Организаторы чемпионата мира по шашкам убрали флаг РФ и табличку с фамилией российской участницы. ВИДЕО
Во время матча за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам организатор убрал со стола, за которым сидела представительница России, флаг РФ и табличку с ее фамилией.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая.
В нем принимали участие россиянка Тамара Тансыккужина и полячка Наталья Садовская.
Во время игры организаторам сообщили, что решением Спортивного арбитражного суда представителям РФ на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны из-за грубых нарушений ею антидопинговых правил.
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После этого один из организаторов убрал со стола Тансыккужиной табличку и российский флаг. Российскую спортсменку не поставили в известность - она как раз обдумывала свой ход и была явно удивлена происходящим.
Эту партию россиянка проиграла.
В РФ произошедшее назвали "неприкрытым актом агрессии" и призвали Федерацию шашек России вмешаться в скандал.
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бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
пусть росиянка скажет спасибо, что ей поляки ведро с помоями на голову не надели!
Там все партии с полячкой. Это матч из девяти микроматчей.
Первый поединок микроматча - игра с классическом контролем времени (1 час 20 минут + 1 минута на ход). При победе счёт игрового дня 12 : 0.
Если игра с классическом контролем времени завершается вничью, то играется партия в быстрые шашки (20 минут + 5 секунд на ход). При победе счёт игрового дня 8 : 4.
Если партия в быстрые шашки заканчивается вничью, то играется партия в блиц (5 минут + 3 секунды на ход). При победе счёт игрового дня 7 : 5.
Если все три партии заканчиваются вничью, то счёт игрового дня 6 : 6.
Матч прекращается досрочно, если одна из соперниц набирает более 54 очков.