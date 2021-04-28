Кандидат экономических наук Подолян со слезами на глазах сжег диплом: Не хочу находиться в одном ряду с "тотемным животным ОПЗЖ" Кивой. ВИДЕО

Житель Черкасс Иван Подолян показательно сжег свой диплом кандидата экономических наук в знак протеста против защиты кандидатской диссертации нардепом ОПЗЖ Ильей Кивой.

Видео сожжения диплома ученый опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне противно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя, демонстративно отказавшись держать стандарты качества, без которых наука не имеет смысла", - пояснил Подолян.

Он подчеркнул, что не хочет находиться в одном ряду с "тотемным животным ОПЗЖ".

"Не хочу, не могу и не буду… Хочется верить, что это то дно, от которого уже наконец можно оттолкнуться. Хочется верить, что украинскую науку ждет очищение. Что этот фильтр наконец заработает, и доступ к академической науке получат те, кто имеют право так называться и гордятся этим званием", - добавил Подолян.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

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26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.