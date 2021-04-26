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Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на "черном рынке". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуация с коронавирусом в Индии оценивается как крайне тяжелая. Индия бьет все рекорды по количеству заразившихся и умерших. Система здравоохранения страны вышла из строя, наблюдается нехватка оборудования, мест в больницах и крематориях. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии в данный момент зарегистрированы почти 17 млн ​​зараженных, умерли более 192 тыс. человек. Однако, как пишет издание, реальные цифры намного превышают эти показатели.

Во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

"Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию", - сказал премьер Индии в радиообращении к народу.

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Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице. В некоторых наиболее пострадавших городах, включая Нью-Дели, тела сжигали в импровизированных учреждениях, предлагающих массовые услуги.

Последний месяц число больных в Индии растет по нескольким причинам: во-первых, введенные властями ограничительные меры придерживались не слишком строго; во-вторых, на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи - на уличных гуляниях собрались миллионы, сообщает издание The Guardian.

Кроме того, в числе причин второй волны пандемии - медленная кампания по вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы. Никто не отменил многочисленные предвыборные митинги, в том числе организованные премьер-министром страны Нарендра Моди, в штате Западная Бенгалия, где сейчас проходят многоступенчатые выборы.

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В Индии пятый день подряд фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки. В больницах заканчиваются места, а людям приходится обращаться на "черный рынок", чтобы получить лекарства или кислород, пишет BBC, передает РБК-Украина.

Самая сложная ситуация наблюдается в столице страны - Нью-Дели. В части больниц закончились места для больных, а другие - не принимают пациентов из-за недостаточного количества кислорода. Учитывая эту ситуацию, людям приходится искать кислородные баллоны или концентраторы на "черном рынке" по изрядной стоимости.

Например, Анша Прия заплатила за баллон кислорода на "черном рынке" 670 долларов, тогда как, обычно, он стоит чуть больше 80 долларов. А господин Тивари был вынужден обращаться на "черный рынок" по кислородный концентратор для своего брата.

Как рассказало BBC, из-за такой ситуации большинство поставщиков кислородных баллонов просят за них по меньшей мере в 10 раз дороже обычной цены.

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На "черном рынке" приходится покупать не только кислород, но и препараты, например, Ремдесивир, которого уже не хватает в больницах и аптеках. Также огромным спросом пользуется препарат Тоцилизумаб. BBC отмечает, что на "черном рынке" уже начали появляться подделки, но люди в такой ситуации, что согласны покупать даже сомнительные препараты.

Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 01
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 02
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 03
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 04
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 05
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 06
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 07
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 08
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 09
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 10
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 11
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 12
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 13
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 14
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 15
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 16
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 17
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 18
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 19
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 20
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 21
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 22
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 23
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 24
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 25
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 26
Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на черном рынке 27

Автор: 

