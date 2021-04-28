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Киевский форум по безопасности: Дискуссия об уникальных шансах партнерства Украины и США. ВИДЕО

28 апреля в 16:00 Киевский Форум по безопасности проводит онлайн дискуссию "Украина и Соединенные Штаты: об уникальных шансах партнерства", посвященную важнейшим заданиям актуального диалога между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

- Кремль отступил, но российская угроза не исчезла.
- Как повлиял Вашингтон на агрессивные намерения Москвы?
- Какие приоритеты сегодня у Украины и США?
- Какие выводы нужно сделать из последней эскалации Кремля?

Эти и другие вопросы - в прямом диалоге с участием высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

Участники дискуссии:

- Джордж Кент - специальный гость Киевского форума по безопасности, заместитель помощника Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям, который осуществляет общее руководство украинского направления деятельности Государственного департамента США;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз;
- Посол Дэниел Фрид - почетный член Атлантического Совета, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям в 2005-2009 годах;
- Андрей Гундер - Президент Американской Торговой палаты в Украине;
- Арсений Яценюк - Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, глава Киевского форума по безопасности.
- Даниил Лубкивский - директор Киевского форума по безопасности (модератор дискуссии).

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Автор: 

США (26564) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+2
Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США - Цензор.НЕТ 7945
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28.04.2021 16:03
+1
Вывод из последней эскалации один и очень простой : надо в корне менять отношение к своей безопасности и заниматься её обеспечением ежедневно и на новом уровне. Кстати Сеня "куля у лоб" что там со Стеной и патронным заводиком?...
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28.04.2021 16:05
+1
форум о ничтожестве будапештского меморандума...
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28.04.2021 16:11
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Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США - Цензор.НЕТ 7945
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28.04.2021 16:03 Ответить
сеня всё о глобальном шепчет , геополитикой балуется ... а ну про насущное что нибудь прошамкай : тарифы на газ , который ты по 50 баксов обещал , или про растущие цены , или ...или ... не благодарные темы , да сеня , лучше про глобальное
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28.04.2021 16:04 Ответить
Вывод из последней эскалации один и очень простой : надо в корне менять отношение к своей безопасности и заниматься её обеспечением ежедневно и на новом уровне. Кстати Сеня "куля у лоб" что там со Стеной и патронным заводиком?...
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28.04.2021 16:05 Ответить
Великий скачок вверх...))
Мона ще - біг на місці, чи на тренажері(відосик ЗЕ викладав)..))
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28.04.2021 16:22 Ответить
Так ось же він

https://kremenchug.org.ua/2021/02/26/produkcziya-kremenchuczkogo-patronnogo-zavodu-stm-specztehnomash-vyklykala-vel/

Тільки куля-в-лоб, здається, ніякого відношення до нього не має.
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28.04.2021 16:24 Ответить
Яка "стіна", коли лінія фронту змінюється. Стіну будують коли впродовж тривалого часу немає бойових дій, і вже офіційно встановлено обидвома сторонами чітка лінія розмежування.
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28.04.2021 16:35 Ответить
форум о ничтожестве будапештского меморандума...
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28.04.2021 16:11 Ответить
Більшість американців навіть не знають де знаходиться, на якому континеньті, Україна...))
Своїх проблем вистачає...))
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28.04.2021 16:14 Ответить
Пишатися незнанням географії, як мінімум дебільно.
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28.04.2021 16:21 Ответить
Не пишаються...
Тим, хто там народився, краще USA , просто, не має..
Та не тіль USA і в інших країнах Світу подібне...)))
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28.04.2021 16:27 Ответить
Я бы не стал так вот категорично. Более-менее образованные люди таки знают где и шо в Украине происходит.
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28.04.2021 16:25 Ответить
Более-менее.. згоден...))
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28.04.2021 16:29 Ответить
В Іспанії й досі багато людей похилого віку розписуються пальцем, бо не вміють писати. Для цього в банках є подушечки і чорнило.
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28.04.2021 16:40 Ответить
Форум Стародавнього Риму, прикрашений носами кораблів, захоплень у ворога, у ватного рф стада, чекаємо від поважних, результат.
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28.04.2021 16:41 Ответить
Не заважайте Ваві зливате цей шанс. Є важливіші справи. Він очей фуйла давно не бачив.
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28.04.2021 17:30 Ответить
 
 