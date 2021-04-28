РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Видео
43 361 126

Вилкул докладывает помощнику Путина Суркову о результатах парламентских выборов в 2014 году. ПЕРЕХВАТ РАЗГОВОРА. АУДИО

Александр Вилкул, второй номер в списке партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2014 года, после подсчета голосов связывался по телефону с тогдашним помощником Путина Владиславом Сурковым, чтобы обсудить возможные формы "взаимодействия".

Запись телефонного разговора получила в свое распоряжение редакция Цензор.НЕТ.

Обсудить "формы взаимодействия" Сурков и Вилкул решили в Москве. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел

Расшифровка телефонного разговора Суркова и Вилкула:

Сурков: Алло.

Вилкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.

Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.

Вилкул: Я это самое, я извиняюсь...

Сурков: Что там у вас?

Вилкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.

Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.

Вилкул: Не-не, хороший результат.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено - по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь - позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.

Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву - буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.

Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать.

Вилкул: Хорошо.

Сурков: Угу.

Вилкул: Хорошо. Мы тогда неделю отыграем уже, закончим - и с недели созвонимся.

Сурков: Я буду тогда ждать в любой день, там, заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь там, мы договоримся, ладно? Удачи там. Удачи. Спасибо.

Вилкул: Спасибо. Спасибо. И вам тоже самого наилучшего.

Сурков: Удачи, успехов. Договорились. Пока.

Вилкул: Спасибо.

Автор: 

Вилкул Александр (475) переговоры (4939) Сурков (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+84
Та щас) Теперь прямая дорога в ОП.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:39
+82
Во время войны предателей расстреливают, но только не в Украине. Поэтому Украина столетиями ходит по историческим граблям теряя людей и территории.
показать весь комментарий
28.04.2021 18:39
+67
Вілкул, гайда в СІЗО СБУ!
показать весь комментарий
28.04.2021 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Все-таки на наступному Майдані треба буде вішати...
показать весь комментарий
28.04.2021 20:37 Ответить
....Іноді декілька грам свинцю можуть врятувати життя цілої держави....
показать весь комментарий
28.04.2021 20:39 Ответить
Алло, СБУ?
Це не держзрада часом?
показать весь комментарий
28.04.2021 20:43 Ответить
Вілкулу з таким рилом тільки в фільмах для дорослих жопу лизати.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:09 Ответить
Тут некоторые любители Петра негодуют, что при зелёной власти его, конечно, не посадят за госизмену.
Мне непонятно, а почему его не посадили при порошенко, ведь записи разговора были сделаны ещё в 2014 году?
И не посадили, и не предали все это огласке, и дали ему спокойно баллотироваться.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:10 Ответить
будем ждать от зеленой власти профессионалов реальной посадки вылупка.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:15 Ответить
Плиз статью по которой можно посадить Вилкула. Можете даже посоветоваться с личным юрыстом Зе, Портновым
показать весь комментарий
28.04.2021 23:51 Ответить
вот оно как оказывается - типа украинский "депутат", а на самом деле свино-собачья нелюдь... давно продавшая Украину своим московским хозяевам...
показать весь комментарий
28.04.2021 21:18 Ответить
Сейчас это всплыло может быть из-за намечающегося раскола ОПЗЖ. Вилкул на выборах 2019 не был опасен - рейтинги Оппоблока были очень низкие. Они и сейчас у Оппоблока низкие в масштабах страны, но Вилкул может стать одним из лиц новой партии бывших регионалов, которая, может быть есть информация, может стать достаточно рейтинговой для парламентских выборов. Ну для власти без разницы ОПЗЖ или Оппоблок, поэтому может быть что Вилкула начали топить не ради Украины или даже власти, а ради одной из групп влияния среди партий бывших регионалов.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:28 Ответить
Бридко.
"На паклон в маскву - лєхко!"
показать весь комментарий
28.04.2021 21:35 Ответить
ну і що далі? чи в сізо вже місця нема, зайнято патріотами?
показать весь комментарий
28.04.2021 21:50 Ответить
ну чо так страшно..???- та вываливайте уже всё и сразу, шоб всё это дерьмо один (и последний) раз вычистить и забыть...))) окончательно!!!
показать весь комментарий
28.04.2021 22:05 Ответить
падло кацапское
показать весь комментарий
28.04.2021 22:13 Ответить
Вілкул доповідає помічнику Путіна Суркову про результати парламентських виборів у 2014 році. ПЕРЕХОПЛЕННЯ РОЗМОВИ - Цензор.НЕТ 4173
показать весь комментарий
28.04.2021 22:25 Ответить
И что дальше? Даже если бы он участвовал в создании Днепропетровской народной республики ему бы ничего не было, пустые разговоры😁😁😁😁
показать весь комментарий
28.04.2021 22:38 Ответить
Про що свідчить цей злив з унітаза СБУ, який за посмиком вервечки виливає якесь лайно?

