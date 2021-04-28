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"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива. ВИДЕО

Народный депутат, защитивший кандидатскую диссертацию, назвал продажным научное сообщество и раскритиковал состав нынешнего украинского парламента. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кива упомянул во время интервью, которое транслировалось в эфире телеканала "Прямой".

"Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Я живу в этом мире и могу рассказать кто из чьего кармана ест... Но сегодня это такая жизнь и это не значит, что вы плохие или я плохой. Это такие реалии. И, конечно же, и наука продажная, и, конечно же, и в Верховной Раде, я вам хочу сказать, п#дарасов больше, чем это нужно было бы в самом грязном месте", - сказал Кива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться. ВИДЕО

Автор: 

наука (697) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+52
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 9503
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28.04.2021 11:39
+34
Кива молодец, хорошо отвлекает внимание от чего-то реально важного. Пока все с него ржут слуги урода там чота мутят
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28.04.2021 11:38
+26
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 7880
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28.04.2021 11:59
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Сказал как отрезал!!!!
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28.04.2021 11:36 Ответить
Кива молодец, хорошо отвлекает внимание от чего-то реально важного. Пока все с него ржут слуги урода там чота мутят
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28.04.2021 11:38 Ответить
Точно. Куда ж тут без негодяев из слуг народа и зеленых шмарклей))
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28.04.2021 11:55 Ответить
про минЬетчиков забыл
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28.04.2021 11:40 Ответить
Срєді волков жіть - по волчьї віть
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28.04.2021 12:10 Ответить
это чистосердечное, всё было куплено!!!
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28.04.2021 13:05 Ответить
Это - наша интеллигенция. Фразы великих людей !🙈
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28.04.2021 14:22 Ответить
срочно легализовать короткоствол и пристрелить петуха кококиву нах*й!
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28.04.2021 17:04 Ответить
зачем? кива же безобидный дурачок
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28.04.2021 17:06 Ответить
дурачек должен землю удобрять
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28.04.2021 17:14 Ответить
Він під важкими наркотиками, бо дуже дьорганий.
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28.04.2021 11:36 Ответить
да не... ему не надо )) это он такой по жизни))
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28.04.2021 11:37 Ответить
Надо. На коксе сидит.
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28.04.2021 11:39 Ответить
ничего другого и не ждали))
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28.04.2021 11:36 Ответить
Тут я с Кивой пожалуй соглашусь.
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28.04.2021 11:36 Ответить
да тут, наверное, все согласятся))
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28.04.2021 11:37 Ответить
По тексту заголовка- согласен с каждым его словом.
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28.04.2021 11:41 Ответить
***** на *****е - в точку
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28.04.2021 12:40 Ответить
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 9503
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28.04.2021 11:39 Ответить
Цитаты великих людей
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28.04.2021 11:39 Ответить
коротше, всі казли, а науківець весь у білому
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28.04.2021 11:40 Ответить
На яку ж вакцину власного виробництва може розраховувати український народ якщо буде утримувати таких науковців з держбюджету.
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28.04.2021 11:41 Ответить
Мені до вподоби такий науковий підхід цього дохтура наук. Жгі, проффесор!
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28.04.2021 11:41 Ответить
эта тема будет раскрыта в его следующей научной работе
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28.04.2021 11:41 Ответить
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 7364
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28.04.2021 11:42 Ответить
👏😂👍
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28.04.2021 12:15 Ответить
Это умора))
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28.04.2021 11:43 Ответить
Мыслитель , с большой буквы Д
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 2184
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28.04.2021 11:44 Ответить
а шо й там с Мендель? - вернула триста (или сколько там) баксов в суде?
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28.04.2021 11:44 Ответить
тут згоден! зрештою киві, який вариться в цьому лайні видніше!
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28.04.2021 11:46 Ответить
) и кива в раде первый среди равных!
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28.04.2021 11:47 Ответить
Бохиня.
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28.04.2021 11:49 Ответить
Наконец-то признался.
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28.04.2021 11:48 Ответить
.... и "доцент" Кива превращает все в грязь, к чему не дотронется... в такое время мы живем)
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28.04.2021 11:48 Ответить
Про гомосеков чистая правда , причем в прямом смысле .
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28.04.2021 11:49 Ответить
Долбо@б...
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28.04.2021 11:49 Ответить
вот так они там в раде все и рассуждают ...зачем идти против системы , что то менять , можно и пострадать ...а стать членом , винтиком этой системы это и безопасно и прибыльно
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28.04.2021 11:51 Ответить
доктор кива самокритичен, оказывается.
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28.04.2021 11:52 Ответить
Это он рэп читает? А где музыкальное сопровождение?
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28.04.2021 11:52 Ответить
Цитати великих людей....
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28.04.2021 11:53 Ответить
