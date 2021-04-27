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Епифаний призвал украинцев из групп риска остаться на Пасху дома: "Человеческая жизнь - это дар божий, который мы должны беречь". ВИДЕО

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал украинцев из групп риска воздержаться от посещения храмов и принимать участие в онлайн-богослужениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Епифаний заявил в эфире ICTV.

"Человеческая жизнь - это дар божий, который мы должны беречь. В прошлом году мы надеялись, что одну Пасху можем провести дома. Сейчас мы видим, что ситуация также сложная. Однако мы благодарим правительство, Минздрав, что есть возможность совершать богослужения", - отметил предстоятель ПЦУ.

Епифаний призвал тех, кто находится в группе риска не посещать храмы, потому что есть возможность принять учатие в богослужении онлнайн.

"Поэтому я призываю всех быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время. Не подвергать (опасности. - Ред.) других. Если вы не переболели, если находитесь в зоне риска, то лучше в это время воздержаться и участвовать в онлайн-службах", - добавил митрополит.

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Автор: 

карантин (16729) Пасха (376) церковь (1323) Епифаний (346) ПЦУ (788) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
То тільки у "секти МП". У справжніх церквах: "Для того щоб Бог допоміг, треба щось спочатку почати робити, а Він направить і допоможе".
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27.04.2021 11:20
+3
Ну якщо ми перейшли на ти(я тебе не ображав але). Ти шматок тупого і упоротого лайна. Розповідаєш людям байки.
- кисневі маски старі як світ і раніше використовували їх у лікуванні при пневмонії не так часто бо ураження легенів не було таке обширне і сильне!
- Вітамін Д. Скандинави використовують його із-за нестачі сонця. Що сильно впливає на нервову систему що викликає депресію та суїцидальні настрої. Це головна причина. Смертність у них нижча але і медицина трохи іншого рівня. А за вашими словами там повинні взагалі ніхто не хворіти і жити по 100 років. Вітаміни всі корисні. Але то не ліки.
Із за таких як ти багато хто втратив родичів. Закрий свого рота і далі вір у чарівні пігулки і плаский світ.
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27.04.2021 14:50
+2
Вирус тоже творение Божье!
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27.04.2021 11:33
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А как же, на все воля божья или как там говорится?
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27.04.2021 09:46 Ответить
То тільки у "секти МП". У справжніх церквах: "Для того щоб Бог допоміг, треба щось спочатку почати робити, а Він направить і допоможе".
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27.04.2021 11:20 Ответить
если бы оно так было, все давно бы это заметили и взяли "на воороужение"
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27.04.2021 12:55 Ответить
Якщо навіть подивитись на це з точки зору психології. Сама думка що в твоїх справах тобі допоможе вища сила, дає впевненість у справах. А це чи не найбільша річ яка розділяє успішну людину від не успішної.
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28.04.2021 11:09 Ответить
кому как. лично мне без потребности верить в высшую силу для уверенности в себе. вера в себя и свои личные способности меня всегда "надихала"
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28.04.2021 15:57 Ответить
"Человеческая жизнь - это дар божий, который Господь сам и бережет ,но когда его берутся "беречь" те.которые ,которые хотят заработать на даре Господнем, ,тогда человеческая жизнь беззащитна
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27.04.2021 09:55 Ответить
І тому маємо себе труїти експериментальною поспіхом виготовленою погано перевіреною малоефективною жижею.
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27.04.2021 09:57 Ответить
Нажаль вибір не великий... Постійно хворіти чи сидіти на карантині. І те і те сильно бє по економіці. Їсти теж треба щось. Та і власного імунітету як виявляється, для подальшого захисту від короновіруса не достатньо. Швидка мутація і не стійкий імунітет до цього. Всі вакцини були вроблені по більш-менш стандартному та перевіреному шляху. А ось Пфайзер(при всіх його ++) я би не став рекомендувати нікому. Це зовсім новий підхід. І його було добре ще б потестити так років з 10.
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27.04.2021 11:16 Ответить
Хто постійно хворіє? я вже 20 років не хворію на ГРВІ завдяки здоровому способу життя, чого й Вам бажаю.

До 2020 року люди не хворіли? Лікарні так само були забиті хворими на пневмонію.
Тим більше вони будуть забиті, якщо їх кількість постійно скорочувати.

У кожного є вибір.
Американський сан. лікар Фаучі в інтерв'ю сказав, що приймає щодня 8-9 грам вітаміну Д. І тому у 80 років прекрасно виглядає і не знає, що таке ГРВІ.
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27.04.2021 12:07 Ответить
"Та і власного імунітету як виявляється, для подальшого захисту від короновіруса не достатньо."

