Машина советника главы ОП Арестовича на 1,5 часа заблокировала проезд пожарным. ВИДЕО

Алексей Арестович припарковал машину рядом со столичным ЖК "Амурский" так, что во время учения ГСЧС она перекрыла дорогу машине пожарных.

Речь об этом идет в выпуске YouTube-программы "Зупини лося", информирует Цензор.НЕТ.

Учения с участием ГСЧС местные жители организовали на ул. Ломоносова в Голосеевском районе столицы. Спецмашины пожарных должны были проехать через дворы к месту условного возгорания. Но это оказалось невозможно из-за припаркованных с нарушениями ПДД машин.

Одним из нарушителей оказался Алексей Арестович - проезд спецтранспорту преградил его белый внедорожник. Под стеклом не было телефона, по которому можно было бы связаться с владельцем.

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Пока другие автомобилисты отъезжали и расчищали дорогу для машины ГСЧС, транспорт Арестовича пришлось объезжать. Кроме того, из-за его машины спасателям не удалось доставить свое оборудование.

Когда советник Ермака вышел на улицу и начал перепарковывать машину, то на камеру признал нарушение.

"Мне неудобно. Я был неправ, я поступил плохо. Понятно? Я обычно так не делаю, у меня есть специальная табличка с телефоном, и я всегда оставляю. ... Я спешил очень сегодня", - пояснил Арестович.

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Журналиста, упрекнувшего его тем, что если бы речь шла не об учениях, а о настоящем пожаре, из-за неправильной парковки могли бы пострадать люди, Арестович обвинил в попытке раздуть скандал.

"Вы выжимаете детский скандал такой просто на ровном месте, пытаясь дальше ... Что вы хотите достичь, чтобы я что подтвердил? Что я за то, чтобы люди сгорали в квартирах или как?" - спросил он.

"Я уже сказал, что я не прав, что я поступил плохо, обычно так не делаю, потому что я знаю, что такие ситуации существуют, у меня для этого есть табличка, но у меня были обстоятельства. Вы считаете, что этого недостаточно? Я выводы сделал до того, когда я завел такую ​​табличку, указывающую мой телефон, что я могу сразу выбежать, отъехать, если пожар", - добавил Арестович.