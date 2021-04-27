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Церковь призывает всех к вакцинации, только так можем преодолеть болезнь, - глава ПЦУ Епифаний. ВИДЕО
Православная церковь Украины призывает прихожан присоединиться к процессу вакцинации, с помощью которой можно преодолеть эпидемию коронавируса.
Об этом в эфире ICTV заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.
"Позиция церкви в отношении вакцинации является положительной. Мы выражали нашу позицию на Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций. Мы заявили, что вакцинация не имеет какого религиозного подтекста, не должно быть каких-то вещей, которые останавливали ее.
И церковь призывает всех приобщаться к этому процессу, так как именно с помощью вакцинации мы сможем постепенно преодолеть эту болезнь ", - отметил Епифаний.
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Библия однозначно отвечает «нет»! В замысел Иеговы Бога не входило, чтобы люди страдали. Дело в том, что первые люди - Адам и Ева - восстали против Божьего правления, желая устанавливать собственные нормы добра и зла. Они отвернулись от Бога и поплатились за это.
Сегодня мы пожинаем горькие плоды их действий. Но Бог ни в коем случае не причиняет страданий.
В Библии говорится: «В испытании пусть никто не говорит: "Меня испытывает Бог", потому что Бога невозможно испытать злом и он сам никого не испытывает злом» (Иакова 1:13). Страдания выпадают на долю всех людей, даже тех, к кому Бог благоволит.
«Всякий раз, когда они страдали, это причиняло страдания ему» (Исаия 63:9).
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502012504&srcid=share
Согласно Библии, настанет время, когда ни один человек на земле не будет страдать. С помощью своего небесного Царства Иегова коренным образом изменит жизнь людей к лучшему. Об этом времени в Библии сказано: «[Бог] отрет всякую слезу с их глаз, и смерти уже не будет, ни скорби, ни вопля, ни боли уже не будет. Прежнее прошло» (Откровение 21:4). А что ожидает тех, кто умер? Бог воскресит их, чтобы и они жили на земле без горя и страданий (Иоанна 5:28, 29). Будут ли кого-то мучить воспоминания о страданиях, перенесенных в прошлом? Нет. Иегова обещает: «О прежнем больше не будут вспоминать, и оно не придет на сердце» (Исаия 65:17)
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=102015009&srcid=share
От збираються вони сватати ту панну. Приїхав перший, потім другий, нарешті третій королевич. І не могли вони ніяк погодитися, кому вона дістанеться.
Панна й каже:
- Котрий з вас принесе мені найладніший і найпотрібніший дарунок, за того й піду.
Посідали брати на коней і поїхали різними шляхами. Заїхали, може, аж на край світу.
Ось їде старший брат і зустрічає діда-чарівника. Розповів йому свою пригоду. Той і каже:
- Підожди, я тобі, мабуть, допоможу. Візьми оце люстерко. Коли схочеш довідатись про те, що з кимось зараз діється, подивишся і побачиш.
Подякував він чарівникові і повертається назад.
А той дід опинився вже на дорозі другого королевича і питає, куди він їде. Той розповів про все.
- Підожди, - каже дід, - може, я тобі якось зараджу. На тобі килим. Як розстелиш його і скажеш: «Неси мене туди й туди!», він понесе тебе, куди тобі треба.
Подякувавши дідові, повертається додому другий брат.
А чарівник отой опинився вже на дорозі наймолодшого брата. Питає його, куди й навіщо він їде. Той розповідає. Каже дід:
- Може, я тобі допоможу. На тобі оце яблучко. Воно має таку силу, що коли хто вмиратиме, то як скуштує його - відживе, одужає.
Бере він те яблуко, вертається назад.
І з'їхались разом королевичі в одному місці. Показують один одному свої дарунки.
- Ану, - каже один, - подивимось в люстро, що наша панна тепер робить.
Подивились вони, а та помирає. Засумували брати, середущий і каже:
- Сідаймо ж на килим і везімо швидше оте цілюще яблуко.
Посідали вони на килим і наказують йому:
- Неси нас туди й туди!
Килим знявся вгору і привіз братів аж на самий двір їх улюблениці-панночки. Прийшли вони до неї. І тільки-но молодший притулив до її губ яблуко, вона враз одужала.
Тоді показали вони їй свої дарунки. Вона каже:
- В люстерко можу не дивитися, килимом не буду літати, а яблучко мені для здоров'я потрібне. Хто його приніс, за того піду.
І справили вони весілля.
Ті, хто нічого не тямить у тій чи іншій галузі / сфері, преспокійно може роздавати поради.
