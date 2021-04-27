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"Журналистское сообщество уподобляется моему поведению и превращается в грязь", - кандидат наук Кива. ВИДЕО

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива отреагировал на ажиотаж вокруг защиты его кандидатской диссертации.

Своими впечатлениями он поделился в комментарии изданию Буквы, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, как нардеп чувствует себя после защиты работы, он ответил: "Очень стыдно за журналистское сообщество, которое уже уподобляется моему поведению. Я от своего поведения хайпую, а они превращаются в грязь".

Журналист подчеркнул, что Кива является народным избранником, на что тот заявил, что провоцирует скандалы не в рабочее время.

"Я хайпую тогда, когда у меня есть свободное время. А в рабочее время я занимаюсь законотворчеством", – уточнил Кива, добавив, что с распорядком его дня можно ознакомиться в Верховной Раде.

Читайте также: "Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации

Автор: 

наука (697) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+60
Ідіот.
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27.04.2021 12:54
+50
дебилу дали мандат, вернее он его купил, сидел в раде, дрочил хер, потом решил, что мандат позволяет еще и науку дрочить
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27.04.2021 12:55
+31
Кива кандидат наук,анекдот года.
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27.04.2021 13:09
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Похвальна самокритика.
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27.04.2021 16:23 Ответить
"Законодатель" хренов.....
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27.04.2021 16:35 Ответить
Королевство кривых зеркал.
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27.04.2021 16:41 Ответить
дипломированный дегенерат.
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27.04.2021 16:46 Ответить
"Журналістська спільнота уподібнюється моїй поведінці і перетворюється на бруд", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 5332
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27.04.2021 16:56 Ответить
среди ВЧЕНИХ надо кормушку прикрывать
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27.04.2021 17:28 Ответить
https://www.facebook.com/LarysaPylgun?__cft__[0]=AZU2GwPh0WazCbFp0owHuew3o_Frm5ijSzvGX5kTYkm9XbabLeVte9t05dWdvpsaVPOwzFfy91gccnMr19vStkoMF98oRTiKgTxErjMvTkI812nkrOB9TwFG8uIesweVB4mhiVOva-ACDASmxw99S2ZdohvcqtTNS0ooH1iPchPzgeefElph6gAMSlf1WGgptxQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Лариса Пыльгун

https://www.facebook.com/LarysaPylgun/posts/4113243878737410?__cft__[0]=AZU2GwPh0WazCbFp0owHuew3o_Frm5ijSzvGX5kTYkm9XbabLeVte9t05dWdvpsaVPOwzFfy91gccnMr19vStkoMF98oRTiKgTxErjMvTkI812nkrOB9TwFG8uIesweVB4mhiVOva-ACDASmxw99S2ZdohvcqtTNS0ooH1iPchPzgeefElph6gAMSlf1WGgptxQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 7 ч. ·

Багатьох обурило те, що Ківа матиме науковий ступінь, але мало хто обурився з приводу того, що тривалий час пів НАДУ працювало на Ківу - здавали за нього іспити, писали статті, брали участь у конференціях, писали саму дисертацію, автореферат, проходили передзахист …
Усе це відбувалося в стінах НАДУ, яку нещодавно закликали рятувати її працівники, слухачі та випускники. Усе це відбувалося в стінах НАДУ, де я працювала з 1993 до 2009 рік. Де одні робили вигляд, що навчають, а інші - що навчаються.
В НАДУ були люди, які сумлінно ставилися до своїх обов'язків, були люди, які приходили за знаннями. Останнім було соромно дивитися в очі, тому я власноруч переписала так званий підручник, який написала одна пані з комісії Ківи, нині доктор наук, для слухачів дистанційної форми навчання. Вона того і не помітила, оскільки примусити її, викладача, долучитися до навчального процесу, було практично не можливо. «Постав їм що-небудь», - відповідала вона на усі мої прохання дати завдання, перевірити роботи, виставити оцінки. Кажуть. У неї були якісь впливові родичі, тому вона швидко рухалася кар'єрними сходами та захистила докторську.
Я пам'ятаю ту Академію (тоді це був Інститут), яка дійсно давала знання і уміння. На моїх очах Академія перетворилася на тепла місце для своїх. Якщо в Інституті викладали найкращі фахівці-практики, запрошувалися фахівці з інших країн, припинялася співпраця із викладачем, якщо слухачі давали йому негативну оцінку, то в Академії працювали люди, які уяви не мали про те, про що говорили, від репутації яких волосся починало ворушитися, які відверто заробляли на слухачах і аспірантах.
Мені трохи шкода нормальних людей, які змушені на те все закривати очі. Із досвідом роботи в Академії нормальну роботу знайти практично не можливо, - знаю по собі. В системі скрізь так само. Хіба що десь керівник менше нерви мотає, чи платять трохи більше.
Ківа - це наслідок. Причиною є система, яка живе для таких КІв і ними живиться, виживаючи людей, які намагаються щось змінити. Система, яка з початку 90-х сама себе реформує.
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27.04.2021 18:59 Ответить
а ничего и не поздно, стоит только сопоставить даты мероприятий и локацию Валуева-2 в это же время по мобиле
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28.04.2021 05:23 Ответить
или проверить данные погранцов , про перетин кордону.
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28.04.2021 05:25 Ответить
"Журналістська спільнота уподібнюється моїй поведінці і перетворюється на бруд", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 3770
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27.04.2021 19:32 Ответить
"Журналістська спільнота уподібнюється моїй поведінці і перетворюється на бруд", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 4079
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27.04.2021 20:45 Ответить
Чому ця **** спокійно гуляє по Києву?
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27.04.2021 20:46 Ответить
Вражає безумний вигляд Ківи, не перший раз . Може це діагноз. хотілось вислухать думку спеціалістів.https://1news.com.ua/ukraine/illya-kyva-sprovokuvav-dyplomatychnyj-skandal-mizh-**********-ta-azerbajdzhanom.html
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27.04.2021 20:56 Ответить
Насколько знаю Порошенко защищался у самого Кивалова.
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27.04.2021 21:27 Ответить
ківі до гіві. жартує най зргозуміло!
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27.04.2021 23:24 Ответить
Он хотел сказать, балдею от своего поведения.
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27.04.2021 23:36 Ответить
слова навоза о грязи
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27.04.2021 23:58 Ответить
И шо этот рукоблуд раздухарился
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28.04.2021 05:19 Ответить
Та вже бачили як "хайпує" в сесійній залі, міг би "творити" таке і в жомовій ямі, а не за рахунок платників податків.
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28.04.2021 07:13 Ответить
Порахувати всі переплачені зарплати " проффессоров" та повісить їх на на ці комісії. Так буде чесно.
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28.04.2021 07:30 Ответить
"Журналістська спільнота уподібнюється моїй поведінці і перетворюється на бруд", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 299
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28.04.2021 09:48 Ответить
Ух попустило два дня ржал,так Кива скоро по рейтингу шарикова обойдет.
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28.04.2021 09:52 Ответить
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