Ви жартуєте? 99,5% "інфікованих" не мають ніяких симптомів. Середній вік померлих "від ковіду" - 80 років. Це страшний вірус?
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27.04.2021 12:08 Ответить
Ви реально вірите в те що пишете?! До 20 року теж хворіли і на пневмонію. Але багатьом тоді були треба кисневі маски?! Коронавірус в 3 рази швидше реплікується в легенях чим навіть вірус атипової пневмонії, при тому всьому коронавірус викликає найменший відклик імунітета людини. Звідки у вас цифра 99.5%?! Я знайшов лише дослідження Оксвордського університету де цей рівень від 5% до 80%. Навіть якщо ви праві за 99.5%. Це не означає що поганих наслідків не буде для організму людини(без симптомів). І тим паче це підтверджує той факт що швидкість мутацій буде велика. Бо просто буде багато "інкубаторів". Що в принципі дає велику ймовірність появи більш летальних видів. А середній вік померлих нічого не каже. Все одно є молоді є вагітні жінки(у яких загальний імунітет просідає для виношування). І про вітамінку. Якби все було так легко, то просто всі країни прописали би це. Є дуже соціальні країни. Норвегія, Данія, Швейцарія і тд... де якби це діяло, було би вже нац. програмою по запобігання зараженням вірусів)))
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27.04.2021 13:08 Ответить
ні, кисневі маски винайшли в 2020 році

ти - ідіот?
що таке пневмонія? це запалення легенів
якщо легені сильно вражені, звичайно, їй може не вистачати кисню

Скандинавські країни і так збагачують вітаміном Д 35 харчових продуктів. І 2 рази на рік населення перевіряється.

От навіщо Ви з такою впевненістю обговорюєте теми, в яких ні біса не знаєте?
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27.04.2021 13:36 Ответить
"Це не означає що поганих наслідків не буде для організму людини"

на якій підставі це не означає? бо Вам так хочеться?
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27.04.2021 13:37 Ответить
Ну якщо ми перейшли на ти(я тебе не ображав але). Ти шматок тупого і упоротого лайна. Розповідаєш людям байки.
- кисневі маски старі як світ і раніше використовували їх у лікуванні при пневмонії не так часто бо ураження легенів не було таке обширне і сильне!
- Вітамін Д. Скандинави використовують його із-за нестачі сонця. Що сильно впливає на нервову систему що викликає депресію та суїцидальні настрої. Це головна причина. Смертність у них нижча але і медицина трохи іншого рівня. А за вашими словами там повинні взагалі ніхто не хворіти і жити по 100 років. Вітаміни всі корисні. Але то не ліки.
Із за таких як ти багато хто втратив родичів. Закрий свого рота і далі вір у чарівні пігулки і плаский світ.
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27.04.2021 14:50 Ответить
"бо ураження легенів не було таке обширне і сильне!"

Певно ті 13000 українців, що померли від респіраторних хвороб в 2018 році, про це не здогадувались і померли дарма.

"А за вашими словами там повинні взагалі ніхто не хворіти"

Інсульт і онкології вже не існують?

"і далі вір у чарівні пігулки"

Це ти віриш у чарівні пігулки і чарівні вакцини.
Можна, типу, бухати та жерти лайну, а потім охапку пігулок - і "здоровий". Пару укольчиків - і "захищений".
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27.04.2021 16:06 Ответить
"Із за таких як ти багато хто втратив родичів"
А це що за звинувачення? Це який суд довів? Щось чув про презумпцію невинуватості?

Так само тоді, я можу написати, що ти - педофіл, і багато хто втратив своїх дітей, через таких, як ти.
Але не буду, бо я знаю, що ніхто не має права звинувачувати когось іншого у чомусь протиправному, не маючи на те доказів.
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27.04.2021 16:09 Ответить
кто дарил эту жизнь- того и ответственность ее беречь
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27.04.2021 10:48 Ответить
Вирус тоже творение Божье!
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27.04.2021 11:33 Ответить
ковидла 19 - творение рук человека
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27.04.2021 13:01 Ответить
Если бы он был "против", у него есть возможность не допустить.
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27.04.2021 14:54 Ответить
Вот он и наблюдает кто из его тварей победит.
так что все ваши дискуссии - ни о чем)
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28.04.2021 01:12 Ответить
Під будь-що: під безвольність, угодовство, коливання в унісон з "духом часу", під "плавбу за течією", під служіння "сильним світу цього" і будування "нового світового порядку"... - можна підвести боословське обгрунтування...
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27.04.2021 14:14 Ответить
Молодцы!
Чтоб туту не блеяли москальские ушлепки, а ПЦУ ярко демонстрирует адекватность и мудрость, в то время, как РПЦ бьется в истерических конвульсиях мракобесия и жадности. Позор рашистской церкви!
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28.04.2021 01:14 Ответить
Антиковідники нехай йдуть до церкви та гріхи замолюють. Може захворіють на ковід, якого не існує, та не будуть нам тут псувати повітря, наприклад, як троль-пацюк.
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28.04.2021 02:00 Ответить
це якась, нова зміна прийшла чи у кураторів шпаківню занесло в аграрний сектор?
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28.04.2021 03:35 Ответить
 
 