Машина советника главы ОП Арестовича на 1,5 часа заблокировала проезд пожарным. ВИДЕО
Алексей Арестович припарковал машину рядом со столичным ЖК "Амурский" так, что во время учения ГСЧС она перекрыла дорогу машине пожарных.
Речь об этом идет в выпуске YouTube-программы "Зупини лося", информирует Цензор.НЕТ.
Учения с участием ГСЧС местные жители организовали на ул. Ломоносова в Голосеевском районе столицы. Спецмашины пожарных должны были проехать через дворы к месту условного возгорания. Но это оказалось невозможно из-за припаркованных с нарушениями ПДД машин.
Одним из нарушителей оказался Алексей Арестович - проезд спецтранспорту преградил его белый внедорожник. Под стеклом не было телефона, по которому можно было бы связаться с владельцем.
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Пока другие автомобилисты отъезжали и расчищали дорогу для машины ГСЧС, транспорт Арестовича пришлось объезжать. Кроме того, из-за его машины спасателям не удалось доставить свое оборудование.
Когда советник Ермака вышел на улицу и начал перепарковывать машину, то на камеру признал нарушение.
"Мне неудобно. Я был неправ, я поступил плохо. Понятно? Я обычно так не делаю, у меня есть специальная табличка с телефоном, и я всегда оставляю. ... Я спешил очень сегодня", - пояснил Арестович.
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Журналиста, упрекнувшего его тем, что если бы речь шла не об учениях, а о настоящем пожаре, из-за неправильной парковки могли бы пострадать люди, Арестович обвинил в попытке раздуть скандал.
"Вы выжимаете детский скандал такой просто на ровном месте, пытаясь дальше ... Что вы хотите достичь, чтобы я что подтвердил? Что я за то, чтобы люди сгорали в квартирах или как?" - спросил он.
"Я уже сказал, что я не прав, что я поступил плохо, обычно так не делаю, потому что я знаю, что такие ситуации существуют, у меня для этого есть табличка, но у меня были обстоятельства. Вы считаете, что этого недостаточно? Я выводы сделал до того, когда я завел такую табличку, указывающую мой телефон, что я могу сразу выбежать, отъехать, если пожар", - добавил Арестович.
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Покаялся - хорошо.
Не жлобская не хамская реакция.
PS: Что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Это знают не только взрослые, но и детки с нормальным уровнем развития. Подумай над этим.
шо от вовы польза есть какакя никакая - столько консервов повзрывал
елешепчущий не Арестован?
ну да - признал то шо он 1 из 10млн. которые всегда спешат, но которые возмутятся если их тачке за это разобьют стекл(о)а
Журналисты могли бы поинтересоваться как, что и по чём.
випадково знайшли рояль в кущах?
мне на Арестовича насрать.
просто не люблю когда из читателей ресурса делают дураков вот такими случайными корреспонденциями с мест событий
а знаешь для чего делают вот такие интеллектуальные репортажи с места событий???
что бы мы срались больше в комментариях.
кому то очень сильно хочется что бы общество было тупым и разобщенным.
результат достигнут
ХТО РОЗТЛУМАЧЕ ЩО ЦЕ ЗА ІГРИ З ПОЖЕЖНИМИ ВНОЧІ?
ТРЕНУВАННЯ ПОСЕРЕД ТЕМНОТИ?
Ніхто не хоче провести такі тенування посеред ночі десь о 3-ій годині коли двір заставлений авто а хазяї сплять?
Щось мені в цій постановці нагадуе про замовний характер.
Так что все должны сказать "спасибо".
я думаю можно такие "учения" организовать возле любого автомобиля человека на которого охотятся. Голимая заказуха. Поездить хвостом за челом по городу и поймать его авто пока тот отошел, и сразу организовать "учения", тут и журналисты "случайно" рядом вдруг из кустов.
Выезд пожарного автомобиля стоит немалых денег.
У активистов "Стоп Лось" таких финансовых возможностей точно нет.
Если бы за Арестовичем следили и хотели насолить, то просто спалили бы машину.
в связи с учениями.
за деньги я тебе соберу Партию Зеленых на Говерле через 5 часов
А денег нет.
Иди собирай.
А як вона заспіває, коли пересяде на чорний Гелендеваген ?
МЕНІ НА АРЕСТОВИЧА НАСРАТИ. А ще мені насрати хто що про мене думає.
А тепер продовжуй, радуй москаля. Як то кажуть "жгі дальше".
Наверное, это и есть начало его президентского марафона.
Так що нехай не кричать що 3 хвилини для власника авто - це забагато