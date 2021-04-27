Епифаний призвал украинцев из групп риска остаться на Пасху дома: "Человеческая жизнь - это дар божий, который мы должны беречь". ВИДЕО
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал украинцев из групп риска воздержаться от посещения храмов и принимать участие в онлайн-богослужениях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Епифаний заявил в эфире ICTV.
"Человеческая жизнь - это дар божий, который мы должны беречь. В прошлом году мы надеялись, что одну Пасху можем провести дома. Сейчас мы видим, что ситуация также сложная. Однако мы благодарим правительство, Минздрав, что есть возможность совершать богослужения", - отметил предстоятель ПЦУ.
Епифаний призвал тех, кто находится в группе риска не посещать храмы, потому что есть возможность принять учатие в богослужении онлнайн.
"Поэтому я призываю всех быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время. Не подвергать (опасности. - Ред.) других. Если вы не переболели, если находитесь в зоне риска, то лучше в это время воздержаться и участвовать в онлайн-службах", - добавил митрополит.
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До 2020 року люди не хворіли? Лікарні так само були забиті хворими на пневмонію.
Тим більше вони будуть забиті, якщо їх кількість постійно скорочувати.
У кожного є вибір.
Американський сан. лікар Фаучі в інтерв'ю сказав, що приймає щодня 8-9 грам вітаміну Д. І тому у 80 років прекрасно виглядає і не знає, що таке ГРВІ.
Ви жартуєте? 99,5% "інфікованих" не мають ніяких симптомів. Середній вік померлих "від ковіду" - 80 років. Це страшний вірус?
ти - ідіот?
що таке пневмонія? це запалення легенів
якщо легені сильно вражені, звичайно, їй може не вистачати кисню
Скандинавські країни і так збагачують вітаміном Д 35 харчових продуктів. І 2 рази на рік населення перевіряється.
От навіщо Ви з такою впевненістю обговорюєте теми, в яких ні біса не знаєте?
на якій підставі це не означає? бо Вам так хочеться?
- кисневі маски старі як світ і раніше використовували їх у лікуванні при пневмонії не так часто бо ураження легенів не було таке обширне і сильне!
- Вітамін Д. Скандинави використовують його із-за нестачі сонця. Що сильно впливає на нервову систему що викликає депресію та суїцидальні настрої. Це головна причина. Смертність у них нижча але і медицина трохи іншого рівня. А за вашими словами там повинні взагалі ніхто не хворіти і жити по 100 років. Вітаміни всі корисні. Але то не ліки.
Із за таких як ти багато хто втратив родичів. Закрий свого рота і далі вір у чарівні пігулки і плаский світ.
Певно ті 13000 українців, що померли від респіраторних хвороб в 2018 році, про це не здогадувались і померли дарма.
"А за вашими словами там повинні взагалі ніхто не хворіти"
Інсульт і онкології вже не існують?
"і далі вір у чарівні пігулки"
Це ти віриш у чарівні пігулки і чарівні вакцини.
Можна, типу, бухати та жерти лайну, а потім охапку пігулок - і "здоровий". Пару укольчиків - і "захищений".
А це що за звинувачення? Це який суд довів? Щось чув про презумпцію невинуватості?
Так само тоді, я можу написати, що ти - педофіл, і багато хто втратив своїх дітей, через таких, як ти.
Але не буду, бо я знаю, що ніхто не має права звинувачувати когось іншого у чомусь протиправному, не маючи на те доказів.
так что все ваши дискуссии - ни о чем)
Чтоб туту не блеяли москальские ушлепки, а ПЦУ ярко демонстрирует адекватность и мудрость, в то время, как РПЦ бьется в истерических конвульсиях мракобесия и жадности. Позор рашистской церкви!