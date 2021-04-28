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Кандидат экономических наук Подолян со слезами на глазах сжег диплом: Не хочу находиться в одном ряду с "тотемным животным ОПЗЖ" Кивой. ВИДЕО

Житель Черкасс Иван Подолян показательно сжег свой диплом кандидата экономических наук в знак протеста против защиты кандидатской диссертации нардепом ОПЗЖ Ильей Кивой.

Видео сожжения диплома ученый опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне противно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя, демонстративно отказавшись держать стандарты качества, без которых наука не имеет смысла", - пояснил Подолян.

Он подчеркнул, что не хочет находиться в одном ряду с "тотемным животным ОПЗЖ".

"Не хочу, не могу и не буду… Хочется верить, что это то дно, от которого уже наконец можно оттолкнуться. Хочется верить, что украинскую науку ждет очищение. Что этот фильтр наконец заработает, и доступ к академической науке получат те, кто имеют право так называться и гордятся этим званием", - добавил Подолян.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Также на Цензор.НЕТ: Коллеги Кивы: среди 44 нардепов ОПЗЖ - 13 кандидатов и 5 докторов наук

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Автор: 

наука (697) протест (5858) Черкассы (835) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+57
Де там наївність? Нормальний вчинок нормальної людини.
Наївні ті хто, обираючи міністром освіти Шкаралєта а президентом Зеленського, чекали іншого...
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28.04.2021 16:16
+49
Благодаря таким людям хоть останется надежда что не все прахфессоры и академики купили свои звания. Возможно эта ситуация и покажет кто прахфессор а кто профессор.
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28.04.2021 16:02
+42
Дивлюсь на свій диплом кандидата: палити чи ні? Дуже хочеться! Але ще більше хочеться палити це шапіто на Банковій!
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28.04.2021 16:04
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экономика в Украине наука не настоящая, правильно сделал что сжог, иди в поле работай видатний науковець, и киву с собой забери
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28.04.2021 17:47 Ответить
Ще один дурень.
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28.04.2021 17:47 Ответить
Чтоб я сожгла свой диплом , чтобы что/то доказать какому-то дегенерату? Да он переступит через тысячи умных и талантливых, честных и порядочных и все равно будет быдлом, на то он и легенерат. А раньше никто не замечал всех этих заслуженных юрыстов, молодых генералов, липовых дипломов ? Нужно менять саму систему продажности , дискредитирующую образование и даже образованность как таковые. Наоборот, спасибо киве, что этот дебил решил стать профессором. Он настолько очевидный придурок, что сам того не понимая, всколыхнул волну недовольства, заставил говорить о проблеме , стал последней каплей.
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28.04.2021 18:06 Ответить
Нашел правильные слова: "люта зневага". Пусть у него все сложится. Бумага сгорела, а знания, опыт, характер остались. В отличии от "проффесоров". Страшно только представить, что новоиспеченный "кандидат сам не знающий точно каких наук" вздумает еще передавать молодому поколению свои "достижения".
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28.04.2021 18:23 Ответить
Это всё трогательно, но у нас был президент-"проффесор", и никто не жёг дипломы. А сейчас жечь надо ОПЗЖ, а не дорогие вещи, полученные трудом и потом.
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28.04.2021 18:37 Ответить
Забавно будет если благодаря КИВЕ начнётся чистка научного сообщества. У нас со времён СССР можно обнулять 90% дипломов всех вузов страны - в большинстве это профанация и защита "за колбасу", знаниями там и не пахнет. По-старинке выпускаются десятки тысяч "специалистов", которые фактически не работают по специальности, и просто 5 лет просиживают штаны. Ни знаний, ни квалификации. Тупо второе детство.
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28.04.2021 18:40 Ответить
Інтеліґент, людина, що поклала на алтар науки багато своїх молодих років… А як ще можна висловити біль, протест?!… Надіюсь, що захист ківиної «дисертації» стане початком очищення нашої науки від фальшивих кандидатів,дОцентів та проффесорів. Хай буде так.
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28.04.2021 18:54 Ответить
Вчера прочитал, что Кива защитил диссертацию, и стал кандидатом ,,каких то,, там наук! На ум пришло только одно: Так вот оно чё... Вот какая ,,новая,, украинская интеллигенция! Я уж подумал, что когда Бу бочка стал президентом-это дно....! Но снизу постучали...! И тарабанить, я так думаю,будут долго! Курва! Куда катимся? Кива и интеллигенция- понятия не совместимы! ,,Ну и домик у нас! То обваровывают, то обзывают! И мы ещё боремся за звание ,,Дома высокой культуры и быта!,, (из фильма ,,Иван Васильевич меняет профессию,,)!
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28.04.2021 19:09 Ответить
Как там у Трофима - Тушите свет, попёрло было к верху, как будто дрожжи кинули в дерьмо. Украина(в оригинале росия) открывает путь к успеху тупому и отвязанному чмо...
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28.04.2021 19:15 Ответить
Там ще в Полтаві доця-Кива підростає, та вже точно буде доктором наук!!!
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28.04.2021 19:25 Ответить
Кандидат економічних наук Подолян зі сльозами на очах спалив диплом: Не хочу перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ" Ківою - Цензор.НЕТ 9326
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28.04.2021 19:37 Ответить
Житель Черкасс Иван Подолян показательно сжег свой диплом кандидата экономических наук в знак протеста против защиты кандидатской диссертации нардепом ОПЗЖ Ильей Кивой. Источник: https://censor.net/ru/v3262589

ТІЛЬКИ РЕСПЕКТ
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28.04.2021 19:38 Ответить
Так, дійсно, це образа для усіх кандидатів наук. Ну не може цей маргінал з обличчям олігофрена бути науковцем. Насрати на науку, бабло рулить!!!
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28.04.2021 20:43 Ответить
ой, бл.. со слезами.. науковцы хреновы..понауковывали, а теперь разгребай.. да пали, все ваши диссеры за сало куплены, мелом на асфальте писаны..
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29.04.2021 12:18 Ответить
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