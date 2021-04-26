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Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Похищенные автомобили злоумышленники перепродавали как двойники или предлагали вернуть владельцам за вознаграждение. Правоохранители задержали организатора, исполнителя и двух их "покровителей".

"Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции тщательно проанализировали факты угонов транспортных средств на территории различных регионов за последние несколько месяцев - и сделали выводы, что некоторые из них могут быть совершены одной преступной группой. Учитывая это, заручившись поддержкой коллег из областных подразделений, следователей Главного следственного управления и оперативных служб Нацполиции, начали процесс документирования противоправной деятельности фигурантов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Полицейские установили, что в состав группы угонщиков входили жители Харьковской и Черкасской областей, а их преступную деятельность прикрывали два "криминальных авторитета", которые жили в Черкасской области.

В результате полицейской спецоперации организатора и исполнителя угонов, которые находились в розыске за угон автомобиля и хулиганства соответственно, а также двух их "покровителей", которые имеют влияние в криминальной среде, задержали после попытки завладеть Mersedes-Benz в Харькове.

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Всего установлено шесть участников преступной организации, их подозревают в совершении восьми угонов автомобилей, которые они после изменения идентификационных номеров агрегатов или продавали как двойники, или возвращали владельцам за вознаграждение. Правоохранители пытаются установить сообщников фигурантов.

"Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что участники группировки были агрессивно настроены к оперативникам, которые, согласно служебных обязанностей, документировали их преступную деятельность. При содействии оперативников внутренней безопасности Нацполиции установлено, что именно задержанные фигуранты, чтобы запугать полицейских, в декабря 2020 года подожгли автомобиль, которым пользовался начальник отдела управления уголовного розыска полиции Черкасской области. А в апреле 2021 года один из участников группировки повредил служебный автомобиль оперативников Черкасской области", - отмечается в сообщении.

В рамках спецоперации проведено более 50 обысков на территории Киева, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. В результате в Харькове, в гаражах, которые задержанные использовали как места отстоя и переоборудования транспортных средств, выявлено шесть похищенных элитных автомобилей. Также у фигурантов изъяли деньги и банковские карты, оружие и боеприпасы, специальное оборудование для прописки ключей к авто (программаторы ключей), рации и мобильные телефоны, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки, комплекты ключей от автомобилей, удостоверения сотрудников органов прокуратуры и суда, одежду, в которой они совершали преступления и подобное.

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Задержанных лиц для проведения первоочередных следственных действий доставили в Главное следственное управление Нацполиции и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меры предосторожности. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

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Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 01
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 02
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 03
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 04
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 05

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Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 06
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 07
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 08
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 09
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 10

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Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 11
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 12
Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция 13

Автор: 

авто (4204) криминалитет (602) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) угон (294)


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Топ комментарии
+4
Кива ?
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26.04.2021 18:37
+2
Ви що... ківік "кандидат наук " , вчена людина. А хто має питання Ківа запрошує для пояснень у туалет... чісто по .... як "вчені роблять ".
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26.04.2021 20:13
+1
А чого всіх злодіїв беруть в трусах?
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26.04.2021 18:58
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Кива ?
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26.04.2021 18:37 Ответить
Ви що... ківік "кандидат наук " , вчена людина. А хто має питання Ківа запрошує для пояснень у туалет... чісто по .... як "вчені роблять ".
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26.04.2021 20:13 Ответить
Интересно не это. А то что кто-то из полиции сливал информацию о расследовании самим угонщикам.
Подонки.
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26.04.2021 20:36 Ответить
А чого всіх злодіїв беруть в трусах?
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26.04.2021 18:58 Ответить
та бо под мусорами... ой
были то. а потом что-то Авакову не понравилось ой, кто там? аащыяхкл щзол я щзнлз
щяпрзрьадвиб
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26.04.2021 19:02 Ответить
Ляшко тренд задав
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26.04.2021 20:04 Ответить
Тому що з ранку майже завжди затримання проводять.
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26.04.2021 20:09 Ответить
Купуйте Вольво, Вольво коди ключів нікому не надає й "вскрити" їх важко.
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26.04.2021 20:10 Ответить
Застава 4 500 000гр. Если вы дослушали до конца.
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27.04.2021 06:42 Ответить
Всего восемь угонов, шесть машин нашли. Т.е., как я понял, ОДНУ тачку вернули хозяину, а еще ОДНУ перебили на "двойника". Если исключить списание ментами своих поврежденных машинок (это м.б. приписочкой), то где "система" и "организованная группировка"?
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27.04.2021 09:55 Ответить
 
 