"Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива после защиты дессертации предложил одному из журналистов уединиться в туалете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано это предложение, опубликовало издание "Буквы".

"Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?", - говорит Кива на записи.

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