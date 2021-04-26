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В конце этой недели жесткий локдаун в Киеве может быть смягчен, - Кличко. ВИДЕО

Жесткие карантинные ограничения в Киеве могут быть отменены 30 апреля.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил киевский мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС, в зависимости от цифр, которые мы увидим, она будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей неделе сможем ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат и количество заболевших сейчас снизилось", - сказал Кличко.

Также читайте: В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25516) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
после Пасхи опять введёте....народ у нас не хочет понимать.
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26.04.2021 23:37
+2
главное что бы транспорт пустили без пропусков,а театры куятры с кафешками нах не надо ИМХО
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26.04.2021 23:39
+2
https://www.youtube.com/watch?v=aLUzbAzdBPc&t=580s Помянем людей(
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26.04.2021 23:43
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Правила форума Совет форумчан
после Пасхи опять введёте....народ у нас не хочет понимать.
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26.04.2021 23:37 Ответить
главное что бы транспорт пустили без пропусков,а театры куятры с кафешками нах не надо ИМХО
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26.04.2021 23:39 Ответить
А декому транспорт не потрібен, а подавай кафешки.
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26.04.2021 23:52 Ответить
Практичних людей більше ... Дайош транспорт !!
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27.04.2021 09:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aLUzbAzdBPc&t=580s Помянем людей(
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26.04.2021 23:43 Ответить
«Индийский» штамм коронавируса вызвал вспышку в Непале и обнаружен в Италии. Турция вводит полный !!! локдаун...а мы ослабляем... ну-ну...

свойства, искусственно созданного инструментами генной инженерии вируса SARS-CoV-2 имеют принципиальные отличия от вирусов которые появились в результате природных мутаций .
инфицирование искусственно созданным вирусом SARS-CoV-2 от инфицирования вирусами,
которые появились в результате природных мутаций, ОТЛИЧАЕТСЯ ТАКЖЕ ,как атака танковой дивизии отличается от атаки кавалерией : штыками, ******* и пулемётами танки не-ос-та-но-вить .это в частности означает , что во-первых : ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ОТ НИХ ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования.
доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО... (с)
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27.04.2021 00:24 Ответить
То, что этот вирус создан искусственно, как биологическое оружие, вероятность 99,9%
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27.04.2021 07:52 Ответить
А ВООЗ проти ...
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27.04.2021 09:24 Ответить
А кто им разрешит быть "за"? 😁
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27.04.2021 09:42 Ответить
Эй боксёр ,- недолокдауненные города - инкубатор новых штамов вируса!
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27.04.2021 02:36 Ответить
что бы попы подзаработать смогли. а потом опять для всех карантин.
попам заработать - святое ))))
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27.04.2021 07:56 Ответить
Зачем все эти недо-локдауны, если длятся они недолго, выполняются как попало и желаемого эффекта не дают??? Чтобы реально остановить рост заболеваемости, нужно прививать всех.
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27.04.2021 08:21 Ответить
Чому не дає ? Статистика захворюваності показує, що дає.
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27.04.2021 09:25 Ответить
тоисть снайперами отстреливать не будут...... демократия торжествуетЪ
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27.04.2021 09:25 Ответить
Тю ... А хтось збирався ??
Снайперами ?? Тут системи залпового вогню ************.
Читайте, що у Індії відбувається.
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27.04.2021 09:27 Ответить
Прошу не_відміняти режим спецперепусток у міському транспорті Києва до 05.05.2021!
Я 24.04 відвідав Богослужіння в Михайлівському Соборі м.Києва - людей дуже багато, ніякої соціальної дистанції, 80% людей без масок, священники теж без масок. Людина цілує ікону, після неї скло ікони не дкзинфікує, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина!
Якщо 02.05 не буде діяти спецрежим у транспорті, то людей (в тому числі без масок) в Храмах буде в рази більше!
Що призведе до неминучого поширення короновірусних інфекцій!
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27.04.2021 09:26 Ответить
А-ля Буковель-2, 3, 4 ...
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27.04.2021 09:28 Ответить
Кличко отправил всех в нокдаун/локдаун.
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27.04.2021 09:41 Ответить
 
 