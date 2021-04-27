"Идея из русского стать украинцем стала привлекательней, чем быть русским, россиянином", - кремлевский пропагандист Стешин. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Дмитрий Стешин заявил об отсутствии поддержки в Украине идей русского мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский в новом видео на своей странице в youtube и публикует часть интервью Стешина.

"Знаю, как разведка пыталась работать на сопредельной территории: три контакта - три провала с жертвами, ни одной антивоенной демонстрации.., нет ни одного поезда с этими танками, пущенного под откос... Люди, которые сдают деньги на АТО каждый год... Именно из-за них не удалось освободить Украину в 2014 году, потому что опросы, которые были проведены, показали, что российскую армию будут встречать не как освободителя... Партизанского пророссийского движения не возникло на Украине... Видимо, за титул "россиянин" нет желающих проливать кровь... Идея из русского стать украинцем стала привлекательней, чем быть русским, россиянином", - говорит Стешин в интервью.

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