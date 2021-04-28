"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива. ВИДЕО
Народный депутат, защитивший кандидатскую диссертацию, назвал продажным научное сообщество и раскритиковал состав нынешнего украинского парламента. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кива упомянул во время интервью, которое транслировалось в эфире телеканала "Прямой".
"Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Я живу в этом мире и могу рассказать кто из чьего кармана ест... Но сегодня это такая жизнь и это не значит, что вы плохие или я плохой. Это такие реалии. И, конечно же, и наука продажная, и, конечно же, и в Верховной Раде, я вам хочу сказать, п#дарасов больше, чем это нужно было бы в самом грязном месте", - сказал Кива.
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Зєлю геть. Дострокові.
А потом люди, голосовавшие за это,а также подобных "слуг", будут удивляться почему страна в заднице..
Все всё и так понимают, так он ещё и вслух страну позорит!
а без корочки оно ж гопник из подворотни если послушать...
- А хто такий Зе?
- Та це якийсь дрібний чиновник епохи Великих наукових відкриттів Іллі Киви.
Если убрать ЖОПеЗешникав, уверен половина "п#дарасов" в Раде исчезнут!
PS: кива а, в платье, на поводке у *****, ты мне понравилась! =)