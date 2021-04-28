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В Киеве стафтерьер загрыз другую собаку, которая гуляла со своей хозяйкой: владелец бойцовского пса продолжил свою прогулку как ни в чем не бывало, - Белошицкий. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве во время прогулки стаффордширский терьер загрыз другую собаку, которая тоже гуляла на улице со своей хозяйкой. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он напомнил, что собаки "бойцовских" пород - это источник повышенной опасности и за любые действия животных отвечает владелец, поэтому обладание такими животными - это большая ответственность.

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"В Киеве, на улице Александра Архипенко, во время прогулки стаффордширский терьер загрыз другую собаку, которая тоже гуляла на улице со своей хозяйкой. Все произошло мгновенно и неожиданно, владелица маленькой собаки оцепенела от страха и не могла ничего поделать. И что она могла сделать против озлобленной собаки, которая с легкостью могла бы перебросить свою агрессию на нее. Самое страшное, что в эту ситуацию никак не вмешался владелец стаффа. Мужчина не только грубо нарушил правила выгула животных и вывел своего пса на улицу без намордника, чем допустил саму возможность такого нападения, но и вообще никак не отреагировал и не остановил свою собаку. Будто ничего и не случилось мужчина со стаффом продолжил свою прогулку. Женщина осталась на месте происшествия, она еще долгое время держала в руках окровавленное бездыханное тело своего любимца, но ничего поделать так и не смогла. Когда она немного успокоилась и поняла, что общение с хозяином стаффа может быть опасным, вызвала полицейских. Мы разыскали хозяина собаки, который цинично ушел с места происшествия, и доставили его в отделение полиции. Сейчас внесены сведения в Единый реестр по ч. 3 ст. 299 (Жесткое обращение с животными) УК. Шокирует то, что мужчина продолжал себя вести как будто ничего и не случилось", - рассказал Белошицкий.

В Киеве стафтерьер загрыз другую собаку, которая гуляла со своей хозяйкой: владелец бойцовского пса продолжил свою прогулку как ни в чем не бывало, - Белошицкий 01
В Киеве стафтерьер загрыз другую собаку, которая гуляла со своей хозяйкой: владелец бойцовского пса продолжил свою прогулку как ни в чем не бывало, - Белошицкий 02
В Киеве стафтерьер загрыз другую собаку, которая гуляла со своей хозяйкой: владелец бойцовского пса продолжил свою прогулку как ни в чем не бывало, - Белошицкий 03
В Киеве стафтерьер загрыз другую собаку, которая гуляла со своей хозяйкой: владелец бойцовского пса продолжил свою прогулку как ни в чем не бывало, - Белошицкий 04

Автор: 

