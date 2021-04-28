Кабмин не будет ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство не будет усиливать карантин на Пасху, но просит людей соблюдать карантинные меры.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Карантин усиливать не будем, но усилим меры по соблюдению тех ограничений, которые установлены. Прежде всего речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства призвал всех прислушиваться к Министерству здавоохранения и к лидерам церквей, который призывают соблюдать карантинные меры и праздновать Пасху дома.

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