Индия (404) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Ковід- це звичайна застуда, нас розводять, чіпують, джи5, Білл Гейтс, Земля пласка!!!111 (с) якісь дебіли
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26.04.2021 16:58
+16
Дятлы, смотрите, читайте и думайТЕ, если конечно у вас есть чем думать, - идти на Пасху к попу или вам лучше сразу на кладбище? Что бы вы заразу не разносили. Туда и дороги новые "сделали" ЗЕ, и его банда мародёров.
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26.04.2021 17:32
+16
Недавно разговаривал с ватницей,которая осенью чуть не врезала дуба от коронавируса. Я говорю,-Мы сделали пару недель назад вакцину АстраЗенека и все нормально. Она в ответ, -Не-е! Я не буду делать сатанинскую вакцину! Я буду ждать русскую! И это говорит бывшая учительница! С трудом сдерживаюсь,когда встречаю такие животные. Прожила всю жизнь и ни капли ума в голове...Ужас...
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26.04.2021 17:48
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ру-вакцина двовекторна - перша доза містить один вид вірусного вектора, а друга - інший. В астарзенеці використовується Vaxzevria® - Schimpanse-Adenovirus (ChAdOx1), у Спутніку та Янсен Vakzine Ad26.COV.S - людські неактивні аденовіруси, безпечні простудні віруси.
Спутнік 1 укол - rAd26: людський аденовірус Typ 26, використовує також Янсен. 2 укол спутніка - rAd5: людський аденовірус Typ 5. Проблема одновекторних вакцин полягає у тому, що другий укол тим же вектором може викликати нейтралізацію усього діла. через використання двох різних векторів уникається ефект нейтралізції. німці називають вакцину "класною ідеєю", але недоклепаною: все ще не вистачає даних для аналізу. була проведена 1 та 2 фази тестувань у вересні 2020, потім кацапи зареєстрували вакцину, а у лютому з"явились дані по 3 фазі. Після чого словаки сказали, що вони отримали не те, що описувалось у фазах і закуплені 200 000 киснусть на складі і полетіли голови. ЕМА поки що не може сказати про прозорість даних, запрсила у Москви ще даних, Москва тягне, що і викликає недовіру. У квітні ЕМа планувала їхати на росію оцінювати виробництво та зберігання. лише після даних по цьому оцінюванні буде ясно, чи отримає вакцина Евро-дозвіл. Не дивлячись на це ЕС зарезервувала поставку 50 млн доз з червня. Professor Dr. Fred Zepp: "у нас є лише проміжні результати, немає результатів закінченого дослідження. тому на все дивимось ще критично." на сьогодні спутник колять у 59 країнах.
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26.04.2021 19:20 Ответить
ааа ну коротше шо рашці вірити = бути придурком, бачив фільм Джекеси? отож бо й воно.
ти чо, реально віриш шо ті, які навіть напали на Фінляндію - висрали шо с 20 танками фіни чимось загрожували сраному совку з 20000 танків?
слиш, мужик, іди на Путіна з факцинами, які є ні чим іншим як зброєю. премія там коли?
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26.04.2021 19:31 Ответить
тебе чого вспучило? там звичайні факти - траекторія польоту спутніка!
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26.04.2021 19:37 Ответить
Я разговаривал насколько дней назад с русским врачом по Скайпу. Говорит, что его родственник после вакцинации русской вакциной получил инсульт т.е. тромбоз сосуда головного мозга. В медицинской среде кухонные разговоры о тромбозах после их вакцины есть, но выносить это на публику и портить "статистику" ни-з-з-я.
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26.04.2021 19:00 Ответить
тут вопрос в другом. Вакциной надо колоться два раза. А из круга моих знакомых более половины вакцинировалось по первому разу, а на второй их не приглашают. И возникает вопрос, - а на хрена вообще было тогда трубить о вакцинации? И ответ на поверхности, - ни кто не собирается колоть по второму население, им нужны цифры показухи.
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26.04.2021 19:15 Ответить
