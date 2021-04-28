"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомире водитель угрожает бабушкам, посадившим цветы на газоне возле дома. ВИДЕО

В Житомире владелец автомобиля набросился с руганью на пожилую соседку, которая посадила цветы на газоне возле дома. Внимание! Ненормативная лекска!

Как сообщает Цензор.НЕТ, автолюбитель пришел в ярость из-за того, что раньше на этом месте газона он парковал свою машину. Он повыдергивал цветы и снова поставил там свой автомобиль. Конфликт произошел на улице Бориса Тена и был зафиксирован его очевидцами.

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