Киевский форум по безопасности: Дискуссия об уникальных шансах партнерства Украины и США. ВИДЕО

28 апреля в 16:00 Киевский Форум по безопасности проводит онлайн дискуссию "Украина и Соединенные Штаты: об уникальных шансах партнерства", посвященную важнейшим заданиям актуального диалога между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

- Кремль отступил, но российская угроза не исчезла.

- Как повлиял Вашингтон на агрессивные намерения Москвы?

- Какие приоритеты сегодня у Украины и США?

- Какие выводы нужно сделать из последней эскалации Кремля?

Эти и другие вопросы - в прямом диалоге с участием высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

Участники дискуссии:



- Джордж Кент - специальный гость Киевского форума по безопасности, заместитель помощника Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям, который осуществляет общее руководство украинского направления деятельности Государственного департамента США;

- Иванна Климпуш-Цинцадзе - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз;

- Посол Дэниел Фрид - почетный член Атлантического Совета, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям в 2005-2009 годах;

- Андрей Гундер - Президент Американской Торговой палаты в Украине;

- Арсений Яценюк - Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, глава Киевского форума по безопасности.

- Даниил Лубкивский - директор Киевского форума по безопасности (модератор дискуссии).

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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