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В конце этой недели жесткий локдаун в Киеве может быть смягчен, - Кличко. ВИДЕО
Жесткие карантинные ограничения в Киеве могут быть отменены 30 апреля.
Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил киевский мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС, в зависимости от цифр, которые мы увидим, она будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей неделе сможем ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат и количество заболевших сейчас снизилось", - сказал Кличко.
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+3 юрий П #410481
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свойства, искусственно созданного инструментами генной инженерии вируса SARS-CoV-2 имеют принципиальные отличия от вирусов которые появились в результате природных мутаций .
инфицирование искусственно созданным вирусом SARS-CoV-2 от инфицирования вирусами,
которые появились в результате природных мутаций, ОТЛИЧАЕТСЯ ТАКЖЕ ,как атака танковой дивизии отличается от атаки кавалерией : штыками, ******* и пулемётами танки не-ос-та-но-вить .это в частности означает , что во-первых : ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ОТ НИХ ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования.
доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО... (с)
попам заработать - святое ))))
Снайперами ?? Тут системи залпового вогню ************.
Читайте, що у Індії відбувається.
Я 24.04 відвідав Богослужіння в Михайлівському Соборі м.Києва - людей дуже багато, ніякої соціальної дистанції, 80% людей без масок, священники теж без масок. Людина цілує ікону, після неї скло ікони не дкзинфікує, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина!
Якщо 02.05 не буде діяти спецрежим у транспорті, то людей (в тому числі без масок) в Храмах буде в рази більше!
Що призведе до неминучого поширення короновірусних інфекцій!