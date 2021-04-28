РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3830 посетителей онлайн
Новости Видео
23 393 237

"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомире водитель угрожает бабушкам, посадившим цветы на газоне возле дома. ВИДЕО

В Житомире владелец автомобиля набросился с руганью на пожилую соседку, которая посадила цветы на газоне возле дома. Внимание! Ненормативная лекска!

Как сообщает Цензор.НЕТ, автолюбитель пришел в ярость из-за того, что раньше на этом месте газона он парковал свою машину. Он повыдергивал цветы и снова поставил там свой автомобиль. Конфликт произошел на улице Бориса Тена и был зафиксирован его очевидцами.

Видео ЖЖ инфо

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Машина советника главы ОП Арестовича на 1,5 часа заблокировала проезд пожарным. ВИДЕО

Автор: 

Житомир (681) конфликт (830) парковка (288)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+56
Бидло
показать весь комментарий
28.04.2021 10:02
+53
Для таких водятлов, которые жлобы и паркуются во дворе есть старое доброе средство - коктейль молотова
показать весь комментарий
28.04.2021 10:02
+40
еще одно воплощение стаффтерьера в человеческом облике..
показать весь комментарий
28.04.2021 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Бабусі самітні,ані синів чи онуків не мають,щоб проломили макитру цієї чєпухі.
показать весь комментарий
28.04.2021 13:27 Ответить
никого не оправдываю, просто знаю какие вредные могут быть подобные бабули, самого одна такая до белого колена довела когда-то... Да и здесь в начале ему что-то крикнули с балкона, обрезана фраза))) Могли просто довести мужика, предыстория не известна. Если реально тупое быдло то пару кирпичей на крыше авто и делов.
показать весь комментарий
28.04.2021 13:31 Ответить
=до белого каления=.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:05 Ответить
ну душнило ппц..
показать весь комментарий
28.04.2021 22:52 Ответить
Если бы работала правоохранительная система, то этот крикливый ***** 100% получил бы чувствительный штраф, или арест на суток 10. Но в Украине есть вместо этого павоохренители однотипные с этим матюкающимся ублюдком.
показать весь комментарий
28.04.2021 13:33 Ответить
да..если бы этот неадекватный человек позволил себе такое в Канаде...Ему бы присудили судом пожизненное содержание этой женщины...за нарушение психики этой женщины и т д....
показать весь комментарий
28.04.2021 14:42 Ответить
Только всеочищающийавтомобильносжигающийогонь сможет немного обьяснить этому быдловатому у*бку правила и нормы поведения в обществе.
показать весь комментарий
28.04.2021 14:03 Ответить
Ней ліпше будуть квіти , ніж так
"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомирі водій погрожує бабусям, які посадили квіти на газоні біля будинку - Цензор.НЕТ 4745
показать весь комментарий
28.04.2021 14:09 Ответить
Пацани з сусідніх під'їздів або просто хто знає цього "водія", якщо вам не важко відправте його в травматологію, щоб подумав над своєю поведінкою...Що? Вже відправили? Щиро дякую!!!
показать весь комментарий
28.04.2021 14:12 Ответить
На Киву схожий
показать весь комментарий
28.04.2021 14:26 Ответить
Бику треба мізки вбити в голову кийком - по іншому видно ніяк
Треба ввести штрафи від 1 тис гривень за парковку на газонах і клумбах
у містах, гарний прайс, залишив автівку на газоні чи клумбі, заплати в казну
міста тис. гривень.
показать весь комментарий
28.04.2021 14:33 Ответить
Цілковито погоджуюсь з Вами ... але. Поясню на прикладі своєї багатоповерхівки в який мешкаю понад двадцять років. Спочатку ті "шановні бабуськи " , саджають квіточки перед будівлею, потім деревця усілякі,далі городина пішла ...а ще далі-"какова хера та там лазиш па маиму агароду? Ты иво сажал мудак?" Ну Ви зрозуміли що я тим бабцям відповідаю. А ще у домі напроти, однієї ночі сталася пожежа. І бійці МНС замість рятувати людей , що волали із вікон від страху, вимушені були пиляти ті кляті дерева що ,не дозволяли пожежній машині впритул під'їхати до будівлі.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:11 Ответить
