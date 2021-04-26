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Машина советника главы ОП Арестовича на 1,5 часа заблокировала проезд пожарным. ВИДЕО

Алексей Арестович припарковал машину рядом со столичным ЖК "Амурский" так, что во время учения ГСЧС она перекрыла дорогу машине пожарных.

Речь об этом идет в выпуске YouTube-программы "Зупини лося", информирует Цензор.НЕТ.

Учения с участием ГСЧС местные жители организовали на ул. Ломоносова в Голосеевском районе столицы. Спецмашины пожарных должны были проехать через дворы к месту условного возгорания. Но это оказалось невозможно из-за припаркованных с нарушениями ПДД машин.

Одним из нарушителей оказался Алексей Арестович - проезд спецтранспорту преградил его белый внедорожник. Под стеклом не было телефона, по которому можно было бы связаться с владельцем.

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Пока другие автомобилисты отъезжали и расчищали дорогу для машины ГСЧС, транспорт Арестовича пришлось объезжать. Кроме того, из-за его машины спасателям не удалось доставить свое оборудование.

Когда советник Ермака вышел на улицу и начал перепарковывать машину, то на камеру признал нарушение.

"Мне неудобно. Я был неправ, я поступил плохо. Понятно? Я обычно так не делаю, у меня есть специальная табличка с телефоном, и я всегда оставляю. ... Я спешил очень сегодня", - пояснил Арестович.

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Журналиста, упрекнувшего его тем, что если бы речь шла не об учениях, а о настоящем пожаре, из-за неправильной парковки могли бы пострадать люди, Арестович обвинил в попытке раздуть скандал.

"Вы выжимаете детский скандал такой просто на ровном месте, пытаясь дальше ... Что вы хотите достичь, чтобы я что подтвердил? Что я за то, чтобы люди сгорали в квартирах или как?" - спросил он.

"Я уже сказал, что я не прав, что я поступил плохо, обычно так не делаю, потому что я знаю, что такие ситуации существуют, у меня для этого есть табличка, но у меня были обстоятельства. Вы считаете, что этого недостаточно? Я выводы сделал до того, когда я завел такую ​​табличку, указывающую мой телефон, что я могу сразу выбежать, отъехать, если пожар", - добавил Арестович.

Автор: 

