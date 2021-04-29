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"Когда мы станем властью, то мы изменим европейский курс развития нашей страны", - нардеп ОПЗЖ, кандидат наук Кива. ВИДЕО

Кандидат наук и нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что не поддерживает европейский курс развития страны и с приходом к власти он его изменит.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в кулуарах Верховной Рады.

"Я не поддерживаю (европейский курс развития, - ред.), но я являюсь частью страны и должен его усовершенствовать. В любом случае - поддерживаю я его или не поддерживаю. Когда мы станем властью, мы изменим курс развития нашей страны", - сказал Кива. 

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Автор: 

Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+98
Дорогая редакция! Очень бы хотелось знать поименный список ублюдков, вручивших этому существу звание кандидата наук с указанием мест их работы!
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29.04.2021 12:09
+59
"Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 9227. .
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29.04.2021 13:22
+58
Цепочка простая.
Мудрый нарид 73% - президент Зеленский - министр Шкаралет - комиссия - кондидат ноук Кива.
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29.04.2021 12:11
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І добре що показують. Це "щеплення" від руского міра.
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29.04.2021 12:51 Ответить
Поганка. Бледная."Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 3798
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29.04.2021 12:41 Ответить
Інколи здається, що існує якась таємна лабораторія, де штампують розумово відсталих людиноподібних приматів.
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29.04.2021 12:48 Ответить
Зійшла паРаша на миньків хвіст. Ківа, Рабінович, Шуфрич - це лице русского міра в Україні. А як же бравурно починала.
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29.04.2021 12:49 Ответить
Кива! Вы опоздали, Зеленский со Слугами сделает это раньше вас.Там уже все готово.
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29.04.2021 12:51 Ответить
Если бы кивы не было, его бы нужно было придумать. Его явный дебилизм и при этом ещё и желание стать профессором всколыхнуло общество больше, чем все увещевания не голосовать за опзж. Киве нужно дать премию - лучший дегенерат года
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29.04.2021 12:52 Ответить
😁
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29.04.2021 18:59 Ответить
Проффессор ( или как он там писал) уже был, от него только золотой унитаз остался. Был еще Царев, Чечетов. И все равно за них голосуют
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29.04.2021 19:14 Ответить
Были и генералы в 30 лет, молодые дарования. А сколько заслуженных юрыстов, которые два слова вместе связать не могут . Оказывается, пока не переведется быдло, которое не хочет учиться, но желает быть условно 'профессором' , всегда будут люди, которые им это за деньги готовы продать. Что с этим всем делать, никто не знает. Киву поймали, но сколько есть таких, которые не пойманы! Только про плагиат диссертаций постоянно всплывает информация. Но объектами этих громких скандалов становятся известные в медиа просторi персоны. А остальные? Похоже, что коррупция в науке, где ради личного обогащения продают заветное звание или степень , тоже огромна. А потом мы удивляемся, что у нас нет вакцины от ковид. Кто ж нам ее создаст? Кива 2?
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29.04.2021 20:50 Ответить
Вакцин от таких вирусов не существует в принципе, он мутирует довольно быстро. Пока болел ( год с осложнениями) пришлось изучить что это за хрень. У меня мама умерла из за врачебной ошибки, сам чуть не умер из за врачебной ошибки. Уверяю Вас, то что делается вокруг это не борьба с ковидом, поверьте..
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29.04.2021 21:46 Ответить
царев №2
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29.04.2021 23:25 Ответить
"Когда мы станем властью, мы изменим курс развития нашей страны, а пока мы тайком подрачиваем на портрет нашего карликового лидера и царя - Пуйла Владимира Владимировича. Ура, товарищи!"
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29.04.2021 12:54 Ответить
и прямо в зале ВР!))
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30.04.2021 09:30 Ответить
Один шлепер вже намагався змінити курс, ховається зара на ростові.
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29.04.2021 12:55 Ответить
Для того щоб обирати якийсь курс країни чи міняти його - потрібно спочатку провести референдум.
Якби так робили то і Крим з Донбасом були б на місці.
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29.04.2021 12:56 Ответить
передайте при можливості тому ублюдку нехай вже збирає речі і піз....ує в тому другому напрямку.
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29.04.2021 12:59 Ответить
Вопрос в другом. О каком европейском курсе говорит этот утырок? Сейчас идет тотальный грабеж всего и вся Зеленским, его сворой и сворой опзж. Кива - прямой участник всего этого процесса. Это называется европейский курс? Нет. Дурням бросили кость, вот они и завелись с пол-оборота, утратив способность соображать(синоним - ДУМАТЬ). Все как всегда.
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29.04.2021 13:01 Ответить
Кива - обычный приспособленец, прислушиваться к его мнению - себя не уважать!
Если завтра поставят к стенке все ОПЗЖ, не удивляйтесь что позавчера он уже был зарегистрирован депутатом в фракции "слуга народа"...
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29.04.2021 13:28 Ответить
"Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 7848
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29.04.2021 13:09 Ответить
Это Любительская, Докторская без сала.
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29.04.2021 15:13 Ответить
Значит кива защищает любительскую. ... и докторскую, тожэ
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29.04.2021 17:34 Ответить
👍🤣
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29.04.2021 19:02 Ответить
дайте Киве селёдку !
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30.04.2021 02:57 Ответить
Хочется надеется , что такие тупорылые и тупоголовые головы как этот мудак КИВА, никогда не прийдут к власти в УКраине!
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29.04.2021 13:14 Ответить
"Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Ківа - Цензор.НЕТ 9227. .
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29.04.2021 13:22 Ответить
🤣🤣🤣
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29.04.2021 19:03 Ответить
Лікар , хворому , не дивується ...
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29.04.2021 21:55 Ответить
Интересен путь Кивы от Правого сектора к ОПЗЖ
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29.04.2021 13:28 Ответить
Тупое быдло
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29.04.2021 13:31 Ответить
Какое ж оно мерзкое,хай Бог милует.
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29.04.2021 13:38 Ответить
Думает, что он украинский матрос железняк.
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29.04.2021 13:38 Ответить
Когда такие дебилы как вы станете властью, то будет ....просто дебильный курс развития страны. Всего то навсего...
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29.04.2021 13:42 Ответить
А що ми зараз маємо?
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29.04.2021 16:48 Ответить
Коли ти зміниш курс, ми тобі "твою кандидатську" так глибоко запхаємо... у те місце де у тебе періодично "мізки" в унітаз виділяється...
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29.04.2021 13:51 Ответить
элитный титухан, полтавский Муссолини может кончить так же как и его коллега по фашизму-рашизму
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29.04.2021 13:56 Ответить
Спасибо этому гнилому пацюку - киве, за откровенные мысли... Кто в Европу- кто в преисподню... все стает на свои места, реакционно-прокацапская опзжопа против Украины и против ее европейского пути, против тебя и меня... запасайтесь средствами защиты и обороны, Украина нуждается в надежных, преданных, сильных, патриотичных сыновьях и дочках способных защитить ее от кив, медведчуков, боек, рабиновичей, шуфричей. мураевых... и прочего враждебного дерьма... для уничтожения которых, средствами перебирать не будем...
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29.04.2021 13:58 Ответить
Ківа - сімулякр. Завдання таких - відволікти увагу від вагненгейта.
_____
Зєлю геть. Дострокові.
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29.04.2021 14:04 Ответить
Твой следующий любимый кандидат. Почему в этом будем виноваты мы-придумаешь походу.
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29.04.2021 19:54 Ответить
Таки так , відволікає дуже сильно . Суспільство перескочило на тему "ківі" , а про "Вагнерівців" трішки забули ...
Надіюсь викриття зради по "Вагнеру" , буде холодним душем для багатьох .
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29.04.2021 21:59 Ответить
Когда упырю и дебилу не нравится европейское направления развития страны, то значит мы выбрали самое правильное направление..
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29.04.2021 14:06 Ответить
- Расскажите о корпускулярно-волновой теории света.
- Я не Света, я Таня.
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29.04.2021 14:10 Ответить
Драчун
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29.04.2021 14:15 Ответить
но я являюсь частью страны и должен его усовершенствовать. В любом случае - поддерживаю я его или не поддерживаю. Когда мы станем властью, мы изменим курс развития нашей страны", - сказал Кива. Источник: https://censor.net/ru/v3262772

