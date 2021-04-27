Епифаний призвал украинцев из групп риска остаться на Пасху дома: "Человеческая жизнь - это дар божий, который мы должны беречь". ВИДЕО

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал украинцев из групп риска воздержаться от посещения храмов и принимать участие в онлайн-богослужениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Епифаний заявил в эфире ICTV.

"Человеческая жизнь - это дар божий, который мы должны беречь. В прошлом году мы надеялись, что одну Пасху можем провести дома. Сейчас мы видим, что ситуация также сложная. Однако мы благодарим правительство, Минздрав, что есть возможность совершать богослужения", - отметил предстоятель ПЦУ.

Епифаний призвал тех, кто находится в группе риска не посещать храмы, потому что есть возможность принять учатие в богослужении онлнайн.

"Поэтому я призываю всех быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время. Не подвергать (опасности. - Ред.) других. Если вы не переболели, если находитесь в зоне риска, то лучше в это время воздержаться и участвовать в онлайн-службах", - добавил митрополит.

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