авто (4204) парковка (288) произвол (37) ГСЧС (4966) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+85
Быдлятина дорвалась до корыта! Жлобье вонючее!
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26.04.2021 21:30
+67
новая тачка у Люси насосал
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26.04.2021 21:33
+42
Машина советника главы ОП Арестовича на 1,5 часа заблокировала проезд пожарным - Цензор.НЕТ 7701Машина советника главы ОП Арестовича на 1,5 часа заблокировала проезд пожарным - Цензор.НЕТ 3859
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26.04.2021 21:38
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Заблокировал - плохо.
Покаялся - хорошо.
Не жлобская не хамская реакция.
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27.04.2021 03:03 Ответить
За такие фокусы уходят. Как, например, в США, где из власти уходят и за меньшие проделки.
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27.04.2021 05:57 Ответить
Люсик, почем гусик?
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27.04.2021 05:56 Ответить
Сформулируй вопрос на уровне взрослого человека я тебе отвечу...
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27.04.2021 06:41 Ответить
Поражаюсь лицемерию зебобов. Два года назад клоун поливал Пороха и его семью дерьмом со всех возможных и невозможных телеканалов. Зебобы визжали от восторга, впадали в экстаз. Никто о "взрослости" не вспоминал. Теперь они "повзрослели" и возмущаются, когда происходит то же, но по отношению к их любимому персонажу - клоуну. Вы открыли бутылку, и теперь будете наслаждаться джином, которого вы из нее выпустили. Вы, и никто другой. Вот тебе взрослый ответ. А пока - приятного наслаждения.
PS: Что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Это знают не только взрослые, но и детки с нормальным уровнем развития. Подумай над этим.
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27.04.2021 07:34 Ответить
"... Комментаторы галимые. Сами то быдлота..." - вот и голос секты Арестовича.
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27.04.2021 06:55 Ответить
оставте люсю в покое и к стати если бы не бубочка эта консерва и не взорвалась бы........ так
шо от вовы польза есть какакя никакая - столько консервов повзрывал
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27.04.2021 06:58 Ответить
Для этой продажной проститутки Люси есть неплохое средство к его машине. Он тупое быдло, как и его хозяин, бубочка, поэтому такое дерьмо может вылечить бульдозер( ну не гранатомет-же использовать).
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27.04.2021 07:21 Ответить
Такого бидла наїхало в Київ дуже багато Такі приклади можна навести майже по кожному мікрорайоні. ну а арестович--якрки представник цього бидла.
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27.04.2021 07:49 Ответить
Завжди він і йому подібні так паркуються, тільки коли потрапляють на відео починають корчити із себе невинних жертв. Мовляв заручники обставин.
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27.04.2021 08:30 Ответить
мало видео, надо с 10ч., тогда посмотрю
елешепчущий не Арестован?
ну да - признал то шо он 1 из 10млн. которые всегда спешат, но которые возмутятся если их тачке за это разобьют стекл(о)а
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27.04.2021 08:36 Ответить
Тварь
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27.04.2021 08:51 Ответить
Машина радника глави ОП Арестовича на 1,5 години заблокувала проїзд пожежникам - Цензор.НЕТ 859 Отак йому треба.
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27.04.2021 09:00 Ответить
Ця бидлота мабуть забула що повинні працювати для народу, а не нажиратися на ньому і принижувати...
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27.04.2021 09:02 Ответить
После смены власти арестовичу в рашку придется сдрыснуть ..
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27.04.2021 09:19 Ответить
умиляет!! у меня есть специальная табличка с телефоном, Источник: https://censor.net/ru/v3262135 м даа!!в этом плане дойчланд безнадёжно отстал!!
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27.04.2021 09:58 Ответить
Давно пора,арестовича арестовать,за все!Малюська все подготовил.С нетерпением ждем.
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27.04.2021 11:00 Ответить
Он там случайно не квартирку в новостройке выбирал ?
Журналисты могли бы поинтересоваться как, что и по чём.
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27.04.2021 11:23 Ответить
ніхто не скаже мені що там робила серед ночі команда журналюх?
випадково знайшли рояль в кущах?
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27.04.2021 13:23 Ответить
Есть разница между понятиями "вечер" и "ночь". Можно поинтересоваться в словаре.
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27.04.2021 13:29 Ответить
можно поинтересоваться чем пук в воздух отличается от пука в лужу.
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27.04.2021 13:33 Ответить
Вот интеллект адептов Арестовича.
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27.04.2021 15:12 Ответить
ты настоль ко глупую чушню несешь что после тебя приходится протирать спиртом экран что бы не подхватить бацилу тупизма.
мне на Арестовича насрать.
просто не люблю когда из читателей ресурса делают дураков вот такими случайными корреспонденциями с мест событий
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27.04.2021 15:44 Ответить
А тебя и не надо специально делать дураком.
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27.04.2021 16:21 Ответить
спасибо друг
а знаешь для чего делают вот такие интеллектуальные репортажи с места событий???
что бы мы срались больше в комментариях.
кому то очень сильно хочется что бы общество было тупым и разобщенным.
результат достигнут
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27.04.2021 17:02 Ответить
и поверь, меня не сделал этот репортаж дураком, а вот тех кто тут вонь разводит, до тех нужная инфо докатилась и результат достигнут.
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27.04.2021 17:03 Ответить
По відношенню до України твій арестови п*дараст ще той ...
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27.04.2021 20:19 Ответить
почему как в сша не пихнуть в кювет
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27.04.2021 11:36 Ответить
Думаю, какой-нибудь хороший человек не поленится гвоздём оттюнинговать Дрыстовичу его корыто...
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27.04.2021 17:43 Ответить
Арестович поганій, жлоб, хамлюга це все зрозуміло.

ХТО РОЗТЛУМАЧЕ ЩО ЦЕ ЗА ІГРИ З ПОЖЕЖНИМИ ВНОЧІ?
ТРЕНУВАННЯ ПОСЕРЕД ТЕМНОТИ?

Ніхто не хоче провести такі тенування посеред ночі десь о 3-ій годині коли двір заставлений авто а хазяї сплять?
Щось мені в цій постановці нагадуе про замовний характер.
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27.04.2021 13:22 Ответить
Людям виднее, когда удобнее проводить такую тренировку - когда большинство машин заняли места во дворе, и когда люди ещё не спят. Если бы горела реальная квартира и нельзя было подъехать - что-то подсказывает, что пожарные бы не церемонились.
Так что все должны сказать "спасибо".
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27.04.2021 13:28 Ответить
А зачем употреблять "если бы"? А если бы комета упала?