СЄПАР МАВПОВИДНИЙ БУДЕ ЩОСЬ МІНЯТИ, хай почне зі свого кремлівського інтелекту ...
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29.04.2021 14:28 Ответить
По крайней мере, честно.
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29.04.2021 14:35 Ответить
Киву - в президенты!!! Будет еще смешнее.
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29.04.2021 14:38 Ответить
А тобі, дурню, ще не смішно? Може діло не в призидентах, а в тупості.
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29.04.2021 19:54 Ответить
цитировать любое убогое и тупое-дурной тон для любого СМИ!
цензор и др,нужно просто забыть о таком
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29.04.2021 14:39 Ответить
Пять років, туди, пґть років сюди. 100% що знайдеться необхідна кількість голосів за цих ідіотів
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29.04.2021 14:56 Ответить
А якщо Ківа свідомо дискредитує ОПЗЖ?
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29.04.2021 15:05 Ответить
дрочить,дрочить и еще раз дрочить!!! завещал великий кива
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29.04.2021 15:06 Ответить
редкостный идиот. Таких искать и не найти. Он один такой.
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29.04.2021 15:06 Ответить
каломойша специально поставил президентом дурачка зелю, чтобы потом нарид выбрал президентом киву с опзж.
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29.04.2021 15:07 Ответить
Птенец авакава...
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29.04.2021 15:15 Ответить
Акакава.
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29.04.2021 16:48 Ответить
С такими дебилами-анонистами-депутатами,как кива,разве может Украина нормально развиваться! К сожалению,сегодняшняя Украина чем-то смахивает на этого киву!
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29.04.2021 15:32 Ответить
скорее тебе башку свернут камазом
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29.04.2021 15:37 Ответить
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОСТИТУТКА ЛЬЯ ИВА - НАГИБАЕТСЯ И НЕ ЛОМАЕТСЯ !)
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29.04.2021 15:38 Ответить
Уже все знают что происходит когда такие профессора приходят к власти
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29.04.2021 15:41 Ответить
Як ви думаєте, що страшніше імбіцил ківа в якості кандидата наук чи ті 13 екзаменаторів професорів, які одноголосно проголосували за надання йому вченого ступеня? Як ви думаєте, що страшніше?
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29.04.2021 16:00 Ответить
Просто умиляет, когда люди , которые застали СССР еще в детском возрасте серьезно рассуждают о позитивных и негативных сторонах жизни в Союзе.У него была одна радость при СССР, когда родители отложили деньги с трех зарплат и купили ему кроссовки ROMICA. Дебил - он и есть дебил.
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29.04.2021 16:03 Ответить
для юного Кивы тогда, возможно и сейчас, самым эротическим событием в его жизни являлся вкладыш с микки-маусом...
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29.04.2021 17:19 Ответить
я смотрю амбиции у этого олигофрена растут явно не соответствуя его возможностям... во что он там уверовал?... никто он и звать его никак - голова говяжья - в него деньги инвестируют пока этот даун запоребрыкам полезен
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29.04.2021 16:59 Ответить
Кандидат наук Кива. Правильно Доктор философии Кива!