животные (931) Киев (25518) собаки (196) защита животных (79) патрульная полиция (1813) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+64
Бойцовские породы - это генетические уроды, а их владельцы - потенциальные маньяки.
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28.04.2021 09:23
+61
Логічний результат бездіяльності поліції. Поліція абсолютно не реагує на порушення правил вигулу собак.
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28.04.2021 09:23
+59
Я обычно ношу с собой отвертку и такого стафа убью ***********. Знаю что буду покусан, но такую агрессивную собаку убью!
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28.04.2021 09:24
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Страница 10 из 10
Но вы хоть задавали себе вопрос о том откуда эта злость? Двадцать лет с этими собаками ничего не делают. А должно быть так - полицейский идёт по улице, видит эту собаку, составляет протокол и штрафует, а за второй протокол собаку усыпляют.
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01.05.2021 15:29 Ответить
А потім приходять активісти-захисники тваринок і того, хто усипив нещасного собачку, в результаті, садять років на 6...
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01.05.2021 17:37 Ответить
на улицах полно бродячих собак, бросающихся на людей..а тут подняли хай из-за того что хозяйка не уследила за своей крохой...
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28.04.2021 23:03 Ответить
За крохой не надо следить. Кроха не опасна.
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29.04.2021 00:04 Ответить
мерзавец защищает мерзавца.
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17.10.2021 07:53 Ответить
Хотілось би ,щоб з,явилась новина ,що здох бидлючий хозяін зі своєю псиною стаффом,це була б найкраща новина цього тижня.З такою пикою,як у цього мудака,неможливо бути людиною,тому потрібен суворий ошийник монстрам, з парниковим ефектом.Здохни скоріше, **** жахлива!
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28.04.2021 23:07 Ответить
Хозяина пса оштрафовать плюс условный срок, бойцовского пса усыпить
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28.04.2021 23:21 Ответить
В хороших руках стафф- отличная и добрая собака. Усыплять хозяина нужно,потому что заведет другую собаку с тем же результатом. Любая собака требует ответственности и маленькие породы тоже. Их тоже нужно водить на поводке, чтобы не кидались с лаем на собратьев.
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28.04.2021 23:56 Ответить
А то за проблема ещё сильнее наказать если он ещё раз её заведёт.
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01.05.2021 15:30 Ответить
Складу злочину немає.
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17.10.2021 00:22 Ответить
Усыпить быдло-хозяина.
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29.04.2021 00:03 Ответить
Порода вообще не при чем,все зависит от владельца.
Мне одтали годовалого стаффа..прожил 12 лет..ни собачку ни кошку ни человека в жизни не укусил..да с виду был грозный..но добрее и любопытнее пса я невидел, а раньше были доберманы..Все зависит от хозяина..если он у.№бок алкаш или наркоман паганый..то ясно что и собаку таку иметь нельзятаким "людям"..
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29.04.2021 01:24 Ответить
Вот доберман точно непредсказуемая порода.
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29.04.2021 18:07 Ответить
С чего бы непредсказуемая порода?
Служебная порода..лучше всего дресируются овчарки и доберманы.
Если хозяин неадекватный..бьет ..мордует животинку..понятно что собака будет неадекватная
..психически неуравновешеная..это как реально те бойцовские породы..которых используют на бои со ставками..вот их держат в клетках..там ниокакой любви и речи нет..бьют их специально..чтобы собака злая была..вот такие реально опасные..и в общество такое выпускать нельзя.
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02.05.2021 20:56 Ответить
Слишком нервные.
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02.05.2021 22:39 Ответить
Да ну вас с вашими лотереями. Как пистолет в руках неадекватна, может Стрельне а может нет, но штаны помокреют, давление повысится и инфаркт настанет на пять лет раньше.
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01.05.2021 15:33 Ответить
Ця собака мала бути в наморднику.Бо якщо би вона напала на дитину,то наслідки були би дуже серйозні.
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29.04.2021 03:48 Ответить
Бо якщо б у бабці були яйки вона була б дідком.
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29.04.2021 10:28 Ответить
Да сплошь да рядом, оставили ребёнка с собакой, а вернулись и он с покусанной ногой. Надо запретить из ввоз и оборот в стране, как с опасными видами.
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01.05.2021 15:35 Ответить
Собаку усыпляют, хозяин идёт под суд
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29.04.2021 04:39 Ответить
Хозяина кастрировать, собаке намордник
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29.04.2021 08:13 Ответить
А вот если бы женщина достала ствол и пальнула в собаку то хозяин в следующий раз бы так не быковал. Но да, у нас же щас подымут вой менты и иже с ними- что суспильство не готове.. что собак убийц заводить можно а ствол нельзя иначе все сразу друг друга перестреляем. Ножи у каждого есть дома но странное дело- из нормальных людей их никто не носит с собой и не режет друг друга.
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29.04.2021 08:37 Ответить
Это мафия и круговая порука называется . Им так стадо стричь удобнее . Нет у нас ,,суспильства,, поэтому оно еще 1000 лет будет НЕ готово .А раз нет того самого суспильства то мне честно говоря страшно за будущее нашей страны в случае большой внешней агрессии например или глобального катаклизма какого нибудь .Ведь единственное что это ,.суспильство обеспокоенных овец ,,может предпринять это проблеять встревоженно -,,НАТОпомоги,, и ,,Порохвернись,,
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29.04.2021 10:15 Ответить
Білошицький - дебіл. Пустився в роздуми, вигадав, приклеїв, дописав муйні і видав на гора.
Тепер на хайпі піариться. Жорстоке поводження з тваринами вирішив приліпити - хєра вийде, хай доведе що хозяїн цього пса умисно натравив на шавку. А якщо все було навпаки? То лахудра сяде?
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29.04.2021 12:49 Ответить
Эта собака потенциальный источник больших травм и очень пугает людей. Не должно быть такого в человеческой среде обитания, должно быть комфортно для для проживающих тут людей, и я не обязан изучать своды правил, чтобы тут выжить. Должно быть комфортно. В качестве исключения стройте сертифицированный собачий город, ставьте онлайн камеры камеры наблюдения и обязательный забор, и радуйтесь своему восхитительному хобби, не пугая меня, не заставляя боятся собак. Радуйтесь там за двойной оградой со своими псами.
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01.05.2021 15:43 Ответить
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