"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция. ВИДЕО
"Без цензуры" в прямом эфире приближается к вам так же неотвратимо, как очередной фейл Зе-команды.
Сегодня поговорим о злободневном.
🟢Зеленский зовет Путина в Ватикан.
Как Офис Президента снова сместил акценты с невыполнения Россией договоренностей на "надо еще раз посмотреть в глаза Путину"?
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным "обязательно состоится" и может произойти в Ватикане.
Ватикан может быть "хорошим со всех точек зрения" местом для встречи с Путиным, убежден Зеленский. Что, правда?
🤦Кива - кандидат наук.
Кива - не украинская наука! Хотя бы потому, что у Ильи Кивы и науки примерно столько же общего, как у миграций полярной крачки и украинского ВВП.
Но почему люди жгут дипломы, посыпают голову сладким пеплом паники и неполноценности и поливают грязью самих себя и тех, кто защищался честно и получил звание кандидата наук заслуженно? Ну, и о шкарлетизме и необходимости реформы системы образования от "крепких хозяйственников" тоже обязательно поговорим.
🧨Теперь уже официально Россия считает Украину врагом.
Россия внесла Украину в список недружественных стран, представленный в эфире крупнейшего пропагандистского ток-шоу. Что это для нас значит? И стало ли теперь больше шансов на то, что империя отстанет от нас?
💣Антипутинская коалиция в Восточной Европе.
Гуртом і батька добре бити, и российскому агрессивному медведю по зубам давать.
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры" в прямом эфире!
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На сайте Киевского горсовета в среду появилась петиции с просьбой переименовать проспект Науки в честь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
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А всі марення бидла про Пороха втілюються в життя при зєлєнскаму.
Всі, без виключень. Це вражає.
Марили моторолою в Раді, отримали аксьонова.
Так, так, я знаю, що в цьому винний Порошенко. Тому що не посадив.
Але його вже скинули як два роки тому.
Тепер зєлєнскій всіх саджає.
Має