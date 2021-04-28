"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива. ВИДЕО

Народный депутат, защитивший кандидатскую диссертацию, назвал продажным научное сообщество и раскритиковал состав нынешнего украинского парламента. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кива упомянул во время интервью, которое транслировалось в эфире телеканала "Прямой".

"Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Я живу в этом мире и могу рассказать кто из чьего кармана ест... Но сегодня это такая жизнь и это не значит, что вы плохие или я плохой. Это такие реалии. И, конечно же, и наука продажная, и, конечно же, и в Верховной Раде, я вам хочу сказать, п#дарасов больше, чем это нужно было бы в самом грязном месте", - сказал Кива.

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