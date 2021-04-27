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По факту препятствования демонтажу МАФов в Киеве открыто производство: 14 человек задержаны, на 11 - составили админпротоколы, - полиция. ВИДЕО

В связи с противоправными действиями во время демонтажа МАФов в Днепровском районе Киева в полицию для выяснения обстоятельств доставлены 14 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные граждане препятствовали работе коммунальных служб… по демонтажу малых архитектурных форм. За противоправные действия 14 человек были доставлены в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Во время демонтажа МАФов в Днепровском районе Киева произошли стычки с полицией: есть задержанные. ВИДЕО

В полиции Киева отмечают, что демонтаж МАФов проводится на улице Регенераторной в Днепровском районе, полицейские обеспечивают правопорядок на месте.

"Некоторые граждане пытались прибегнуть к противоправным действиям и совершать конфликты, чтобы предотвратить снос торговых павильонов. Поэтому активных нарушителей полицейские доставили в территориальное управление полиции. Сейчас правоохранители выясняют их личности и все обстоятельства совершения ими правонарушений", - уточняют в полиции.

В главке информируют, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (мелкое хулиганство) Уголовного кодекса Украины, в отношении 11 участников инцидента составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось, во вторник работники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" проводили демонтаж незаконных малых архитектурных форм (МАФ) в Днепровском районе Киева. В процессе демонтажа начались стычки между правоохранителями и протестующими против сноса ларьков. В результате столкновений несколько протестующих были задержаны.

Автор: 

драка (2019) Киев (25516) Нацполиция (16458) МАФы (141)


