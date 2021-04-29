"Когда мы станем властью, то мы изменим европейский курс развития нашей страны", - нардеп ОПЗЖ, кандидат наук Кива. ВИДЕО

Кандидат наук и нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что не поддерживает европейский курс развития страны и с приходом к власти он его изменит.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в кулуарах Верховной Рады.

"Я не поддерживаю (европейский курс развития, - ред.), но я являюсь частью страны и должен его усовершенствовать. В любом случае - поддерживаю я его или не поддерживаю. Когда мы станем властью, мы изменим курс развития нашей страны", - сказал Кива.

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