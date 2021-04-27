По факту препятствования демонтажу МАФов в Киеве открыто производство: 14 человек задержаны, на 11 - составили админпротоколы, - полиция. ВИДЕО

В связи с противоправными действиями во время демонтажа МАФов в Днепровском районе Киева в полицию для выяснения обстоятельств доставлены 14 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные граждане препятствовали работе коммунальных служб… по демонтажу малых архитектурных форм. За противоправные действия 14 человек были доставлены в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

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В полиции Киева отмечают, что демонтаж МАФов проводится на улице Регенераторной в Днепровском районе, полицейские обеспечивают правопорядок на месте.

"Некоторые граждане пытались прибегнуть к противоправным действиям и совершать конфликты, чтобы предотвратить снос торговых павильонов. Поэтому активных нарушителей полицейские доставили в территориальное управление полиции. Сейчас правоохранители выясняют их личности и все обстоятельства совершения ими правонарушений", - уточняют в полиции.

В главке информируют, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (мелкое хулиганство) Уголовного кодекса Украины, в отношении 11 участников инцидента составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось, во вторник работники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" проводили демонтаж незаконных малых архитектурных форм (МАФ) в Днепровском районе Киева. В процессе демонтажа начались стычки между правоохранителями и протестующими против сноса ларьков. В результате столкновений несколько протестующих были задержаны.