Не падайте в обморок! ВАК разберется и если были нарушения присуждение степени отменит
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29.04.2021 17:41 Ответить
Друзья. Ситуация такова: "Я не читал диссертацию Кивы, но осуждаю!"
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29.04.2021 17:43 Ответить
Да и сам Кива ее не читал, но осуждает.
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis-KYVA-1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo
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30.04.2021 06:45 Ответить
А что там читать?
По манере разговора видно,гопник из ОПЗЖ,что бы они **** все здохли,твари.
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30.04.2021 08:08 Ответить
С такими безразличными украинцами к своей родине так и будет.
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29.04.2021 18:16 Ответить
Ти зараз - г..но, а станеш не владою, а перегноєм!
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29.04.2021 18:17 Ответить
Почитаю комменты, и сразу удивляюсь почему за зеленского только 73%?
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29.04.2021 19:03 Ответить
Курс України хто тільки не намагався міняти, а воне нестала ні Монголією, ні Московію, ні Польщею, ні Руминією, ні Угорщіною, ні Чехословадчиною, ні Австро-Угорщіною, ні Німеччиною, ні Грузією, ні Ерефією. Все пережила і Ківу з Путіним переживе.
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29.04.2021 19:50 Ответить
Вот это уже действительно Квартал 95, Кива это 100% подтвердил, что власть сильной не может быть, так как там больше половины слабоумные, а по простому просто - дебилы!!!
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29.04.2021 22:26 Ответить
Кива собери подельников и ехай в ********. Скинемся на билет даже. Там как раз отток "ученых".
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29.04.2021 22:41 Ответить
Як це створіння з підтримкою 15-20% хоче стати владою?
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29.04.2021 22:43 Ответить
В действительности у нас нет курса в ЕС и НАТО. Посмотрите на фото Коломойского, который управляет Зеленским и соответственно страной и ее курсом. Неужели кто-то может подумать, что он ведёт в ЕС и НАТО? Он может вести только в жопу.
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29.04.2021 23:36 Ответить
"Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Кива - Цензор.НЕТ 4329
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30.04.2021 01:14 Ответить
защищал коньдедацкую а оказалась дохторская !
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30.04.2021 02:58 Ответить
пора докторскую.
в смысле, доктора ему!
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30.04.2021 05:32 Ответить
Я непойму-кто,этот болван и почему о нем так часто говорят?
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30.04.2021 08:15 Ответить
Вы не правильно поняли
Он приглашал в туалет хотел чтобы его трахнули
А то очко чешется
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30.04.2021 09:32 Ответить
"Коли ми станемо владою, то ми змінимо європейський курс розвитку нашої країни", - кандидат наук Кива - Цензор.НЕТ 8750
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30.04.2021 09:34 Ответить
науКівець, професійний дрочун, і поважний смоктун)
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30.04.2021 10:14 Ответить
Это продукт тех 73% *******
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30.04.2021 10:32 Ответить
А казалось бы при чем тут Порошенко - Кива сам говорил, что он "человек" Авакова, а Аваков - министром стал при ком ?
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30.04.2021 11:15 Ответить
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