Про те, що СБУ є чим завгодно, але не органом безпеки нашої держави - тримати по КІЛЬКА РОКІВ ІНФУ ПРО ВОРОГІВ ДЕРЖАВИ, ТИМ ПАЧЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ З ТИМ ВОРОГОМ - це канєшно повний абзац.

Можна і потрібно лаяти Зе за нереформування цієї купи гною (і багатьох інших, до речі).
Але не можна забувати про те, що ця купа гною мала би бути ВЖЕ вичищена за попередні п"ять років перебування на президентському сідалі Порошенка - резинового надувного патріота-імітатора з величезною хапальною жабою на шиї, яку він не в стані подолати.

Що потрібно нам сьогодні, так це виконати нарешті вимоги міжнародних інституцій, які дійсно намагаються нам допомагати і які потрібні насамперед нам, а не тим інституціям, а це значить
- зробити з СБУ реальну службу захисту держави, а не совєцький придаток ("чого пан бажає") до правителів;
- вичистити суди від покидьків без страхів та докорів;
- НАСПРАВДІ реформувати поліцію;
- радикально зменшити податки;
- максимально дерегулювати економіку;

А як усе це зробити якнайшвише і найефективніше - запитати у Михайла Саакашвілі, чий досвід в такому ділі є неоціненним. І, головне, ЗРОБИТИ так як він порадить.
показать весь комментарий
29.04.2021 00:24 Ответить
вилкинд конечно конченая гнида. но вопрос в другом. где все это время было мыролюбное сбу? почему только сейчас эта запись всплыла?
показать весь комментарий
29.04.2021 03:27 Ответить
Те, кто больше всех втирает своим дебилам про "внешнее управление"
показать весь комментарий
29.04.2021 06:51 Ответить
СБУ типа боиться предьяву *********** кинуть и слило инфу типа сами с ним разберайтесь а мы посмотрим на это
показать весь комментарий
29.04.2021 07:41 Ответить
Видать на деньги Вилкул не богат, вот коммерсы , это другое дело.
показать весь комментарий
29.04.2021 07:49 Ответить
Чому всі тут вирішили що ці чергові - пльонкі дєркача ,записало саме СБУ .? В публікції навіть натяку немає на СБУ , а проклинають в коментарях його .. ? Вілкул багатьом своїм ригівським корєшам " перейшов дорогу " то можливо вони й записали його розмову з кацапом . Немає навіть впевненості в достовірності тих плівок .

Взагалі , сьогодні довіряти любим плівкам , всеодно що признатись в тому що ти ідіот . ! В теперішній час , любі плівки , за наявності навіть звичайної недорогої студії звукозапису , може підробити хоч і студент першокурсник .
показать весь комментарий
29.04.2021 09:09 Ответить
Сивохрячина з своїми кумами-пгакугогамі його прокришувала (а як же, риг, радная душа, любий друзь), хоча за один Антимайдан і тітушню, калічившу людей в 2014 у Дніпрі, мав би сидіти давно. Священниє непрікаснавєнниє дєлавиє партньори. Повбивав би.
показать весь комментарий
29.04.2021 12:28 Ответить
Кстати никакого наказания вилкулу и мертветчуку за их контакты и договоренности с врагом не будет, потому что это не предусмотрено нашим законодательством (во всяком случае за те разговоры которые были обнародованы), а вот почему у нас нет запрета и уголовного преследования за подобное во время войны большой вопрос. Впрочем у нас и за войну против Украины дают мизерные сроки и даже скидочку в виде закона гади сявченко организовали, и это все наталкивает на мысль о том, что власть в Украине явно не украинская, и это относится как к нынешней, так и к предыдущей.
показать весь комментарий
29.04.2021 15:44 Ответить
Разговор же точно записан в 14м. Какого хера тогда ещё он не был посажен, а вся партия ********** не закрыта, её члены не вызваны на допросы?
Пишу как тот, что голосовал за Петю во 2м туре...
показать весь комментарий
29.04.2021 17:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 