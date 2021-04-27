Народные депутаты провалили голосование за постановление ВР о неотложных мерах по борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Сегодня, 27 апреля, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В ходе первого сегодняшнего внеочередного заседания народные депутаты рассмотрели проект постановления №5299 о принятии безотлагательных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 и обеспечение неукоснительного исполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере.

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В результате парламентарии отказались утвердить постановление. За него проголосовали лишь 115 нардепов, при минимально необходимых 226 голосах.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко, которая является одним из авторов постановления, призвала коллег поддержать документ. Вместе с тем, она подчеркнули, что за бездействие несет ответсвенность "чемпион мира по борьбе с коронавирусом" президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, напрдеп СН Сергей Кузьминых рассказал, что профильный комитет отклонил данное постановление и принял решение обратиться к главе ВР и руководителям фракций с предложением инициировать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по выполнению постановления ВР №937 о мерах по противодействию распространению коронавируса, которое было принято в октябре 2020 года.