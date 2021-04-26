Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на "черном рынке". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ситуация с коронавирусом в Индии оценивается как крайне тяжелая. Индия бьет все рекорды по количеству заразившихся и умерших. Система здравоохранения страны вышла из строя, наблюдается нехватка оборудования, мест в больницах и крематориях. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии в данный момент зарегистрированы почти 17 млн зараженных, умерли более 192 тыс. человек. Однако, как пишет издание, реальные цифры намного превышают эти показатели.
Во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.
"Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию", - сказал премьер Индии в радиообращении к народу.
Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице. В некоторых наиболее пострадавших городах, включая Нью-Дели, тела сжигали в импровизированных учреждениях, предлагающих массовые услуги.
Последний месяц число больных в Индии растет по нескольким причинам: во-первых, введенные властями ограничительные меры придерживались не слишком строго; во-вторых, на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи - на уличных гуляниях собрались миллионы, сообщает издание The Guardian.
Кроме того, в числе причин второй волны пандемии - медленная кампания по вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы. Никто не отменил многочисленные предвыборные митинги, в том числе организованные премьер-министром страны Нарендра Моди, в штате Западная Бенгалия, где сейчас проходят многоступенчатые выборы.
В Индии пятый день подряд фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки. В больницах заканчиваются места, а людям приходится обращаться на "черный рынок", чтобы получить лекарства или кислород, пишет BBC, передает РБК-Украина.
Самая сложная ситуация наблюдается в столице страны - Нью-Дели. В части больниц закончились места для больных, а другие - не принимают пациентов из-за недостаточного количества кислорода. Учитывая эту ситуацию, людям приходится искать кислородные баллоны или концентраторы на "черном рынке" по изрядной стоимости.
Например, Анша Прия заплатила за баллон кислорода на "черном рынке" 670 долларов, тогда как, обычно, он стоит чуть больше 80 долларов. А господин Тивари был вынужден обращаться на "черный рынок" по кислородный концентратор для своего брата.
Как рассказало BBC, из-за такой ситуации большинство поставщиков кислородных баллонов просят за них по меньшей мере в 10 раз дороже обычной цены.
На "черном рынке" приходится покупать не только кислород, но и препараты, например, Ремдесивир, которого уже не хватает в больницах и аптеках. Также огромным спросом пользуется препарат Тоцилизумаб. BBC отмечает, что на "черном рынке" уже начали появляться подделки, но люди в такой ситуации, что согласны покупать даже сомнительные препараты.
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Спутнік 1 укол - rAd26: людський аденовірус Typ 26, використовує також Янсен. 2 укол спутніка - rAd5: людський аденовірус Typ 5. Проблема одновекторних вакцин полягає у тому, що другий укол тим же вектором може викликати нейтралізацію усього діла. через використання двох різних векторів уникається ефект нейтралізції. німці називають вакцину "класною ідеєю", але недоклепаною: все ще не вистачає даних для аналізу. була проведена 1 та 2 фази тестувань у вересні 2020, потім кацапи зареєстрували вакцину, а у лютому з"явились дані по 3 фазі. Після чого словаки сказали, що вони отримали не те, що описувалось у фазах і закуплені 200 000 киснусть на складі і полетіли голови. ЕМА поки що не може сказати про прозорість даних, запрсила у Москви ще даних, Москва тягне, що і викликає недовіру. У квітні ЕМа планувала їхати на росію оцінювати виробництво та зберігання. лише після даних по цьому оцінюванні буде ясно, чи отримає вакцина Евро-дозвіл. Не дивлячись на це ЕС зарезервувала поставку 50 млн доз з червня. Professor Dr. Fred Zepp: "у нас є лише проміжні результати, немає результатів закінченого дослідження. тому на все дивимось ще критично." на сьогодні спутник колять у 59 країнах.
ти чо, реально віриш шо ті, які навіть напали на Фінляндію - висрали шо с 20 танками фіни чимось загрожували сраному совку з 20000 танків?
слиш, мужик, іди на Путіна з факцинами, які є ні чим іншим як зброєю. премія там коли?
или, прости, те которые Мертвечуку позволили бесноваться?
Кто???
ответь - кто будет делать то что "народ"(я как Невзоров уже говорю) хочет?
а?
я - нет, штаны одевать или как там по - русски, кеды найти и прочие атрибуты шоб в КПЗ сидеть с пиццей
ну вот даже в у Антиколорадоса, да и вы как бы тоже.
я вот верю в т.н. "судьбу", надо бы по смотреть шоле
ну не знаю, но шото накаляется
Законы кармы ни кто не менял.
А пружина сжимается всё больше.
І пізно почали ... жиди в Ізраїлі - вже закінчили вакцинацію
Інші "нормальні країни" - теж не чухаються .
А у нас - пів-мільйона на всю Україну , і то по першому разу
но Петров и Боширов это........ да, кто там умер от смеха - я за ним
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Кстати вакцина от коронавируса была сделана тоже на "Векторе" до пандемии, видимо для собственных нужд в случае ЧП.
Не видать нам второго уколоа ковишилда!
и сколько таких придурков!
У нас 43 тысячи при 2 миллионах у них 192 тысячи при 17 млн. Т.е. у нас смертность примерно в два раза выше чем в Индии. Да, статистика формально делается и у нас, и в Индии, но тем не менее - показатели смертности у нас с марта ненормально высокие. И дело не масках, штаммах, и тем более антисептиках, а в безнадежно отставшей, нищей медицине коррумпированном Минздраве Стебанова и вообще всей системы здравоохранения.