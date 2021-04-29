В Киеве на улице Заболотного во время движения загорелся микроавтобус. ВИДЕО

В Киеве на улице Заболотного во время движения загорелся микроавтобус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

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