так Индия тупо зарубила поставки, то есть Антиколорадос прав - кольнули побольше, а на второй раз ..... ::::::::: вот так =
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26.04.2021 19:18 Ответить
Ну, был бы контракт то может и не зарубила бы Индия.
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26.04.2021 19:20 Ответить
ясно дело что Стебанов даже там не у.муд.рился закупить наперед. и понятно шо Антиколорадос говорит шо эту всю шваль будут садить.... правда - кто? такое же говно?
или, прости, те которые Мертвечуку позволили бесноваться?
Кто???
ответь - кто будет делать то что "народ"(я как Невзоров уже говорю) хочет?
а?
я - нет, штаны одевать или как там по - русски, кеды найти и прочие атрибуты шоб в КПЗ сидеть с пиццей
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26.04.2021 19:26 Ответить
ВСЕГДА найдётся тот кто будет садить. Или даже сажать. На кол. В среднем классе нашей страны уже почти выросли и свой Марат и свой Робеспьер. И матрос Железняк.
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26.04.2021 19:34 Ответить
чет мне кажется накал
ну вот даже в у Антиколорадоса, да и вы как бы тоже.
я вот верю в т.н. "судьбу", надо бы по смотреть шоле
ну не знаю, но шото накаляется
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26.04.2021 19:40 Ответить
КАРМА!
Законы кармы ни кто не менял.
А пружина сжимается всё больше.
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26.04.2021 19:45 Ответить
ну да, это дерипаскам и ахметкам мона сказать - если даже Сталин не "горит вечно", то какая "карма " то быть может то?
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27.04.2021 08:45 Ответить
Ще не час - пауза - 12 тижнів - біля 3-х місяців !
І пізно почали ... жиди в Ізраїлі - вже закінчили вакцинацію
Інші "нормальні країни" - теж не чухаються .
А у нас - пів-мільйона на всю Україну , і то по першому разу
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26.04.2021 19:39 Ответить
Эволюция таких отсеивает.
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27.04.2021 06:49 Ответить
Я там бував. Для будь-якої пандемії то приречена країна. І не важливо що там має місце фармацевтична галузь. Там просто занадто багато диких людей.
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26.04.2021 17:58 Ответить
Да ладно,-не обижайся холопчик!
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26.04.2021 18:34 Ответить
Это издец. А может Мишкин и Чипига были проездом в Ухане? Ну типа зайти в лаболаторию посмотреть....Ну как в Чехии...
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26.04.2021 18:34 Ответить
Летом 2019 года была авария на предприятии рассейском "Вектор" ,сразу после этого была в округе эпидемия пневмонии,а в это время там же были учения рассейских и китайских военных. После этого,недалеко от Ухани был какой-то Чемпионат Мира среди военнослужащих. И сразу после этого пошла инфекция.
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26.04.2021 18:39 Ответить
Не знал таких подробностей. Они пугают. И еще меня напрягают эти Лелек и Болек, все их знают но никто не видел. Ездят себя по миру с сумочкой Новичка, взрывчатки и т.д. А потом обнимают своих детей. Подврки им с аэропортов дьюти фри привозят..
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26.04.2021 18:49 Ответить
аж подумал шо вы Андрей Шевченко, моряк, просто по стилю написания то))
но Петров и Боширов это........ да, кто там умер от смеха - я за ним
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26.04.2021 19:20 Ответить
Шевченко , как я помню, поэт или футболист. Откуда у нас море. Все озера частные, рыбу не половить.
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26.04.2021 21:07 Ответить
Есть тут один дайвер,-специалист по баллонам с кислородом и маслянистым тряпкам.
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26.04.2021 21:46 Ответить
Первые сообщения о взрыве на "Векторе" были такими:
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion

Кстати вакцина от коронавируса была сделана тоже на "Векторе" до пандемии, видимо для собственных нужд в случае ЧП.
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26.04.2021 19:52 Ответить
только что сочинил историю?
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26.04.2021 21:25 Ответить
Это мне? Мах когда-то сказал,-Если в соседней комнате есть вишня,но я ее не вижу,-значит для меня ее нет! Тоже самое и в твоем случае ,если чего-то не знаешь,-то это для тебя не существует!
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26.04.2021 22:06 Ответить
зачем заходить в лабораторию? выпустить вирус на уханьском рынке, с этим даже школьник бы справился ..
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26.04.2021 19:43 Ответить
Это плохо....
Не видать нам второго уколоа ковишилда!
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26.04.2021 19:35 Ответить
Это там, где вакцину "Ковишилд" производят?
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26.04.2021 21:00 Ответить
Это надо показать идиотам кто наших людей отговорил от вакцинации под предлогами зрады о индийском шмурдяке, китайском говне. Элитное быдло ждет вакцину минимум от Илона Маска, и чтоб сначала Байдену укололи. Половина теперь игнорирует вакцинацию, ждут непонятно чего, думают они умнее всех. А осенью может повториться рост, элитное быдло (не буду указывать политическую принадлежность) начнет орать про малый процент вакцинированных.
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26.04.2021 21:01 Ответить
Рост будет уже после пасхи! И будет большой рост,потому что попы последние службы провели с полными церквами,и уже объявили,что святить пасху будут внутри церквей! Это очень похоже на "активные мероприятия" всем известных спецслужб.
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26.04.2021 21:52 Ответить
Ти маєш знайомого котрогозапросили вакцинуватися а він відмвився ?3
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27.04.2021 21:29 Ответить
Сестра отказалась, наслушалась шуточек про шмурдяк и страшилок, теперь боится побочки. Маму удалось убедить. Тетка категорически против, "у меня и так тромбы, мне нельзя". Вот такие последствия пустых заявлений.
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28.04.2021 18:52 Ответить
На 1000000000(1 мільярд населення 192 тисячі померлих) за 2 роки пандемії....ідіоти, ви хоч думайте що подаєте.
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26.04.2021 21:01 Ответить
Имеешь полное право стать 192 001-ой! Но если кто-то будет уверен,что ТЫ заразила дорогого ему человека,и он скончался по твоей вине,то он может отправить тебя на тот свет и без Ковида.
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26.04.2021 21:55 Ответить
А ти не помітила що люди просто валяються на землі,певно під лікарнями ? І коли вони помирають на вулиці то ні в яку статистику по короні їх ніхто не заноситиме
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27.04.2021 21:26 Ответить
Религия не проходит испытания реальностью, зачем она тогда нужна
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26.04.2021 21:24 Ответить
РПЦ очень нужна рассейским спецслужбам,потому что от попов они могут узнать Ваши самые сокровенные тайны,которые Вы расскажете попу,например,на исповеди. А потом Вы будете у них на крючке. Что РПЦ состоит в подавляющем своем числе из стукачей Кремля -можете не сомневаться НИ ГРАММУ!
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26.04.2021 21:59 Ответить
В таких случаях тех кто толкает на чёрном рынке за такие цены официально нада стрелять на месте.
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26.04.2021 22:37 Ответить
Ок. Купи тогда не на черном рынке. Может надо стрелять власть?
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26.04.2021 22:56 Ответить
В таких случаях говорят -Не нравится,пройдись по базару!
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27.04.2021 08:17 Ответить
какая жесть. апокалипто
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26.04.2021 23:36 Ответить
нет здесь на ветке чокнутой из канады - всевыврете, нет коронавируса...
и сколько таких придурков!
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26.04.2021 23:57 Ответить
тоже Зе и 95 виноваты?
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27.04.2021 03:34 Ответить
Не Порошенко виноват.
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27.04.2021 09:17 Ответить
Не Порошенко не виноват.
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28.04.2021 05:18 Ответить
Учитывая то, что они в одну реку ссут, срут, сжигают трупы, стирают белье, чистят зубы и набирают воду для приготовления еды, то удивительно, что только сейчас
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27.04.2021 04:23 Ответить
В Индии апокалипсис, а показатели смертности гораздо ниже чем у нас!
У нас 43 тысячи при 2 миллионах у них 192 тысячи при 17 млн. Т.е. у нас смертность примерно в два раза выше чем в Индии. Да, статистика формально делается и у нас, и в Индии, но тем не менее - показатели смертности у нас с марта ненормально высокие. И дело не масках, штаммах, и тем более антисептиках, а в безнадежно отставшей, нищей медицине коррумпированном Минздраве Стебанова и вообще всей системы здравоохранения.
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27.04.2021 10:38 Ответить
Справа не в масках, штамах, антисептиках а в мафіозно-олігархічних виродках, яким начхати на холопів і лохторат, яких вони можуть тільки грабувати. Так поводили себе нацисти на окупованих землях і в наявності ознаки геноциду.
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27.04.2021 14:03 Ответить
Меркава, ау!
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27.04.2021 12:36 Ответить
У неї перерва. Замість кабалістки Пацюк польський відпрацьовує.
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27.04.2021 12:39 Ответить
Мабуть саме так виглядає пекло.
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27.04.2021 12:45 Ответить
Горбатий маніяк, ти мене переслідуєш та продовжуєш обговорювати мене, а не новину? Може попросити Адміна, щоб зробив тобі радикальне обрізання в черговий раз? Як ти вважаєш?
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27.04.2021 14:31 Ответить
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