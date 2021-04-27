Члены ученого совета не понимают возмущения общества из-за диссертации Кивы: "Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине". ВИДЕО

Члены ученого совета, которые накануне единогласно поддержали защиту диссертации народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой, прокомментировали свое решение.

Журналисты "поймали" членов ученого совета, которые голосовали за диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

В репортаже есть также эпизод из выступления научного руководителя новоиспеченного кандидата наук Кивы Владимира Гурковского, "студенты", которые оберегали Киву от назойливого внимания и ответ нардепа относительно того, зачем ему ученая степень.

Примечательно, что Гурковский называет Киву вежливым и тактичным, а также ответственным исследователем.

Один из членов ученого совета сказал, что, по его мнению, Кива писал диссертацию самостоятельно. Также добавил: "Я Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу".

Другой член совета на вопрос, почему вокруг этой защиты диссертации возник такой ажиотаж, а люди в соцсетях его критикуют, сказала: "Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине ... У меня не было оснований, чтобы не голосовать "за".

Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".

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