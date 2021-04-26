Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на "черном рынке". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуация с коронавирусом в Индии оценивается как крайне тяжелая. Индия бьет все рекорды по количеству заразившихся и умерших. Система здравоохранения страны вышла из строя, наблюдается нехватка оборудования, мест в больницах и крематориях. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии в данный момент зарегистрированы почти 17 млн ​​зараженных, умерли более 192 тыс. человек. Однако, как пишет издание, реальные цифры намного превышают эти показатели.

Во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

"Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию", - сказал премьер Индии в радиообращении к народу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хочу работать!": в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице. В некоторых наиболее пострадавших городах, включая Нью-Дели, тела сжигали в импровизированных учреждениях, предлагающих массовые услуги.

Последний месяц число больных в Индии растет по нескольким причинам: во-первых, введенные властями ограничительные меры придерживались не слишком строго; во-вторых, на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи - на уличных гуляниях собрались миллионы, сообщает издание The Guardian.

Кроме того, в числе причин второй волны пандемии - медленная кампания по вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы. Никто не отменил многочисленные предвыборные митинги, в том числе организованные премьер-министром страны Нарендра Моди, в штате Западная Бенгалия, где сейчас проходят многоступенчатые выборы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит глав церквей соблюдать на Пасху меры безопасности из-за COVID-19: "У нас может быть еще одна волна"

В Индии пятый день подряд фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки. В больницах заканчиваются места, а людям приходится обращаться на "черный рынок", чтобы получить лекарства или кислород, пишет BBC, передает РБК-Украина.

Самая сложная ситуация наблюдается в столице страны - Нью-Дели. В части больниц закончились места для больных, а другие - не принимают пациентов из-за недостаточного количества кислорода. Учитывая эту ситуацию, людям приходится искать кислородные баллоны или концентраторы на "черном рынке" по изрядной стоимости.

Например, Анша Прия заплатила за баллон кислорода на "черном рынке" 670 долларов, тогда как, обычно, он стоит чуть больше 80 долларов. А господин Тивари был вынужден обращаться на "черный рынок" по кислородный концентратор для своего брата.

Как рассказало BBC, из-за такой ситуации большинство поставщиков кислородных баллонов просят за них по меньшей мере в 10 раз дороже обычной цены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расслабляться рано. У 60-70% обращающихся за помощью пациентов во Львове крайне тяжелое или критическое течение болезни, - врач Матолинец

На "черном рынке" приходится покупать не только кислород, но и препараты, например, Ремдесивир, которого уже не хватает в больницах и аптеках. Также огромным спросом пользуется препарат Тоцилизумаб. BBC отмечает, что на "черном рынке" уже начали появляться подделки, но люди в такой ситуации, что согласны покупать даже сомнительные препараты.





















































