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Курьеров с сырьем для наркотиков на 2,5 млн грн задержали в "Борисполе". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Женщины привезли в Украину из Египта почти 10 тыс. блистеров препарата, который содержит псевдоэфедрин. Здесь его собирались продать преступникам, которые изготавливают наркотики.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Организаторами группы являются супруги из Киева - 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. К преступной деятельности они привлекли двух женщин, которые выполняли роль "курьеров". Злоумышленники вылетали в страну для закупки препарата, содержащего псевдоэфедрин, оборот которого ограничен. Прекурсоры иностранного производства они скрывали в чемоданах с одеждой", - сказано в сообщении полиции.

После лекарства продавали наркодельцам через интернет. За один блистер получали 240-250 грн.

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Дело расследуют по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств или прекурсоров). Наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Курьеров с сырьем для наркотиков на 2,5 млн грн задержали в Борисполе 01
Курьеров с сырьем для наркотиков на 2,5 млн грн задержали в Борисполе 02
Курьеров с сырьем для наркотиков на 2,5 млн грн задержали в Борисполе 03
Курьеров с сырьем для наркотиков на 2,5 млн грн задержали в Борисполе 04

Автор: 

Борисполь (767) Египет (772) задержание (6675) наркотики (2144) Нацполиция (16458)


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Од жеж сволочі! А про бубачку ви подумали?! Ну може хоч трохи йому залишили?!)
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26.04.2021 16:22 Ответить
Бубачкє прямо с Амана возять
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26.04.2021 17:04 Ответить
то то и смотрю, шо в офисе пианиста щас траур, и там все пыьаются перевести рельсы за перемогу зели величайшего над москалями
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26.04.2021 16:34 Ответить
Блистер - упаковка с алюминиевой фольгой. Ну тупыыые....
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26.04.2021 17:13 Ответить
они действительно думали что вот так можно взять и провезти 10 тыс пачек ? не одну не две а 10 тыс ? мда уж...
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27.04.2021 13:33 Ответить
 
 