Киевский форум по безопасности: Дискуссия об уникальных шансах партнерства Украины и США. ВИДЕО
28 апреля в 16:00 Киевский Форум по безопасности проводит онлайн дискуссию "Украина и Соединенные Штаты: об уникальных шансах партнерства", посвященную важнейшим заданиям актуального диалога между Киевом и Вашингтоном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
- Кремль отступил, но российская угроза не исчезла.
- Как повлиял Вашингтон на агрессивные намерения Москвы?
- Какие приоритеты сегодня у Украины и США?
- Какие выводы нужно сделать из последней эскалации Кремля?
Эти и другие вопросы - в прямом диалоге с участием высокопоставленного представителя Государственного департамента США.
Участники дискуссии:
- Джордж Кент - специальный гость Киевского форума по безопасности, заместитель помощника Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям, который осуществляет общее руководство украинского направления деятельности Государственного департамента США;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз;
- Посол Дэниел Фрид - почетный член Атлантического Совета, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям в 2005-2009 годах;
- Андрей Гундер - Президент Американской Торговой палаты в Украине;
- Арсений Яценюк - Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, глава Киевского форума по безопасности.
- Даниил Лубкивский - директор Киевского форума по безопасности (модератор дискуссии).
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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Мона ще - біг на місці, чи на тренажері(відосик ЗЕ викладав)..))
https://kremenchug.org.ua/2021/02/26/produkcziya-kremenchuczkogo-patronnogo-zavodu-stm-specztehnomash-vyklykala-vel/
Тільки куля-в-лоб, здається, ніякого відношення до нього не має.
Своїх проблем вистачає...))
Тим, хто там народився, краще USA , просто, не має..
Та не тіль USA і в інших країнах Світу подібне...)))