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Топ комментарии
+11
во всех цивилизованных странах нет ларьков и наливаек,все это осталось в советском прошлом,хочешь чтобы Киев был похож на сомали с хаотичной торговлей?
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27.04.2021 16:19
+8
более чем напоминает,а если заглянуть на главный вокзал то там вообще жесть,на тротуарах чем только не хочешь торгуют : носки,трусы,игрушки,продукты,молоко,сметана и так далее... короче порядка в столице нет увы
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27.04.2021 16:26
+6
доборолись "против барыги", муд...ки?
так зебилам и надо.
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27.04.2021 16:03
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"совершать конфликты"...
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27.04.2021 16:01 Ответить
доборолись "против барыги", муд...ки?
так зебилам и надо.
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27.04.2021 16:03 Ответить
во всех цивилизованных странах нет ларьков и наливаек,все это осталось в советском прошлом,хочешь чтобы Киев был похож на сомали с хаотичной торговлей?
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27.04.2021 16:19 Ответить
Я вообще то не поклонник киосков хоть они и напоминают мне мою бурную молодость в 90х, но, осмелюсь спросить, а Киев сейчас не напоминает Сомали с хаотичной торговлей?
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27.04.2021 16:22 Ответить
более чем напоминает,а если заглянуть на главный вокзал то там вообще жесть,на тротуарах чем только не хочешь торгуют : носки,трусы,игрушки,продукты,молоко,сметана и так далее... короче порядка в столице нет увы
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27.04.2021 16:26 Ответить
Вот и я об этом. И делают это не боксеры, политики или чинуши, делают это как раз те, кто кричит что хочет жить как в Европе.
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27.04.2021 16:30 Ответить
едь на кладбище - там как раз тот порядок что тебе нужен
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28.04.2021 15:50 Ответить
Кажуть, що коли прихильники соціалізму винниченки етс повалили у 1918 році Українську Державу гетьмана Скоропадського, то зовсім зникла корупція, бо зникли гроші...
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27.04.2021 16:18 Ответить
Снесут, а на том месте поставят такие же МАФы, но получив новые деньги. Круговорот бабла в природе.
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27.04.2021 16:05 Ответить
Отрадный, ул. Героев Севастополя и Гарматная. На месте мафов появилась велосипедная дорожка... Ироды, кофе негде выпить.... Доколе!
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27.04.2021 16:09 Ответить
Велосипедные дорожки сейчас в тренде. Зима прошла, про убитые трассы как-то забылось.
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27.04.2021 16:16 Ответить
Предположу что так как администрация района не имеет никакого отношения к убитым трассам, они решили ограничится тем что в их компетенции. Не нужно лепить все в кучу, еще спросите почему мы до сих пор не в НАТО...
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27.04.2021 16:19 Ответить
Почему мы до сих пор не в НАТО ?
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27.04.2021 16:33 Ответить
По уровню IQ не проходим.
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27.04.2021 16:34 Ответить
Как я Вас понимаю, сейчас у многих проблемы: у одних - с деньгами, у других - с юмором. С этим, правда, нужно родиться.
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27.04.2021 16:41 Ответить
Вы правы, а вот умным, или как минимум не глупым, можно стать.... Можно начать с чтения книг а не Фейсбука...
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27.04.2021 16:45 Ответить
Вот Вы и начинайте, а я буду продолжать читать умные книги, а не фейсбучных Песталоцци.
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27.04.2021 16:48 Ответить
Продолжайте, только читать умные книги и задавать глупые вопросы - так себе занятие....
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27.04.2021 16:51 Ответить
Да, с юмором у Вас - полный напряг. Берегите себя, многое для Вас будет тяжелым испытанием, поскольку, ну, никак не поймете, что юмор - прекрасная защита от многих жизненных невзгод и поддержание психики в устойчивом равновесии.
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27.04.2021 17:01 Ответить
Вы чуть ли не первый человек, который мне такое говорит. Те кто меня знают, сейчас бы как минимум удивились бы. Просто есть люди, которым не дано блистать юмором, более того, обвинять кого то в том что у него нет чувства юмора, потому что ему нужно обьяснять где надо было смеяться, это далеко не показатель увлечения чтением умных книг...
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27.04.2021 17:08 Ответить
Чувство юмора - это мгновенная, даже инстинктивная реакция у человека, который этим чувством обладает. Ваши высосанные из пальца сентенции на мой, я бы сказала, тестовый смешной вопрос (хотела подразнить, если не понятно совсем), мне ясно дал понять, что чувством юмора Вы не обладаете.
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27.04.2021 17:18 Ответить
Ваша жизнь от этого как то изменилась в лучшую сторону?
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27.04.2021 17:25 Ответить
Не жизнь, а мгновение изменилось, мне стало веселее. Я отдаю дань Вашему занудству и, как умный человек, прекращаю глупую дискуссию. Хочу завершить словами одной героини из славного города Одессы : "Мне с Вами скучно, мне с Вами спать хочется", но Вы опять не поймете. Не обижайтесь, я исчезаю.
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27.04.2021 17:32 Ответить
Не всем дано знать что поймут или нет другие. Как и не всем дано считать себя великими юмористами....
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27.04.2021 17:35 Ответить
зато ты за собой закрепил звание редкой нудотины
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28.04.2021 15:53 Ответить
С таким же успехом я могу закрепить за тобой звание редкого мудня!
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28.04.2021 15:55 Ответить
Кому нужен маф в вашем зажопье за такую аренду?
Поэтому и нету)
А в нормальных местах только киоски и меняют)
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27.04.2021 17:12 Ответить
А нормальные места можно озвучить? Я так понимаю к комментариям подключились нормальные пацаны? Не лохи?
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27.04.2021 17:16 Ответить
Пожалуйста, все выходы из метро и прилегающие территории + центр)
Меняются только собственники и цвет киосков)
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27.04.2021 17:21 Ответить
Иииии?
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27.04.2021 17:26 Ответить
Обычный передел)
Только при педалике еще и с увеличением аренды в три раза)
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27.04.2021 17:41 Ответить
Не обычный... мусора в виде старых киосков на улицах стало меньше а на некоторых они вообще исчезли и это не может не радовать...
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27.04.2021 17:44 Ответить
Радуйтесь)
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27.04.2021 17:50 Ответить
все мафи с фопами в стойло
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27.04.2021 16:08 Ответить
какие МАФы) все есть в эпицентрах, пестуйте кормить Герег, они открыты. и там будут вакцинировать скоро )
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27.04.2021 16:16 Ответить
мафы это отголоски 90х,вы в мацквабаде где нибудь видели ларьки которые торгуют чем попало?или наливайки которые стягивают вокруг себя разного рода маргиналов,или в метро бабушек которые торгуют молоком и трусами? А в Киеве это есть
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27.04.2021 16:17 Ответить
ща в кисоке если присмотреться от пива до игрушек и кофе..даже в кофейных игрушки..да в запорожье еще есть и наливайки и киоски с моб телефонами и комп запчастями и много всего ..до пицц и кофе...емли присмотреться взглядом ..и квадратные магазины ..шалманы пива и кофе
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27.04.2021 16:22 Ответить
для тебя масквабад то пример для подражания?
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28.04.2021 15:54 Ответить
правильно барыжник барыг в топочку )0
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27.04.2021 16:20 Ответить
там культурные ларёчки, кофе, выпечка, зоомаги, люди пытаются с голоду не помереть.
нет. низзя. всех загнать в супермаркет.
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28.04.2021 06:20 Ответить
 
 