"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует сделать своего наставника министром образования. ВИДЕО
Кандидат наук и нардеп Илья Кива заявил о давлении президента Зеленского на его научного руководителя и вынужденном увольнении декана.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в кулуарах Верховной Рады и пообещал "восстановить справедливость" после смены власти в Украине.
"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - сказал нардеп президенту.
С целью "востановления справедливости" своего научного руководителя Владимира Гурковского, Кива планирует назначить министром образования.
"Я ему сказал: "Прийдем к власти - сделаю министром образования", - заявил Кива.
Видео Громадське
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Но при таких талантах и здесь наш герой и в академики выбиться может.
файт!!
Вова, позвони Баканову по поводу этого черта (с)
. Гордгондон в подарунок
Битва века. Не пропустите.
... Дивуе те, що їх народ виберае в свої лідери...))))
Но когда я думаю, о том, сколько людей на самом деле своими голосами помогли ему попасть в Раду, мне почему-то становится грустно
А что чувствуете Вы?