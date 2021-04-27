Во время демонтажа МАФов в Днепровском районе Киева произошли стычки с полицией: есть задержанные. ВИДЕО
Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" проводит демонтаж незаконных малых архитектурных форм (МАФ) в Днепровском районе Киева.
Во вторник утром "Киевблагоустройство" начало демонтаж незаконных МАФов, в которых осуществляется торговля различными товарами и услугами, в проулке между проспектом Соборности и улицей Регенераторная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В процессе демонтажа начались стычки между правоохранителями и протестующими против сноса ларьков.
В результате столкновений несколько протестующих были задержаны и помещены в автозак.
По состоянию на 12:00 уже демонтировано около 10 сооружений, коммунальщики продолжают работу. На месте находиться около сотни полицейских и представителей "Муниципальной варты".
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в Польше ж нет "кучи людей с мастерскими на улице", правда?
т.е. Польша тебе не подойдет - давай двигай в Индию, Бангладеш, Занзибар, Сомали...
Я не хочу, щоб мій рідний Київ перетворився на Мумбай.
нет. низзя. всех загнать в супермаркет.