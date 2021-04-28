"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует сделать своего наставника министром образования. ВИДЕО

Кандидат наук и нардеп Илья Кива заявил о давлении президента Зеленского на его научного руководителя и вынужденном увольнении декана.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в кулуарах Верховной Рады и пообещал "восстановить справедливость" после смены власти в Украине.

"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - сказал нардеп президенту.

С целью "востановления справедливости" своего научного руководителя Владимира Гурковского, Кива планирует назначить министром образования.

"Я ему сказал: "Прийдем к власти - сделаю министром образования", - заявил Кива.

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