Краще хай город буде коло вікон ніж парковка з автівками.
Це скільки років дерева росли що пожежним їх треба було пиляти.
Щоб дерево виросло великим треба мінімум 30 років, так що тут щось не те.
показать весь комментарий
28.04.2021 19:49 Ответить
провокація . там мабуть хто довше користується місцем того і всі права .якби цей крикун заїхав на засаджену бабкою клумбу то да , а так просто шумно попросив на парковці не садити
показать весь комментарий
28.04.2021 14:35 Ответить
Є погроза по перше нанесення тяжких тілесних, а також злосне оскорбленіє, як мінімум штраф, і попередження чи условно, треба писати і давати відео, а краще до Геращенка чи Авакова))) зроблять показове покарання
показать весь комментарий
28.04.2021 15:31 Ответить
Вот как с такими подонками, жить в этой стране, которая и так уже напоминает - мусорную свалку.. Это уже - генетические уроды, которые размножаются как бактерии сифилиса.
показать весь комментарий
28.04.2021 16:51 Ответить
До речі саме зараз мають біля будинку навести порядок. Орангутанг має отримати свою "нагороду" згідно закону.
показать весь комментарий
28.04.2021 17:32 Ответить
хто такий "автолюбитель"? якимсь совком смердить.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:11 Ответить
Украина вошла в фазу беспредела 😠
показать весь комментарий
28.04.2021 18:48 Ответить
а , типу , вони з нього колись виходила ?
показать весь комментарий
28.04.2021 22:08 Ответить
А можно ли добится вызвать мусоров и машинку на эвакуатор, если нельзя поджечь..?
показать весь комментарий
28.04.2021 18:54 Ответить
Разницы нет - шо в николаеве быдло на руском, шо в житомире быдло на украинском - щеленский своим кварталом и слугой нарида весь быдляк объединил в свой электорат.
показать весь комментарий
28.04.2021 19:08 Ответить
Кто этот галантный мужчина? Почему с такими манерами он ещё не в могиле?
показать весь комментарий
28.04.2021 20:57 Ответить
Ну что здесь можно сказать, конечно, этот петух гамбургский, перед женщиной герой, можно нахамить ей и послать, куда он её посылал, а вот был бы на её месте мужчина, то быстро обломал бы ему рога и в сопатку схлопотал бы, но увы, ему просто повезло...
показать весь комментарий
28.04.2021 21:38 Ответить
і що в результаті ?
показать весь комментарий
28.04.2021 22:06 Ответить
Інспектори патрульної поліції встановили особу чоловіка, на нього оформили протокол за статтею 173 КУпАП (Дрібне ***********. Тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб). Також, за https://www.facebook.com/zhytomyrpatrolpolice/posts/1433631723639929 інформацією патрульних, на чоловіка винесли постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).
Пресслужба ГУНП у Житомирській області https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/2997376070495242 повідомляє , що правопорушником виявився житомирянин, 1985 року народження.
https://www.zhitomir.info/news_199769.html
показать весь комментарий
28.04.2021 23:16 Ответить
Дикі люди
показать весь комментарий
29.04.2021 00:16 Ответить
я никого не подстрекаю и не призываю. но вот я слышал, что для машин таких интеллектуалов в магазинах продаётся достаточно концентрированных кислот и щелочей.
показать весь комментарий
29.04.2021 06:31 Ответить
Посмотрим что будет в тех ЖК что Кличко усердно лоббирует, где на 2000 квартир 100 паркомест. К примеру , на Минском массиве по 40 и больше человек в классе. А сколько школ там построили на 20 новостроек?
показать весь комментарий
29.04.2021 07:54 Ответить
Сірники жильці мають?
показать весь комментарий
29.04.2021 07:55 Ответить
Старе добре бидло... У мене в місті також багато любителів паркуватися на газонах. При чому, мимо проїжджають мєнти - і просто ігнорують їх.
показать весь комментарий
29.04.2021 08:25 Ответить
Намалювати йому квіточки на капоті..... гвіздочком.
показать весь комментарий
29.04.2021 08:57 Ответить
100 мл бензини й сірник!!))
показать весь комментарий
29.04.2021 13:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 