В Киеве стафтерьер загрыз другую собаку, которая гуляла со своей хозяйкой: владелец бойцовского пса продолжил свою прогулку как ни в чем не бывало, - Белошицкий. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве во время прогулки стаффордширский терьер загрыз другую собаку, которая тоже гуляла на улице со своей хозяйкой. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он напомнил, что собаки "бойцовских" пород - это источник повышенной опасности и за любые действия животных отвечает владелец, поэтому обладание такими животными - это большая ответственность.
"В Киеве, на улице Александра Архипенко, во время прогулки стаффордширский терьер загрыз другую собаку, которая тоже гуляла на улице со своей хозяйкой. Все произошло мгновенно и неожиданно, владелица маленькой собаки оцепенела от страха и не могла ничего поделать. И что она могла сделать против озлобленной собаки, которая с легкостью могла бы перебросить свою агрессию на нее. Самое страшное, что в эту ситуацию никак не вмешался владелец стаффа. Мужчина не только грубо нарушил правила выгула животных и вывел своего пса на улицу без намордника, чем допустил саму возможность такого нападения, но и вообще никак не отреагировал и не остановил свою собаку. Будто ничего и не случилось мужчина со стаффом продолжил свою прогулку. Женщина осталась на месте происшествия, она еще долгое время держала в руках окровавленное бездыханное тело своего любимца, но ничего поделать так и не смогла. Когда она немного успокоилась и поняла, что общение с хозяином стаффа может быть опасным, вызвала полицейских. Мы разыскали хозяина собаки, который цинично ушел с места происшествия, и доставили его в отделение полиции. Сейчас внесены сведения в Единый реестр по ч. 3 ст. 299 (Жесткое обращение с животными) УК. Шокирует то, что мужчина продолжал себя вести как будто ничего и не случилось", - рассказал Белошицкий.
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Мне одтали годовалого стаффа..прожил 12 лет..ни собачку ни кошку ни человека в жизни не укусил..да с виду был грозный..но добрее и любопытнее пса я невидел, а раньше были доберманы..Все зависит от хозяина..если он у.№бок алкаш или наркоман паганый..то ясно что и собаку таку иметь нельзятаким "людям"..
Служебная порода..лучше всего дресируются овчарки и доберманы.
Если хозяин неадекватный..бьет ..мордует животинку..понятно что собака будет неадекватная
..психически неуравновешеная..это как реально те бойцовские породы..которых используют на бои со ставками..вот их держат в клетках..там ниокакой любви и речи нет..бьют их специально..чтобы собака злая была..вот такие реально опасные..и в общество такое выпускать нельзя.
Тепер на хайпі піариться. Жорстоке поводження з тваринами вирішив приліпити - хєра вийде, хай доведе що хозяїн цього пса умисно натравив на шавку. А якщо все було навпаки? То лахудра сяде?