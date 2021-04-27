Народные депутаты провалили голосование за постановление ВР о неотложных мерах по борьбе с COVID-19. ВИДЕО
Сегодня, 27 апреля, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В ходе первого сегодняшнего внеочередного заседания народные депутаты рассмотрели проект постановления №5299 о принятии безотлагательных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 и обеспечение неукоснительного исполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере.
В результате парламентарии отказались утвердить постановление. За него проголосовали лишь 115 нардепов, при минимально необходимых 226 голосах.
Перед голосованием народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко, которая является одним из авторов постановления, призвала коллег поддержать документ. Вместе с тем, она подчеркнули, что за бездействие несет ответсвенность "чемпион мира по борьбе с коронавирусом" президент Владимир Зеленский.
В свою очередь, напрдеп СН Сергей Кузьминых рассказал, что профильный комитет отклонил данное постановление и принял решение обратиться к главе ВР и руководителям фракций с предложением инициировать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по выполнению постановления ВР №937 о мерах по противодействию распространению коронавируса, которое было принято в октябре 2020 года.
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О том, как неудачное размещение долгов негативно влияет на имидж страны и становится «кормушкой» для правящих элит. А также о странной «капитализации» для страны «европейского выбора».
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3870266026387094&id=100002112044676 пишет сегодня в Фейсбуке экономический эксперт Александр Кущ.
При Кучме-Ющенко - «пилили» с прибыли; При Порошенко - с убытков. Сейчас, похоже, начали с «расходов будущих периодов, например, выплачивая бонусы выпусками ОВГЗ, то есть долговыми расписками…
И вот вам очередная «борьба» с долговой зависимостью: Украина «внезапно» разместила суверенные еврооблигации на 1,25 млрд. дол. сроком на 8 лет под с доходностью для инвестора 6,875%.
Выгодно это или нет?
Не трудно подсчитать (вообще, всегда полезно считать, прежде чем брать в долг).
За восемь лет обращения еврооблигаций мы переплатим в виде процентов по купону 55% от суммы долга.
Взяли 1,25 млрд. дол., а вернем с учетом процентов почти два миллиарда (1,94 млрд. дол.).
Теперь о самой ставке.
Это раньше можно было заниматься «статистической демагогией» и оправдывать любые проценты по долгам.
А теперь у нас Армения есть. Идеальный бенчмарк.
Страна после тяжелейшего военного поражения, принявшая поток беженцев и находящаяся в глубоком политическом кризисе, в феврале разместила 10-летние евробонды на 750 млн долларов с доходностью 3.875% годовых. При этом спрос инвесторов на бумаги превысил 2.5 млрд долларов.
То есть еще два месяца тому назад, Армения привлекла долг почти в два раза дешевле, чем Украина.
Может там долговая нагрузка на бюджет меньше?
Читаем местные аналитические ресурсы: «Глава Минфина Армении Атом Джанджугазян заявлял в ноябре, что уровень госдолга страны к ВВП по итогам 2020 года составит 66,5%, против 49,9% в 2019 году, а в 2021 году достигнет 67%».
То есть по индикатору долг/ВВП у армян все немного хуже, чем у нас.
Кроме того, Армения в военном плане - участник ОДКБ с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Беларусью, в политическом - СНГ, в торговом - Таможенного союза.
А Украина как бы интегрируется в ЕС и НАТО, но почему-то ее долги стоят в два раза дороже, чем у страны из, как у нас любят говорить, «таежного союза».
Я не призываю менять вектор, просто констатация факта - в «консерватории» явно нужно менять «дирижера» и музыкантов.
Я выскажу свое субъективное мнение: доходность по нынешнему выпуску украинских суверенных еврооблигаций завышена как минимум на 2,5%.
Сколько это получается на общей сумме в периоде?
Считаем: 1,25 х 2,5 х 8/100 = 0,25 млрд, то есть 250 млн. дол.!!!
Вот так делаются очень большие деньги в бедной стране. Буквально на ровном месте. Правда за счет будущих поколений - ну да кто о них думает….
Власть в Украине = грязный капитал.
Главное оказаться в нужном месте и в нужное время. И выключить совесть.
Кстати, тот же ярд можно было спокойно привлечь на внутреннем рынке с помощью выпуска валютных ОВГЗ под 3-4%.
Да само население, часть которого держит в банках валюту под ноль процентов (!!!), могло бы купить.
Вот так и живем в этом театре абсурда, когда банки на внутреннем рынке привлекают валюту у физических лиц под 0-1%, а государство на внешнем - под 6,875%….
Хотя причина понятна - с населением тяжелее «добазариться» о ставке нежели с несколькими венчурными фондами на Кайманах.
И об инвестициях.
Привлекая деньги под такую высокую ставку, наш Минфин отправляет нас в одну корзину с такими странами как Ливия, Гана, Чад, Буркина-Фасо, Нигер….
В понимании инвесторов, Украина - это предбанкротная страна, которая готова брать в долг под безумные проценты.
Какие уж тут инвестиции..…
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Украина размещает еврооблигации с погашением в 2029 году на сумму $1,25 млрд под 6,875% годовых. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги «В» агентством Standard&Poor's и «В» - агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года», - сказано в сообщении.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
Как уточнили в Минфине, привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
«Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
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Но нет.... Ежедневно 400-500 человек умирает от ковид19 , а эти "слуги народа" просто уже стараются этого не замечать....
Когда в Италии были похожие цифры смертности-- все были в шоке... А теперь украинские чиновники и депутаты привыкли, и делают вид что все в порядке.
Значит они не неотложные, иначе отложить нельзя!