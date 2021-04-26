Курьеров с сырьем для наркотиков на 2,5 млн грн задержали в "Борисполе". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Женщины привезли в Украину из Египта почти 10 тыс. блистеров препарата, который содержит псевдоэфедрин. Здесь его собирались продать преступникам, которые изготавливают наркотики.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Организаторами группы являются супруги из Киева - 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. К преступной деятельности они привлекли двух женщин, которые выполняли роль "курьеров". Злоумышленники вылетали в страну для закупки препарата, содержащего псевдоэфедрин, оборот которого ограничен. Прекурсоры иностранного производства они скрывали в чемоданах с одеждой", - сказано в сообщении полиции.

После лекарства продавали наркодельцам через интернет. За один блистер получали 240-250 грн.

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Дело расследуют по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств или прекурсоров). Наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.







