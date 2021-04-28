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Кабмин не будет ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство не будет усиливать карантин на Пасху, но просит людей соблюдать карантинные меры.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Карантин усиливать не будем, но усилим меры по соблюдению тех ограничений, которые установлены. Прежде всего речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства призвал всех прислушиваться к Министерству здавоохранения и к лидерам церквей, который призывают соблюдать карантинные меры и праздновать Пасху дома.

Читайте также: Дополнительных карантинных ограничений на Пасху в Харькове не будет, - секретарь горсовета Терехов

Автор: 

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Кабмин не будет ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2916
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28.04.2021 13:52 Ответить
Потому что ИДИОТЫ...
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28.04.2021 13:59 Ответить
шмигаль : 1."Травневі свята можуть принести спалах захворюваності." 2."На травневі свята не будемо посилювати обмеження". В стилі зе .
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28.04.2021 14:02 Ответить
Кабмін не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2760
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28.04.2021 14:29 Ответить
ужесточай - не ужесточай, пользы ноль.
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28.04.2021 14:55 Ответить
зегниды попускают лохов ...
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28.04.2021 15:14 Ответить
Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники.Источник: https://censor.net/ru/v3262539

що ще за майскіє празнікі?. хтось збирається в "!колонах радостних дємонстрантов" ходити?.
що за комуняцький трешак?. капєц..
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28.04.2021 15:36 Ответить
 
 