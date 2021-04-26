Группа злоумышленников угоняла элитные иномарки и предлагала владельцам их выкупить, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Похищенные автомобили злоумышленники перепродавали как двойники или предлагали вернуть владельцам за вознаграждение. Правоохранители задержали организатора, исполнителя и двух их "покровителей".

"Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции тщательно проанализировали факты угонов транспортных средств на территории различных регионов за последние несколько месяцев - и сделали выводы, что некоторые из них могут быть совершены одной преступной группой. Учитывая это, заручившись поддержкой коллег из областных подразделений, следователей Главного следственного управления и оперативных служб Нацполиции, начали процесс документирования противоправной деятельности фигурантов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Полицейские установили, что в состав группы угонщиков входили жители Харьковской и Черкасской областей, а их преступную деятельность прикрывали два "криминальных авторитета", которые жили в Черкасской области.

В результате полицейской спецоперации организатора и исполнителя угонов, которые находились в розыске за угон автомобиля и хулиганства соответственно, а также двух их "покровителей", которые имеют влияние в криминальной среде, задержали после попытки завладеть Mersedes-Benz в Харькове.

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Всего установлено шесть участников преступной организации, их подозревают в совершении восьми угонов автомобилей, которые они после изменения идентификационных номеров агрегатов или продавали как двойники, или возвращали владельцам за вознаграждение. Правоохранители пытаются установить сообщников фигурантов.

"Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что участники группировки были агрессивно настроены к оперативникам, которые, согласно служебных обязанностей, документировали их преступную деятельность. При содействии оперативников внутренней безопасности Нацполиции установлено, что именно задержанные фигуранты, чтобы запугать полицейских, в декабря 2020 года подожгли автомобиль, которым пользовался начальник отдела управления уголовного розыска полиции Черкасской области. А в апреле 2021 года один из участников группировки повредил служебный автомобиль оперативников Черкасской области", - отмечается в сообщении.

В рамках спецоперации проведено более 50 обысков на территории Киева, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. В результате в Харькове, в гаражах, которые задержанные использовали как места отстоя и переоборудования транспортных средств, выявлено шесть похищенных элитных автомобилей. Также у фигурантов изъяли деньги и банковские карты, оружие и боеприпасы, специальное оборудование для прописки ключей к авто (программаторы ключей), рации и мобильные телефоны, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки, комплекты ключей от автомобилей, удостоверения сотрудников органов прокуратуры и суда, одежду, в которой они совершали преступления и подобное.

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Задержанных лиц для проведения первоочередных следственных действий доставили в Главное следственное управление Нацполиции и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меры предосторожности. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

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