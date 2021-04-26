"Газуй-газуй, довбой#б! Ох, бл#дь, я зря їм фака показав!" - погоня луцких патрульных за двумя подростками на мотоцикле. ВИДЕО
В Луцке патрульные после погони задержали двух подростков на мотоцикле. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Конкурент, подростки привлекли внимание полиции на проспекте Молодежи - двигались на мотоцикле по тротуару, без мотошлемов, а на транспортном средстве отсутствовали номерные знаки.
Требование остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение. Через несколько минут погони водителя задержали. Им оказался 15-летний парень. О происшествии были уведомлены родители, на которых составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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