством" ОРДЛО: Говорить надо с теми, кто принимает решение, а "ЛДНР" не могут принимать какие-либо решения. ВИДЕО
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен с заявлениями представителей украинской власти о недопустимости переговоров президента Украины Владимира Зеленского с "руководством" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе брифинга.
"Мы видели заявления (представителей украинской власти. - Ред.), исходя из которых такого (проведения переговоров. - Ред.) не планируется. Считаю это правильным, потому что говорить надо с теми, кто принимает решение... Руководство так называемых "ДНР"/"ЛНР" не является субъектами и не может в полном объеме принимать какие-либо решения о регулировании ситуации на востоке", - отметил спикер парламента.
Ранее президент Зеленский комментируя возможность переговоров с ОРДЛО заявил, что "не собирается разговаривать с террористами".
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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Но зачем повторять "масло-масляное"?
Что бы стали субъектом, хотят провести выборы?
Когда это говорил Порох, ЗЕ утверждал, что людей ДНР/ЛНР надо услышать.
А тут оно вона как оказалось...
У МАРИОНЕТОК НЕТ СВОЕГО МНЕНИЯ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ НАДО С КУКЛОВОДОМ.
1. защиту интересов русскоговорящих военной силой.
2. повод для проведения референдума о присоединении в РФ
3. повод для создания автономии в Украине (если 2 не пройдет)
это также пропагандирует часть ОПы, равняющаяся на медведчука. Вечный гуляка маяковский по этому поводу изрек (записано) "я достаю из широких штанин размером в консервную банку. Завидуйте, я гражданин а не какая там гражданка." Эти потуги давно известны. Кто изучает историю знает, что такие каверзы строились в 1920-1921 году лично двумя особями, молотовым и сталиным (при активном участии кагановича), особенно в Украине. Это ДКР (Донецкого-Криворожская республика) под водительством москвы, молотов даже стал главным большевиком вУкраине. Но гора родила мышь. Теперь встяхнули пыль и вотяки дальше хотят править бал,уже откопали топор войны, но струхлявило топорище. Делают новое с непредсказуемой траекторией.