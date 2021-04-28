"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомире водитель угрожает бабушкам, посадившим цветы на газоне возле дома. ВИДЕО
В Житомире владелец автомобиля набросился с руганью на пожилую соседку, которая посадила цветы на газоне возле дома. Внимание! Ненормативная лекска!
Как сообщает Цензор.НЕТ, автолюбитель пришел в ярость из-за того, что раньше на этом месте газона он парковал свою машину. Он повыдергивал цветы и снова поставил там свой автомобиль. Конфликт произошел на улице Бориса Тена и был зафиксирован его очевидцами.
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Треба ввести штрафи від 1 тис гривень за парковку на газонах і клумбах
у містах, гарний прайс, залишив автівку на газоні чи клумбі, заплати в казну
міста тис. гривень.
Це скільки років дерева росли що пожежним їх треба було пиляти.
Щоб дерево виросло великим треба мінімум 30 років, так що тут щось не те.
Пресслужба ГУНП у Житомирській області https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/2997376070495242 повідомляє , що правопорушником виявився житомирянин, 1985 року народження.
https://www.zhitomir.info/news_199769.html