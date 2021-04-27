Церковь призывает всех к вакцинации, только так можем преодолеть болезнь, - глава ПЦУ Епифаний. ВИДЕО

Православная церковь Украины призывает прихожан присоединиться к процессу вакцинации, с помощью которой можно преодолеть эпидемию коронавируса.

Об этом в эфире ICTV заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция церкви в отношении вакцинации является положительной. Мы выражали нашу позицию на Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций. Мы заявили, что вакцинация не имеет какого религиозного подтекста, не должно быть каких-то вещей, которые останавливали ее.

И церковь призывает всех приобщаться к этому процессу, так как именно с помощью вакцинации мы сможем постепенно преодолеть эту болезнь ", - отметил Епифаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Епифаний призвал надевать маски и соблюдать дистанцию во время богослужений на Пасху