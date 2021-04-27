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Члены ученого совета не понимают возмущения общества из-за диссертации Кивы: "Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине". ВИДЕО

Члены ученого совета, которые накануне единогласно поддержали защиту диссертации народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой, прокомментировали свое решение.

Журналисты "поймали" членов ученого совета, которые голосовали за диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

В репортаже есть также эпизод из выступления научного руководителя новоиспеченного кандидата наук Кивы Владимира Гурковского, "студенты", которые оберегали Киву от назойливого внимания и ответ нардепа относительно того, зачем ему ученая степень.

Примечательно, что Гурковский называет Киву вежливым и тактичным, а также ответственным исследователем.

Один из членов ученого совета сказал, что, по его мнению, Кива писал диссертацию самостоятельно. Также добавил: "Я Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу".

Другой член совета на вопрос, почему вокруг этой защиты диссертации возник такой ажиотаж, а люди в соцсетях его критикуют, сказала: "Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине ... У меня не было оснований, чтобы не голосовать "за".

Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".

Читайте также: СМИ почитали кандидатскую Кивы: Несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки. ВИДЕО

Автор: 

наука (697) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+44
Ми живемо у епоху масового згвалтування свідомості суспільства України, коли пітекантроп може стати доктором філософії
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27.04.2021 13:01
+42
краще отак: спочатку друкована монографія - потім захист прилюдно

Члени вченої ради не розуміють обурення суспільства через дисертацію Ківи: "Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні" - Цензор.НЕТ 8589
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27.04.2021 11:52
+36
А вот уже и расследование по этому позору

https://youtu.be/UIW_sX8zgoo
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27.04.2021 11:31
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Члени вченої ради не розуміють обурення суспільства через дисертацію Ківи: "Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні" - Цензор.НЕТ 1240
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28.04.2021 09:42 Ответить
Я не понимаю почему граждане так возмущаются, тут всем всё ясно, видно и написано "ЧЛЕНЫ" комиссии, ну разве эта номенклатура может честно и добросовестно работать. Большая часть этих учёных также получили свои учёные степени, таким же способом.
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28.04.2021 09:45 Ответить
Сжечь всех мошенников от науки на костре.
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28.04.2021 10:36 Ответить
Ну зачем Киве этот гиморой? Дрочил-бы себе в ВР тихонько, бабло от Ахметова получал в конверте каждый месяц. А так обосрался на всю страну, как кандидат наук по дрочке.
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28.04.2021 11:34 Ответить
Ну палучил бы звание калифарнийскава академика как праффесар и эякулировал на эту бамагу.
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28.04.2021 18:37 Ответить
....- Вы стоите на самой низшей ступени развития ... вы еще только формирующееся ... в умственном развитии существо ... и вы в присутствии ... людей с ... образованием позволяете себе с развязанностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости... Кстати,... вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.
Цирк.
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28.04.2021 12:42 Ответить
НАНУтые члены ни панимать пра шо гаварят.
Киви учоный это как маринованный кракадил.
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28.04.2021 18:34 Ответить
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