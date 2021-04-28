Вилкул докладывает помощнику Путина Суркову о результатах парламентских выборов в 2014 году. ПЕРЕХВАТ РАЗГОВОРА. АУДИО
Александр Вилкул, второй номер в списке партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2014 года, после подсчета голосов связывался по телефону с тогдашним помощником Путина Владиславом Сурковым, чтобы обсудить возможные формы "взаимодействия".
Запись телефонного разговора получила в свое распоряжение редакция Цензор.НЕТ.
Обсудить "формы взаимодействия" Сурков и Вилкул решили в Москве.
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Расшифровка телефонного разговора Суркова и Вилкула:
Сурков: Алло.
Вилкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.
Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.
Вилкул: Я это самое, я извиняюсь...
Сурков: Что там у вас?
Вилкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.
Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.
Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.
Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.
Вилкул: Не-не, хороший результат.
Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?
Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено - по телефону оно понятнее.
Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь - позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.
Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?
Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).
Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.
Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву - буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.
Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.
Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать.
Вилкул: Хорошо.
Сурков: Угу.
Вилкул: Хорошо. Мы тогда неделю отыграем уже, закончим - и с недели созвонимся.
Сурков: Я буду тогда ждать в любой день, там, заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь там, мы договоримся, ладно? Удачи там. Удачи. Спасибо.
Вилкул: Спасибо. Спасибо. И вам тоже самого наилучшего.
Сурков: Удачи, успехов. Договорились. Пока.
Вилкул: Спасибо.
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Це не держзрада часом?
Мне непонятно, а почему его не посадили при порошенко, ведь записи разговора были сделаны ещё в 2014 году?
И не посадили, и не предали все это огласке, и дали ему спокойно баллотироваться.
"На паклон в маскву - лєхко!"
Про те, що СБУ є чим завгодно, але не органом безпеки нашої держави - тримати по КІЛЬКА РОКІВ ІНФУ ПРО ВОРОГІВ ДЕРЖАВИ, ТИМ ПАЧЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ З ТИМ ВОРОГОМ - це канєшно повний абзац.
Можна і потрібно лаяти Зе за нереформування цієї купи гною (і багатьох інших, до речі).
Але не можна забувати про те, що ця купа гною мала би бути ВЖЕ вичищена за попередні п"ять років перебування на президентському сідалі Порошенка - резинового надувного патріота-імітатора з величезною хапальною жабою на шиї, яку він не в стані подолати.
Що потрібно нам сьогодні, так це виконати нарешті вимоги міжнародних інституцій, які дійсно намагаються нам допомагати і які потрібні насамперед нам, а не тим інституціям, а це значить
- зробити з СБУ реальну службу захисту держави, а не совєцький придаток ("чого пан бажає") до правителів;
- вичистити суди від покидьків без страхів та докорів;
- НАСПРАВДІ реформувати поліцію;
- радикально зменшити податки;
- максимально дерегулювати економіку;
А як усе це зробити якнайшвише і найефективніше - запитати у Михайла Саакашвілі, чий досвід в такому ділі є неоціненним. І, головне, ЗРОБИТИ так як він порадить.
Взагалі , сьогодні довіряти любим плівкам , всеодно що признатись в тому що ти ідіот . ! В теперішній час , любі плівки , за наявності навіть звичайної недорогої студії звукозапису , може підробити хоч і студент першокурсник .
Пишу как тот, что голосовал за Петю во 2м туре...