Вавилон Великий, описанный в книге Откровение, представляет собой совокупность всех ложных религий мира, которые отвергает Бог (Откровение 14:8; 17:5; 18:21) *. Хотя все эти религии во многом отличаются друг от друга, они так или иначе уводят людей от поклонения истинному Богу, Иегове (Второзаконие 4:35).
Ключи к пониманию, что такое Вавилон Великий
Вавилон Великий - это символ. Библия описывает его как «женщину» и «великую блудницу», носящую имя «тайна: "Вавилон Великий"» (Откровение 17:1, 3, 5). Это не буквальная женщина, поскольку видения, записанные в Откровении, были даны «в символах» (Откровение 1:1). К тому же она описывается «сидящей на многих водах», которые представляют «народы, массы, нации и языки» (Откровение 17:1, 15). Буквальная женщина не могла бы этого сделать.
Вавилон Великий представляет собой совокупность всех ложных религий мира. Он назван «великой столицей, царствующей над царями земли» (Откровение 17:18). Таким образом, его влияние распространяется на весь мир.
Вавилон Великий - это религиозная, а не политическая и не коммерческая организация.
Древний Вавилон был глубоко религиозным городом, известным своими «заклинаниями» и «колдовством» (Исаия 47:1, 12, 13; Иеремия 50:1, 2, 38). В этом городе процветала ложная религия, поклонники которой противились истинному Богу, Иегове (Бытие 10:8, 9; 11:2-4, 8). Правители Вавилона поступали надменно, ставя себя выше Иеговы и поклонения ему (Исаия 14:4, 13, 14; Даниил 5:2-4, 23). Подобным образом Вавилон Великий известен своими занятиями «спиритизмом». Все это доказывает что Вавилон Великий - религиозная организация (Откровение 18:23).
Вавилон Великий не может быть политической организацией, поскольку «цари земли» оплакивают его уничтожение (Откровение 17:1, 2; 18:9). Не может он быть и коммерческой организацией, потому что в Библии он описывается отдельно от «купцов земли» (Откровение 18:11, 15).
Вавилон Великий соответствует описанию ложной религии. Вместо того чтобы учить людей приближаться к истинному Богу, Иегове, ложная религия направляет их к поклонению другим богам, что в Библии называется «распутной связью» (Левит 20:6; Исход 34:15, 16). Учения о Троице, о бессмертии души и другие, а также поклонение изображениям и подобные ритуалы берут начало в древнем Вавилоне и по сей день остаются неотъемлемой частью ложной религии. Кроме того, характерной чертой ложной религии является любовь к миру. Библия называет подобную неверность духовным прелюбодеянием (Иакова 4:4).
То, что ложная религия выставляет напоказ свое богатство, соответствует библейскому описанию Вавилона Великого, который представлен блудницей, одетой «в пурпур и багрянец» и украшенной «золотом, драгоценными камнями и жемчугом» (Откровение 17:4). Вавилон Великий - источник «земных мерзостей», то есть учений и дел, которые бесчестят Бога (Откровение 17:5). Приверженцы ложной религии - это «народы, массы, нации и языки», которые поддерживают Вавилон Великий (Откровение 17:15).
Вавилон Великий несет ответственность за кровь «всех убитых на земле» (Откровение 18:24). На протяжении всей истории ложная религия разжигала войны и подстрекала к терактам. Кроме того, она не учила людей истине об Иегове, Боге любви (1 Иоанна 4:8). Из-за этого было пролито немало крови. Вот почему те, кто хочет радовать Бога, должны выйти из Вавилона Великого, то есть не иметь ничего общего с ложной религией (2 Коринфянам 6:14-17; Откровение 18:4).
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015210&srcid=share
о мене теж свідки Єгови підходили: запитують: Ви вірите, що насильством можна змінити світ? я їм у відповідь: Не просто вірю, а міняю ... Бачив би ти їх очі.
Якби свідки Єгови не ходили парами, то відгрібали б набагато частіше.
Порой мы осуждаем себя и считаем, что мы недостойны Божьего милосердия, но Библия заверяет нас, что «Бог больше нашего сердца и знает все» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/1-%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/3/#v62003019-v62003020 1 Иоанна 3:19, 20 ). Бог знает нас лучше, чем мы сами себя. Ему хорошо известны наши обстоятельства, мысли и переживания. Его сердце исполнено сочувствия.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=2018168&srcid=share
"Тож, оскільки всі ви маєте віру в Христа Ісуса, ви є Божими синами. Бо всі ви, хто охрестився в Христа, одягнулися в нього. Тепер немає ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, ні чоловіка, ні жінки, бо, перебуваючи в єдності з Христом Ісусом, ви всі - одне. Більш того, якщо ви належите Христу, то ви справді потомство Авраама, - спадкоємці з огляду на обіцянку." (Гал 3:26-29)
"І те, що вони Авраамове потомство, не означає, що всі вони його діти, адже написано: «Обіцяне тобі потомство прийде через Ісака». Тобто діти за тілом не обов'язково є дітьми Божими, а справжнім потомством вважаються діти за обіцянкою." (Рим 9:7, 8)
2 Зберися, зберися разом,
безсоромний народе.
