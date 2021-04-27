"Журналистское сообщество уподобляется моему поведению и превращается в грязь", - кандидат наук Кива. ВИДЕО

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива отреагировал на ажиотаж вокруг защиты его кандидатской диссертации.

Своими впечатлениями он поделился в комментарии изданию Буквы, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, как нардеп чувствует себя после защиты работы, он ответил: "Очень стыдно за журналистское сообщество, которое уже уподобляется моему поведению. Я от своего поведения хайпую, а они превращаются в грязь".

Журналист подчеркнул, что Кива является народным избранником, на что тот заявил, что провоцирует скандалы не в рабочее время.

"Я хайпую тогда, когда у меня есть свободное время. А в рабочее время я занимаюсь законотворчеством", – уточнил Кива, добавив, что с распорядком его дня можно ознакомиться в Верховной Раде.

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