я думаю можно такие "учения" организовать возле любого автомобиля человека на которого охотятся. Голимая заказуха. Поездить хвостом за челом по городу и поймать его авто пока тот отошел, и сразу организовать "учения", тут и журналисты "случайно" рядом вдруг из кустов.
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27.04.2021 13:32 Ответить
Учения не организуются по щелчку пальца.
Выезд пожарного автомобиля стоит немалых денег.
У активистов "Стоп Лось" таких финансовых возможностей точно нет.
Если бы за Арестовичем следили и хотели насолить, то просто спалили бы машину.
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27.04.2021 15:19 Ответить
не верю я что просто так в миллионом городе СтопЛось оказался "случайно" возле нужного места.
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27.04.2021 15:42 Ответить
Наведите справки какого числа в пожарную часть был подан запрос о выезде техники
в связи с учениями.
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27.04.2021 15:51 Ответить
и прекрати пЕсать чушь про "дорого стоит"
за деньги я тебе соберу Партию Зеленых на Говерле через 5 часов
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27.04.2021 15:49 Ответить
Так то ж за деньги.
А денег нет.
Иди собирай.
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27.04.2021 15:52 Ответить
Люся шкоду наробила
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27.04.2021 13:31 Ответить
Шкоду Люся продала. І купила Вольво.
А як вона заспіває, коли пересяде на чорний Гелендеваген ?
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27.04.2021 13:37 Ответить
те кто вот такую заказуху организовывает и снимает случайно оказавшимися на месте преступления журналжистами, вот те поставленной задачи достигли - срачь в камментах отменный!!!
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27.04.2021 17:05 Ответить
К арестовичу претензий нет?
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27.04.2021 18:38 Ответить
Для столярів арестович це ідєал людини і патріота України
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27.04.2021 20:18 Ответить
Не будь москалем в душі. Тільки вони вміють кивати на других і казати що інші хуже за них самих, так як це зараз робиш ти.
МЕНІ НА АРЕСТОВИЧА НАСРАТИ. А ще мені насрати хто що про мене думає.
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28.04.2021 09:04 Ответить
Угу.Саме так. Так,,насрати,, что весь форум засрал защищая аферистовича.
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28.04.2021 11:17 Ответить
Не будь йолопом. Я Арестовича не захищаю, я на нього хер ложив і на його поведінку теж. Я пробував довести до свідомості охочих прокидатися лайном один в одного в коментарах: той хто його досягти - радий, ціль досягнута. За допомогою отакого "тренування" та за допомогою журналістів, які начебто зненацька випадково опинились на місці подій. А бидлота вірить та сприймає за правду. Бо своєї голови не має.
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28.04.2021 21:17 Ответить
Кацапська собака. знай своє місце ...
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28.04.2021 13:53 Ответить
Ща раз для послідовників кацапського стилю поведінки: срач в коментарях вдався, цілі поставлені авторами досягнуті, українці сперечаються один з одним, іде розподіл країни навпіл. Тема знайдена, хлопці що раді прокидатися один в одного лайном теж знайшлись. Кацапня зараз радіє. Недалеких людей ще багато так що срач в коментарях не зупиниться.
А тепер продовжуй, радуй москаля. Як то кажуть "жгі дальше".
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28.04.2021 21:12 Ответить
Лахта ти кацапська, не замітай сліди, твій арестович виблюдок рідкісний по визначенню
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29.04.2021 14:01 Ответить
кращої лахти чим ти і не знайдешь. і воняє від тебе та з твого роту гниллю.
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30.04.2021 07:24 Ответить
Ве нік змінив кацпедро... П*дар твій арестович кацапський і це факт
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30.04.2021 13:54 Ответить
не пиши мне, я с петушнёй не общаюсь
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01.05.2021 07:10 Ответить
Пєтух, тобі ще вчитись з людьми спілкуватись, ти в спамі, тому не кукарекай...
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01.05.2021 23:42 Ответить
а на Арестовича мне нарать, как и на то кто что про меня думает
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01.05.2021 07:11 Ответить
Ото і іди у спам
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01.05.2021 23:43 Ответить
Что вы зацыклились на Аретсовиче? Проблема в забитых машинами дворах. И на тротуарах везде. Мамы с колясками вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы их обьехать. И правда, из-за авто во дворах не может подьехать к дому. Из-за этого гибнут люди.
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27.04.2021 19:53 Ответить
Воно кремлеботське створіння, його мабуть з ласки Єрмака у ТГК взяли...
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27.04.2021 20:17 Ответить
Арестович несколько раз вслух говорил о том, что его цель - стать президентом Украины.
Наверное, это и есть начало его президентского марафона.
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27.04.2021 20:49 Ответить
На хутина пускай идет со своими хотелками.
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28.04.2021 11:18 Ответить
Маячня - сама пожежна машина буде їхати принаймні 5 хвилин, а потім ще 5 хвилин пожежні будуть розмотувати шланги.
Так що нехай не кричать що 3 хвилини для власника авто - це забагато
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27.04.2021 22:19 Ответить
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