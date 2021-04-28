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"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция. ВИДЕО

"Без цензуры" в прямом эфире приближается к вам так же неотвратимо, как очередной фейл Зе-команды.

Сегодня поговорим о злободневном.

🟢Зеленский зовет Путина в Ватикан.

Как Офис Президента снова сместил акценты с невыполнения Россией договоренностей на "надо еще раз посмотреть в глаза Путину"?

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным "обязательно состоится" и может произойти в Ватикане.

Ватикан может быть "хорошим со всех точек зрения" местом для встречи с Путиным, убежден Зеленский. Что, правда?

🤦Кива - кандидат наук.

Кива - не украинская наука! Хотя бы потому, что у Ильи Кивы и науки примерно столько же общего, как у миграций полярной крачки и украинского ВВП.

Но почему люди жгут дипломы, посыпают голову сладким пеплом паники и неполноценности и поливают грязью самих себя и тех, кто защищался честно и получил звание кандидата наук заслуженно? Ну, и о шкарлетизме и необходимости реформы системы образования от "крепких хозяйственников" тоже обязательно поговорим.

🧨Теперь уже официально Россия считает Украину врагом.

Россия внесла Украину в список недружественных стран, представленный в эфире крупнейшего пропагандистского ток-шоу. Что это для нас значит? И стало ли теперь больше шансов на то, что империя отстанет от нас?

💣Антипутинская коалиция в Восточной Европе.

Гуртом і батька добре бити, и российскому агрессивному медведю по зубам давать.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры" в прямом эфире!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6593
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28.04.2021 21:01
+11
"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6256
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28.04.2021 20:52
+9
Проспект Науки в Киеве предлагают переименовать в честь Ильи Кивы.
На сайте Киевского горсовета в среду появилась петиции с просьбой переименовать проспект Науки в честь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 924

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"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 5367

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28.04.2021 21:09
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"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6256
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28.04.2021 20:52 Ответить
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28.04.2021 21:08 Ответить
"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 7710
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28.04.2021 20:53 Ответить
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28.04.2021 21:00 Ответить
главное "пианиста" подальше от органа держать, уж больно его клавиши на пианино похожи
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28.04.2021 22:04 Ответить
"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция - Цензор.НЕТ 6593
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28.04.2021 21:01 Ответить
Проспект Науки в Киеве предлагают переименовать в честь Ильи Кивы.
На сайте Киевского горсовета в среду появилась петиции с просьбой переименовать проспект Науки в честь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 924

.
"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 5367

.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:09 Ответить
Пі... пі... п*здець © Лесь Подерв'янський "Павлік Морозов"
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28.04.2021 21:57 Ответить
https://twitter.com/ItechVK Homer
А всі марення бидла про Пороха втілюються в життя при зєлєнскаму.
Всі, без виключень. Це вражає.
Марили моторолою в Раді, отримали аксьонова.
Так, так, я знаю, що в цьому винний Порошенко. Тому що не посадив.
Але його вже скинули як два роки тому.
Тепер зєлєнскій всіх саджає.
Має
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28.04.2021 21:09 Ответить
А у Ватикані знають про зустріч двох ваванів ?🤣
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28.04.2021 21:18 Ответить
Вован махнет стакан и в Ватикан...
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28.04.2021 21:20 Ответить
І що у вас їсти проти Ківи? Молодець пацан, у підлоги країни нема сечі навіть отримати вище утворення! От смороду і заздрять, бо без борошна нема науки! Я вірю, що в нові годинники корупції вже ні, тому Ківа захистив лікарську дисертацію абсолютно чесно! 👩‍🎓 А хто заздрить - прикусіть мову!
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28.04.2021 21:54 Ответить
Ну ви і видали. Ледь переклав з гуглівської на зрозуміло мову.
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28.04.2021 22:41 Ответить
Це "Підлога-тест". Все добре.
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28.04.2021 23:42 Ответить
Що їсти проти Киви... Ківі, природно!
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28.04.2021 23:37 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський кличе Путіна до Ватикану, Ківа-кандидат, Антипутінська коаліція - Цензор.НЕТ 3141
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28.04.2021 23:26 Ответить
Що таке "гамадріло"? У відео це слово звучало кілька разів.
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28.04.2021 23:35 Ответить
 
 