2 Доки не почала діяти постанова,
доки день не пролетів, як полова, котру несе вітер,
доки не зійшов на вас палючий гнів Єгови
і не прийшов для вас день гніву Єгови,
3 шукайте Єгову, всі сумирні люди землі,
всі, хто виконує його праведні постанови.
Шукайте праведності, шукайте сумирності -
очевидно, ви знайдете сховок у день гніву Єгови.
Буття
6 Людей на землі ставало дедалі більше, і в них народжувалися дочки. 2 А сини правдивого Бога* почали звертати увагу на те, що людські дочки вродливі. Тож вони стали брати собі за дружин, кого хотіли.
* Євр. ідіома, що стосується ангелів, які є синами Бога.
Тому й дохнете регулярно.
І це добре.
5 Коли цар Давид дійшов до Бахури́ма, звідти вийшов чоловік з родини Сау́ла. Це був Шı́м'ї, син Ге́ри. Він ішов і сипав прокльонами. 6 Цей чоловік кидав камінням у царя Давида, в його слуг та всіх людей, навіть у сильних чоловіків, що стояли праворуч і ліворуч від царя. 7 Викрикуючи прокльони, Шı́м'ї казав: «Забирайся звідси! Забирайся, вбивце і негіднику! 8 Єгова змусив тебе розплатитись за кров усіх вбитих з роду Сау́ла, замість якого ти царюєш. Єгова віддав царську владу в руки твого сина Авесало́ма. Ти вбивця, тому на тебе спало це лихо!»
9 Зрештою Авіша́й, син Церу́ї, сказав царю: «Чому цей мертвий пес проклинає мого пана царя? Дозволь я піду і відітну йому голову». 10 Але цар відказав: «Що нам до цього*, сини Церу́ї? Нехай собі проклинає, бо сам Єгова сказав йому: "Прокляни Давида!" - тож хто може говорити: "Навіщо ти це робиш?"» 11 Далі Давид промовив до Авіша́я і всіх слуг: «Якщо мій власний син, який народився в мене*, посягає на моє життя*, то чого ж мені чекати від веніями́нівця?! Облиште його, нехай проклинає, бо так наказав йому Єгова! 12 Може, Єгова побачить мої страждання, може, Єгова відплатить мені добром за прокльони Шı́м'ї». 13 Давид зі своїми людьми попрямував далі дорогою, а Шı́м'ї йшов нарівні з ним коло гори, проклинав його та кидав у нього каміння і порох.
- Де хоч, там і дінь її! - каже дідові.
Він запріг коника, посадив на санки дочку й поїхав у ліс. Їде та й їде, коли бачить, стоїть хатка на курячій ніжці, на собачій лапці.
- Хатко, хатко, не гордись, на ліс не дивись, до нас повернись!
Хатка до них повернулась, вони зайшли в хатку. Батько каже:
- Ти вари, дочко, галушечки, а я поїду в ліс дровець нарубаю.
Зварила вона галушечки, стала на порозі й гукає:
- Тату, гей! Ідіть галушечки їсти.
А там недалеко та й жив змій. Він і каже:
- Іду!
Два рази гукнула дівчина, і змій прийшов до хатки:
- Дівко, дівко, сип галушечки!
Вона каже:
- І насиплю!
- Дівко, дівко, сідай зі мною їсти!
Вона каже:
- І сяду!
От вони посідали, їдять. А мишка прибігла та й каже:
- Дівко, дівко, кинь мені галушечку, я тобі у великій пригоді стану!
От дівчина й кинула їй. Мишка підбігла, з'їла, прибігла ще і каже:
- Дівко, дівко, дай мені ще галушечку!
Та і дала їй. Вона підбігла, з'їла і прибігла втретє:
- Дівко, дівко, дай мені ще галушечку!
Тоді змій піднявся з-за столу й каже:
- Да стукни її, щоб і не пискнула!
Вона стукнула, да не по мишці, а по столу. Перехитрила змія.
- Дівко, дівко, стели постіль! - каже змій.
- Дак і постелю.
- Дівко, дівко, лягай на полу, а я на печі, тобі на ключі, а мені каміння!
Тут до дівчини мишка прибігла та й каже:
- Ти лізь під піч, а я буду на полу і дай мені ключі.
