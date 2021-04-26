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Разумков о переговорах с "руководством" ОРДЛО: Говорить надо с теми, кто принимает решение, а "ЛДНР" не могут принимать какие-либо решения. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен с заявлениями представителей украинской власти о недопустимости переговоров президента Украины Владимира Зеленского с "руководством" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе брифинга.

"Мы видели заявления (представителей украинской власти. - Ред.), исходя из которых такого (проведения переговоров. - Ред.) не планируется. Считаю это правильным, потому что говорить надо с теми, кто принимает решение... Руководство так называемых "ДНР"/"ЛНР" не является субъектами и не может в полном объеме принимать какие-либо решения о регулировании ситуации на востоке", - отметил спикер парламента.

Ранее президент Зеленский комментируя возможность переговоров с ОРДЛО заявил, что "не собирается разговаривать с террористами".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Автор: 

Донбасс (26956) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+2
Как 'неожиданно'! До Разумкова вообще никто об этом не говорил! Прям капитан очевидность!
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26.04.2021 13:22
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Т.з. "керівництво днр-лнр" - то шобла сикунів, що заховалися за чужі спини і показують всім дулі. З часів існування цивілізованого людства для такого бидла є лише одне законне місце - шибениця.
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26.04.2021 13:18 Ответить
Цікаво,а які рішення спроможні приймати лялькі з ганчір"я ,напхані тирсою ???)))
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26.04.2021 13:19 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація влади !!!)))
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26.04.2021 13:21 Ответить
Как 'неожиданно'! До Разумкова вообще никто об этом не говорил! Прям капитан очевидность!
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26.04.2021 13:22 Ответить
Разом згадали про капітана. Совпадєніє?
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26.04.2021 13:24 Ответить
Эмм... А кто это говорил до Разумкова?
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26.04.2021 13:39 Ответить
Капитан очевидность.
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26.04.2021 13:23 Ответить
Это и ежу понятно!
Но зачем повторять "масло-масляное"?
Что бы стали субъектом, хотят провести выборы?
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26.04.2021 13:26 Ответить
Странно.
Когда это говорил Порох, ЗЕ утверждал, что людей ДНР/ЛНР надо услышать.

А тут оно вона как оказалось...
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26.04.2021 13:28 Ответить
Хох...надо заканчивать свои мьісли😂 Переговорьі будут вести янки с желтьіми?
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26.04.2021 13:30 Ответить
Так еще лет 30 будем воевать...
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26.04.2021 13:39 Ответить
До останнього лугандонця.
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26.04.2021 13:42 Ответить
Будем , а с обезьянами не будем договариваться .
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26.04.2021 13:43 Ответить
Да на здоровье...
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26.04.2021 13:44 Ответить
В 1001-й раз пишу:
У МАРИОНЕТОК НЕТ СВОЕГО МНЕНИЯ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ НАДО С КУКЛОВОДОМ.
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26.04.2021 14:03 Ответить
как говорил фюрер детям мороженное, бабам -цветы. До выборов в госдуму ничего не будет.лаптеногие плетут лапти по размеру володину из госдуры, лидеру фракции мордвы в госдуре и "патрону" пушилина, а те в свою очередь массово раздают паспорты рейха для:
1. защиту интересов русскоговорящих военной силой.
2. повод для проведения референдума о присоединении в РФ
3. повод для создания автономии в Украине (если 2 не пройдет)
это также пропагандирует часть ОПы, равняющаяся на медведчука. Вечный гуляка маяковский по этому поводу изрек (записано) "я достаю из широких штанин размером в консервную банку. Завидуйте, я гражданин а не какая там гражданка." Эти потуги давно известны. Кто изучает историю знает, что такие каверзы строились в 1920-1921 году лично двумя особями, молотовым и сталиным (при активном участии кагановича), особенно в Украине. Это ДКР (Донецкого-Криворожская республика) под водительством москвы, молотов даже стал главным большевиком вУкраине. Но гора родила мышь. Теперь встяхнули пыль и вотяки дальше хотят править бал,уже откопали топор войны, но струхлявило топорище. Делают новое с непредсказуемой траекторией.
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26.04.2021 14:09 Ответить
Лупоглазий теж дипломатично ухиляється від слова росія
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26.04.2021 14:21 Ответить
 
 