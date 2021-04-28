"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский зовет Путина в Ватикан, Кива-кандидат, Антипутинская коалиция. ВИДЕО

"Без цензуры" в прямом эфире приближается к вам так же неотвратимо, как очередной фейл Зе-команды.

Сегодня поговорим о злободневном.

🟢Зеленский зовет Путина в Ватикан.

Как Офис Президента снова сместил акценты с невыполнения Россией договоренностей на "надо еще раз посмотреть в глаза Путину"?

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным "обязательно состоится" и может произойти в Ватикане.

Ватикан может быть "хорошим со всех точек зрения" местом для встречи с Путиным, убежден Зеленский. Что, правда?

🤦Кива - кандидат наук.

Кива - не украинская наука! Хотя бы потому, что у Ильи Кивы и науки примерно столько же общего, как у миграций полярной крачки и украинского ВВП.

Но почему люди жгут дипломы, посыпают голову сладким пеплом паники и неполноценности и поливают грязью самих себя и тех, кто защищался честно и получил звание кандидата наук заслуженно? Ну, и о шкарлетизме и необходимости реформы системы образования от "крепких хозяйственников" тоже обязательно поговорим.

🧨Теперь уже официально Россия считает Украину врагом.

Россия внесла Украину в список недружественных стран, представленный в эфире крупнейшего пропагандистского ток-шоу. Что это для нас значит? И стало ли теперь больше шансов на то, что империя отстанет от нас?

💣Антипутинская коалиция в Восточной Европе.

Гуртом і батька добре бити, и российскому агрессивному медведю по зубам давать.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры" в прямом эфире!