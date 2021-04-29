"Когда мы станем властью, то мы изменим европейский курс развития нашей страны", - нардеп ОПЗЖ, кандидат наук Кива. ВИДЕО
Кандидат наук и нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что не поддерживает европейский курс развития страны и с приходом к власти он его изменит.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в кулуарах Верховной Рады.
"Я не поддерживаю (европейский курс развития, - ред.), но я являюсь частью страны и должен его усовершенствовать. В любом случае - поддерживаю я его или не поддерживаю. Когда мы станем властью, мы изменим курс развития нашей страны", - сказал Кива.
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Якби так робили то і Крим з Донбасом були б на місці.
Если завтра поставят к стенке все ОПЗЖ, не удивляйтесь что позавчера он уже был зарегистрирован депутатом в фракции "слуга народа"...
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Зєлю геть. Дострокові.
Надіюсь викриття зради по "Вагнеру" , буде холодним душем для багатьох .
- Я не Света, я Таня.
СЄПАР МАВПОВИДНИЙ БУДЕ ЩОСЬ МІНЯТИ, хай почне зі свого кремлівського інтелекту ...
цензор и др,нужно просто забыть о таком
Не падайте в обморок! ВАК разберется и если были нарушения присуждение степени отменит
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis-KYVA-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo
По манере разговора видно,гопник из ОПЗЖ,что бы они **** все здохли,твари.
в смысле, доктора ему!
Он приглашал в туалет хотел чтобы его трахнули
А то очко чешется