А змій давай на піл каміння кидати. От він кине камінь, а мишка бігає по полу, кружляє, да все ключиками брязь-брязь, да все в новому місці. Ніяк змій не попаде. А тут півні заспівали. Змій десь дівся, а дівка осталась жива.
Уже вранці баба каже дідові:
- Їдь за дочкою, на тобі кошичок, позбираєш кісточки!
Аж він приїхав, коли бачить, а дочка на порозі сидить у сріблі-золоті - це все змій після себе залишив у золотій скрині.
От їде дід із дочкою, а сучечка-пустолаєчка вибігла за ворота й каже:
- Тях-тях, дідову дочку в золоті везуть, а бабину женихи не візьмуть!
Баба ж ворота відчиняє, радіє, що дідову дочку неживу везуть. Аж бачить, що жива-здорова, ще й в золоті, в сріблі!
Давай баба діда лаяти:
- А сякий-такий!.. Вези ж і мою дочку в ліс!
От дід привіз і бабину дочку в ліс у ту саму хатку.
Привіз, а сам, як і перше, пішов нібито дров нарубати. Стала бабина дочка галушечки варити.
От прийшов змій і каже:
- Дівко, дівко, насип мені галушечок!
А бабина дочка каже:
- Не вдавить тебе, коли насиплю?
Змій тоді:
- Дівко, дівко, сідай зі мною галушечки їсти.
- Не великий пан, будеш їсти сам!
Тут і мишка прискочила:
- Дай мені галушечку!
Бабина дочка і кинула. Кинула й вдруге, а за третім разом змій каже бабиній дочці:
- Да вдар її, щоб і не пискнула!
Бабина дочка і вбила мишку.
Повечеряли. От змій і каже:
- Дівко, дівко, стели постіль!
Вона йому:
- Аж постелю!
Він тоді:
- Я буду на печі, а ти на полу, на тобі ключі, а мені каміння.
От полягали спать, а змій як кине каменюку, ключі тільки брязь-брязь, каменюка туди й полетіла. Прибив змій бабину дочку, з'їв, а кісточки у кошичок поскладав.
А баба тільки дождала ранку й каже дідові:
- Їдь за моєю дочкою!
Дід запріг коняку і поїхав. Приїхав до хатки, а в ній на стелі тільки кошичок висить. Він до нього, а там кісточки лежать!
Дід забрав кошичок і їде додому. Баба ворота відчиняє, а сучечка-пустолаєчка вибігла за ворота і каже:
- Тях-тях! Дідову дочку женихи беруть, а злої бабиної - у кошичку кісточки везуть!
Ось так. Не будьте, дітки, злими та скупими!
Вот такая вот реальная история в Запорожье в Третей больнице...
И я уверен, так по всей украине... Одни свидомые самодуры, готовые сдохнуть но не прививаться, и я бы еще понял кацапье... Но не думал, что украинцы такие тупые в плане медицины...
Звідки ти це взяв?
На сайті ВООЗ вказано 0,2%. І це ще завищений показник.
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Один брехливий показник
(кількість смертей "від ковіду", в яку напхали смерті від експериментальних протоколів "лікування", інсульту, раку, пневмонії, дтп, отруєння тощо; необов'язково навіть, щоб був позитивний тест)
ділять на другий брехливий показник
(кількість хибнопозитивних результатів фальшивих тестів, які не придатні для діагностування вірусних інфекцій, тобто "випадки захворювання")
і отримують третій брехливий показник.
так само, як це пропонується тим, хто не бажає носити намордники
з яких пір померлі від хвороб гинуть? гинуть в дтп чи на війні
Як рахують летальність від ковіду?
Один брехливий показник
(кількість смертей "від ковіду", в яку напхали смерті від експериментальних протоколів "лікування", інсульту, раку, пневмонії, дтп, отруєння тощо; необов'язково навіть, щоб був позитивний тест)
ділять на другий брехливий показник
(кількість хибнопозитивних результатів фальшивих тестів, які не придатні для діагностування вірусних інфекцій, тобто "випадки захворювання")
і отримують третій брехливий показник.
В загальному я всім рекомендую придивитись до того яка кількість їх знайомих пенсіонерів і не тільки померли від інфарктів та інсультів за останній рік. У мене серед знайомих в цій категорії прямо мор відбувся. А причина дуже проста один із побічних наслідків ковіду це тромбоз.
Інший наслідок в тих в кого була важка форма це інвалідність - хронічна нестача кисню.
І найменш на мою думку небезпечна це втрата смаку та нюху через пошкодження нейронів...
Не вірив навіть під кисневим концентратором.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=2017086&srcid=share