ну якщо ківа - депутат ВР та кандидат наук, то життя точно йде не за нормою
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28.04.2021 11:53 Ответить
Вот где я такое оправдание бандитизма уже слышал?
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 7495
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28.04.2021 11:55 Ответить
осталось еще сказать что это была спецоперация НАБУ по даче взятки в научный совет
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28.04.2021 11:55 Ответить
Доцент тупой, как слышно?
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28.04.2021 11:55 Ответить
Так Кива герой. Добровольно и в Верховную Раду прямо к п#дерасам залез, и в логово продажных науковцив пробрался. Изнутри разлагать будет?
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28.04.2021 11:56 Ответить
Кива зробив те, що раніше робила купа причетних до влади. Так склалося, що той хто має зайву десятку став потенційним кандидатом наук. Це він і каже, посилаючись на таке життя. Однак, на його захисті несподівано увімкнули світло.
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28.04.2021 11:57 Ответить
Браво, использовал ученых людей как проституток, а теперь открыто заявил об этом. Джордано Бруно во второй раз сгорел бы от стыда.
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28.04.2021 11:59 Ответить
Где ты видел Бруно в нашей Академии Наук?
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28.04.2021 12:17 Ответить
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 7880
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28.04.2021 11:59 Ответить
Зєля висунув з штанів "ківу", щоб відвести від себе увагу. А насправді всі питання в цій країні саме до Зєлі, а не до "ків"
______
Зєлю геть. Дострокові.
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28.04.2021 11:59 Ответить
Вполне правдоподобная версия. Отвлекать народ Кива мастер. То с пистолетом за поясом по улицам расхаживать, то в академики нахрапом, то хрен в Раде потеребить. Боюсь представить какую шютку он в очередной раз народу представит. Может прямо на заседании покажет с Яременком что анал совсем не табу.
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28.04.2021 12:23 Ответить
эта какойта ильич
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28.04.2021 12:21 Ответить
ученый человек..
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28.04.2021 12:26 Ответить
ВчОний буде доречніше
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28.04.2021 13:22 Ответить
і серед головних п#дарасів і тій раді оця кива разом з іншою **************-зеленою сволотою!
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28.04.2021 12:37 Ответить
Кому как не Киве знать это, можно сказать, изнутри.
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28.04.2021 12:46 Ответить
ну в науке я 1 ****** точно теперь знаю.
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28.04.2021 12:46 Ответить
Умно сказано, вот что значит кандидат наук.
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28.04.2021 12:50 Ответить
Кто-то может представить подобного "Киву" например в сенате США или парламенте Германии?
А потом люди, голосовавшие за это,а также подобных "слуг", будут удивляться почему страна в заднице..
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28.04.2021 12:50 Ответить
Шаріков вам всьо розтолкував, мля. Фулі не ясно?.. )) Який нарід, такий в нього і обранець. Це чудо горохове не з іншої планети. Он вишел родом із народа (с). Ну, як з цим всім жити? Воно ж навіть не розуміє своєї дубової нікчемності,
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28.04.2021 13:10 Ответить
Ох який чистоплюй! Чого ж тоді поліз в ту "жомову яму"? Сидів би біля своєї і отримував плату за аренду.
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28.04.2021 13:15 Ответить
Самокритичненько
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28.04.2021 13:15 Ответить
Молодец, дрочун! В ВР, действительно, пидаров и дрочунов, вроде Кивы (и его сопартийцев), больше, чем на самой аморальной свалке.
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28.04.2021 13:20 Ответить
Заткните уже этого полудурка.
Все всё и так понимают, так он ещё и вслух страну позорит!
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28.04.2021 13:36 Ответить
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 9980
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28.04.2021 13:45 Ответить
"....https://censor.net/ru/video_news/3262494/i_nauka_prodajnaya_i_v_vr_pdarasov_bolshe_chem_v_samom_gryaznom_meste_no_segodnya_takaya_jizn_kandidat!!" - ...огглассите весь список . пжллста....!!))
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28.04.2021 13:50 Ответить
Пациенты дурдома люди неплохие! И болезни у них душевные!!
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28.04.2021 14:03 Ответить
А в чомусь він таки правий.....Хоч і *****...
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28.04.2021 14:06 Ответить
интеллигентнейший ...просто воспитанный и главное ученый...скоро корочку выдадут...
а без корочки оно ж гопник из подворотни если послушать...
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28.04.2021 14:52 Ответить
Шариков Кива Полиграфович
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28.04.2021 15:04 Ответить
Да ушшш... Одразу відчувається, що кандидат наук Кива - це "гігант мислі".
- А хто такий Зе?
- Та це якийсь дрібний чиновник епохи Великих наукових відкриттів Іллі Киви.
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28.04.2021 15:09 Ответить
Это спам!
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28.04.2021 15:34 Ответить
Абидели ********* киву, много взяли за "научный труд" и цюцюрку не дали отсосать в туалете...
Если убрать ЖОПеЗешникав, уверен половина "п#дарасов" в Раде исчезнут!
PS: кива а, в платье, на поводке у *****, ты мне понравилась! =)
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28.04.2021 15:23 Ответить
Почему столько внимания, уделено идиоту?
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28.04.2021 16:56 Ответить
Ничё-ничё, теперича новоиспечённый кандидатище Илья Владимирович пошатнувшуюся украинскую науку своим интеллектищем как кольями подпирать будет - академический уровень на небывалую высоту задерёт как юбку гулящей бабище.
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28.04.2021 17:21 Ответить
Тотемна тварина опзж ківа
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28.04.2021 19:19 Ответить
Кива в рядах этих ********* главный гандон.
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28.04.2021 19:41 Ответить
 
 